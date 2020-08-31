F1 tarihinde bugün: Hollanda'da Piquet kazanıyor

1980

Avustralyalı sürücü Alan Jones, 1980 yılında Williams ile şampiyon olan ilk F1 pilotu oldu.

O yıl podyuma çıkamadığı yarışlardan bir tanesi, 40 yıl önce bugün yapılan Hollanda GP'di. Yarışa dördüncü sıradan başladı ve iyi bir başlangıçtan sonra ikinciliği aldı. Ancak kerblerde araca hasar verdi.

Onarım için pit yapmak zorunda kaldı ve böylece podyum barajının dışına düştü. Nelson Piquet zafere ulaşırken, Rene Arnoux ve Jacques Laffite podyumu tamamladılar.

Slider Liste Nelson Piquet, Brabham BT49 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Alan Jones, Williams 2 / 2 Fotoğraf: Williams F1

2005

Toyota takımı, Ralf Schumacher'in, Indianapolis'teki yarışta geçirdiği kazanın ardından İtalya Grand Prix'sini kaçıracağını duyurdu.

Takım, Alman pilotun yerini Antonio Pizzonia'nın alacağını açıkladı.

Slider Liste Ralf Schumacher, Toyota TF105 kaza 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Ralf Schumacher, Toyota TF105 kaza 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

2006

Jenson Button, Monza'daki testte büyük bir kaza yaptı. Honda'sı öğleden sonra Parabolica'da 160 hızla giderken kontrolden çıktı ve bariyerlere çarpmadan önce çakıl havuzuna sürüklendi.

Çarpmanın etkisiyle RA106'nın sol tarafının tamamı hasar aldı ancak Button araçtan yardım almadan çıkabildi.

*Sistemde fotoğrafı bulunmuyor.