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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Button, F1'deki ilk zaferini Macaristan'da alıyor

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F1 tarihinde bugün: Button, F1'deki ilk zaferini Macaristan'da alıyor
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 13:08

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 6 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1961

Stirling Moss, Ferrari sürücüleri Wolfgang von Trips ve Phil Hill ile girdiği mücadeleyi kazanarak Almanya Grand Prix'sini kazandı. Moss, 15 turluk yarışın tamamını lider geçen isimdi ve galibiyeti 21 saniye farkla aldı.

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Stirling Moss, Cooper-Climax

Stirling Moss, Cooper-Climax
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Stirling Moss, Lotus-Climax

Stirling Moss, Lotus-Climax
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Wolfgang von Trips, ve Stirling Moss, podyumda

Wolfgang von Trips, ve Stirling Moss, podyumda
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Jim Clark, John Cooper, Innes Ireland, Jack Brabham, Stirling Moss, Graham Hill, Jo Bonnier, Bruce M

Jim Clark, John Cooper, Innes Ireland, Jack Brabham, Stirling Moss, Graham Hill, Jo Bonnier, Bruce M
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

1967

Yeni Zelandalı Denny Hulme, Jack Brabham ve Chris Amon'un önünde Almanya Grand Prix'sini kazandı. Jim Clark, Jackie Ickx'i geçerek pole pozisyonunu kazandı ve adeta seansı domine etti. Yarışta liderliği alan Clark'tı, ama dördüncü turda süspansiyon arızası yaşadı.

Sonrasında liderlik Dan Gurney'e geçse de, gülen taraf bitime üç tur kala liderliğe yükselen Hulme oldu.

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Denny Hulme, Jack Brabham'ı aracının üstünde taşıyor

Denny Hulme, Jack Brabham'ı aracının üstünde taşıyor
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Jim Clark, Lotus 49 Ford, in the Karussel

Jim Clark, Lotus 49 Ford, in the Karussel
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1980

Vitantonio Liuzzi, İtalya'da dünyaya geldi. 2004 yılında Arden için F3000 şampiyonluğunu kazanan Liuzzi, 2005 yılında Red Bull Racing ile F1'e katıldı. İtalyan sürücü daha sonra 2006 ve 2007'de Toro Rosso ile yarıştı.

2008 yılında koltuğunu Sebastian Bourdais'e kaybetti ve 2009'da Force India'nın test pilotu oldu.

Ertesi yıl da takımın yarış pilotu oldu. O yılın ardından F1'e veda ederken, sonrasında kısa bir Formula E macerasına da atıldı.

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Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
2/9

Fotoğraf: Alessio Morgese

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4/21 ve Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso STR01 kaza

Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4/21 ve Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso STR01 kaza
5/9

Fotoğraf: Sutton Images

Vitantonio Liuzzi, Force India F1

Vitantonio Liuzzi, Force India F1
6/9

Fotoğraf: Sutton Images

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, F8-VII- B

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, F8-VII- B
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01

Vitantonio Liuzzi, Test Pilotu, Force India F1 Team, VJM-01
9/9

Fotoğraf: XPB Images

 

 

2002

Eski Formula 1 ve Indy 500 sürücüsü Jim Crawford, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Crawford, 1975'te Lotus ile sadece iki Formula 1 yarışında yer aldı. Crawford ayrıca 1988 Indianapolis 500'de de yarıştı. 8 tur yarışı lider götürdü ancak sonunda altıncı sırada finiş gördü.

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Jim Crawford, Lotus 72F

Jim Crawford, Lotus 72F
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Dave Morgan, Surtees TS16/4-Ford, Jim Crawford, Lotus 72E

Dave Morgan, Surtees TS16/4-Ford, Jim Crawford, Lotus 72E
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Jim Crawford, Lotus 72E

Jim Crawford, Lotus 72E
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Jim Crawford, Lotus 72E

Jim Crawford, Lotus 72E
4/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

2006

Kimi Raikkonen'in pole pozisyonundan başladığı 2006 Macaristan GP, yağmurun etkilediği yarışlardan biriydi ve Jenson Button, harika bir performans göstererek galibiyete ulaştı.

Bu, Honda'nın F1'deki üçüncü ve son zaferiydi, Button'ın ise ilk F1 zaferiydi.

Hafta sonu aslında pek çok ilklerle doluydu. BMW Sauber, F1'deki ilk podyumunu o yarışta Nick Heidfeld ile aldı.

Pedro de la Rosa da ikinci olarak ilk ve tek podyumunu elde etti.

Fernando Alonso, o yarışta aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen de yine yarışa veda eden sürücülerden biriydi.

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Podyum: Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor
1/11

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor
2/11

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor
3/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor ve Nick Fry

Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor ve Nick Fry
4/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor ve Nick Fry

Yarış galibi Jenson Button kutlama yapıyor ve Nick Fry
5/11

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, Honda Racing RA106 ve Felipe Massa, Ferrari F248

Jenson Button, Honda Racing RA106 ve Felipe Massa, Ferrari F248
6/11

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: 2. Pedro de la Rosa, McLaren, yarış galibi Jenson Button, Honda Racing F1 Team, 3. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1

Podyum: 2. Pedro de la Rosa, McLaren, yarış galibi Jenson Button, Honda Racing F1 Team, 3. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1
7/11

Fotoğraf: Sutton Images

Jenson Button, Honda RA106

Jenson Button, Honda RA106
8/11

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Jenson Button, Honda RA106

Jenson Button, Honda RA106
9/11

Fotoğraf: Sutton Images

Jenson Button after his motor blew up

Jenson Button after his motor blew up
10/11

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button

Jenson Button
11/11

Fotoğraf: XPB Images

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