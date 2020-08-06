F1 tarihinde bugün: Button, F1'deki ilk zaferini Macaristan'da alıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 6 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1961
Stirling Moss, Ferrari sürücüleri Wolfgang von Trips ve Phil Hill ile girdiği mücadeleyi kazanarak Almanya Grand Prix'sini kazandı. Moss, 15 turluk yarışın tamamını lider geçen isimdi ve galibiyeti 21 saniye farkla aldı.
Stirling Moss, Cooper-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Stirling Moss, Lotus-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Wolfgang von Trips, ve Stirling Moss, podyumda
Fotoğraf: LAT Images
Jim Clark, John Cooper, Innes Ireland, Jack Brabham, Stirling Moss, Graham Hill, Jo Bonnier, Bruce M
Fotoğraf: LAT Images
1967
Yeni Zelandalı Denny Hulme, Jack Brabham ve Chris Amon'un önünde Almanya Grand Prix'sini kazandı. Jim Clark, Jackie Ickx'i geçerek pole pozisyonunu kazandı ve adeta seansı domine etti. Yarışta liderliği alan Clark'tı, ama dördüncü turda süspansiyon arızası yaşadı.
Sonrasında liderlik Dan Gurney'e geçse de, gülen taraf bitime üç tur kala liderliğe yükselen Hulme oldu.
Denny Hulme, Jack Brabham'ı aracının üstünde taşıyor
Fotoğraf: LAT Images
Jim Clark, Lotus 49 Ford, in the Karussel
Fotoğraf: LAT Images
1980
Vitantonio Liuzzi, İtalya'da dünyaya geldi. 2004 yılında Arden için F3000 şampiyonluğunu kazanan Liuzzi, 2005 yılında Red Bull Racing ile F1'e katıldı. İtalyan sürücü daha sonra 2006 ve 2007'de Toro Rosso ile yarıştı.
2008 yılında koltuğunu Sebastian Bourdais'e kaybetti ve 2009'da Force India'nın test pilotu oldu.
Ertesi yıl da takımın yarış pilotu oldu. O yılın ardından F1'e veda ederken, sonrasında kısa bir Formula E macerasına da atıldı.
Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
Fotoğraf: XPB Images
Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
Fotoğraf: Alessio Morgese
Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
Fotoğraf: XPB Images
Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4/21 ve Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso STR01 kaza
Fotoğraf: Sutton Images
Vitantonio Liuzzi, Force India F1
Fotoğraf: Sutton Images
Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, F8-VII- B
Fotoğraf: XPB Images
Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
Fotoğraf: XPB Images
Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
Fotoğraf: XPB Images
2002
Eski Formula 1 ve Indy 500 sürücüsü Jim Crawford, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Crawford, 1975'te Lotus ile sadece iki Formula 1 yarışında yer aldı. Crawford ayrıca 1988 Indianapolis 500'de de yarıştı. 8 tur yarışı lider götürdü ancak sonunda altıncı sırada finiş gördü.
Jim Crawford, Lotus 72F
Fotoğraf: LAT Images
Dave Morgan, Surtees TS16/4-Ford, Jim Crawford, Lotus 72E
Fotoğraf: LAT Images
Jim Crawford, Lotus 72E
Fotoğraf: LAT Images
Jim Crawford, Lotus 72E
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
2006
Kimi Raikkonen'in pole pozisyonundan başladığı 2006 Macaristan GP, yağmurun etkilediği yarışlardan biriydi ve Jenson Button, harika bir performans göstererek galibiyete ulaştı.
Bu, Honda'nın F1'deki üçüncü ve son zaferiydi, Button'ın ise ilk F1 zaferiydi.
Hafta sonu aslında pek çok ilklerle doluydu. BMW Sauber, F1'deki ilk podyumunu o yarışta Nick Heidfeld ile aldı.
Pedro de la Rosa da ikinci olarak ilk ve tek podyumunu elde etti.
Fernando Alonso, o yarışta aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.
Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen de yine yarışa veda eden sürücülerden biriydi.
Podyum: Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor ve Nick Fry
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor ve Nick Fry
Fotoğraf: XPB Images
Jenson Button, Honda Racing RA106 ve Felipe Massa, Ferrari F248
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: 2. Pedro de la Rosa, McLaren, yarış galibi Jenson Button, Honda Racing F1 Team, 3. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1
Fotoğraf: Sutton Images
Jenson Button, Honda RA106
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Jenson Button, Honda RA106
Fotoğraf: Sutton Images
Jenson Button after his motor blew up
Fotoğraf: XPB Images
Jenson Button
Fotoğraf: XPB Images
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