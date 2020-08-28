F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren şampiyon oluyor

1977

Hollanda'da gerçekleştirilen Formula 1 yarışına Mario Andretti ilk sıradan başladı ancak motor probleminin ardından yarışa erken veda etti. James Hunt liderliği aldı fakat o da kaza yaptı.

Jacques Laffite, yarışın altıncı turunda liderliğe çıksa da, 19. turda Niki Lauda güzel bir atakla kendisini geçerek ilk sıraya yükseldi.

Sonrasında da damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı. Podyumu Laffite ve Jody Scheckter tamamladı.

Slider Liste Start: James Hunt, McLaren M26 leads 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Alan Jones, Shadow DN8 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

1983

Rene Arnoux, Hollanda Grand Prix'sini Ferrari'den takım arkadaşı Patrick Tambay ve John Watson'ın önünde kazandı.

Nelson Piquet, pole pozisyonu kazanmıştı ancak liderlik için savaşırken Alain Prost ile temas yaşadı ve oyun dışında kaldı.

Slider Liste Rene Arnoux, Ferrari 126C3 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images McLaren TAG Porsche P01 twin turbo V6 ve MP4/1E şasi 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Nelson Piquet, Brabham BMW 3 / 5 Fotoğraf: BMW AG Derek Warwick, Toleman TG183B Hart 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Piercarlo Ghinzani, Osella FA1E Alfa Romeo 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

1988

Ayrton Senna, pole pozisyonundan başladığı Belçika GP'sini baştan sona üstün götürdü ve harika bir zafer elde etti.

Alain Prost, Benetton'dan Thierry Boutsen ve Alessandro Nannini'nin önünde ikinci oldu. McLaren, bu dublenin ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Slider Liste Eau Rouge 1 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/4 2 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Alex Caffi, Scudria Italia/Dallara 188 3 / 7 Fotoğraf: LAT Images Julian Bailey, Tyrrell 017 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Martin Brundle, Williams FW12 ve teknik direktör Patrick Head 5 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Gabriele Tarquini, Coloni FC188 6 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Thierry Boutsen, Benetton Ford 7 / 7 Fotoğraf: Sutton Images

1989

Mercedes pilotu Valtteri Bottas dünyaya geldi. Fin pilot kariyeri boyunca 145 yarışa çıktı ve 8 galibiyet, 13 pole pozisyonu, 14 en hızlı tur ve 50 podyum aldı.

Slider Liste Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 1 / 6 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images The car of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, 3rd position, in Parc Ferme 2 / 6 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 3 / 6 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 4 / 6 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, and pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, congratulate each other in Parc Ferme 5 / 6 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 6 / 6 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

1994

Damon Hill, Belçika Grand Prix'sini Mika Hakkinen ve Jos Verstappen'in önünde kazanmayı başardı.

Rubens Barrichello kariyerinin ilk pole pozisyonunu bu yarışta aldı ancak yarışın tamamını lider götüren ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim Michael Schumacher'di.

Ancak Schumacher, aracın tabanındaki planın çok fazla aşınmasından ötürü diskalifiye edildi. Sonuç olarak zafer Hill'e gitti.

Slider Liste Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images David Coulthard, start 2 / 5 Fotoğraf: Renault Rubens Barrichello, Jordan 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Rubens Barrichello, Jordan 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Start ve Eau Rouge 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

2008

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk Amerikalı sürücü Phil Hill, 81 yaşında hayatını kaybetti. Hill, 1959'da Ferrari ile yarışmaya başladı ve oldukça başarılı sonuçlar aldı. Ancak en büyük başarısı, zor şartlarda şampiyon olduğu 1961 yılında geldi.

İtalya Grand Prix'sinde meydana gelen bir kaza takım arkadaşı Wolfgang von Trips'in ve 15 seyircinin hayatına mal oldu. Hill sonrasında da şampiyon oldu.

Slider Liste Phil Hill, Ferrari Dino 246 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Phil Hill, Ferrari 246 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Phil Hill, Cooper T66 Climax 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

2011

Sebastian Vettel'in pole pozisyonunu kazandığı 2011 Belçika GP'de zafer Alman pilotun oldu.

Mark Webber o yarışı 3 saniye geride ikinci bitirdi. Jenson Button ise üçüncü oldu.

Michael Schumacher, sıralama turlarındaki sorunun ardından son sıradan başladığı yarışta harika bir sürüş çıkardı ve beşinci olarak 10 puan kazandı.

Slider Liste Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 1 / 5 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing 2 / 5 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Bernie Ecclestone 3 / 5 Fotoğraf: XPB Images Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing 5 / 5 Fotoğraf: XPB Images

2016

Nico Rosberg, pole pozisyonundan başladığı Belçika GP'yi rahat şekilde kazandı.

Yarışa, son sıradan başlayan Lewis Hamilton harika bir yükselişle yarışı üçüncü bitirdi.

Bu iki Mercedes'in arasında ise Daniel Ricciardo yer aldı.