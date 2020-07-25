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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor

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F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor
Ekleyen:
, Editör
25 Tem 2020 08:50

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 25 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

25 Temmuz 1982

Arnoux, Renault için Fransız Grand Prix'sini kazanarak Fransız üreticinin F1'deki 10. galibiyetini elde etti. Renault'dan takım arkadaşı Alain Prost o yarışta 17.3 saniye geride ikinci ve Didier Pironi üçüncü oldu.

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Podyum: 1. René Arnoux, Renault, 2. Alain Prost, Renault, 3. Didier Pironi, Ferrari

Podyum: 1. René Arnoux, Renault, 2. Alain Prost, Renault, 3. Didier Pironi, Ferrari
1/6

Fotoğraf: LAT Images

René Arnoux, Renault RE30B

René Arnoux, Renault RE30B
2/6

Fotoğraf: LAT Images

René Arnoux, Renault RE30B

René Arnoux, Renault RE30B
3/6

Fotoğraf: LAT Images

Teo Fabi, Toleman TG181C Hart

Teo Fabi, Toleman TG181C Hart
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Start: René Arnoux, Renault RE30B, Alain Prost, Renault RE30B lider

Start: René Arnoux, Renault RE30B, Alain Prost, Renault RE30B lider
5/6

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Renault RE30B

Alain Prost, Renault RE30B
6/6

Fotoğraf: Sutton Images


25 Temmuz 1993

Alain Prost, Almanya Grand Prix'sini kazandı ve dördüncü şampiyonluğuna yaklaştı. Prost, pole pozisyonundan kötü bir başlangıç yaptı ve hem takım arkadaşı Damon Hill hem de Michael Schumacher tarafından geçildi. Fransız sürücü daha sonra her iki rakibini de yakaladı ve geçti, ancak bir şikanı kestiği için onu altıncısıraya düşmesine sebep olan bir dur kalk cezası aldı. Hill zaferden emin gibi görünüyordu, ancak sondan bir önceki turda sol arka lastiğinde sorun yaşadı ve zaferi takım arkadaşına verdi.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Williams, 2. Michael Schumacher, Benetton, 3. Mark Blundell, Ligie

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Williams, 2. Michael Schumacher, Benetton, 3. Mark Blundell, Ligie
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Patrick Head, Damon Hill ve Alain Prost, Williams, sıralama turlarını izliyor

Patrick Head, Damon Hill ve Alain Prost, Williams, sıralama turlarını izliyor
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Jos Verstappen, Opel Team WTS Dallara 393-Opel startta lider

Jos Verstappen, Opel Team WTS Dallara 393-Opel startta lider
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Michele Alboreto, Lola T93/30 Ferrari

Michele Alboreto, Lola T93/30 Ferrari
5/5

Fotoğraf: LAT Images


25 Temmuz 1999
Eddie Irvine, Michael Schumacher'in İngiltere Grand Prix'sinde geçirdiği kazada bacağını kırmasından iki hafta sonra Ferrari ile Avusturya Grand Prix'sini kazandı ve bir anda takım içerisindeki statüsü değişti.

O yarışta Mika Hakkinen pole pozisyonun avantajıyla öndeydi, ancak ilk virajda takım arkadaşı David Coulthard yüzünden spin attı. 

Sonuç olarak yarışı Irvine, Coulthard'ın 0.3 saniye önünde kazandı.

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Mika Hakkinen, McLaren MP4/14 spins after being hit by team mate David Coulthard, McLaren MP4/14

Mika Hakkinen, McLaren MP4/14 spins after being hit by team mate David Coulthard, McLaren MP4/14
1/6

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: David Coulthard, McLaren, Adrian Newey, yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari

Podyum: David Coulthard, McLaren, Adrian Newey, yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari
2/6

