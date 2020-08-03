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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Massa, bitime üç tur kala motor patlatıyor

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F1 tarihinde bugün: Massa, bitime üç tur kala motor patlatıyor
Ekleyen:
, Editör
3 Ağu 2020 11:29

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 3 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1952

Sezonun altıncı yarışı, Almanya'da yapıldı ve sezona harika bir başlangıç yapan Ferrari pilotu Alberto Ascari, Nürburgring'de yapılan yarışa da pole pozisyonundan başladı.

Yarış 18 tur üzerinden yapıldı ve toplamda 3 saat 6 dakika sürdü. Ferrari sürücülerinin öne çıktığı hafta sonunda Ascari, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya beşinci zaferini alırken, kariyerinin ilk şampiyonluğunu da yakaladı.

O yarışta tur yemeyen üç sürücü vardı ve üçü de Ferrari sürücüsüydü. Giuseppe Farina ikinci ve Rudi Fischer üçüncü oldu.

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Alberto Ascari podyumda

Alberto Ascari podyumda
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Fotoğraf: LAT Images

Alberto Ascari's Ferrari 500

Alberto Ascari's Ferrari 500
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1958

Peter Collins, Nürburgring'de gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak feci şekilde yaşamını yitirdi.

O yarışı Tony Brooks kazanırken, Roy Salvadori ikinci ve Maurice Trintignant üçüncü oldu.

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Peter Collins, Ferrari 246

Peter Collins, Ferrari 246
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1969

Sezonun bir sonraki durağı Almanya'ydı. Jackie Stewart sezona harika başlamış ve ilk altı yarışın beşini kazanmıştı. Almanya'da pole pozisyonu Jacky Ickx'in oldu fakat Stewart sadece 0.3 saniye ardında yer aldı.

Ertesi gün Ickx harika bir performansla zafere ulaştı. Stewart 57.7 saniye geride ikinci ve Bruce McLaren 3 dakika 21 saniye geride üçüncü oldu.

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Yarış galibi Jacky Ickx, Brabham BT26A

Yarış galibi Jacky Ickx, Brabham BT26A
1/4

Fotoğraf: Sutton Images

Jackie Stewart, Matra MS80

Jackie Stewart, Matra MS80
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

Graham Hill, Lotus

Graham Hill, Lotus
3/4

Kurt Ahrens, Brabham-Repco BT24 V8

Kurt Ahrens, Brabham-Repco BT24 V8
4/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1975

Niki Lauda, yarış dışı kaldığı Britanya GP'nin ardından Almanya'ya favori olarak geldi ve sıralama turlarında 7 dakikanın altına inebilen tek sürücü olarak pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün işler Lauda'nın istediği gibi gitmedi ve zafer Carlos Reutemann'ın oldu.

Jacques Laffite ikinci olurken, Lauda üçüncü oldu.

Laffite'nin ikinciliği, Williams'ın F1'deki ilk podyumuydu.

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Niki Lauda, Ferrari 312T

Niki Lauda, Ferrari 312T
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda ve Luca Di Montezemolo

Niki Lauda ve Luca Di Montezemolo
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

Carlos Reutemann, Brabham BT44

Carlos Reutemann, Brabham BT44
3/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

James Hunt, Hesketh Ford

James Hunt, Hesketh Ford
4/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

 

2003

Williams pilotu Juan Pablo Montoya, 2003 Almanya GP'ye damga vurdu ve pole pozisyonundan başladığı yarışta en hızlı turu da atarak kazandı. Hat-tricik yapan Kolombiyalı pilotu David Coulthard ve Jarno Trulli takip etti.

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Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya
1/11

Fotoğraf: BMW AG

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya
2/11

Fotoğraf: BMW AG

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya, BMW Williams, 2. David Coulthard, McLaren Mercedes, 3. Jarno Trulli, Renault

Podyum: Yarış galibi Juan Pablo Montoya, BMW Williams, 2. David Coulthard, McLaren Mercedes, 3. Jarno Trulli, Renault
3/11

Fotoğraf: Sutton Images

start: Juan Pablo Montoya takes lead

start: Juan Pablo Montoya takes lead
4/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

start: Juan Pablo Montoya takes lead

start: Juan Pablo Montoya takes lead
5/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

basın toplantısı: Juan Pablo Montoya

basın toplantısı: Juan Pablo Montoya
6/11

Fotoğraf: Brousseau Photo

basın toplantısı: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello

basın toplantısı: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
7/11

Fotoğraf: Brousseau Photo

Yarış galibi Juan Pablo Montoya

Yarış galibi Juan Pablo Montoya
8/11

Fotoğraf: BMW AG

Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya
9/11

Fotoğraf: BMW AG

Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya
10/11

Fotoğraf: BMW AG

Podyum: David Coulthard, McLaren Mercedes; Juan-Pablo Montoya, BMW Williams; Jarno Trulli, Renault F

Podyum: David Coulthard, McLaren Mercedes; Juan-Pablo Montoya, BMW Williams; Jarno Trulli, Renault F
11/11

Fotoğraf: XPB Images

 

2008

Felipe Massa, lider götürdüğü yarışın bitimine üç tur kala motor patlattı ve start finiş düzlüğünde yarışa veda etti.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Massa, liderliği ilk virajda eline geçirdi ve yarışı da rahat şekilde kazanacak gibiydi. Ancak patlayan motor buna izin vermedi.

Heikki Kovalainen, McLaren'la zafere ulaşırken, Timo Glock ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.

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Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while lead near end, race
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Start, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008

Start, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Start, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008

Start, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Start, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008

Start, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
8/8

Fotoğraf: XPB Images

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