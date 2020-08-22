F1 tarihinde bugün: Fangio ikinci kez şampiyon oluyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 22 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
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Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz ile katıldığı Bern'deki İsviçre Grand Prix'sini kazandı.
Stirling Moss, Mike Hawthorn ve Frolian Gonzalez birbirleriyle mücadele ederken, Fangio kısa sürede kontrolü ele geçirdi ve Gonzalez dışındaki tüm sürücülere tur bindirerek zafer ulaştı.
Zafer, Fangio'nun o yılki beşinci galibiyetiydi ve kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Bu, aynı zamanda İsviçre'deki son F1 yarışıydı.
Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W 196 R
Fotoğraf: Daimler AG
2001
Jordan, Benetton'un İtalyan sürücüsü Giancarlo Fisichella ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmayla Fisichella, 2001 sezonunun ardından vatandaşı Jarno Trulli'nin yerine geçti.
Takım patronu Eddie Jordan açıklamasında, "Uzun vadeli gelecek için planlama yapmak, Formula 1'de hayati önem taşıyor ve istikrar ile devamlılık başarının anahtarı. Giancarlo'nun bizimle üç yıllık bir sözleşme imzalamasından çok memnunum. Bu Jordan ve Honda'ya üzerine inşa edebilecekleri güçlü bir platform sağlıyor." dedi.
Mika Hakkinen'in menajeri Keke Rosberg de Fin pilotun 2002'de McLaren'da kalacağını açıkladı.
Giancarlo Fisichella celebrating his 100th Grand Prix Career ve Eddie Jordan
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Giancarlo Fisichella, Eddie Jordan ve Takuma Sato presenting yeni Jordan Honda EJ12
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Giancarlo Fisichella'in Jordan-Honda after accident
Fotoğraf: Brousseau Photo
Takuma Sato ve Giancarlo Fisichella ve yeni Jordan Honda EJ12
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Takuma Sato ve Giancarlo Fisichella ve yeni Jordan Honda EJ12
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Your pilot for this flight: Giancarlo Fisichella
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Questions ve answers ve Eddie Jordan, Giancarlo Fisichella ve Takuma Sato
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
2002
Ford başkan yardımcısı Richard Parry-Jones, zorluklar yaşayan Jaguar Racing takımının satılık olmadığını açıkladı.
Ford'un Formula 1 çalışmalarından sorumlu Parry-Jones, "Ford Motor Company yönetimi, herhangi bir tarafla görüşmelerde bulunmuyor ve Jaguar Racing'i satmayı planlamıyor." dedi.
Takım 2004'te Red Bull'a satıldı.
Unveiling Car
yeni Jaguar R3
yeni Jaguar R3
Fotoğraf: Jaguar Racing
yeni Jaguar R3
Fotoğraf: Jaguar Racing
yeni Jaguar R3
Fotoğraf: Jaguar Racing
yeni Jaguar R3
Fotoğraf: Jaguar Racing
yeni Jaguar R3
Fotoğraf: Mark Gledhill
yeni Jaguar R3
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