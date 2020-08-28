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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren şampiyon oluyor

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F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren şampiyon oluyor
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 28 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1977

Hollanda'da gerçekleştirilen Formula 1 yarışına Mario Andretti ilk sıradan başladı ancak motor probleminin ardından yarışa erken veda etti. James Hunt liderliği aldı fakat o da kaza yaptı.

Jacques Laffite, yarışın altıncı turunda liderliğe çıksa da, 19. turda Niki Lauda güzel bir atakla kendisini geçerek ilk sıraya yükseldi.

Sonrasında da damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı. Podyumu Laffite ve Jody Scheckter tamamladı.

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Start: James Hunt, McLaren M26 leads

Start: James Hunt, McLaren M26 leads
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Alan Jones, Shadow DN8

Alan Jones, Shadow DN8
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1983

Rene Arnoux, Hollanda Grand Prix'sini Ferrari'den takım arkadaşı Patrick Tambay ve John Watson'ın önünde kazandı.

Nelson Piquet, pole pozisyonu kazanmıştı ancak liderlik için savaşırken Alain Prost ile temas yaşadı ve oyun dışında kaldı.

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Rene Arnoux, Ferrari 126C3

Rene Arnoux, Ferrari 126C3
1/5

Fotoğraf: LAT Images

McLaren TAG Porsche P01 twin turbo V6 ve MP4/1E şasi

McLaren TAG Porsche P01 twin turbo V6 ve MP4/1E şasi
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Nelson Piquet, Brabham BMW

Nelson Piquet, Brabham BMW
3/5

Fotoğraf: BMW AG

Derek Warwick, Toleman TG183B Hart

Derek Warwick, Toleman TG183B Hart
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Piercarlo Ghinzani, Osella FA1E Alfa Romeo

Piercarlo Ghinzani, Osella FA1E Alfa Romeo
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1988

Ayrton Senna, pole pozisyonundan başladığı Belçika GP'sini baştan sona üstün götürdü ve harika bir zafer elde etti.

Alain Prost, Benetton'dan Thierry Boutsen ve Alessandro Nannini'nin önünde ikinci oldu. McLaren, bu dublenin ardından şampiyonluğunu ilan etti.

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Eau Rouge

Eau Rouge
1/7

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Ayrton Senna, McLaren MP4/4
2/7

Fotoğraf: Sutton Images

Alex Caffi, Scudria Italia/Dallara 188

Alex Caffi, Scudria Italia/Dallara 188
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Julian Bailey, Tyrrell 017

Julian Bailey, Tyrrell 017
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Martin Brundle, Williams FW12 ve teknik direktör Patrick Head

Martin Brundle, Williams FW12 ve teknik direktör Patrick Head
5/7

Fotoğraf: Sutton Images

Gabriele Tarquini, Coloni FC188

Gabriele Tarquini, Coloni FC188
6/7

Fotoğraf: Sutton Images

Thierry Boutsen, Benetton Ford

Thierry Boutsen, Benetton Ford
7/7

Fotoğraf: Sutton Images

 

1989

Mercedes pilotu Valtteri Bottas dünyaya geldi. Fin pilot kariyeri boyunca 145 yarışa çıktı ve 8 galibiyet, 13 pole pozisyonu, 14 en hızlı tur ve 50 podyum aldı.

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Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1
1/6

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

The car of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, 3rd position, in Parc Ferme

The car of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, 3rd position, in Parc Ferme
2/6

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
3/6

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1
4/6

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, and pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, congratulate each other in Parc Ferme

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, and pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, congratulate each other in Parc Ferme
5/6

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1
6/6

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

1994

Damon Hill, Belçika Grand Prix'sini Mika Hakkinen ve Jos Verstappen'in önünde kazanmayı başardı.

Rubens Barrichello kariyerinin ilk pole pozisyonunu bu yarışta aldı ancak yarışın tamamını lider götüren ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim Michael Schumacher'di.

Ancak Schumacher, aracın tabanındaki planın çok fazla aşınmasından ötürü diskalifiye edildi. Sonuç olarak zafer Hill'e gitti.

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Michael Schumacher, Benetton B194 Ford

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford
1/5

Fotoğraf: LAT Images

David Coulthard, start

David Coulthard, start
2/5

Fotoğraf: Renault

Rubens Barrichello, Jordan

Rubens Barrichello, Jordan
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Rubens Barrichello, Jordan

Rubens Barrichello, Jordan
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Start ve Eau Rouge

Start ve Eau Rouge
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2008

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk Amerikalı sürücü Phil Hill, 81 yaşında hayatını kaybetti. Hill, 1959'da Ferrari ile yarışmaya başladı ve oldukça başarılı sonuçlar aldı. Ancak en büyük başarısı, zor şartlarda şampiyon olduğu 1961 yılında geldi.

İtalya Grand Prix'sinde meydana gelen bir kaza takım arkadaşı Wolfgang von Trips'in ve 15 seyircinin hayatına mal oldu. Hill sonrasında da şampiyon oldu.

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Phil Hill, Ferrari Dino 246

Phil Hill, Ferrari Dino 246
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Phil Hill, Ferrari 246

Phil Hill, Ferrari 246
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Phil Hill, Cooper T66 Climax

Phil Hill, Cooper T66 Climax
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

2011

Sebastian Vettel'in pole pozisyonunu kazandığı 2011 Belçika GP'de zafer Alman pilotun oldu.

Mark Webber o yarışı 3 saniye geride ikinci bitirdi. Jenson Button ise üçüncü oldu.

Michael Schumacher, sıralama turlarındaki sorunun ardından son sıradan başladığı yarışta harika bir sürüş çıkardı ve beşinci olarak 10 puan kazandı.

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Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
1/5

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Sebastian Vettel, Red Bull Racing
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Bernie Ecclestone

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Bernie Ecclestone
3/5

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing
4/5

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing
5/5

Fotoğraf: XPB Images

 

2016

Nico Rosberg, pole pozisyonundan başladığı Belçika GP'yi rahat şekilde kazandı.

Yarışa, son sıradan başlayan Lewis Hamilton harika bir yükselişle yarışı üçüncü bitirdi.

Bu iki Mercedes'in arasında ise Daniel Ricciardo yer aldı.

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Podyum: Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2.; Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 1.; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3.

Podyum: Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2.; Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 1.; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3.
1/12

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
2/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
3/12

Fotoğraf: Daimler AG

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
4/12

Fotoğraf: Daimler AG

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
5/12

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
6/12

Fotoğraf: XPB Images

Race winner Nico Rosberg , Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme

Race winner Nico Rosberg , Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
7/12

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 1. Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Podyum: 1. Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
8/12

Fotoğraf: Daimler AG

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, parc ferme

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, parc ferme
9/12

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
10/12

Fotoğraf: Daimler AG

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
11/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
12/12

Fotoğraf: XPB Images

 

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