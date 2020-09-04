F1 tarihinde bugün: Montoya, İtalya'da kazanıyor

1960

Ferrari 1960 İtalyan Grand Prix'sini domine etti. Phil Hill, takım arkadaşları Ginther ve Willy Mairesse'nin önündeydi ve üçlü yarışı domine etiler. Sonuç olarak Hill zafere ulaştı ve podyumu Ginther ile Mairesse tamamladı.

Ferrari F2 aracıyla yarışan Wolfgang von Trips, Giulio Cabianca'nın Cooper-Castellotti aracının arkasında beşinci sırada finiş görerek iyi bir iş yaptı.

Slider Liste .1. Phil Hill, 2. Richie Ginther 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1966

Ludovico Scarfiotti, Monza'daki yarışta kariyerinin ilk zaferine ulaşmayı başardı.

Scarfiotti ve takımı arkadaşı Mike Parkes yarışa ön sıradan başladılar ancak Lorenzo Bandini beşinci cepten harika bir start aldı ve yarışa liderlik etmeye başladı.

Buna karşılık ilk turun sonunda Scarfiotti yedinci sıraya geriledi. Daha sonra Jack Brabham ve John Surtees'in yarış dışı kalmasıyla birlikte Parkes liderliği ele geçirdi. Ancak Scarfiotti güzel bir yükselişle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Ayrıca Jack Brabham, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışın en büyük olayı ise 17. turda Richie Ginther'in Curva Grande'de lastik arızası yaşaması ve bunun sonucu olarak pistin yanındaki ağaçlara çarpmasıydı.

Amerikalı sürücü mucizevi bir şekilde sağ salim aracından indi ancak aracı mahvolmuştu.

Slider Liste Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Enzo Ferrari 2 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

2005

İtalya Grand Prix'si tarihinde ikinci kez yarışa başlayan tüm araçlar finiş gördü. Yarış boyunca Fernando Alonso ve Giancarlo Fisichella ile mücadele eden McLaren sürücüsü Juan Pablo Montoya, damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Podyumu Alonso ve Fisichella tamamladı.

Slider Liste Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor 1 / 9 Fotoğraf: McLaren Racing Juan Pablo Montoya, McLaren Mercedes MP4/20 2 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso 3 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso 4 / 9 Fotoğraf: XPB Images Juan Pablo Montoya 5 / 9 Fotoğraf: XPB Images Juan Pablo Montoya 6 / 9 Fotoğraf: McLaren Racing Juan Pablo Montoya takes checkered flag 7 / 9 Fotoğraf: XPB Images Podyum: 2. Fernando Alonso, Renault, 3. Giancarlo Fisichella, Renault ve yarış galibi Juan Pablo Montoya, McLaren 8 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso 9 / 9 Fotoğraf: XPB Images

2016

2016 İtalya GP yapıldı. Lewis Hamilton sıralama turlarında 0.478 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak Lewis Hamilton startla birlikte altıncı sıraya geriledi ve zafer 15 saniye farkla Nico Rosberg'in oldu.

Hamilton ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü oldu.