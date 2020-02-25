F1 tarihinde bugün neler oldu: 25 Şubat

25 Şubat 1895: Gönüllerin şampiyonu Levassor! 1 / 6 Fotoğraf: Eric Gilbert 1894'te birkaç etkinlik düzenlenmişti ancak Paris-Bordeaux-Paris yarışı, tüm araçların aynı anda başladığı ilk motor yarışı olarak kabul ediliyordu. Girişler, iki veya dört koltuklu araçlar olarak iki kategoriye ayrılmıştı. Ancak dört koltuklu araçlar yarış kazanabilirdi. Resmi olarak, Peugeot en hızlı dört koltuklu araç seçilmişti ama Emile Levassor’un 1205cc iki koltuklu aracı Panhard-Levassor, yarışı 48 saat 47 dakika içinde bitirerek birinci olmuştu. Resmi olarak, Levassor’a ikincilik ödülü verildi ama büyük kalabalık Levassor'u alkışladı.

25 Şubat 1932: Yarış da yaparım diş de! 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images Cheshire'de doğan Tony Brooks, F1 kariyerinin çoğunu diş hekimi olmak için eğitimle birleştirdi. 1957'de Vanwall için Stirling Moss'un takım arkadaşı olarak (Moss kendisi için, "şimdiye kadar var olan ancak tanınmayan en büyük yarış sürücüsü" demişti) öne çıktı ve onunla hem aracını hem de Aintree'de bir zafer paylaştı. Brooks, 1958'de takım için üç galibiyet daha aldı ve şampiyonada Mike Hawthorn ve Moss'un arkasında, onlara yakın bir puanla üçüncü oldu. 1959'da (Vanwall için İngiliz Grand Prix’sinde direksiyon başına geçmesi hariç) Ferrari koltuğuna oturdu ve ünlü İtalyan takım için iki galibiyet daha aldı. Ancak sonrasında daha az rekabetçi bir İngiliz ekibine geçmeyi tercih etti ve devam edebilirken, daha az güvenli olarak gördüğü otomobillerde bunu yapmaya hazır değildi. "Hayatıma makul bir şekilde bakmak için ahlaki bir sorumluluğum olduğunu hissettim" dedi.

25 Şubat 1944: Francois Cevert’in doğum günü! 3 / 6 Fotoğraf: David Phipps Francois Cevert Paris'te dünyaya geldi. Karizmatik Fransız Sir Jackie Stewart'ın takım arkadaşı olarak Tyrrell ile yaptığı dört yıllık kariyeri boyunca sadece bir yarış kazandı. Tek zaferi 1971'de Watkins Glen'de, yarış içerisinde spin atmasına rağmen 40 saniyeden farkla kazandığında geldi. Cevert, üç yıl sonra yüksek bir kerbe çarparak çarpışma bariyeri ile ağır temas yaşayarak aynı pistte, sıralama turları esnasında hayata gözlerini yumdu.

25 Şubat 2002: Michelin, Bridgestone’a karşı! 4 / 6 Fotoğraf: XPB Images Lastik üreticileri olan Bridgestone ve Michelin arasında o dönem muazzam derecede bir fark vardı. Michelin, bu farkı asimetrik oluklu bir lastik tasarlayarak kapatmayı düşünüyordu. O zamanki yönetmeliklere göre lastiklerin dört olması gerekiyordu ancak bu olukların eşit olarak yayılması gerektiğine dair bir madde yoktu. Michelin, potansiyel bir avantaj elde etmek için bir fırsat gördü, ancak FIA’dan, bunu yapmaması gerektiğine dair bir uyarı aldı. Maalesef dengeleri değiştirebilecek bu tasarım hayata geçemedi.

25 Şubat 2005: Jean Todt masaya yumruğunu vurdu! 5 / 6 Fotoğraf: XPB Images Jean Todt, Ferrari'nin spor gelirlerinden diğer takımlara göre daha büyük bir pay alması gerektiğini öne sürerek padokta yumruğunu masaya vurdu. Todt şunları söyledi: “Belki bu yanlış bir şey ama Ferrari'nin benzersiz olduğunu düşünüyorum. Diğer takımların yaptıklarını hafife almadan, Ferrari'nin diğerlerinden daha fazlasını elde ettiğini hissediyorum. Tıpkı bir film yaparken olduğu gibi. Bir filmin dünya çapında satmasını istiyorsanız büyük bir yıldızınızın olması gerekir. Her yıldızın farklı bir sözleşmesi vardır. Ferrari işinde bir yıldız ve kendisine bir yıldız gibi ödenmesini istiyor. Bunu kibirsiz söylüyorum."