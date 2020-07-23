F1 tarihinde bugün: Button, Renault'dan BAR'a geçiyor

3 Temmuz 2002: Button, Renault'tan BAR takımına geçiş yapıyor.

İngiliz sürücü Jenson Button, Renault'taki şanssızlıklarının ve başarısızlıklarının ardından BAR takımına geçiş yapacağını duyurmuştu. Sürücü yaptığı açıklamada, "BAR, bana kendimi geliştirebilmem için mükemmel bir fırsat sundu. Umarım ki, dünya şampiyonu olma hedefime ulaşabilirim." dedi. Başarılı olacağı konusunda haklıydı ama bilemediği şey şuydu, başarısı BAR takımını satın alan Brawn GP takımıyla 2009 senesinde gelecekti.

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23 Temmuz 1935: Jim Hall'ın doğum günü!

Eski Formula 1 sürücüsü ve otomotiv öncüsü Jim Hall, Abilene Texas'ta dünyaya geldi. 1960-1963 arası 12 Dünya Şampiyonası Grand Prix'sinde ve sayısız şampiyona dışı yarışta yarıştı. Ancak Hall'un motor sporları tarihindeki yeri, yarışta en yenilikçi otomobiller olan Midland, Teksas'taki Chaparral otomobillerin sahibi ve itici gücü olmasından geldi. Hall, yarış araçlarına uygulanan aerodinamiğin erken savunucularından biriydi ve on yıl boyunca bu teknolojinin önde gelen savunucusuydu. Kendisi, Indianapolis 500'deki iki galibiyeti de dahil olmak üzere (1978 ve 1980), Championship Auto Racing Teams serisinde öne çıktı. Serideki ilk zemin efektli araçlarla yarıştı.

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Slider Liste Mark Donohue, Lola T70-Chevrolet, Jim Hall, Chaparral 2E-Chevrolet, Phil Hill, Chaparral 2E-Chevrole 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

23 Temmuz 2005: Briatore kamera karşısına geçti!

Renault takımının parlak patronu Flavio Briatore, Sardunya'daki milyarder gece kulübünde çekilen bir İtalyan filminde rol almak için anlaştı. Costa Smeralda'da rol alan Briatore, "Zaten bildiğim bir rolü oynayacağım: 'Aşırılıkları hedefleyen Flavio Briatore'yi' Daha şimdiden gülüyorum." açıklamasını yaptı.