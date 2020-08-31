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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Hollanda'da Piquet kazanıyor

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F1 tarihinde bugün: Hollanda'da Piquet kazanıyor
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 31 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1980

Avustralyalı sürücü Alan Jones, 1980 yılında Williams ile şampiyon olan ilk F1 pilotu oldu.

O yıl podyuma çıkamadığı yarışlardan bir tanesi, 40 yıl önce bugün yapılan Hollanda GP'di. Yarışa dördüncü sıradan başladı ve iyi bir başlangıçtan sonra ikinciliği aldı. Ancak kerblerde araca hasar verdi.

Onarım için pit yapmak zorunda kaldı ve böylece podyum barajının dışına düştü. Nelson Piquet zafere ulaşırken, Rene Arnoux ve Jacques Laffite podyumu tamamladılar.

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Nelson Piquet, Brabham BT49

Nelson Piquet, Brabham BT49
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Fotoğraf: Sutton Images

Alan Jones, Williams

Alan Jones, Williams
2/2

Fotoğraf: Williams F1

 

2005

Toyota takımı, Ralf Schumacher'in, Indianapolis'teki yarışta geçirdiği kazanın ardından İtalya Grand Prix'sini kaçıracağını duyurdu.

Takım, Alman pilotun yerini Antonio Pizzonia'nın alacağını açıkladı.

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Ralf Schumacher, Toyota TF105 kaza

Ralf Schumacher, Toyota TF105 kaza
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Ralf Schumacher, Toyota TF105 kaza

Ralf Schumacher, Toyota TF105 kaza
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

2006

Jenson Button, Monza'daki testte büyük bir kaza yaptı. Honda'sı öğleden sonra Parabolica'da 160 hızla giderken kontrolden çıktı ve bariyerlere çarpmadan önce çakıl havuzuna sürüklendi.

Çarpmanın etkisiyle RA106'nın sol tarafının tamamı hasar aldı ancak Button araçtan yardım almadan çıkabildi.

*Sistemde fotoğrafı bulunmuyor.

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Takuma Sato ve Jenson Button

Takuma Sato ve Jenson Button
1/4

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, Honda RA106

Jenson Button, Honda RA106
2/4

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Jenson Button, Honda RA106

Jenson Button, Honda RA106
3/4

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Jenson Button, Honda RA106

Jenson Button, Honda RA106
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

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Editör İnci Beğen

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