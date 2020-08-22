F1 tarihinde bugün: Fangio ikinci kez şampiyon oluyor

1954

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz ile katıldığı Bern'deki İsviçre Grand Prix'sini kazandı.

Stirling Moss, Mike Hawthorn ve Frolian Gonzalez birbirleriyle mücadele ederken, Fangio kısa sürede kontrolü ele geçirdi ve Gonzalez dışındaki tüm sürücülere tur bindirerek zafer ulaştı.

Zafer, Fangio'nun o yılki beşinci galibiyetiydi ve kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Bu, aynı zamanda İsviçre'deki son F1 yarışıydı.

Slider Liste Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W 196 R 1 / 1 Fotoğraf: Daimler AG

2001

Jordan, Benetton'un İtalyan sürücüsü Giancarlo Fisichella ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmayla Fisichella, 2001 sezonunun ardından vatandaşı Jarno Trulli'nin yerine geçti.

Takım patronu Eddie Jordan açıklamasında, "Uzun vadeli gelecek için planlama yapmak, Formula 1'de hayati önem taşıyor ve istikrar ile devamlılık başarının anahtarı. Giancarlo'nun bizimle üç yıllık bir sözleşme imzalamasından çok memnunum. Bu Jordan ve Honda'ya üzerine inşa edebilecekleri güçlü bir platform sağlıyor." dedi.

Mika Hakkinen'in menajeri Keke Rosberg de Fin pilotun 2002'de McLaren'da kalacağını açıkladı.

Slider Liste Giancarlo Fisichella celebrating his 100th Grand Prix Career ve Eddie Jordan 1 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Giancarlo Fisichella, Eddie Jordan ve Takuma Sato presenting yeni Jordan Honda EJ12 2 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Giancarlo Fisichella'in Jordan-Honda after accident 3 / 7 Fotoğraf: Brousseau Photo Takuma Sato ve Giancarlo Fisichella ve yeni Jordan Honda EJ12 4 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Takuma Sato ve Giancarlo Fisichella ve yeni Jordan Honda EJ12 5 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Your pilot for this flight: Giancarlo Fisichella 6 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Questions ve answers ve Eddie Jordan, Giancarlo Fisichella ve Takuma Sato 7 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix

2002

Ford başkan yardımcısı Richard Parry-Jones, zorluklar yaşayan Jaguar Racing takımının satılık olmadığını açıkladı.

Ford'un Formula 1 çalışmalarından sorumlu Parry-Jones, "Ford Motor Company yönetimi, herhangi bir tarafla görüşmelerde bulunmuyor ve Jaguar Racing'i satmayı planlamıyor." dedi.

Takım 2004'te Red Bull'a satıldı.