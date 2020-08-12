F1 tarihinde bugün: Jones, Williams ile kazanmaya devam ediyor

1979

Alan Jones, Williams ile arka arkaya üçüncü galibiyetini Avusturya'da kazandı. Williams ertesi yarışı da kazandı ve serisini devam ettirdi ancak sezon sonunda Jody Scheckter ve Ferrari şampiyon olmayı başardı.

Slider Liste Alan Jones, Williams galibiyete ulaşıyor 1 / 2 Fotoğraf: Williams F1 Alan Jones, Williams 2 / 2 Fotoğraf: Williams F1



1985

Eski F1 sürücüsü Manfred Winkelhock, Budweiser 1000 km Dünya Dayanıklılık Şampiyonası etkinliği sırasında Toronto Mosport Park'ta, yarışın 2. turunda ağır bir kazaya karışarak hayatını kaybetti.

Joachim Winkelhock'un kardeşi Manfred, F2 Marc aracıyla 1980 Nürburgring'de,inişli/çıkışlı Flaugplatz virajındaki taklasıyla biliniyor. Winkelhock, 1980 ve 1985 yılları arasında toplam 47 Grand Prix'de yarıştı.

Slider Liste Manfred Winkelhock, ATS 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Manfred Winkelhock, ATS D5-Ford Cosworth 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Manfred Winkelhock, ATS D7 BMW 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Manfred Winkelhock, RAM Hart 03 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Michele Alboreto, Ferrari, Derek Warwick, Renault, René Arnoux, Ferrari, Manfred Winkelhock, ATS 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

1990

Belçikalı sürücü Thierry Boutsen, Ayrton Senna'nın McLaren Honda'sının tüm baskısına rağmen yerini korudu ve 1990 Macaristan GP'sini kazandı. Bu, Williams için üçüncü ve son zaferiydi. Yarış, Alex Caffi'nin de 50. GP'siydi.