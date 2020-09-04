F1 tarihinde bugün: Montoya, İtalya'da kazanıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Eylül tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1960
Ferrari 1960 İtalyan Grand Prix'sini domine etti. Phil Hill, takım arkadaşları Ginther ve Willy Mairesse'nin önündeydi ve üçlü yarışı domine etiler. Sonuç olarak Hill zafere ulaştı ve podyumu Ginther ile Mairesse tamamladı.
Ferrari F2 aracıyla yarışan Wolfgang von Trips, Giulio Cabianca'nın Cooper-Castellotti aracının arkasında beşinci sırada finiş görerek iyi bir iş yaptı.
.1. Phil Hill, 2. Richie Ginther
Fotoğraf: LAT Images
1966
Ludovico Scarfiotti, Monza'daki yarışta kariyerinin ilk zaferine ulaşmayı başardı.
Scarfiotti ve takımı arkadaşı Mike Parkes yarışa ön sıradan başladılar ancak Lorenzo Bandini beşinci cepten harika bir start aldı ve yarışa liderlik etmeye başladı.
Buna karşılık ilk turun sonunda Scarfiotti yedinci sıraya geriledi. Daha sonra Jack Brabham ve John Surtees'in yarış dışı kalmasıyla birlikte Parkes liderliği ele geçirdi. Ancak Scarfiotti güzel bir yükselişle damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Ayrıca Jack Brabham, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.
Yarışın en büyük olayı ise 17. turda Richie Ginther'in Curva Grande'de lastik arızası yaşaması ve bunun sonucu olarak pistin yanındaki ağaçlara çarpmasıydı.
Amerikalı sürücü mucizevi bir şekilde sağ salim aracından indi ancak aracı mahvolmuştu.
Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312
Fotoğraf: LAT Images
Enzo Ferrari
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
2005
İtalya Grand Prix'si tarihinde ikinci kez yarışa başlayan tüm araçlar finiş gördü. Yarış boyunca Fernando Alonso ve Giancarlo Fisichella ile mücadele eden McLaren sürücüsü Juan Pablo Montoya, damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.
Podyumu Alonso ve Fisichella tamamladı.
Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor
Fotoğraf: McLaren Racing
Juan Pablo Montoya, McLaren Mercedes MP4/20
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: XPB Images
Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: McLaren Racing
Juan Pablo Montoya takes checkered flag
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 2. Fernando Alonso, Renault, 3. Giancarlo Fisichella, Renault ve yarış galibi Juan Pablo Montoya, McLaren
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
2016
2016 İtalya GP yapıldı. Lewis Hamilton sıralama turlarında 0.478 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ancak Lewis Hamilton startla birlikte altıncı sıraya geriledi ve zafer 15 saniye farkla Nico Rosberg'in oldu.
Hamilton ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü oldu.
Podyum: 2. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1; 1. Nico Rosberg, Mercedes AMG F1; 3. Sebastian Vettel, F
Fotoğraf: Alessio Morgese
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: Alessio Morgese
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