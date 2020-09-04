Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP3:
16 Saat
:
16 Dakika
:
15 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Montoya, İtalya'da kazanıyor

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: Montoya, İtalya'da kazanıyor
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Eylül tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1960

Ferrari 1960 İtalyan Grand Prix'sini domine etti. Phil Hill, takım arkadaşları Ginther ve Willy Mairesse'nin önündeydi ve üçlü yarışı domine etiler. Sonuç olarak Hill zafere ulaştı ve podyumu Ginther ile Mairesse tamamladı.

Ferrari F2 aracıyla yarışan Wolfgang von Trips, Giulio Cabianca'nın Cooper-Castellotti aracının arkasında beşinci sırada finiş görerek iyi bir iş yaptı.

Slider
Liste

.1. Phil Hill, 2. Richie Ginther

.1. Phil Hill, 2. Richie Ginther
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1966

Ludovico Scarfiotti, Monza'daki yarışta kariyerinin ilk zaferine ulaşmayı başardı.

Scarfiotti ve takımı arkadaşı Mike Parkes yarışa ön sıradan başladılar ancak Lorenzo Bandini beşinci cepten harika bir start aldı ve yarışa liderlik etmeye başladı.

Buna karşılık ilk turun sonunda Scarfiotti yedinci sıraya geriledi. Daha sonra Jack Brabham ve John Surtees'in yarış dışı kalmasıyla birlikte Parkes liderliği ele geçirdi. Ancak Scarfiotti güzel bir yükselişle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Ayrıca Jack Brabham, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışın en büyük olayı ise 17. turda Richie Ginther'in Curva Grande'de lastik arızası yaşaması ve bunun sonucu olarak pistin yanındaki ağaçlara çarpmasıydı.

Amerikalı sürücü mucizevi bir şekilde sağ salim aracından indi ancak aracı mahvolmuştu.

Slider
Liste

Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312

Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Enzo Ferrari

Enzo Ferrari
2/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

2005

İtalya Grand Prix'si tarihinde ikinci kez yarışa başlayan tüm araçlar finiş gördü. Yarış boyunca Fernando Alonso ve Giancarlo Fisichella ile mücadele eden McLaren sürücüsü Juan Pablo Montoya, damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Podyumu Alonso ve Fisichella tamamladı.

Slider
Liste

Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor

Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor
1/9

Fotoğraf: McLaren Racing

Juan Pablo Montoya, McLaren Mercedes MP4/20

Juan Pablo Montoya, McLaren Mercedes MP4/20
2/9

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso

Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso

Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya
6/9

Fotoğraf: McLaren Racing

Juan Pablo Montoya takes checkered flag

Juan Pablo Montoya takes checkered flag
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 2. Fernando Alonso, Renault, 3. Giancarlo Fisichella, Renault ve yarış galibi Juan Pablo Montoya, McLaren

Podyum: 2. Fernando Alonso, Renault, 3. Giancarlo Fisichella, Renault ve yarış galibi Juan Pablo Montoya, McLaren
8/9

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso

Yarış galibi Juan Pablo Montoya kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
9/9

Fotoğraf: XPB Images

 

2016

2016 İtalya GP yapıldı. Lewis Hamilton sıralama turlarında 0.478 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak Lewis Hamilton startla birlikte altıncı sıraya geriledi ve zafer 15 saniye farkla Nico Rosberg'in oldu.

Hamilton ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü oldu.

Slider
Liste

Podyum: 2. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1; 1. Nico Rosberg, Mercedes AMG F1; 3. Sebastian Vettel, F

Podyum: 2. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1; 1. Nico Rosberg, Mercedes AMG F1; 3. Sebastian Vettel, F
1/2

Fotoğraf: Alessio Morgese

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
2/2

Fotoğraf: Alessio Morgese

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

Önceki haber

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

Sonraki haber

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

Bottas: "Mercedes'in Monza'daki avantajı şaşırtıcı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Mercedes'in Monza'daki avantajı şaşırtıcı"

Ricciardo, Monza'daki ilk günden memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Monza'daki ilk günden memnun

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Hamilton, Monza'daki trafikten "endişeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Monza'daki trafikten "endişeli"

Son Haberler

Ricciardo, Monza'daki ilk günden memnun
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Monza'daki ilk günden memnun

Bottas: "Mercedes'in Monza'daki avantajı şaşırtıcı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Mercedes'in Monza'daki avantajı şaşırtıcı"

Hamilton, Monza'daki trafikten "endişeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Monza'daki trafikten "endişeli"

Galeri: Vettel'in İtalya GP'deki kask tasarımı
F1 Formula 1 / Son dakika

Galeri: Vettel'in İtalya GP'deki kask tasarımı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

3s
2
Formula 1

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

2s
3
Formula 1

Bottas: "Mercedes'in Monza'daki avantajı şaşırtıcı"

47dk
4
Formula 1

Ricciardo, Monza'daki ilk günden memnun

30dk
5
Formula 1

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!

Son Haberler

Ricciardo, Monza'daki ilk günden memnun
F1

Ricciardo, Monza'daki ilk günden memnun

Bottas: "Mercedes'in Monza'daki avantajı şaşırtıcı"
F1

Bottas: "Mercedes'in Monza'daki avantajı şaşırtıcı"

Hamilton, Monza'daki trafikten "endişeli"
F1

Hamilton, Monza'daki trafikten "endişeli"

Galeri: Vettel'in İtalya GP'deki kask tasarımı
F1

Galeri: Vettel'in İtalya GP'deki kask tasarımı

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!
F1

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

Son Videolar

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1
46dk

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1
50dk

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar 08:37
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi 08:09
Formula 1

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:59
Formula 1

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.