F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 25 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
25 Temmuz 1982
Arnoux, Renault için Fransız Grand Prix'sini kazanarak Fransız üreticinin F1'deki 10. galibiyetini elde etti. Renault'dan takım arkadaşı Alain Prost o yarışta 17.3 saniye geride ikinci ve Didier Pironi üçüncü oldu.
Podyum: 1. René Arnoux, Renault, 2. Alain Prost, Renault, 3. Didier Pironi, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
René Arnoux, Renault RE30B
Fotoğraf: LAT Images
René Arnoux, Renault RE30B
Fotoğraf: LAT Images
Teo Fabi, Toleman TG181C Hart
Fotoğraf: LAT Images
Start: René Arnoux, Renault RE30B, Alain Prost, Renault RE30B lider
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, Renault RE30B
Fotoğraf: Sutton Images
25 Temmuz 1993
Alain Prost, Almanya Grand Prix'sini kazandı ve dördüncü şampiyonluğuna yaklaştı. Prost, pole pozisyonundan kötü bir başlangıç yaptı ve hem takım arkadaşı Damon Hill hem de Michael Schumacher tarafından geçildi. Fransız sürücü daha sonra her iki rakibini de yakaladı ve geçti, ancak bir şikanı kestiği için onu altıncısıraya düşmesine sebep olan bir dur kalk cezası aldı. Hill zaferden emin gibi görünüyordu, ancak sondan bir önceki turda sol arka lastiğinde sorun yaşadı ve zaferi takım arkadaşına verdi.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Williams, 2. Michael Schumacher, Benetton, 3. Mark Blundell, Ligie
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Williams FW15C
Fotoğraf: Sutton Images
Patrick Head, Damon Hill ve Alain Prost, Williams, sıralama turlarını izliyor
Fotoğraf: Sutton Images
Jos Verstappen, Opel Team WTS Dallara 393-Opel startta lider
Fotoğraf: Sutton Images
Michele Alboreto, Lola T93/30 Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
25 Temmuz 1999
Eddie Irvine, Michael Schumacher'in İngiltere Grand Prix'sinde geçirdiği kazada bacağını kırmasından iki hafta sonra Ferrari ile Avusturya Grand Prix'sini kazandı ve bir anda takım içerisindeki statüsü değişti.
O yarışta Mika Hakkinen pole pozisyonun avantajıyla öndeydi, ancak ilk virajda takım arkadaşı David Coulthard yüzünden spin attı.
Sonuç olarak yarışı Irvine, Coulthard'ın 0.3 saniye önünde kazandı.
Mika Hakkinen, McLaren MP4/14 spins after being hit by team mate David Coulthard, McLaren MP4/14
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: David Coulthard, McLaren, Adrian Newey, yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
2. David Coulthard ve yarış galibi Eddie Irvine ve Mika Hakkinen
Fotoğraf: Sutton Images
Mclaren'lar, David Coulthard ve Mika Hakkinen
Fotoğraf: Sutton Images
Hakkinen-Coulthard-Irvine
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
David Coulthard ve Mika Hakkinen kaza yapıyor
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
25 Temmuz 2004
Michael Schumacher, kendisi adına baskın geçen sezonun 12. yarışında 11. zaferini Almanya Grand Prix'sinde kazandı. Jenson Button, Alman sürücünün sadece sekiz saniye gerisindeydi. İngiliz sürücü o yarışı kazanabilirdi, ancak antrenmanlarda yaşadığı motor arızasından sonra motor değişti ve 10 sıra ceza alarak 13.sıraya geriledi. Yarışta harika bir performansla ikinciliğe kadar yükseldi.
Fernando Alonso ise Renault aracıyla üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Podyum: Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
Yarış galibi Michael Schumacher arrives Parc Ferme
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Michael Schumacher arrives Parc Ferme
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Jenson Button, Fernando Alonso ve Paolo Martinelli
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Jenson Button ve Fernando Alonso
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher gridde
Fotoğraf: Brousseau Photo
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
FIA basın toplantısı: Michael Schumacher ve Jenson Button ve Fernando Alonso
Fotoğraf: Brousseau Photo
First corner: Michael Schumacher ve field
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2010
Almanya GP, Fernando Alonso'nun 150. yarışıydı ve sıralama turlarında Sebastian Vettel, İspanyol pilotun 0.002 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Yarış başladığında Ferrari oldukça hızlıydı ve önce Felipe Massa, ardından da Alonso Sebastian Vettel'i geride bıraktılar. İyi bir yarış çıakran Massa 37. tura kadar liderdi. Ancak Ferrari o yarışta Massa'ya meşhur "Felipe, Fernando senden daha hızlı, ona yol ver" emrini verdi.
Yıllar geçmesine rağmen konuşulan bu takım emrinin ardından zafer Alonso'nun oldu.
Massa o yarışı Alonso'nun 4 saniye ardında ikinci, Sebastian Vettel ise üçüncü bitirdi.
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa, Scuderia Ferrari ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa, Scuderia Ferrari ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa, Scuderia Ferrari ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari, 2. Felipe Massa
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: 2. Felipe Massa, Ferrari F10, yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F10, 3. Sebastian Vettel
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Felipe Massa, Ferrari F10, Fernando Alonso, Ferrari F10
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve 2. Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
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