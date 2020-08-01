F1 tarihinde bugün: Lauda, 1976 Nürburgring'de ölümden dönüyor

1959

Jean Behra, Avus'taki Almanya Grand Prix'sinde aşırı yağışlı hava koşullarında hayatını kaybetti.

Behra kaygan yüzeyde aracının kontrolünü kaybetti ve Porsche'sini koruma rayının olmadığı virajın en yüksek noktasına fırlattı.

Aracından fırlayan sürücü, başını bayrak direğine çarparak hayatını kaybetti.

Fransız sürücü 52 Grand Prix'de yarıştı ve dokuz podyum finişi gördü.

Hiçbir zaman bir yarış kazanamamış olmasına rağmen, dönemin en iyi ve en agresif sürücülerinden biri olarak kabul edildi.

Slider Liste Jean Behra, Maserati 250F 1 / 7 Fotoğraf: LAT Images Jean Behra, Maserati ve Mike Hawthorn, Ferrari 2 / 7 Fotoğraf: LAT Images Jean Behra, Maserati 250F V12 3 / 7 Fotoğraf: LAT Images Jean Behra, Maserati ve Mike Hawthorn, Ferrari 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Stirling Moss, Vanwall; Tony Brooks, Vanwall ve Jean Behra, Maserati 5 / 7 Fotoğraf: LAT Images Jean Behra, Maserati 250F, Stirling Moss ve Tony Brooks, Vanwall 6 / 7 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 ve Jean Behra, BRM P25 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

1965

Jim Clark, Lotus aracı ile Almanya Grand Prix'sinde zafere ulaştı ve bu zafer ona ikinci dünya şampiyonluğunu getirdi.

Yılın henüz yedinci yarışıydı, ancak Clark'ın o sezonki altıncı galibiyetiydi ve onun ne kadar dominant olduğunu vurguluyordu.

Slider Liste Jim Clark, Lotus 33 1 / 1 Fotoğraf: Sutton Images

1976

Niki Lauda, 1976'da Nürburgring'de gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde neredeyse hayatını kaybediyordu.

Lauda, yarışın ikinci turunda yoldan ÇIKTI ve aracı bariyerlere çarptıktan sonra Brett Lunger'in aracıyla çarpıştı. Lunger'den farklı olarak kaza sonucunda Lauda aracında sıkışmıştı ve araç alev aldı. Arturo Merzario ve Guy Edwards birkaç dakika sonra olay yerine ulaşmış olsalar da Lunger ile birlikte Lauda'yı araçtan çıkartamadan Lauda'da yanıklar oluşmuştu. Özellikle kafasında ciddi yanıkları vardı ve soluduğu sıcak toksik gazlar nedeniyle akciğerleri ve kanı zarar görmüştü.

Her ne kadar kazanın hemen sonrasında bilinci yerinde olsa da daha sonra komaya girdi. Lauda mucizevi bir şekilde kurtulmakla kalmadı, altı hafta (iki yarış) sonra yarışlara döndü. Dönüşünün ilk yarışı olan İtalyan GP'sini dördüncü bitirdi.

Olayın ardından, Formula 1 bir daha asla Nurburgring'deki Nordschleife pistinde yarış düzenlemedi.

Slider Liste Lauda, Ferrari 312 T2 1 / 8 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, Ferrari 312T2, Bergwerk virajına yaklaşırken kaza yaptıktan sonra alev alıyor 2 / 8 Fotoğraf: Uncredited Photo Niki Lauda, Ferrari 312T2 3 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Niki Lauda, Ferrari 312T2, Pflanzgarten virajı sonrası 4 / 8 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Niki Lauda, Ferrari 312T2 5 / 8 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Niki Lauda, Ferrari 6 / 8 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, Ferrari'nin yanmış kaskı 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, Ferrari 8 / 8



1999

Mika Hakkinen, Mclaren'e Hockenheim'da gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde 100. Formula 1 pole pozisyonunu getirdi.

Ancak, Eddie Irvine zafere ulaştı ve o yılki üçüncü galibiyetini elde etti. Şampiyonluk yarışında Hakkinen ile arasındaki puan farkını sekize çıkardı. Ancak o sezon şampiyonluğa Hakkinen ulaştı.

Aynı zamanda 1999 Almanya Grand Prix'sinde Mika Salo, ilk podyumunu elde etti.

Slider Liste Eddie Irvine, Ferrari ve MIka Salo, Ferrari 1 / 1 Fotoğraf: Sutton Images

2010

Sebastian Vettel'in pole pozisyonundan başladığı 2010 Macaristan Grand Prix'sini Mark Webber kazandı. Fernando Alonso ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.