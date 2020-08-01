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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Lauda, 1976 Nürburgring'de ölümden dönüyor

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F1 tarihinde bugün: Lauda, 1976 Nürburgring'de ölümden dönüyor
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 17:40

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 1 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1959

Jean Behra, Avus'taki Almanya Grand Prix'sinde aşırı yağışlı hava koşullarında hayatını kaybetti.

Behra kaygan yüzeyde aracının kontrolünü kaybetti ve Porsche'sini koruma rayının olmadığı virajın en yüksek noktasına fırlattı.

Aracından fırlayan sürücü, başını bayrak direğine çarparak hayatını kaybetti.

Fransız sürücü 52 Grand Prix'de yarıştı ve dokuz podyum finişi gördü.

Hiçbir zaman bir yarış kazanamamış olmasına rağmen, dönemin en iyi ve en agresif sürücülerinden biri olarak kabul edildi.

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Jean Behra, Maserati 250F

Jean Behra, Maserati 250F
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Fotoğraf: LAT Images

Jean Behra, Maserati ve Mike Hawthorn, Ferrari

Jean Behra, Maserati ve Mike Hawthorn, Ferrari
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Fotoğraf: LAT Images

Jean Behra, Maserati 250F V12

Jean Behra, Maserati 250F V12
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Jean Behra, Maserati ve Mike Hawthorn, Ferrari

Jean Behra, Maserati ve Mike Hawthorn, Ferrari
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Stirling Moss, Vanwall; Tony Brooks, Vanwall ve Jean Behra, Maserati

Stirling Moss, Vanwall; Tony Brooks, Vanwall ve Jean Behra, Maserati
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Jean Behra, Maserati 250F, Stirling Moss ve Tony Brooks, Vanwall

Jean Behra, Maserati 250F, Stirling Moss ve Tony Brooks, Vanwall
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 ve Jean Behra, BRM P25

Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 ve Jean Behra, BRM P25
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Fotoğraf: LAT Images

 

1965

Jim Clark, Lotus aracı ile Almanya Grand Prix'sinde zafere ulaştı ve bu zafer ona ikinci dünya şampiyonluğunu getirdi.

Yılın henüz yedinci yarışıydı, ancak Clark'ın o sezonki altıncı galibiyetiydi ve onun ne kadar dominant olduğunu vurguluyordu.

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Jim Clark, Lotus 33

Jim Clark, Lotus 33
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Fotoğraf: Sutton Images

 

1976

Niki Lauda, 1976'da Nürburgring'de gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde neredeyse hayatını kaybediyordu.

Lauda, yarışın ikinci turunda yoldan ÇIKTI ve aracı bariyerlere çarptıktan sonra Brett Lunger'in aracıyla çarpıştı. Lunger'den farklı olarak kaza sonucunda Lauda aracında sıkışmıştı ve araç alev aldı. Arturo Merzario ve Guy Edwards birkaç dakika sonra olay yerine ulaşmış olsalar da Lunger ile birlikte Lauda'yı araçtan çıkartamadan Lauda'da yanıklar oluşmuştu. Özellikle kafasında ciddi yanıkları vardı ve soluduğu sıcak toksik gazlar nedeniyle akciğerleri ve kanı zarar görmüştü.

Her ne kadar kazanın hemen sonrasında bilinci yerinde olsa da daha sonra komaya girdi. Lauda mucizevi bir şekilde kurtulmakla kalmadı, altı hafta (iki yarış) sonra yarışlara döndü. Dönüşünün ilk yarışı olan İtalyan GP'sini dördüncü bitirdi. 

Olayın ardından, Formula 1 bir daha asla Nurburgring'deki Nordschleife pistinde yarış düzenlemedi.

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Lauda, Ferrari 312 T2

Lauda, Ferrari 312 T2
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Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda, Ferrari 312T2, Bergwerk virajına yaklaşırken kaza yaptıktan sonra alev alıyor

Niki Lauda, Ferrari 312T2, Bergwerk virajına yaklaşırken kaza yaptıktan sonra alev alıyor
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Fotoğraf: Uncredited Photo

Niki Lauda, Ferrari 312T2

Niki Lauda, Ferrari 312T2
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Fotoğraf: Sutton Images

Niki Lauda, Ferrari 312T2, Pflanzgarten virajı sonrası

Niki Lauda, Ferrari 312T2, Pflanzgarten virajı sonrası
4/8

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Niki Lauda, Ferrari 312T2

Niki Lauda, Ferrari 312T2
5/8

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Niki Lauda, Ferrari

Niki Lauda, Ferrari
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda, Ferrari'nin yanmış kaskı

Niki Lauda, Ferrari'nin yanmış kaskı
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda, Ferrari

Niki Lauda, Ferrari
8/8


1999

Mika Hakkinen, Mclaren'e Hockenheim'da gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde 100. Formula 1 pole pozisyonunu getirdi.

Ancak, Eddie Irvine zafere ulaştı ve o yılki üçüncü galibiyetini elde etti. Şampiyonluk yarışında Hakkinen ile arasındaki puan farkını sekize çıkardı. Ancak o sezon şampiyonluğa Hakkinen ulaştı.

Aynı zamanda 1999 Almanya Grand Prix'sinde Mika Salo, ilk podyumunu elde etti.

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Eddie Irvine, Ferrari ve MIka Salo, Ferrari

Eddie Irvine, Ferrari ve MIka Salo, Ferrari
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Fotoğraf: Sutton Images

 

2010

Sebastian Vettel'in pole pozisyonundan başladığı 2010 Macaristan Grand Prix'sini Mark Webber kazandı. Fernando Alonso ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.

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Sebastian Vettel, Red Bull Racing walks out, parc ferme as Mark Webber, Red Bull Racing Kazanan, in

Sebastian Vettel, Red Bull Racing walks out, parc ferme as Mark Webber, Red Bull Racing Kazanan, in
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
2/9

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing wins race

Mark Webber, Red Bull Racing wins race
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari

Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
6/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 ve Fernando Alonso, Ferrari F10 ve Mark Webber, Red Bull Racing RB6

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 ve Fernando Alonso, Ferrari F10 ve Mark Webber, Red Bull Racing RB6
8/9

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing
9/9

Fotoğraf: XPB Images

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