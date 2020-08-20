F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor

1999

Michael Schumacher, Silverstone'da geçirdiği büyük kazanın ardından ilk kez F1 aracının direksiyonuna geçti.

Schumacher, takımın Mugello pistinde yaptığı özel testte Mika Salo ile Eddie Irvine ikilisine katıldı.

Alman pilot, tek turun ardından Ferrari aracından çıktı ve biraz topallıyordu. Buna rağmen tekrar direksiyona geçi ve testi bırakmadan önce dört tur daha attı.

Slider Liste Michael Schumacher, Ferrari F399 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

2003

Renault, Jarno Trulli ve Fernando Alonso kadrosunu en az bir yıl daha koruyacağını açıkladı.

Takım patronu Flavio Briatore, "Bu sürücü kadrosu bize, mükemmel bir denge sağlıyor. Önümüzdeki yıl Jarno'nun sekizinci F1 sezonu olacak ve herkes onun ne kadar hızlı ve rekabetçi bir pilot olduğunu biliyor. Fernando da geçen yıl ona duyduğumuz inancın hakkını fazlasıyla verdi." demişti.

Slider Liste Fernando Alonso ve Jarno Trulli celebrate first row 1 / 9 Fotoğraf: Renault F1 Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: Fernando Alonso ve Jarno Trulli ve Ayrton Senna'in, ka 2 / 9 Fotoğraf: Renault F1 Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: basın toplantısı ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli 3 / 9 Fotoğraf: Renault F1 Jarno Trulli kutlama yapıyor his 100th Grand Prix start ve Fernando Alonso 4 / 9 Fotoğraf: Renault F1 Jarno Trulli, Fernando Alonso, Allan McNish, Franck Montagny ve young Renault pilotu s ve yeni Renau 5 / 9 Fotoğraf: Renault F1 Renault F1 party Sepang: Allan McNish, Jarno Trulli ve Fernando Alonso ve fan 6 / 9 Fotoğraf: Renault F1 Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: Fernando Alonso ve Jarno Trulli 7 / 9 Fotoğraf: Renault F1 Fernando Alonso ve Jarno Trulli 8 / 9 Fotoğraf: Renault F1 Fernando Alonso, Falvio Briatore ve Jarno Trulli celebrate first row 9 / 9 Fotoğraf: Renault F1

2009

Ferrari test pilotu Luca Badoer'in son F1 yarışının üzerinden 10 yıl geçmişti. Ancak Felipe Massa'nn geçirdiği ciddi kazanın ardından 2009 yılında F1'e döndü.

Başlangıçta Michael Schumacher'in dönmesi planlanmıştı ancak efsane pilotun boynundaki sakatlık, geri dönüşüne izin vermedi.

Bunun üzerine İtalyan takım, 1993 ile 1999 arasında 48 yarışa çıkan ve hiç puan kazanamayan Badoer'in F1'e döneceğini açıladı.

Badoer'in dönüşü elbette beklendiği gibi gitmedi. Hem Avrupa hem de Belçika yarışlarında diğerlerinden büyük oranda geride kaldı.

İtalyan sürücü, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in galibiyete ulaştığı Belçika GP'de, 1 dakika 42.1 saniye geride sonuncu oldu ve o yarışın ardından takımdan gönderildi. Yerini, bir başka İtalyan sürücü olan Giancarlo Fisichella aldı.