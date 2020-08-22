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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Fangio ikinci kez şampiyon oluyor

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F1 tarihinde bugün: Fangio ikinci kez şampiyon oluyor
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 22 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1954

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz ile katıldığı Bern'deki İsviçre Grand Prix'sini kazandı.

Stirling Moss, Mike Hawthorn ve Frolian Gonzalez birbirleriyle mücadele ederken, Fangio kısa sürede kontrolü ele geçirdi ve Gonzalez dışındaki tüm sürücülere tur bindirerek zafer ulaştı.

Zafer, Fangio'nun o yılki beşinci galibiyetiydi ve kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Bu, aynı zamanda İsviçre'deki son F1 yarışıydı.

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Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W 196 R

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W 196 R
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Fotoğraf: Daimler AG

 

2001

Jordan, Benetton'un İtalyan sürücüsü Giancarlo Fisichella ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmayla Fisichella, 2001 sezonunun ardından vatandaşı Jarno Trulli'nin yerine geçti.

Takım patronu Eddie Jordan açıklamasında, "Uzun vadeli gelecek için planlama yapmak, Formula 1'de hayati önem taşıyor ve istikrar ile devamlılık başarının anahtarı. Giancarlo'nun bizimle üç yıllık bir sözleşme imzalamasından çok memnunum. Bu Jordan ve Honda'ya üzerine inşa edebilecekleri güçlü bir platform sağlıyor." dedi.

Mika Hakkinen'in menajeri Keke Rosberg de Fin pilotun 2002'de McLaren'da kalacağını açıkladı.

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Giancarlo Fisichella celebrating his 100th Grand Prix Career ve Eddie Jordan

Giancarlo Fisichella celebrating his 100th Grand Prix Career ve Eddie Jordan
1/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Giancarlo Fisichella, Eddie Jordan ve Takuma Sato presenting yeni Jordan Honda EJ12

Giancarlo Fisichella, Eddie Jordan ve Takuma Sato presenting yeni Jordan Honda EJ12
2/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Giancarlo Fisichella'in Jordan-Honda after accident

Giancarlo Fisichella'in Jordan-Honda after accident
3/7

Fotoğraf: Brousseau Photo

Takuma Sato ve Giancarlo Fisichella ve yeni Jordan Honda EJ12

Takuma Sato ve Giancarlo Fisichella ve yeni Jordan Honda EJ12
4/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Takuma Sato ve Giancarlo Fisichella ve yeni Jordan Honda EJ12

Takuma Sato ve Giancarlo Fisichella ve yeni Jordan Honda EJ12
5/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Your pilot for this flight: Giancarlo Fisichella

Your pilot for this flight: Giancarlo Fisichella
6/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Questions ve answers ve Eddie Jordan, Giancarlo Fisichella ve Takuma Sato

Questions ve answers ve Eddie Jordan, Giancarlo Fisichella ve Takuma Sato
7/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

 

2002

Ford başkan yardımcısı Richard Parry-Jones, zorluklar yaşayan Jaguar Racing takımının satılık olmadığını açıkladı.

Ford'un Formula 1 çalışmalarından sorumlu Parry-Jones, "Ford Motor Company yönetimi, herhangi bir tarafla görüşmelerde bulunmuyor ve Jaguar Racing'i satmayı planlamıyor." dedi.

Takım 2004'te Red Bull'a satıldı.

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Unveiling Car

Unveiling Car
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yeni Jaguar R3

yeni Jaguar R3
2/8

yeni Jaguar R3

yeni Jaguar R3
3/8

Fotoğraf: Jaguar Racing

yeni Jaguar R3

yeni Jaguar R3
4/8

Fotoğraf: Jaguar Racing

yeni Jaguar R3

yeni Jaguar R3
5/8

Fotoğraf: Jaguar Racing

yeni Jaguar R3

yeni Jaguar R3
6/8

Fotoğraf: Jaguar Racing

yeni Jaguar R3

yeni Jaguar R3
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Fotoğraf: Mark Gledhill

yeni Jaguar R3

yeni Jaguar R3
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