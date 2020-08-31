F1 tarihinde bugün: Hollanda'da Piquet kazanıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 31 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1980
Avustralyalı sürücü Alan Jones, 1980 yılında Williams ile şampiyon olan ilk F1 pilotu oldu.
O yıl podyuma çıkamadığı yarışlardan bir tanesi, 40 yıl önce bugün yapılan Hollanda GP'di. Yarışa dördüncü sıradan başladı ve iyi bir başlangıçtan sonra ikinciliği aldı. Ancak kerblerde araca hasar verdi.
Onarım için pit yapmak zorunda kaldı ve böylece podyum barajının dışına düştü. Nelson Piquet zafere ulaşırken, Rene Arnoux ve Jacques Laffite podyumu tamamladılar.
Nelson Piquet, Brabham BT49
Fotoğraf: Sutton Images
Alan Jones, Williams
Fotoğraf: Williams F1
2005
Toyota takımı, Ralf Schumacher'in, Indianapolis'teki yarışta geçirdiği kazanın ardından İtalya Grand Prix'sini kaçıracağını duyurdu.
Takım, Alman pilotun yerini Antonio Pizzonia'nın alacağını açıkladı.
Ralf Schumacher, Toyota TF105 kaza
Fotoğraf: LAT Images
Ralf Schumacher, Toyota TF105 kaza
Fotoğraf: LAT Images
2006
Jenson Button, Monza'daki testte büyük bir kaza yaptı. Honda'sı öğleden sonra Parabolica'da 160 hızla giderken kontrolden çıktı ve bariyerlere çarpmadan önce çakıl havuzuna sürüklendi.
Çarpmanın etkisiyle RA106'nın sol tarafının tamamı hasar aldı ancak Button araçtan yardım almadan çıkabildi.
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Takuma Sato ve Jenson Button
Fotoğraf: XPB Images
Jenson Button, Honda RA106
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Jenson Button, Honda RA106
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Jenson Button, Honda RA106
Fotoğraf: Sutton Images
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