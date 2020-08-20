F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1999
Michael Schumacher, Silverstone'da geçirdiği büyük kazanın ardından ilk kez F1 aracının direksiyonuna geçti.
Schumacher, takımın Mugello pistinde yaptığı özel testte Mika Salo ile Eddie Irvine ikilisine katıldı.
Alman pilot, tek turun ardından Ferrari aracından çıktı ve biraz topallıyordu. Buna rağmen tekrar direksiyona geçi ve testi bırakmadan önce dört tur daha attı.
Michael Schumacher, Ferrari F399
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
2003
Renault, Jarno Trulli ve Fernando Alonso kadrosunu en az bir yıl daha koruyacağını açıkladı.
Takım patronu Flavio Briatore, "Bu sürücü kadrosu bize, mükemmel bir denge sağlıyor. Önümüzdeki yıl Jarno'nun sekizinci F1 sezonu olacak ve herkes onun ne kadar hızlı ve rekabetçi bir pilot olduğunu biliyor. Fernando da geçen yıl ona duyduğumuz inancın hakkını fazlasıyla verdi." demişti.
Fernando Alonso ve Jarno Trulli celebrate first row
Fotoğraf: Renault F1
Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: Fernando Alonso ve Jarno Trulli ve Ayrton Senna'in, ka
Fotoğraf: Renault F1
Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: basın toplantısı ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli
Fotoğraf: Renault F1
Jarno Trulli kutlama yapıyor his 100th Grand Prix start ve Fernando Alonso
Fotoğraf: Renault F1
Jarno Trulli, Fernando Alonso, Allan McNish, Franck Montagny ve young Renault pilotu s ve yeni Renau
Fotoğraf: Renault F1
Renault F1 party Sepang: Allan McNish, Jarno Trulli ve Fernando Alonso ve fan
Fotoğraf: Renault F1
Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: Fernando Alonso ve Jarno Trulli
Fotoğraf: Renault F1
Fernando Alonso ve Jarno Trulli
Fotoğraf: Renault F1
Fernando Alonso, Falvio Briatore ve Jarno Trulli celebrate first row
Fotoğraf: Renault F1
2009
Ferrari test pilotu Luca Badoer'in son F1 yarışının üzerinden 10 yıl geçmişti. Ancak Felipe Massa'nn geçirdiği ciddi kazanın ardından 2009 yılında F1'e döndü.
Başlangıçta Michael Schumacher'in dönmesi planlanmıştı ancak efsane pilotun boynundaki sakatlık, geri dönüşüne izin vermedi.
Bunun üzerine İtalyan takım, 1993 ile 1999 arasında 48 yarışa çıkan ve hiç puan kazanamayan Badoer'in F1'e döneceğini açıladı.
Badoer'in dönüşü elbette beklendiği gibi gitmedi. Hem Avrupa hem de Belçika yarışlarında diğerlerinden büyük oranda geride kaldı.
İtalyan sürücü, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in galibiyete ulaştığı Belçika GP'de, 1 dakika 42.1 saniye geride sonuncu oldu ve o yarışın ardından takımdan gönderildi. Yerini, bir başka İtalyan sürücü olan Giancarlo Fisichella aldı.
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer ve yeni Ferrari F60
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Test Pilotu, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari, Jarno Trulli, Toyota F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Luca Badoer, Scuderia Ferrari, Michael Schumacher, Test Pilotu, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
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