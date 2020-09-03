F1 tarihinde bugün: Farina, F1 tarihinin ilk şampiyonu oluyor

1950

Giuseppe Farina, Monza'daki İtalya Grand Prix'sini kazandı ve ana rakibi Juan Manuel Fangio'nun üç puan önünde şampiyon oldu.

Farina o yarışta Alberto Ascari ve Fangio ile çekişti. 21. turun ardından Ascari, aşırı ısınan motoru nedeniyle yarış dışı kaldı. Fangio ise şanzıman sorunuyla yarışa veda etti.Farina'nın zaferiyle de şampiyon İtalyan sürücü oldu.

Farina, F1'in ilk şampiyonudur.

Slider Liste Alfa Romeo takımı: Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina, Felice Bonetto ve Emmanuel de Graffenried 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

2003

Ralf Schumacher, Monza'da geçirdiği büyük kazanın ardından hastaneye götürüldü ve buradaki tetkiklerin ardından da taburcu edildi.

Alman pilot, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü ve gece boyunca gözlem altında tutuldu.

*Sistemde kazaya dair fotoğraf bulunmuyor.

Slider Liste Ralf Schumacher 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Ralf Schumacher takes checkered flag 2 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Ralf Schumacher test ediyoryeni BMW Williams F1 FW25 3 / 3 Fotoğraf: BMW AG

2004

Michael Schumacher, Monza testinde Ferrari'sinin sol arka lastiğinin start/finiş düzlüğünde patlamasının ardından çok büyük bir kaza yaptı.

Schumacher'in kazası sonrası araç tanınmaz hale geldi. Ancak Alman pilot, araçtan sorunsuz şekilde çıktı.

*Sistemde kazaya dair fotoğraf bulunmuyor.

Slider Liste Michael Schumacher 1 / 3 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Michael Schumacher 2 / 3 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher 3 / 3 Fotoğraf: Ferrari Media Center

2017

Lewis Hamilton, sıralama turlarında 1.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandığı 2017 İtalya GP'yi 4.4 saniye farkla kazandı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas ikinci olup, takımına dubleyi getirirken, Sebastian Vettel, Ferrari ile üçüncü oldu.