F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor

1957

Nurburgring'deki Almanya Grand Prix'si her zaman, Juan Manuel Fangio'nun olağanüstü yarış kariyerinin göze çarpan yarışlarından biri olarak hatırlanacak. Yarışta yaşadığı şanssızlıklara rağmen Arjantinli sürücü, harika turlar attı ve liderliği Mike Hawthorn'dan aldı.

Bu turlardan bazıları kendi tur rekorundan altı saniye daha hızlı ve pole turundan ise sekiz saniye daha hızlıydı. Fangio bileğinin hakkıyla zaferi kazandı ve daha sonra şunları söyledi: "Daha önce hiç böyle sürmedim ve bir daha asla süremeyeceğimi de biliyordum."

Fangio, bu zaferin ardından kariyerinin beşinci ve son şampiyonluğunu elde etti.

Slider Liste Juan Manuel Fangio, Maserati 250F 1 / 7 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Lancia Ferrari D50 801 2 / 7 Fotoğraf: LAT Images Peter Collins, Lancia Ferrari D50 801 3 / 7 Fotoğraf: LAT Images Peter Collins, Lancia Ferrari D50 801 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Juan Manuel Fangio, Maserati 250F 5 / 7 Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin 6 / 7 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

1963

John Surtees, 1963'te Almanya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Formula 1 zaferini kazandı. Jim Clark yarışa pole'den başlamıştı ancak motor arızası yaşadı. Bu arıza Surtees'e yarışa liderlik etme ve zaferi kazanma fırsatını verdi. Surtees'in elde ettiği zafere rağmen, Clark hâlâ şampiyonayı Surtees'in 20 puan önünde götürüyordu ve hâtta aynı yıl şampiyonluk unvanını da kazandı.

Slider Liste John Surtees, Ferrari 156 ve Ferrari şef tasarımcısı Mauro Forghieri 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1968

Kariyerlerin en iyi yarışlarından bahsetmişken Jackie Stewart'ı anmamak olmaz. Stewart'ın, 1968 Nurburgring zaferi çoğu çevrelerce kariyerinin en iyi yarışı olarak kabul edilir.

Aşırı yağışlı hava koşulları hakimdi ve bu koşullar nedeniyle yarışın devam edip etmeyeceği sorgulanıyordu.

Ancak Stewart, Matra International için olağanüstü bir performansla yarışı kazanmayı başardı ve yarışı, ikinci sırada yer alan Graham Hill'den dört dakika önce bitirdi.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Matra MS10-Ford, 2. Graham Hill, Lotus 49B-Ford, 3. Jochen Rind 1 / 9 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake 2 / 9 Fotoğraf: LAT Images Lucien Bianchi, Cooper T86B-BRM 3 / 9 Fotoğraf: LAT Images Jackie Stewart, Matra MS10-Ford 4 / 9 Fotoğraf: LAT Images John Surtees, Honda RA301 5 / 9 Fotoğraf: LAT Images Jackie Stewart, Matra MS10 Ford 6 / 9 Fotoğraf: LAT Images Jackie Stewart, Matra MS10 Ford 7 / 9 Fotoğraf: LAT Images Jackie Stewart, Matra MS10 Ford 8 / 9 Fotoğraf: LAT Images Graham Hill, Lotus 49B-Ford 9 / 9 Fotoğraf: LAT Images

1974

1974 Almanya GP'ye pole pozisyonundan başlayan isim Niki Lauda'ydı ve yanında Clay Regazzoni vardı.

Regazzoni, Lauda'nın ilk turda karıştığı kaza sonrası 50 saniye farkla galibiyete uzandı. Jody Scheckter ve Carlos Reutemann podyumu tamamladı.

Slider Liste Clay Regazzoni, Ferrari 312B3 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Ferrari pilotu Clay Regazzoni, Pflanzgarten sonrasındaki inişte 2 / 4 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jacques Laffite, Williams FW 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Niki Lauda, Ferrari, Mauro Forghieri, Ferrari Tasarımcısı, Luca di Montezemolo, Ferrari Takım Menaje 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

1985

Teo Fabi'nin Toleman ile sürpriz bir pole pozisyonu kazandığı Almanya'da zafer Ferrari pilotu Michele Alboreto'nun oldu. Keke Rosberg ve Ayrton Senna gibi isimler yarışa liderlik etseler de, gülen taraf İtalyan sürücüydü.

Slider Liste Start: Keke Rosberg, Williams, lider 1 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Start: Keke Rosberg, Williams, lider 2 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Stefan Bellof, Tyrrell 014 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Thierry Boutsen 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

2019

Max Verstappen'in pole pozisyonundan başladığı yarışı, Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot tüm yarış boyunca Verstappen'i zorladı ve sonunda geçerek galibiyete uzandı.