F1 tarihinde bugün: Farina, F1 tarihinin ilk şampiyonu oluyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 3 Eylül tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1950
Giuseppe Farina, Monza'daki İtalya Grand Prix'sini kazandı ve ana rakibi Juan Manuel Fangio'nun üç puan önünde şampiyon oldu.
Farina o yarışta Alberto Ascari ve Fangio ile çekişti. 21. turun ardından Ascari, aşırı ısınan motoru nedeniyle yarış dışı kaldı. Fangio ise şanzıman sorunuyla yarışa veda etti.Farina'nın zaferiyle de şampiyon İtalyan sürücü oldu.
Farina, F1'in ilk şampiyonudur.
Alfa Romeo takımı: Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina, Felice Bonetto ve Emmanuel de Graffenried
Fotoğraf: LAT Images
2003
Ralf Schumacher, Monza'da geçirdiği büyük kazanın ardından hastaneye götürüldü ve buradaki tetkiklerin ardından da taburcu edildi.
Alman pilot, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü ve gece boyunca gözlem altında tutuldu.
*Sistemde kazaya dair fotoğraf bulunmuyor.
Ralf Schumacher
Fotoğraf: Sutton Images
Ralf Schumacher takes checkered flag
Fotoğraf: Sutton Images
Ralf Schumacher test ediyoryeni BMW Williams F1 FW25
Fotoğraf: BMW AG
2004
Michael Schumacher, Monza testinde Ferrari'sinin sol arka lastiğinin start/finiş düzlüğünde patlamasının ardından çok büyük bir kaza yaptı.
Schumacher'in kazası sonrası araç tanınmaz hale geldi. Ancak Alman pilot, araçtan sorunsuz şekilde çıktı.
*Sistemde kazaya dair fotoğraf bulunmuyor.
Michael Schumacher
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2017
Lewis Hamilton, sıralama turlarında 1.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandığı 2017 İtalya GP'yi 4.4 saniye farkla kazandı.
Mercedes pilotu Valtteri Bottas ikinci olup, takımına dubleyi getirirken, Sebastian Vettel, Ferrari ile üçüncü oldu.
Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, third place Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Alessio Morgese
Second place Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Race winner Third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Sebastian Vettel, Ferrari, on the podium
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, on the podium
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Race winner Third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Sebastian Vettel, Ferrari, pour Champagne fr
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takes a photo from the podium
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Second place Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, the Merc
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Second place Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Race winner Third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, leaves the podium, his trophy and Champagne
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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