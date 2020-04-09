F1 tarihinde bugün: 9 Nisan

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9 Nisan 1922
Massachusetts Lowell'de doğan Johnny Thomson, Amerika'daki pek çok seride yarıştı. Indianapolis 500'e 1953-1960 yılları arasında katılan Thomson, AAA ve USAC Championship Car Series'de toplam 69 yarışa çıktı.
Indy 500'ü hiç kazanamadı ancak bu süreçte yedi zafer elde etti. En iyi sonucu da şampiyona üçüncülüğü oldu.
1960 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Johnny Thomson
9 Nisan 1971
1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Kanada St-Jean-sur-Richelieu'de doğdu. Efsanevi Gilles Villeneuve'ın oğludur.
1994 yılında CART Şampiyonası'nda yarışan ve ilk yılını altıncı sırada bitiren Villeneuve, o yıl Indy 500'ü ikinci bitirdi, ertesi yıl hem CART şampiyonluğunu kazandı hem de Indy 500 galibi oldu. Elde ettiği bu başarılardan sonra 1996'da Williams'la Formula 1'e girdi.
İlk yılında dört galibiyet alarak etkileyici bir performans sergiledi. Ertesi yıl ise yedi galibiyet alarak şampiyon oldu. Ancak sonraki yıllar Villeneuve için pek iyi geçmedi.
1998'de Williams ile iki kez üçüncü oldu ve sezonu beşinci bitirdi. 1996'da BAR'a geçti ancak beş yıllık süreçte sadece iki üçüncülük elde edebildi.
Daha sonra Renault ve Sauber-BMW için yarıştı. Fakat 2006'nın ortasında takımdan gönderildi.
2008'de Le Mans 24 Saat'i ikinci bitirdi. Bu süreçte NASCAR, Formula E ve FIA GT gibi çeşitli şampiyonalarda yarıştı ama hiç başarı elde edemedi.
2010 yılında F1'e girmeye çalışan Stefan GP'ye geçeceği konuşuldu. Ancak bu ihtimal gerçeğe dönüşmedi.
Jacques Villeneuve ve Tony George
Fotoğraf: IndyCar Series
Jacques Villeneuve
Fotoğraf: IndyCar Series
Jacques Villeneuve, Team Green
Fotoğraf: Sutton Images
Jacques Villeneuve, Williams FW18, spins
Fotoğraf: LAT Images
Jacques Villeneuve, Williams FW18 Renault ve Damon Hill, Williams FW18 Renault
Fotoğraf: Sutton Images
Damon Hill, Williams, Jacques Villeneuve, Williams
Fotoğraf: Sutton Images
Jacques Villeneuve, Williams
Fotoğraf: Sutton Images
9 Nisan 1995
David Coulthard, Willams ile 14 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen Arjantin GP sıralama turlarında 0.8 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi oldu. Ancak yarışta elektronik sorunuyla finiş göremedi.
Takım arkadaşı Damon Hill 26. turda aldığı liderliği hiç bırakmayarak zafere ulaştı.
Ferrari pilotu Jean Alesi ikinci ve Benetton pilotu Michael Schumacher üçüncü oldu.
Damon Hill, Williams FW17 Renault
Fotoğraf: LAT Images
9 Nisan 2000
Sezonun üçüncü yarışı San Marino'da gerçekleşti. Mika Hakkinen sıralama turlarında en hızlı isim olurken, Michael Schumacher iki McLaren pilotunun arasına girmeyi başarmıştı. Hakkinen ilk 44 turun tamamını lider geçmeyi başardı, ancak pit stop stratejisiyle birlikte Schumacher 45. turda liderliği aldı ve kalan 17 turda rakibine geçit izni vermeyerek zafere ulaştı.
Hakkinen 1 saniye geride ikinci olurken, David Coulthard 51 saniye geride üçüncü oldu. Rubens Barrichello ise 1 dakika 29 saniye geride beşinci sırada yer aldı.
Michael Schumacher takes win
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher, Ferrari F1-2000
Fotoğraf: LAT Images
Ralf Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
Jenson Button
Fotoğraf: BMW AG
9 Nisan 2017
Sezonun ikinci yarışı olan Çin GP sıralama turlarında Lewis Hamilton 0.186 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Sebastian Vettel ikinci ve Valtteri Bottas üçüncü oldu.
Yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton üstün bir performans sergiledi ve tüm yarışı lider götürerek kazandı.
Vettel ikinci sırada finiş görürken, Max Verstappen üçüncü oldu. Hamilton o yarışın en hızlı turunu da atarak Grand Slam yapmıştı.
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
Fotoğraf: Sutton Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 arrives in parc ferme
Fotoğraf: Sutton Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
Fotoğraf: Sutton Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
Fotoğraf: Sutton Images
Polesitter Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W08 in parc ferme
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W08 in parc ferme
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, in parc ferme
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 in parc ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes AMG ve takım
Fotoğraf: LAT Images
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