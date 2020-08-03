F1 tarihinde bugün: Massa, bitime üç tur kala motor patlatıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 3 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1952
Sezonun altıncı yarışı, Almanya'da yapıldı ve sezona harika bir başlangıç yapan Ferrari pilotu Alberto Ascari, Nürburgring'de yapılan yarışa da pole pozisyonundan başladı.
Yarış 18 tur üzerinden yapıldı ve toplamda 3 saat 6 dakika sürdü. Ferrari sürücülerinin öne çıktığı hafta sonunda Ascari, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya beşinci zaferini alırken, kariyerinin ilk şampiyonluğunu da yakaladı.
O yarışta tur yemeyen üç sürücü vardı ve üçü de Ferrari sürücüsüydü. Giuseppe Farina ikinci ve Rudi Fischer üçüncü oldu.
Alberto Ascari podyumda
Fotoğraf: LAT Images
Alberto Ascari's Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
1958
Peter Collins, Nürburgring'de gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak feci şekilde yaşamını yitirdi.
O yarışı Tony Brooks kazanırken, Roy Salvadori ikinci ve Maurice Trintignant üçüncü oldu.
Peter Collins, Ferrari 246
Fotoğraf: LAT Images
1969
Sezonun bir sonraki durağı Almanya'ydı. Jackie Stewart sezona harika başlamış ve ilk altı yarışın beşini kazanmıştı. Almanya'da pole pozisyonu Jacky Ickx'in oldu fakat Stewart sadece 0.3 saniye ardında yer aldı.
Ertesi gün Ickx harika bir performansla zafere ulaştı. Stewart 57.7 saniye geride ikinci ve Bruce McLaren 3 dakika 21 saniye geride üçüncü oldu.
Yarış galibi Jacky Ickx, Brabham BT26A
Fotoğraf: Sutton Images
Jackie Stewart, Matra MS80
Fotoğraf: Sutton Images
Graham Hill, Lotus
Kurt Ahrens, Brabham-Repco BT24 V8
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1975
Niki Lauda, yarış dışı kaldığı Britanya GP'nin ardından Almanya'ya favori olarak geldi ve sıralama turlarında 7 dakikanın altına inebilen tek sürücü olarak pole pozisyonunu kazandı.
Ancak ertesi gün işler Lauda'nın istediği gibi gitmedi ve zafer Carlos Reutemann'ın oldu.
Jacques Laffite ikinci olurken, Lauda üçüncü oldu.
Laffite'nin ikinciliği, Williams'ın F1'deki ilk podyumuydu.
Niki Lauda, Ferrari 312T
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda ve Luca Di Montezemolo
Fotoğraf: Sutton Images
Carlos Reutemann, Brabham BT44
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
James Hunt, Hesketh Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
2003
Williams pilotu Juan Pablo Montoya, 2003 Almanya GP'ye damga vurdu ve pole pozisyonundan başladığı yarışta en hızlı turu da atarak kazandı. Hat-tricik yapan Kolombiyalı pilotu David Coulthard ve Jarno Trulli takip etti.
Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: BMW AG
Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: BMW AG
Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya, BMW Williams, 2. David Coulthard, McLaren Mercedes, 3. Jarno Trulli, Renault
Fotoğraf: Sutton Images
start: Juan Pablo Montoya takes lead
Fotoğraf: Ferrari Media Center
start: Juan Pablo Montoya takes lead
Fotoğraf: Ferrari Media Center
basın toplantısı: Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Brousseau Photo
basın toplantısı: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Brousseau Photo
Yarış galibi Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: BMW AG
Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: BMW AG
Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: BMW AG
Podyum: David Coulthard, McLaren Mercedes; Juan-Pablo Montoya, BMW Williams; Jarno Trulli, Renault F
Fotoğraf: XPB Images
2008
Felipe Massa, lider götürdüğü yarışın bitimine üç tur kala motor patlattı ve start finiş düzlüğünde yarışa veda etti.
Yarışa üçüncü sıradan başlayan Massa, liderliği ilk virajda eline geçirdi ve yarışı da rahat şekilde kazanacak gibiydi. Ancak patlayan motor buna izin vermedi.
Heikki Kovalainen, McLaren'la zafere ulaşırken, Timo Glock ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.
Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
Fotoğraf: XPB Images
Start, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
Fotoğraf: XPB Images
Start, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
Fotoğraf: XPB Images
Start, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
Fotoğraf: XPB Images
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