Fotoğraf: Sutton Images

2. David Coulthard ve yarış galibi Eddie Irvine ve Mika Hakkinen

2. David Coulthard ve yarış galibi Eddie Irvine ve Mika Hakkinen
3/6

Fotoğraf: Sutton Images

Mclaren'lar, David Coulthard ve Mika Hakkinen

Mclaren'lar, David Coulthard ve Mika Hakkinen
4/6

Fotoğraf: Sutton Images

Hakkinen-Coulthard-Irvine

Hakkinen-Coulthard-Irvine
5/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

David Coulthard ve Mika Hakkinen kaza yapıyor

David Coulthard ve Mika Hakkinen kaza yapıyor
6/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

 

25 Temmuz 2004

Michael Schumacher, kendisi adına baskın geçen sezonun 12. yarışında 11. zaferini Almanya Grand Prix'sinde kazandı. Jenson Button, Alman sürücünün sadece sekiz saniye gerisindeydi. İngiliz sürücü o yarışı kazanabilirdi, ancak antrenmanlarda yaşadığı motor arızasından sonra motor değişti ve 10 sıra ceza alarak 13.sıraya geriledi. Yarışta harika bir performansla ikinciliğe kadar yükseldi.

Fernando Alonso ise Renault aracıyla üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
1/11

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Podyum: Michael Schumacher

Podyum: Michael Schumacher
2/11

Fotoğraf: Brousseau Photo

Yarış galibi Michael Schumacher arrives Parc Ferme

Yarış galibi Michael Schumacher arrives Parc Ferme
3/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Michael Schumacher arrives Parc Ferme

Yarış galibi Michael Schumacher arrives Parc Ferme
4/11

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Jenson Button, Fernando Alonso ve Paolo Martinelli

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Jenson Button, Fernando Alonso ve Paolo Martinelli
5/11

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Jenson Button ve Fernando Alonso

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Jenson Button ve Fernando Alonso
6/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher gridde

Michael Schumacher gridde
7/11

Fotoğraf: Brousseau Photo

Michael Schumacher

Michael Schumacher
8/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher

Michael Schumacher
9/11

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

FIA basın toplantısı: Michael Schumacher ve Jenson Button ve Fernando Alonso

FIA basın toplantısı: Michael Schumacher ve Jenson Button ve Fernando Alonso
10/11

Fotoğraf: Brousseau Photo

First corner: Michael Schumacher ve field

First corner: Michael Schumacher ve field
11/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

2010

Almanya GP, Fernando Alonso'nun 150. yarışıydı ve sıralama turlarında Sebastian Vettel, İspanyol pilotun 0.002 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Yarış başladığında Ferrari oldukça hızlıydı ve önce Felipe Massa, ardından da Alonso Sebastian Vettel'i geride bıraktılar. İyi bir yarış çıakran Massa 37. tura kadar liderdi. Ancak Ferrari o yarışta Massa'ya meşhur "Felipe, Fernando senden daha hızlı, ona yol ver" emrini verdi.

Yıllar geçmesine rağmen konuşulan bu takım emrinin ardından zafer Alonso'nun oldu.

Massa o yarışı Alonso'nun 4 saniye ardında ikinci, Sebastian Vettel ise üçüncü bitirdi.

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Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
1/13

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Scuderia Ferrari ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari

Felipe Massa, Scuderia Ferrari ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari
2/13

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Scuderia Ferrari ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari

Felipe Massa, Scuderia Ferrari ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari
3/13

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Scuderia Ferrari ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari

Felipe Massa, Scuderia Ferrari ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari
4/13

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
5/13

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
6/13

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari, 2. Felipe Massa

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari, 2. Felipe Massa
7/13

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: 2. Felipe Massa, Ferrari F10, yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F10, 3. Sebastian Vettel

Podyum: 2. Felipe Massa, Ferrari F10, yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F10, 3. Sebastian Vettel
8/13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Felipe Massa, Ferrari F10, Fernando Alonso, Ferrari F10

Felipe Massa, Ferrari F10, Fernando Alonso, Ferrari F10
9/13

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
10/13

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
11/13

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
12/13

Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari
13/13

Fotoğraf: XPB Images

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