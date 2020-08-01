F1 tarihinde bugün: Lauda, 1976 Nürburgring'de ölümden dönüyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 1 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1959
Jean Behra, Avus'taki Almanya Grand Prix'sinde aşırı yağışlı hava koşullarında hayatını kaybetti.
Behra kaygan yüzeyde aracının kontrolünü kaybetti ve Porsche'sini koruma rayının olmadığı virajın en yüksek noktasına fırlattı.
Aracından fırlayan sürücü, başını bayrak direğine çarparak hayatını kaybetti.
Fransız sürücü 52 Grand Prix'de yarıştı ve dokuz podyum finişi gördü.
Hiçbir zaman bir yarış kazanamamış olmasına rağmen, dönemin en iyi ve en agresif sürücülerinden biri olarak kabul edildi.
Jean Behra, Maserati 250F
Fotoğraf: LAT Images
Jean Behra, Maserati ve Mike Hawthorn, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Jean Behra, Maserati 250F V12
Fotoğraf: LAT Images
Jean Behra, Maserati ve Mike Hawthorn, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Stirling Moss, Vanwall; Tony Brooks, Vanwall ve Jean Behra, Maserati
Fotoğraf: LAT Images
Jean Behra, Maserati 250F, Stirling Moss ve Tony Brooks, Vanwall
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 ve Jean Behra, BRM P25
Fotoğraf: LAT Images
1965
Jim Clark, Lotus aracı ile Almanya Grand Prix'sinde zafere ulaştı ve bu zafer ona ikinci dünya şampiyonluğunu getirdi.
Yılın henüz yedinci yarışıydı, ancak Clark'ın o sezonki altıncı galibiyetiydi ve onun ne kadar dominant olduğunu vurguluyordu.
Jim Clark, Lotus 33
Fotoğraf: Sutton Images
1976
Niki Lauda, 1976'da Nürburgring'de gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde neredeyse hayatını kaybediyordu.
Lauda, yarışın ikinci turunda yoldan ÇIKTI ve aracı bariyerlere çarptıktan sonra Brett Lunger'in aracıyla çarpıştı. Lunger'den farklı olarak kaza sonucunda Lauda aracında sıkışmıştı ve araç alev aldı. Arturo Merzario ve Guy Edwards birkaç dakika sonra olay yerine ulaşmış olsalar da Lunger ile birlikte Lauda'yı araçtan çıkartamadan Lauda'da yanıklar oluşmuştu. Özellikle kafasında ciddi yanıkları vardı ve soluduğu sıcak toksik gazlar nedeniyle akciğerleri ve kanı zarar görmüştü.
Her ne kadar kazanın hemen sonrasında bilinci yerinde olsa da daha sonra komaya girdi. Lauda mucizevi bir şekilde kurtulmakla kalmadı, altı hafta (iki yarış) sonra yarışlara döndü. Dönüşünün ilk yarışı olan İtalyan GP'sini dördüncü bitirdi.
Olayın ardından, Formula 1 bir daha asla Nurburgring'deki Nordschleife pistinde yarış düzenlemedi.
Lauda, Ferrari 312 T2
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda, Ferrari 312T2, Bergwerk virajına yaklaşırken kaza yaptıktan sonra alev alıyor
Fotoğraf: Uncredited Photo
Niki Lauda, Ferrari 312T2
Fotoğraf: Sutton Images
Niki Lauda, Ferrari 312T2, Pflanzgarten virajı sonrası
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Niki Lauda, Ferrari 312T2
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Niki Lauda, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda, Ferrari'nin yanmış kaskı
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda, Ferrari
1999
Mika Hakkinen, Mclaren'e Hockenheim'da gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde 100. Formula 1 pole pozisyonunu getirdi.
Ancak, Eddie Irvine zafere ulaştı ve o yılki üçüncü galibiyetini elde etti. Şampiyonluk yarışında Hakkinen ile arasındaki puan farkını sekize çıkardı. Ancak o sezon şampiyonluğa Hakkinen ulaştı.
Aynı zamanda 1999 Almanya Grand Prix'sinde Mika Salo, ilk podyumunu elde etti.
Eddie Irvine, Ferrari ve MIka Salo, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
2010
Sebastian Vettel'in pole pozisyonundan başladığı 2010 Macaristan Grand Prix'sini Mark Webber kazandı. Fernando Alonso ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.
Sebastian Vettel, Red Bull Racing walks out, parc ferme as Mark Webber, Red Bull Racing Kazanan, in
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber, Red Bull Racing wins race
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 ve Fernando Alonso, Ferrari F10 ve Mark Webber, Red Bull Racing RB6
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
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