F1 tarihinde bugün: Button, Renault'dan BAR'a geçiyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 23 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
3 Temmuz 2002: Button, Renault'tan BAR takımına geçiş yapıyor.
İngiliz sürücü Jenson Button, Renault'taki şanssızlıklarının ve başarısızlıklarının ardından BAR takımına geçiş yapacağını duyurmuştu. Sürücü yaptığı açıklamada, "BAR, bana kendimi geliştirebilmem için mükemmel bir fırsat sundu. Umarım ki, dünya şampiyonu olma hedefime ulaşabilirim." dedi. Başarılı olacağı konusunda haklıydı ama bilemediği şey şuydu, başarısı BAR takımını satın alan Brawn GP takımıyla 2009 senesinde gelecekti.
Jenson Button
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button
Fotoğraf: Sergio Sanderson
Jenson Button, Renault F1
Fotoğraf: Sutton Images
Jenson Button, Renault R202
Fotoğraf: Sutton Images
Jenson Button
Fotoğraf: Sergio Sanderson
Jenson Button
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button ve Jarno Trulli
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button during morning warmup
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button, pit exit
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button
Fotoğraf: Mark Gledhill
Jenson Button
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button
Fotoğraf: Eric Gilbert
Jenson Button
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button
Fotoğraf: Renault F1
Drivers' parade: Jenson Button
Fotoğraf: Eric Gilbert
Jenson Button
Fotoğraf: Renault F1
Jenson Button
Fotoğraf: Brousseau Photo
23 Temmuz 1935: Jim Hall'ın doğum günü!
Eski Formula 1 sürücüsü ve otomotiv öncüsü Jim Hall, Abilene Texas'ta dünyaya geldi. 1960-1963 arası 12 Dünya Şampiyonası Grand Prix'sinde ve sayısız şampiyona dışı yarışta yarıştı. Ancak Hall'un motor sporları tarihindeki yeri, yarışta en yenilikçi otomobiller olan Midland, Teksas'taki Chaparral otomobillerin sahibi ve itici gücü olmasından geldi. Hall, yarış araçlarına uygulanan aerodinamiğin erken savunucularından biriydi ve on yıl boyunca bu teknolojinin önde gelen savunucusuydu. Kendisi, Indianapolis 500'deki iki galibiyeti de dahil olmak üzere (1978 ve 1980), Championship Auto Racing Teams serisinde öne çıktı. Serideki ilk zemin efektli araçlarla yarıştı.
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Mark Donohue, Lola T70-Chevrolet, Jim Hall, Chaparral 2E-Chevrolet, Phil Hill, Chaparral 2E-Chevrole
Fotoğraf: LAT Images
23 Temmuz 2005: Briatore kamera karşısına geçti!
Renault takımının parlak patronu Flavio Briatore, Sardunya'daki milyarder gece kulübünde çekilen bir İtalyan filminde rol almak için anlaştı. Costa Smeralda'da rol alan Briatore, "Zaten bildiğim bir rolü oynayacağım: 'Aşırılıkları hedefleyen Flavio Briatore'yi' Daha şimdiden gülüyorum." açıklamasını yaptı.
Thursday FIA basın toplantısı: Flavio Briatore
Fotoğraf: XPB Images
Flavio Briatore ve Fernando Alonso, Renault Sport F1 Team R25
Fotoğraf: LAT Images
Flavio Briatore, Renault F1 Team and Ron Dennis, Team principal McLaren
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Roger Penske ve Flavio Briatore
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Flavio Briatore ve Patrick Faure
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Kazanan Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Flavio Briatore
Fotoğraf: LAT Images
Pole: Kazanan Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Flavio Briatore
Fotoğraf: XPB Images
Pat Symonds ve Flavio Briatore
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber ve Flavio Briatore
Fotoğraf: XPB Images
Patrizia Spinelli ve Flavio Briatore celebrate Formula 1 constructors championship
Fotoğraf: LAT Images
Flavio Briatore ve football star Zinedine Zidane
Fotoğraf: LAT Images
Flavio Briatore, Pasquale Lattuneddu ve Ross Brawn
Fotoğraf: XPB Images
Flavio Briatore, Stefano Domenicali ve Ross Brawn
Fotoğraf: XPB Images
Flavio Briatore, Willi Weber ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
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