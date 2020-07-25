F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor

25 Temmuz 1982

Arnoux, Renault için Fransız Grand Prix'sini kazanarak Fransız üreticinin F1'deki 10. galibiyetini elde etti. Renault'dan takım arkadaşı Alain Prost o yarışta 17.3 saniye geride ikinci ve Didier Pironi üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: 1. René Arnoux, Renault, 2. Alain Prost, Renault, 3. Didier Pironi, Ferrari 1 / 6 Fotoğraf: LAT Images René Arnoux, Renault RE30B 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images René Arnoux, Renault RE30B 3 / 6 Fotoğraf: LAT Images Teo Fabi, Toleman TG181C Hart 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Start: René Arnoux, Renault RE30B, Alain Prost, Renault RE30B lider 5 / 6 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Renault RE30B 6 / 6 Fotoğraf: Sutton Images



25 Temmuz 1993

Alain Prost, Almanya Grand Prix'sini kazandı ve dördüncü şampiyonluğuna yaklaştı. Prost, pole pozisyonundan kötü bir başlangıç yaptı ve hem takım arkadaşı Damon Hill hem de Michael Schumacher tarafından geçildi. Fransız sürücü daha sonra her iki rakibini de yakaladı ve geçti, ancak bir şikanı kestiği için onu altıncısıraya düşmesine sebep olan bir dur kalk cezası aldı. Hill zaferden emin gibi görünüyordu, ancak sondan bir önceki turda sol arka lastiğinde sorun yaşadı ve zaferi takım arkadaşına verdi.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Williams, 2. Michael Schumacher, Benetton, 3. Mark Blundell, Ligie 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Williams FW15C 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Patrick Head, Damon Hill ve Alain Prost, Williams, sıralama turlarını izliyor 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Jos Verstappen, Opel Team WTS Dallara 393-Opel startta lider 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Michele Alboreto, Lola T93/30 Ferrari 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images



25 Temmuz 1999

Eddie Irvine, Michael Schumacher'in İngiltere Grand Prix'sinde geçirdiği kazada bacağını kırmasından iki hafta sonra Ferrari ile Avusturya Grand Prix'sini kazandı ve bir anda takım içerisindeki statüsü değişti.

O yarışta Mika Hakkinen pole pozisyonun avantajıyla öndeydi, ancak ilk virajda takım arkadaşı David Coulthard yüzünden spin attı.

Sonuç olarak yarışı Irvine, Coulthard'ın 0.3 saniye önünde kazandı.

Slider Liste Mika Hakkinen, McLaren MP4/14 spins after being hit by team mate David Coulthard, McLaren MP4/14 1 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: David Coulthard, McLaren, Adrian Newey, yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari 2 / 6 Fotoğraf: Sutton Images 2. David Coulthard ve yarış galibi Eddie Irvine ve Mika Hakkinen 3 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Mclaren'lar, David Coulthard ve Mika Hakkinen 4 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Hakkinen-Coulthard-Irvine 5 / 6 Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye David Coulthard ve Mika Hakkinen kaza yapıyor 6 / 6 Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

25 Temmuz 2004

Michael Schumacher, kendisi adına baskın geçen sezonun 12. yarışında 11. zaferini Almanya Grand Prix'sinde kazandı. Jenson Button, Alman sürücünün sadece sekiz saniye gerisindeydi. İngiliz sürücü o yarışı kazanabilirdi, ancak antrenmanlarda yaşadığı motor arızasından sonra motor değişti ve 10 sıra ceza alarak 13.sıraya geriledi. Yarışta harika bir performansla ikinciliğe kadar yükseldi.

Fernando Alonso ise Renault aracıyla üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 1 / 11 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Podyum: Michael Schumacher 2 / 11 Fotoğraf: Brousseau Photo Yarış galibi Michael Schumacher arrives Parc Ferme 3 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center Yarış galibi Michael Schumacher arrives Parc Ferme 4 / 11 Fotoğraf: Brousseau Photo Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Jenson Button, Fernando Alonso ve Paolo Martinelli 5 / 11 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Jenson Button ve Fernando Alonso 6 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher gridde 7 / 11 Fotoğraf: Brousseau Photo Michael Schumacher 8 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher 9 / 11 Fotoğraf: Bridgestone Corporation FIA basın toplantısı: Michael Schumacher ve Jenson Button ve Fernando Alonso 10 / 11 Fotoğraf: Brousseau Photo First corner: Michael Schumacher ve field 11 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center

2010

Almanya GP, Fernando Alonso'nun 150. yarışıydı ve sıralama turlarında Sebastian Vettel, İspanyol pilotun 0.002 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Yarış başladığında Ferrari oldukça hızlıydı ve önce Felipe Massa, ardından da Alonso Sebastian Vettel'i geride bıraktılar. İyi bir yarış çıakran Massa 37. tura kadar liderdi. Ancak Ferrari o yarışta Massa'ya meşhur "Felipe, Fernando senden daha hızlı, ona yol ver" emrini verdi.

Yıllar geçmesine rağmen konuşulan bu takım emrinin ardından zafer Alonso'nun oldu.

Massa o yarışı Alonso'nun 4 saniye ardında ikinci, Sebastian Vettel ise üçüncü bitirdi.