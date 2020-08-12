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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Jones, Williams ile kazanmaya devam ediyor

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F1 tarihinde bugün: Jones, Williams ile kazanmaya devam ediyor
Ekleyen:
, Editör
12 Ağu 2020 15:36

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 12 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1979

Alan Jones, Williams ile arka arkaya üçüncü galibiyetini Avusturya'da kazandı. Williams ertesi yarışı da kazandı ve serisini devam ettirdi ancak sezon sonunda Jody Scheckter ve Ferrari şampiyon olmayı başardı.

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Alan Jones, Williams galibiyete ulaşıyor

Alan Jones, Williams galibiyete ulaşıyor
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Fotoğraf: Williams F1

Alan Jones, Williams

Alan Jones, Williams
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Fotoğraf: Williams F1


1985

Eski F1 sürücüsü Manfred Winkelhock, Budweiser 1000 km Dünya Dayanıklılık Şampiyonası etkinliği sırasında Toronto Mosport Park'ta, yarışın 2. turunda ağır bir kazaya karışarak hayatını kaybetti.

Joachim Winkelhock'un kardeşi Manfred, F2 Marc aracıyla 1980 Nürburgring'de,inişli/çıkışlı Flaugplatz virajındaki taklasıyla biliniyor. Winkelhock, 1980 ve 1985 yılları arasında toplam 47 Grand Prix'de yarıştı.

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Manfred Winkelhock, ATS

Manfred Winkelhock, ATS
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Manfred Winkelhock, ATS D5-Ford Cosworth

Manfred Winkelhock, ATS D5-Ford Cosworth
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Manfred Winkelhock, ATS D7 BMW

Manfred Winkelhock, ATS D7 BMW
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Manfred Winkelhock, RAM Hart 03

Manfred Winkelhock, RAM Hart 03
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Michele Alboreto, Ferrari, Derek Warwick, Renault, René Arnoux, Ferrari, Manfred Winkelhock, ATS

Michele Alboreto, Ferrari, Derek Warwick, Renault, René Arnoux, Ferrari, Manfred Winkelhock, ATS
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1990

Belçikalı sürücü Thierry Boutsen, Ayrton Senna'nın McLaren Honda'sının tüm baskısına rağmen yerini korudu ve 1990 Macaristan GP'sini kazandı. Bu, Williams için üçüncü ve son zaferiydi. Yarış, Alex Caffi'nin de 50. GP'siydi.

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Podyum: 2. Ayrton Senna, McLaren Honda ve yarış galibi Thierry Boutsen, Williams Renault

Podyum: 2. Ayrton Senna, McLaren Honda ve yarış galibi Thierry Boutsen, Williams Renault
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
2/2

Fotoğraf: XPB Images

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

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