F1 tarihinde bugün: Massa, bitime üç tur kala motor patlatıyor

1952

Sezonun altıncı yarışı, Almanya'da yapıldı ve sezona harika bir başlangıç yapan Ferrari pilotu Alberto Ascari, Nürburgring'de yapılan yarışa da pole pozisyonundan başladı.

Yarış 18 tur üzerinden yapıldı ve toplamda 3 saat 6 dakika sürdü. Ferrari sürücülerinin öne çıktığı hafta sonunda Ascari, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya beşinci zaferini alırken, kariyerinin ilk şampiyonluğunu da yakaladı.

O yarışta tur yemeyen üç sürücü vardı ve üçü de Ferrari sürücüsüydü. Giuseppe Farina ikinci ve Rudi Fischer üçüncü oldu.

Slider Liste Alberto Ascari podyumda 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Alberto Ascari's Ferrari 500 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1958

Peter Collins, Nürburgring'de gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak feci şekilde yaşamını yitirdi.

O yarışı Tony Brooks kazanırken, Roy Salvadori ikinci ve Maurice Trintignant üçüncü oldu.

Slider Liste Peter Collins, Ferrari 246 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1969

Sezonun bir sonraki durağı Almanya'ydı. Jackie Stewart sezona harika başlamış ve ilk altı yarışın beşini kazanmıştı. Almanya'da pole pozisyonu Jacky Ickx'in oldu fakat Stewart sadece 0.3 saniye ardında yer aldı.

Ertesi gün Ickx harika bir performansla zafere ulaştı. Stewart 57.7 saniye geride ikinci ve Bruce McLaren 3 dakika 21 saniye geride üçüncü oldu.

Slider Liste Yarış galibi Jacky Ickx, Brabham BT26A 1 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Jackie Stewart, Matra MS80 2 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Graham Hill, Lotus 3 / 4 Kurt Ahrens, Brabham-Repco BT24 V8 4 / 4 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1975

Niki Lauda, yarış dışı kaldığı Britanya GP'nin ardından Almanya'ya favori olarak geldi ve sıralama turlarında 7 dakikanın altına inebilen tek sürücü olarak pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün işler Lauda'nın istediği gibi gitmedi ve zafer Carlos Reutemann'ın oldu.

Jacques Laffite ikinci olurken, Lauda üçüncü oldu.

Laffite'nin ikinciliği, Williams'ın F1'deki ilk podyumuydu.

Slider Liste Niki Lauda, Ferrari 312T 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda ve Luca Di Montezemolo 2 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Carlos Reutemann, Brabham BT44 3 / 4 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch James Hunt, Hesketh Ford 4 / 4 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

2003

Williams pilotu Juan Pablo Montoya, 2003 Almanya GP'ye damga vurdu ve pole pozisyonundan başladığı yarışta en hızlı turu da atarak kazandı. Hat-tricik yapan Kolombiyalı pilotu David Coulthard ve Jarno Trulli takip etti.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya 1 / 11 Fotoğraf: BMW AG Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya 2 / 11 Fotoğraf: BMW AG Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya, BMW Williams, 2. David Coulthard, McLaren Mercedes, 3. Jarno Trulli, Renault 3 / 11 Fotoğraf: Sutton Images start: Juan Pablo Montoya takes lead 4 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center start: Juan Pablo Montoya takes lead 5 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center basın toplantısı: Juan Pablo Montoya 6 / 11 Fotoğraf: Brousseau Photo basın toplantısı: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello 7 / 11 Fotoğraf: Brousseau Photo Yarış galibi Juan Pablo Montoya 8 / 11 Fotoğraf: BMW AG Juan Pablo Montoya 9 / 11 Fotoğraf: BMW AG Juan Pablo Montoya 10 / 11 Fotoğraf: BMW AG Podyum: David Coulthard, McLaren Mercedes; Juan-Pablo Montoya, BMW Williams; Jarno Trulli, Renault F 11 / 11 Fotoğraf: XPB Images

2008

Felipe Massa, lider götürdüğü yarışın bitimine üç tur kala motor patlattı ve start finiş düzlüğünde yarışa veda etti.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Massa, liderliği ilk virajda eline geçirdi ve yarışı da rahat şekilde kazanacak gibiydi. Ancak patlayan motor buna izin vermedi.

Heikki Kovalainen, McLaren'la zafere ulaşırken, Timo Glock ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.