F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren şampiyon oluyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 28 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1977
Hollanda'da gerçekleştirilen Formula 1 yarışına Mario Andretti ilk sıradan başladı ancak motor probleminin ardından yarışa erken veda etti. James Hunt liderliği aldı fakat o da kaza yaptı.
Jacques Laffite, yarışın altıncı turunda liderliğe çıksa da, 19. turda Niki Lauda güzel bir atakla kendisini geçerek ilk sıraya yükseldi.
Sonrasında da damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı. Podyumu Laffite ve Jody Scheckter tamamladı.
Start: James Hunt, McLaren M26 leads
Fotoğraf: LAT Images
Alan Jones, Shadow DN8
Fotoğraf: Sutton Images
1983
Rene Arnoux, Hollanda Grand Prix'sini Ferrari'den takım arkadaşı Patrick Tambay ve John Watson'ın önünde kazandı.
Nelson Piquet, pole pozisyonu kazanmıştı ancak liderlik için savaşırken Alain Prost ile temas yaşadı ve oyun dışında kaldı.
Rene Arnoux, Ferrari 126C3
Fotoğraf: LAT Images
McLaren TAG Porsche P01 twin turbo V6 ve MP4/1E şasi
Fotoğraf: LAT Images
Nelson Piquet, Brabham BMW
Fotoğraf: BMW AG
Derek Warwick, Toleman TG183B Hart
Fotoğraf: LAT Images
Piercarlo Ghinzani, Osella FA1E Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
1988
Ayrton Senna, pole pozisyonundan başladığı Belçika GP'sini baştan sona üstün götürdü ve harika bir zafer elde etti.
Alain Prost, Benetton'dan Thierry Boutsen ve Alessandro Nannini'nin önünde ikinci oldu. McLaren, bu dublenin ardından şampiyonluğunu ilan etti.
Eau Rouge
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
Alex Caffi, Scudria Italia/Dallara 188
Fotoğraf: LAT Images
Julian Bailey, Tyrrell 017
Fotoğraf: LAT Images
Martin Brundle, Williams FW12 ve teknik direktör Patrick Head
Fotoğraf: Sutton Images
Gabriele Tarquini, Coloni FC188
Fotoğraf: Sutton Images
Thierry Boutsen, Benetton Ford
Fotoğraf: Sutton Images
1989
Mercedes pilotu Valtteri Bottas dünyaya geldi. Fin pilot kariyeri boyunca 145 yarışa çıktı ve 8 galibiyet, 13 pole pozisyonu, 14 en hızlı tur ve 50 podyum aldı.
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
The car of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, 3rd position, in Parc Ferme
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, and pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, congratulate each other in Parc Ferme
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
1994
Damon Hill, Belçika Grand Prix'sini Mika Hakkinen ve Jos Verstappen'in önünde kazanmayı başardı.
Rubens Barrichello kariyerinin ilk pole pozisyonunu bu yarışta aldı ancak yarışın tamamını lider götüren ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim Michael Schumacher'di.
Ancak Schumacher, aracın tabanındaki planın çok fazla aşınmasından ötürü diskalifiye edildi. Sonuç olarak zafer Hill'e gitti.
Michael Schumacher, Benetton B194 Ford
Fotoğraf: LAT Images
David Coulthard, start
Fotoğraf: Renault
Rubens Barrichello, Jordan
Fotoğraf: Sutton Images
Rubens Barrichello, Jordan
Fotoğraf: Sutton Images
Start ve Eau Rouge
Fotoğraf: LAT Images
2008
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk Amerikalı sürücü Phil Hill, 81 yaşında hayatını kaybetti. Hill, 1959'da Ferrari ile yarışmaya başladı ve oldukça başarılı sonuçlar aldı. Ancak en büyük başarısı, zor şartlarda şampiyon olduğu 1961 yılında geldi.
İtalya Grand Prix'sinde meydana gelen bir kaza takım arkadaşı Wolfgang von Trips'in ve 15 seyircinin hayatına mal oldu. Hill sonrasında da şampiyon oldu.
Phil Hill, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
Phil Hill, Ferrari 246
Fotoğraf: LAT Images
Phil Hill, Cooper T66 Climax
Fotoğraf: LAT Images
2011
Sebastian Vettel'in pole pozisyonunu kazandığı 2011 Belçika GP'de zafer Alman pilotun oldu.
Mark Webber o yarışı 3 saniye geride ikinci bitirdi. Jenson Button ise üçüncü oldu.
Michael Schumacher, sıralama turlarındaki sorunun ardından son sıradan başladığı yarışta harika bir sürüş çıkardı ve beşinci olarak 10 puan kazandı.
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Bernie Ecclestone
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
2016
Nico Rosberg, pole pozisyonundan başladığı Belçika GP'yi rahat şekilde kazandı.
Yarışa, son sıradan başlayan Lewis Hamilton harika bir yükselişle yarışı üçüncü bitirdi.
Bu iki Mercedes'in arasında ise Daniel Ricciardo yer aldı.
Podyum: Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2.; Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 1.; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3.
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: Daimler AG
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: Daimler AG
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: XPB Images
Race winner Nico Rosberg , Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 1. Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Daimler AG
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, parc ferme
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: Daimler AG
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: XPB Images
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