F1 tarihinde bugün: Jones, Williams ile kazanmaya devam ediyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 12 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1979
Alan Jones, Williams ile arka arkaya üçüncü galibiyetini Avusturya'da kazandı. Williams ertesi yarışı da kazandı ve serisini devam ettirdi ancak sezon sonunda Jody Scheckter ve Ferrari şampiyon olmayı başardı.
Alan Jones, Williams galibiyete ulaşıyor
Fotoğraf: Williams F1
Alan Jones, Williams
Fotoğraf: Williams F1
1985
Eski F1 sürücüsü Manfred Winkelhock, Budweiser 1000 km Dünya Dayanıklılık Şampiyonası etkinliği sırasında Toronto Mosport Park'ta, yarışın 2. turunda ağır bir kazaya karışarak hayatını kaybetti.
Joachim Winkelhock'un kardeşi Manfred, F2 Marc aracıyla 1980 Nürburgring'de,inişli/çıkışlı Flaugplatz virajındaki taklasıyla biliniyor. Winkelhock, 1980 ve 1985 yılları arasında toplam 47 Grand Prix'de yarıştı.
Manfred Winkelhock, ATS
Fotoğraf: LAT Images
Manfred Winkelhock, ATS D5-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
Manfred Winkelhock, ATS D7 BMW
Fotoğraf: LAT Images
Manfred Winkelhock, RAM Hart 03
Fotoğraf: Sutton Images
Michele Alboreto, Ferrari, Derek Warwick, Renault, René Arnoux, Ferrari, Manfred Winkelhock, ATS
Fotoğraf: LAT Images
1990
Belçikalı sürücü Thierry Boutsen, Ayrton Senna'nın McLaren Honda'sının tüm baskısına rağmen yerini korudu ve 1990 Macaristan GP'sini kazandı. Bu, Williams için üçüncü ve son zaferiydi. Yarış, Alex Caffi'nin de 50. GP'siydi.
Podyum: 2. Ayrton Senna, McLaren Honda ve yarış galibi Thierry Boutsen, Williams Renault
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
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