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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Button, Renault'dan BAR'a geçiyor

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F1 tarihinde bugün: Button, Renault'dan BAR'a geçiyor
Ekleyen:
, Editör
23 Tem 2020 09:07

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 23 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

3 Temmuz 2002: Button, Renault'tan BAR takımına geçiş yapıyor.

İngiliz sürücü Jenson Button, Renault'taki şanssızlıklarının ve başarısızlıklarının ardından BAR takımına geçiş yapacağını duyurmuştu. Sürücü yaptığı açıklamada, "BAR, bana kendimi geliştirebilmem için mükemmel bir fırsat sundu. Umarım ki, dünya şampiyonu olma hedefime ulaşabilirim." dedi. Başarılı olacağı konusunda haklıydı ama bilemediği şey şuydu, başarısı BAR takımını satın alan Brawn GP takımıyla 2009 senesinde gelecekti.

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Jenson Button

Jenson Button
1/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button

Jenson Button
2/19

Fotoğraf: Sergio Sanderson

Jenson Button, Renault F1

Jenson Button, Renault F1
3/19

Fotoğraf: Sutton Images

Jenson Button, Renault R202

Jenson Button, Renault R202
4/19

Fotoğraf: Sutton Images

Jenson Button

Jenson Button
5/19

Fotoğraf: Sergio Sanderson

Jenson Button

Jenson Button
6/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button ve Jarno Trulli

Jenson Button ve Jarno Trulli
7/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button during morning warmup

Jenson Button during morning warmup
8/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button, pit exit

Jenson Button, pit exit
9/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button

Jenson Button
10/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button

Jenson Button
11/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button

Jenson Button
12/19

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jenson Button

Jenson Button
13/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button

Jenson Button
14/19

Fotoğraf: Eric Gilbert

Jenson Button

Jenson Button
15/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button

Jenson Button
16/19

Fotoğraf: Renault F1

Drivers' parade: Jenson Button

Drivers' parade: Jenson Button
17/19

Fotoğraf: Eric Gilbert

Jenson Button

Jenson Button
18/19

Fotoğraf: Renault F1

Jenson Button

Jenson Button
19/19

Fotoğraf: Brousseau Photo

 

23 Temmuz 1935: Jim Hall'ın doğum günü!

Eski Formula 1 sürücüsü ve otomotiv öncüsü Jim Hall, Abilene Texas'ta dünyaya geldi. 1960-1963 arası 12 Dünya Şampiyonası Grand Prix'sinde ve sayısız şampiyona dışı yarışta yarıştı. Ancak Hall'un motor sporları tarihindeki yeri, yarışta en yenilikçi otomobiller olan Midland, Teksas'taki Chaparral otomobillerin sahibi ve itici gücü olmasından geldi. Hall, yarış araçlarına uygulanan aerodinamiğin erken savunucularından biriydi ve on yıl boyunca bu teknolojinin önde gelen savunucusuydu. Kendisi, Indianapolis 500'deki iki galibiyeti de dahil olmak üzere (1978 ve 1980), Championship Auto Racing Teams serisinde öne çıktı. Serideki ilk zemin efektli araçlarla yarıştı.

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Mark Donohue, Lola T70-Chevrolet, Jim Hall, Chaparral 2E-Chevrolet, Phil Hill, Chaparral 2E-Chevrole

Mark Donohue, Lola T70-Chevrolet, Jim Hall, Chaparral 2E-Chevrolet, Phil Hill, Chaparral 2E-Chevrole
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

23 Temmuz 2005: Briatore kamera karşısına geçti!

Renault takımının parlak patronu Flavio Briatore, Sardunya'daki milyarder gece kulübünde çekilen bir İtalyan filminde rol almak için anlaştı. Costa Smeralda'da rol alan Briatore, "Zaten bildiğim bir rolü oynayacağım: 'Aşırılıkları hedefleyen Flavio Briatore'yi' Daha şimdiden gülüyorum." açıklamasını yaptı.

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Thursday FIA basın toplantısı: Flavio Briatore

Thursday FIA basın toplantısı: Flavio Briatore
1/14

Fotoğraf: XPB Images

Flavio Briatore ve Fernando Alonso, Renault Sport F1 Team R25

Flavio Briatore ve Fernando Alonso, Renault Sport F1 Team R25
2/14

Fotoğraf: LAT Images

Flavio Briatore, Renault F1 Team and Ron Dennis, Team principal McLaren

Flavio Briatore, Renault F1 Team and Ron Dennis, Team principal McLaren
3/14

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Roger Penske ve Flavio Briatore

Roger Penske ve Flavio Briatore
4/14

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Flavio Briatore ve Patrick Faure

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Flavio Briatore ve Patrick Faure
5/14

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Flavio Briatore

Pole: Kazanan Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Flavio Briatore
6/14

Fotoğraf: LAT Images

Pole: Kazanan Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Flavio Briatore

Pole: Kazanan Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Flavio Briatore
7/14

Fotoğraf: XPB Images

Pat Symonds ve Flavio Briatore

Pat Symonds ve Flavio Briatore
8/14

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber ve Flavio Briatore

Mark Webber ve Flavio Briatore
9/14

Fotoğraf: XPB Images

Patrizia Spinelli ve Flavio Briatore celebrate Formula 1 constructors championship

Patrizia Spinelli ve Flavio Briatore celebrate Formula 1 constructors championship
10/14

Fotoğraf: LAT Images

Flavio Briatore ve football star Zinedine Zidane

Flavio Briatore ve football star Zinedine Zidane
11/14

Fotoğraf: LAT Images

Flavio Briatore, Pasquale Lattuneddu ve Ross Brawn

Flavio Briatore, Pasquale Lattuneddu ve Ross Brawn
12/14

Fotoğraf: XPB Images

Flavio Briatore, Stefano Domenicali ve Ross Brawn

Flavio Briatore, Stefano Domenicali ve Ross Brawn
13/14

Fotoğraf: XPB Images

Flavio Briatore, Willi Weber ve Fernando Alonso

Flavio Briatore, Willi Weber ve Fernando Alonso
14/14

Fotoğraf: XPB Images

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Editör İnci Beğen

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