F1 tarihinde bugün neler oldu: 25 Şubat

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
274 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün neler oldu: 25 Şubat

paylaşım
yorumlar
Slider
Liste

25 Şubat 1895: Gönüllerin şampiyonu Levassor!

25 Şubat 1895: Gönüllerin şampiyonu Levassor!
1/6

Fotoğraf: Eric Gilbert

1894'te birkaç etkinlik düzenlenmişti ancak Paris-Bordeaux-Paris yarışı, tüm araçların aynı anda başladığı ilk motor yarışı olarak kabul ediliyordu. Girişler, iki veya dört koltuklu araçlar olarak iki kategoriye ayrılmıştı. Ancak dört koltuklu araçlar yarış kazanabilirdi. Resmi olarak, Peugeot en hızlı dört koltuklu araç seçilmişti ama Emile Levassor’un 1205cc iki koltuklu aracı Panhard-Levassor, yarışı 48 saat 47 dakika içinde bitirerek birinci olmuştu. Resmi olarak, Levassor’a ikincilik ödülü verildi ama büyük kalabalık Levassor'u alkışladı. 

25 Şubat 1932: Yarış da yaparım diş de!

25 Şubat 1932: Yarış da yaparım diş de!
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Cheshire'de doğan Tony Brooks, F1 kariyerinin çoğunu diş hekimi olmak için eğitimle birleştirdi. 1957'de Vanwall için Stirling Moss'un takım arkadaşı olarak (Moss kendisi için, "şimdiye kadar var olan ancak tanınmayan en büyük yarış sürücüsü" demişti) öne çıktı ve onunla hem aracını hem de Aintree'de bir zafer paylaştı. Brooks, 1958'de takım için üç galibiyet daha aldı ve şampiyonada Mike Hawthorn ve Moss'un arkasında, onlara yakın bir puanla üçüncü oldu. 1959'da (Vanwall için İngiliz Grand Prix’sinde direksiyon başına geçmesi hariç) Ferrari koltuğuna oturdu ve ünlü İtalyan takım için iki galibiyet daha aldı. Ancak sonrasında daha az rekabetçi bir İngiliz ekibine geçmeyi tercih etti ve devam edebilirken, daha az güvenli olarak gördüğü otomobillerde bunu yapmaya hazır değildi. "Hayatıma makul bir şekilde bakmak için ahlaki bir sorumluluğum olduğunu hissettim" dedi.

25 Şubat 1944: Francois Cevert’in doğum günü!

25 Şubat 1944: Francois Cevert’in doğum günü!
3/6

Fotoğraf: David Phipps

Francois Cevert Paris'te dünyaya geldi. Karizmatik Fransız Sir Jackie Stewart'ın takım arkadaşı olarak Tyrrell ile yaptığı dört yıllık kariyeri boyunca sadece bir yarış kazandı. Tek zaferi 1971'de Watkins Glen'de, yarış içerisinde spin atmasına rağmen 40 saniyeden farkla kazandığında geldi. Cevert, üç yıl sonra yüksek bir kerbe çarparak çarpışma bariyeri ile ağır temas yaşayarak aynı pistte, sıralama turları esnasında hayata gözlerini yumdu.

25 Şubat 2002: Michelin, Bridgestone’a karşı!

25 Şubat 2002: Michelin, Bridgestone’a karşı!
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Lastik üreticileri olan Bridgestone ve Michelin arasında o dönem muazzam derecede bir fark vardı. Michelin, bu farkı asimetrik oluklu bir lastik tasarlayarak kapatmayı düşünüyordu. O zamanki yönetmeliklere göre lastiklerin dört olması gerekiyordu ancak bu olukların eşit olarak yayılması gerektiğine dair bir madde yoktu. Michelin, potansiyel bir avantaj elde etmek için bir fırsat gördü, ancak FIA’dan, bunu yapmaması gerektiğine dair bir uyarı aldı. Maalesef dengeleri değiştirebilecek bu tasarım hayata geçemedi.

25 Şubat 2005: Jean Todt masaya yumruğunu vurdu!

25 Şubat 2005: Jean Todt masaya yumruğunu vurdu!
5/6

Fotoğraf: XPB Images

Jean Todt, Ferrari'nin spor gelirlerinden diğer takımlara göre daha büyük bir pay alması gerektiğini öne sürerek padokta yumruğunu masaya vurdu. Todt şunları söyledi: “Belki bu yanlış bir şey ama Ferrari'nin benzersiz olduğunu düşünüyorum. Diğer takımların yaptıklarını hafife almadan, Ferrari'nin diğerlerinden daha fazlasını elde ettiğini hissediyorum. Tıpkı bir film yaparken olduğu gibi. Bir filmin dünya çapında satmasını istiyorsanız büyük bir yıldızınızın olması gerekir. Her yıldızın farklı bir sözleşmesi vardır. Ferrari işinde bir yıldız ve kendisine bir yıldız gibi ödenmesini istiyor. Bunu kibirsiz söylüyorum." 

25 Şubat 2008: Ferrari Olimpiyatlarda!

25 Şubat 2008: Ferrari Olimpiyatlarda!
6/6

Fotoğraf: XPB Images

Ferrari, İtalyan Olimpiyat takımına madalya için destek verdi. Destek, çoğunlukla kızak ve kayak alanlarında mücadele eden Kış Olimpiyatı sporcularına verildi. Ekip ayrıca yaz sezonu takımı için kano ve tekne yapımı konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

Ekleyen:
, Editör
25 Şub 2020 18:35

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 25 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alakalı video

Sonraki haber
Mugello, Çin'in yerini almak için zorluyor

Önceki haber

Mugello, Çin'in yerini almak için zorluyor

Sonraki haber

Koronavirüs nedeniyle iki yarış daha tehlike altında!

Koronavirüs nedeniyle iki yarış daha tehlike altında!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
16 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
IndyCar

Resmi: Alonso, 2020 Indy 500'e McLaren'la katılacak!

1s
2
Formula 1

Marko: "Mercedes, DAS sistemiyle 0.2 saniye hızlandı"

3
Formula 1

Koronavirüs nedeniyle iki yarış daha tehlike altında!

1s
4
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmesini sağlayan değişiklikler

5
Formula 1

Mugello, Çin'in yerini almak için zorluyor

2s

Son Videolar

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti 07:03
Formula 1

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti 04:17
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti

Son Haberler

İkinci Barcelona testi başlıyor
F1

İkinci Barcelona testi başlıyor

Koronavirüs nedeniyle iki yarış daha tehlike altında!
F1

Koronavirüs nedeniyle iki yarış daha tehlike altında!

F1 tarihinde bugün neler oldu: 25 Şubat
F1

F1 tarihinde bugün neler oldu: 25 Şubat

Mugello, Çin'in yerini almak için zorluyor
F1

Mugello, Çin'in yerini almak için zorluyor

Galeri: 2020 Formula 1 pilotları, takımları, araçları ve numaraları
F1

Galeri: 2020 Formula 1 pilotları, takımları, araçları ve numaraları

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.