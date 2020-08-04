F1 tarihinde bugün: Fangio kariyerinin son şampiyonluğunu alıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1957
Nurburgring'deki Almanya Grand Prix'si her zaman, Juan Manuel Fangio'nun olağanüstü yarış kariyerinin göze çarpan yarışlarından biri olarak hatırlanacak. Yarışta yaşadığı şanssızlıklara rağmen Arjantinli sürücü, harika turlar attı ve liderliği Mike Hawthorn'dan aldı.
Bu turlardan bazıları kendi tur rekorundan altı saniye daha hızlı ve pole turundan ise sekiz saniye daha hızlıydı. Fangio bileğinin hakkıyla zaferi kazandı ve daha sonra şunları söyledi: "Daha önce hiç böyle sürmedim ve bir daha asla süremeyeceğimi de biliyordum."
Fangio, bu zaferin ardından kariyerinin beşinci ve son şampiyonluğunu elde etti.
Juan Manuel Fangio, Maserati 250F
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Lancia Ferrari D50 801
Fotoğraf: LAT Images
Peter Collins, Lancia Ferrari D50 801
Fotoğraf: LAT Images
Peter Collins, Lancia Ferrari D50 801
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Maserati 250F
Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Maserati, 2. Mike Hawthorn, Lancia Ferrari, 3. Peter Collin
Fotoğraf: LAT Images
1963
John Surtees, 1963'te Almanya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Formula 1 zaferini kazandı. Jim Clark yarışa pole'den başlamıştı ancak motor arızası yaşadı. Bu arıza Surtees'e yarışa liderlik etme ve zaferi kazanma fırsatını verdi. Surtees'in elde ettiği zafere rağmen, Clark hâlâ şampiyonayı Surtees'in 20 puan önünde götürüyordu ve hâtta aynı yıl şampiyonluk unvanını da kazandı.
John Surtees, Ferrari 156 ve Ferrari şef tasarımcısı Mauro Forghieri
Fotoğraf: LAT Images
1968
Kariyerlerin en iyi yarışlarından bahsetmişken Jackie Stewart'ı anmamak olmaz. Stewart'ın, 1968 Nurburgring zaferi çoğu çevrelerce kariyerinin en iyi yarışı olarak kabul edilir.
Aşırı yağışlı hava koşulları hakimdi ve bu koşullar nedeniyle yarışın devam edip etmeyeceği sorgulanıyordu.
Ancak Stewart, Matra International için olağanüstü bir performansla yarışı kazanmayı başardı ve yarışı, ikinci sırada yer alan Graham Hill'den dört dakika önce bitirdi.
Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Matra MS10-Ford, 2. Graham Hill, Lotus 49B-Ford, 3. Jochen Rind
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake
Fotoğraf: LAT Images
Lucien Bianchi, Cooper T86B-BRM
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, Matra MS10-Ford
Fotoğraf: LAT Images
John Surtees, Honda RA301
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, Matra MS10 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, Matra MS10 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, Matra MS10 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill, Lotus 49B-Ford
Fotoğraf: LAT Images
1974
1974 Almanya GP'ye pole pozisyonundan başlayan isim Niki Lauda'ydı ve yanında Clay Regazzoni vardı.
Regazzoni, Lauda'nın ilk turda karıştığı kaza sonrası 50 saniye farkla galibiyete uzandı. Jody Scheckter ve Carlos Reutemann podyumu tamamladı.
Clay Regazzoni, Ferrari 312B3
Fotoğraf: LAT Images
Ferrari pilotu Clay Regazzoni, Pflanzgarten sonrasındaki inişte
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jacques Laffite, Williams FW
Fotoğraf: Sutton Images
Niki Lauda, Ferrari, Mauro Forghieri, Ferrari Tasarımcısı, Luca di Montezemolo, Ferrari Takım Menaje
Fotoğraf: Sutton Images
1985
Teo Fabi'nin Toleman ile sürpriz bir pole pozisyonu kazandığı Almanya'da zafer Ferrari pilotu Michele Alboreto'nun oldu. Keke Rosberg ve Ayrton Senna gibi isimler yarışa liderlik etseler de, gülen taraf İtalyan sürücüydü.
Start: Keke Rosberg, Williams, lider
Fotoğraf: Williams F1
Start: Keke Rosberg, Williams, lider
Fotoğraf: Williams F1
Stefan Bellof, Tyrrell 014
Fotoğraf: LAT Images
Thierry Boutsen
Fotoğraf: Sutton Images
2019
Max Verstappen'in pole pozisyonundan başladığı yarışı, Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot tüm yarış boyunca Verstappen'i zorladı ve sonunda geçerek galibiyete uzandı.
Podyum: 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podyum: 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Podyum: 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, James Vowles, Motorsporları Strateji Direktörü, Mercedes AMG F1, Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 takım ile zaferini kutluyor
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 takım ile zaferini kutluyor
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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