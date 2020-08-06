F1 tarihinde bugün: Button, F1'deki ilk zaferini Macaristan'da alıyor

1961

Stirling Moss, Ferrari sürücüleri Wolfgang von Trips ve Phil Hill ile girdiği mücadeleyi kazanarak Almanya Grand Prix'sini kazandı. Moss, 15 turluk yarışın tamamını lider geçen isimdi ve galibiyeti 21 saniye farkla aldı.

Slider Liste Stirling Moss, Cooper-Climax 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Wolfgang von Trips, ve Stirling Moss, podyumda 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Jim Clark, John Cooper, Innes Ireland, Jack Brabham, Stirling Moss, Graham Hill, Jo Bonnier, Bruce M 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1967

Yeni Zelandalı Denny Hulme, Jack Brabham ve Chris Amon'un önünde Almanya Grand Prix'sini kazandı. Jim Clark, Jackie Ickx'i geçerek pole pozisyonunu kazandı ve adeta seansı domine etti. Yarışta liderliği alan Clark'tı, ama dördüncü turda süspansiyon arızası yaşadı.

Sonrasında liderlik Dan Gurney'e geçse de, gülen taraf bitime üç tur kala liderliğe yükselen Hulme oldu.

Slider Liste Denny Hulme, Jack Brabham'ı aracının üstünde taşıyor 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Jim Clark, Lotus 49 Ford, in the Karussel 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1980

Vitantonio Liuzzi, İtalya'da dünyaya geldi. 2004 yılında Arden için F3000 şampiyonluğunu kazanan Liuzzi, 2005 yılında Red Bull Racing ile F1'e katıldı. İtalyan sürücü daha sonra 2006 ve 2007'de Toro Rosso ile yarıştı.

2008 yılında koltuğunu Sebastian Bourdais'e kaybetti ve 2009'da Force India'nın test pilotu oldu.

Ertesi yıl da takımın yarış pilotu oldu. O yılın ardından F1'e veda ederken, sonrasında kısa bir Formula E macerasına da atıldı.

Slider Liste Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01 1 / 9 Fotoğraf: XPB Images Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01 2 / 9 Fotoğraf: Alessio Morgese Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01 3 / 9 Fotoğraf: XPB Images Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01 4 / 9 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4/21 ve Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso STR01 kaza 5 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Vitantonio Liuzzi, Force India F1 6 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, F8-VII- B 7 / 9 Fotoğraf: XPB Images Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01 8 / 9 Fotoğraf: XPB Images Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01 9 / 9 Fotoğraf: XPB Images

2002

Eski Formula 1 ve Indy 500 sürücüsü Jim Crawford, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Crawford, 1975'te Lotus ile sadece iki Formula 1 yarışında yer aldı. Crawford ayrıca 1988 Indianapolis 500'de de yarıştı. 8 tur yarışı lider götürdü ancak sonunda altıncı sırada finiş gördü.

Slider Liste Jim Crawford, Lotus 72F 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Dave Morgan, Surtees TS16/4-Ford, Jim Crawford, Lotus 72E 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Jim Crawford, Lotus 72E 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Jim Crawford, Lotus 72E 4 / 4 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

2006

Kimi Raikkonen'in pole pozisyonundan başladığı 2006 Macaristan GP, yağmurun etkilediği yarışlardan biriydi ve Jenson Button, harika bir performans göstererek galibiyete ulaştı.

Bu, Honda'nın F1'deki üçüncü ve son zaferiydi, Button'ın ise ilk F1 zaferiydi.

Hafta sonu aslında pek çok ilklerle doluydu. BMW Sauber, F1'deki ilk podyumunu o yarışta Nick Heidfeld ile aldı.

Pedro de la Rosa da ikinci olarak ilk ve tek podyumunu elde etti.

Fernando Alonso, o yarışta aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen de yine yarışa veda eden sürücülerden biriydi.