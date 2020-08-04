Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor
Ekleyen:
, Editör
4 Ağu 2020 15:35

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1957

Nurburgring'deki Almanya Grand Prix'si her zaman, Juan Manuel Fangio'nun olağanüstü yarış kariyerinin göze çarpan yarışlarından biri olarak hatırlanacak. Yarışta yaşadığı şanssızlıklara rağmen Arjantinli sürücü, harika turlar attı ve liderliği Mike Hawthorn'dan aldı.

Bu turlardan bazıları kendi tur rekorundan altı saniye daha hızlı ve pole turundan ise sekiz saniye daha hızlıydı. Fangio bileğinin hakkıyla zaferi kazandı ve daha sonra şunları söyledi: "Daha önce hiç böyle sürmedim ve bir daha asla süremeyeceğimi de biliyordum."

Fangio, bu zaferin ardından kariyerinin beşinci ve son şampiyonluğunu elde etti.

Slider
Liste

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Mike Hawthorn, Lancia Ferrari D50 801

Mike Hawthorn, Lancia Ferrari D50 801
2/7

Fotoğraf: LAT Images

Peter Collins, Lancia Ferrari D50 801

Peter Collins, Lancia Ferrari D50 801
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Peter Collins, Lancia Ferrari D50 801

Peter Collins, Lancia Ferrari D50 801
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F
5/7

Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin

Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin

Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

1963

John Surtees, 1963'te Almanya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Formula 1 zaferini kazandı. Jim Clark yarışa pole'den başlamıştı ancak motor arızası yaşadı. Bu arıza Surtees'e yarışa liderlik etme ve zaferi kazanma fırsatını verdi. Surtees'in elde ettiği zafere rağmen, Clark hâlâ şampiyonayı Surtees'in 20 puan önünde götürüyordu ve hâtta aynı yıl şampiyonluk unvanını da kazandı.

Slider
Liste

John Surtees, Ferrari 156 ve Ferrari şef tasarımcısı Mauro Forghieri

John Surtees, Ferrari 156 ve Ferrari şef tasarımcısı Mauro Forghieri
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1968

Kariyerlerin en iyi yarışlarından bahsetmişken Jackie Stewart'ı anmamak olmaz. Stewart'ın, 1968 Nurburgring zaferi çoğu çevrelerce kariyerinin en iyi yarışı olarak kabul edilir.

Aşırı yağışlı hava koşulları hakimdi ve bu koşullar nedeniyle yarışın devam edip etmeyeceği sorgulanıyordu.

Ancak Stewart, Matra International için olağanüstü bir performansla yarışı kazanmayı başardı ve yarışı, ikinci sırada yer alan Graham Hill'den dört dakika önce bitirdi.

Slider
Liste

Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Matra MS10-Ford, 2. Graham Hill, Lotus 49B-Ford, 3. Jochen Rind

Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Matra MS10-Ford, 2. Graham Hill, Lotus 49B-Ford, 3. Jochen Rind
1/9

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake

Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake
2/9

Fotoğraf: LAT Images

Lucien Bianchi, Cooper T86B-BRM

Lucien Bianchi, Cooper T86B-BRM
3/9

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, Matra MS10-Ford

Jackie Stewart, Matra MS10-Ford
4/9

Fotoğraf: LAT Images

John Surtees, Honda RA301

John Surtees, Honda RA301
5/9

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, Matra MS10 Ford

Jackie Stewart, Matra MS10 Ford
6/9

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, Matra MS10 Ford

Jackie Stewart, Matra MS10 Ford
7/9

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, Matra MS10 Ford

Jackie Stewart, Matra MS10 Ford
8/9

Fotoğraf: LAT Images

Graham Hill, Lotus 49B-Ford

Graham Hill, Lotus 49B-Ford
9/9

Fotoğraf: LAT Images

 

1974

1974 Almanya GP'ye pole pozisyonundan başlayan isim Niki Lauda'ydı ve yanında Clay Regazzoni vardı.

Regazzoni, Lauda'nın ilk turda karıştığı kaza sonrası 50 saniye farkla galibiyete uzandı. Jody Scheckter ve Carlos Reutemann podyumu tamamladı.

Slider
Liste

Clay Regazzoni, Ferrari 312B3

Clay Regazzoni, Ferrari 312B3
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Ferrari pilotu Clay Regazzoni, Pflanzgarten sonrasındaki inişte

Ferrari pilotu Clay Regazzoni, Pflanzgarten sonrasındaki inişte
2/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jacques Laffite, Williams FW

Jacques Laffite, Williams FW
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Niki Lauda, Ferrari, Mauro Forghieri, Ferrari Tasarımcısı, Luca di Montezemolo, Ferrari Takım Menaje

Niki Lauda, Ferrari, Mauro Forghieri, Ferrari Tasarımcısı, Luca di Montezemolo, Ferrari Takım Menaje
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1985

Teo Fabi'nin Toleman ile sürpriz bir pole pozisyonu kazandığı Almanya'da zafer Ferrari pilotu Michele Alboreto'nun oldu. Keke Rosberg ve Ayrton Senna gibi isimler yarışa liderlik etseler de, gülen taraf İtalyan sürücüydü.

Slider
Liste

Start: Keke Rosberg, Williams, lider

Start: Keke Rosberg, Williams, lider
1/4

Fotoğraf: Williams F1

Start: Keke Rosberg, Williams, lider

Start: Keke Rosberg, Williams, lider
2/4

Fotoğraf: Williams F1

Stefan Bellof, Tyrrell 014

Stefan Bellof, Tyrrell 014
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Thierry Boutsen

Thierry Boutsen
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

2019

Max Verstappen'in pole pozisyonundan başladığı yarışı, Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot tüm yarış boyunca Verstappen'i zorladı ve sonunda geçerek galibiyete uzandı.

Slider
Liste

Podyum: 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
1/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podyum: 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
2/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
3/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
4/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
5/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Podyum: 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, James Vowles, Motorsporları Strateji Direktörü, Mercedes AMG F1, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, James Vowles, Motorsporları Strateji Direktörü, Mercedes AMG F1, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
6/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
7/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
8/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 takım ile zaferini kutluyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 takım ile zaferini kutluyor
9/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 takım ile zaferini kutluyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 takım ile zaferini kutluyor
10/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”

Önceki haber

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
45dk

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”

Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş

F1, Imola’daki iki günlük hafta sonu formatını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, Imola’daki iki günlük hafta sonu formatını açıkladı

F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji
44dk

F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor

Magnussen, Albon’ın geçiş denemesini eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Magnussen, Albon’ın geçiş denemesini eleştirdi

Son Haberler

F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor
F1 Formula 1 / Nostalji
44dk

F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”
F1 Formula 1 / Son dakika
45dk

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"

Magnussen, Albon’ın geçiş denemesini eleştirdi
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Magnussen, Albon’ın geçiş denemesini eleştirdi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

3s
2
Formula 1

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"

1s
3
Formula 1

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"

4
Formula 1

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”

45dk
5
Formula 1

Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş

2s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1
1s

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Son Haberler

F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor
F1

F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”
F1

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"
F1

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"

Magnussen, Albon’ın geçiş denemesini eleştirdi
F1

Magnussen, Albon’ın geçiş denemesini eleştirdi

Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş
F1

Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.