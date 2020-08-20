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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor

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F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1999

Michael Schumacher, Silverstone'da geçirdiği büyük kazanın ardından ilk kez F1 aracının direksiyonuna geçti.

Schumacher, takımın Mugello pistinde yaptığı özel testte Mika Salo ile Eddie Irvine ikilisine katıldı.

Alman pilot, tek turun ardından Ferrari aracından çıktı ve biraz topallıyordu. Buna rağmen tekrar direksiyona geçi ve testi bırakmadan önce dört tur daha attı.

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Michael Schumacher, Ferrari F399

Michael Schumacher, Ferrari F399
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari

Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

2003

Renault, Jarno Trulli ve Fernando Alonso kadrosunu en az bir yıl daha koruyacağını açıkladı.

Takım patronu Flavio Briatore, "Bu sürücü kadrosu bize, mükemmel bir denge sağlıyor. Önümüzdeki yıl Jarno'nun sekizinci F1 sezonu olacak ve herkes onun ne kadar hızlı ve rekabetçi bir pilot olduğunu biliyor. Fernando da geçen yıl ona duyduğumuz inancın hakkını fazlasıyla verdi." demişti.

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Fernando Alonso ve Jarno Trulli celebrate first row

Fernando Alonso ve Jarno Trulli celebrate first row
1/9

Fotoğraf: Renault F1

Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: Fernando Alonso ve Jarno Trulli ve Ayrton Senna'in, ka

Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: Fernando Alonso ve Jarno Trulli ve Ayrton Senna'in, ka
2/9

Fotoğraf: Renault F1

Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: basın toplantısı ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli

Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: basın toplantısı ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli
3/9

Fotoğraf: Renault F1

Jarno Trulli kutlama yapıyor his 100th Grand Prix start ve Fernando Alonso

Jarno Trulli kutlama yapıyor his 100th Grand Prix start ve Fernando Alonso
4/9

Fotoğraf: Renault F1

Jarno Trulli, Fernando Alonso, Allan McNish, Franck Montagny ve young Renault pilotu s ve yeni Renau

Jarno Trulli, Fernando Alonso, Allan McNish, Franck Montagny ve young Renault pilotu s ve yeni Renau
5/9

Fotoğraf: Renault F1

Renault F1 party Sepang: Allan McNish, Jarno Trulli ve Fernando Alonso ve fan

Renault F1 party Sepang: Allan McNish, Jarno Trulli ve Fernando Alonso ve fan
6/9

Fotoğraf: Renault F1

Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: Fernando Alonso ve Jarno Trulli

Visit, Ayrton Senna Renault Faktöry Curitiba: Fernando Alonso ve Jarno Trulli
7/9

Fotoğraf: Renault F1

Fernando Alonso ve Jarno Trulli

Fernando Alonso ve Jarno Trulli
8/9

Fotoğraf: Renault F1

Fernando Alonso, Falvio Briatore ve Jarno Trulli celebrate first row

Fernando Alonso, Falvio Briatore ve Jarno Trulli celebrate first row
9/9

Fotoğraf: Renault F1

 

2009

Ferrari test pilotu Luca Badoer'in son F1 yarışının üzerinden 10 yıl geçmişti. Ancak Felipe Massa'nn geçirdiği ciddi kazanın ardından 2009 yılında F1'e döndü.

Başlangıçta Michael Schumacher'in dönmesi planlanmıştı ancak efsane pilotun boynundaki sakatlık, geri dönüşüne izin vermedi.

Bunun üzerine İtalyan takım, 1993 ile 1999 arasında 48 yarışa çıkan ve hiç puan kazanamayan Badoer'in F1'e döneceğini açıladı.

Badoer'in dönüşü elbette beklendiği gibi gitmedi. Hem Avrupa hem de Belçika yarışlarında diğerlerinden büyük oranda geride kaldı.

İtalyan sürücü, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in galibiyete ulaştığı Belçika GP'de, 1 dakika 42.1 saniye geride sonuncu oldu ve o yarışın ardından takımdan gönderildi. Yerini, bir başka İtalyan sürücü olan Giancarlo Fisichella aldı.

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Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
1/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
2/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
3/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
4/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
5/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
6/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
7/15

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, Luca Badoer, Scuderia Ferrari
8/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer ve yeni Ferrari F60

Luca Badoer ve yeni Ferrari F60
9/15

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
10/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
11/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari
12/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Test Pilotu, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Test Pilotu, Scuderia Ferrari
13/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari, Jarno Trulli, Toyota F1 Team

Luca Badoer, Scuderia Ferrari, Jarno Trulli, Toyota F1 Team
14/15

Fotoğraf: XPB Images

Luca Badoer, Scuderia Ferrari, Michael Schumacher, Test Pilotu, Scuderia Ferrari

Luca Badoer, Scuderia Ferrari, Michael Schumacher, Test Pilotu, Scuderia Ferrari
15/15

Fotoğraf: XPB Images

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