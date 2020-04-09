Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 9 Nisan

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: 9 Nisan
Ekleyen:
, Editör
9 Nis 2020 15:19

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 9 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

9 Nisan 1922

Massachusetts Lowell'de doğan Johnny Thomson, Amerika'daki pek çok seride yarıştı. Indianapolis 500'e 1953-1960 yılları arasında katılan Thomson, AAA ve USAC Championship Car Series'de toplam 69 yarışa çıktı.

Indy 500'ü hiç kazanamadı ancak bu süreçte yedi zafer elde etti. En iyi sonucu da şampiyona üçüncülüğü oldu.

1960 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Slider
Liste

Johnny Thomson

Johnny Thomson
1/1

 

9 Nisan 1971

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Kanada St-Jean-sur-Richelieu'de doğdu. Efsanevi Gilles Villeneuve'ın oğludur.

1994 yılında CART Şampiyonası'nda yarışan ve ilk yılını altıncı sırada bitiren Villeneuve, o yıl Indy 500'ü ikinci bitirdi, ertesi yıl hem CART şampiyonluğunu kazandı hem de Indy 500 galibi oldu. Elde ettiği bu başarılardan sonra 1996'da Williams'la Formula 1'e girdi.

İlk yılında dört galibiyet alarak etkileyici bir performans sergiledi. Ertesi yıl ise yedi galibiyet alarak şampiyon oldu. Ancak sonraki yıllar Villeneuve için pek iyi geçmedi.

1998'de Williams ile iki kez üçüncü oldu ve sezonu beşinci bitirdi. 1996'da BAR'a geçti ancak beş yıllık süreçte sadece iki üçüncülük elde edebildi.

Daha sonra Renault ve Sauber-BMW için yarıştı. Fakat 2006'nın ortasında takımdan gönderildi.

2008'de Le Mans 24 Saat'i ikinci bitirdi. Bu süreçte NASCAR, Formula E ve FIA GT gibi çeşitli şampiyonalarda yarıştı ama hiç başarı elde edemedi.

2010 yılında F1'e girmeye çalışan Stefan GP'ye geçeceği konuşuldu. Ancak bu ihtimal gerçeğe dönüşmedi.

Slider
Liste

Jacques Villeneuve ve Tony George

Jacques Villeneuve ve Tony George
1/7

Fotoğraf: IndyCar Series

Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve
2/7

Fotoğraf: IndyCar Series

Jacques Villeneuve, Team Green

Jacques Villeneuve, Team Green
3/7

Fotoğraf: Sutton Images

Jacques Villeneuve, Williams FW18, spins

Jacques Villeneuve, Williams FW18, spins
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Jacques Villeneuve, Williams FW18 Renault ve Damon Hill, Williams FW18 Renault

Jacques Villeneuve, Williams FW18 Renault ve Damon Hill, Williams FW18 Renault
5/7

Fotoğraf: Sutton Images

Damon Hill, Williams, Jacques Villeneuve, Williams

Damon Hill, Williams, Jacques Villeneuve, Williams
6/7

Fotoğraf: Sutton Images

Jacques Villeneuve, Williams

Jacques Villeneuve, Williams
7/7

Fotoğraf: Sutton Images

 

9 Nisan 1995

David Coulthard, Willams ile 14 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen Arjantin GP sıralama turlarında 0.8 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi oldu. Ancak yarışta elektronik sorunuyla finiş göremedi.

Takım arkadaşı Damon Hill 26. turda aldığı liderliği hiç bırakmayarak zafere ulaştı.

Ferrari pilotu Jean Alesi ikinci ve Benetton pilotu Michael Schumacher üçüncü oldu.

Slider
Liste

Damon Hill, Williams FW17 Renault

Damon Hill, Williams FW17 Renault
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

9 Nisan 2000

Sezonun üçüncü yarışı San Marino'da gerçekleşti. Mika Hakkinen sıralama turlarında en hızlı isim olurken, Michael Schumacher iki McLaren pilotunun arasına girmeyi başarmıştı. Hakkinen ilk 44 turun tamamını lider geçmeyi başardı, ancak pit stop stratejisiyle birlikte Schumacher 45. turda liderliği aldı ve kalan 17 turda rakibine geçit izni vermeyerek zafere ulaştı.

Hakkinen 1 saniye geride ikinci olurken, David Coulthard 51 saniye geride üçüncü oldu. Rubens Barrichello ise 1 dakika 29 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Slider
Liste

Michael Schumacher takes win

Michael Schumacher takes win
1/5

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
2/5

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher, Ferrari F1-2000

Michael Schumacher, Ferrari F1-2000
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher
4/5

Fotoğraf: BMW AG

Jenson Button

Jenson Button
5/5

Fotoğraf: BMW AG

 

9 Nisan 2017

Sezonun ikinci yarışı olan Çin GP sıralama turlarında Lewis Hamilton 0.186 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Sebastian Vettel ikinci ve Valtteri Bottas üçüncü oldu.

Yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton üstün bir performans sergiledi ve tüm yarışı lider götürerek kazandı.

Vettel ikinci sırada finiş görürken, Max Verstappen üçüncü oldu. Hamilton o yarışın en hızlı turunu da atarak Grand Slam yapmıştı.

Slider
Liste

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
1/10

Fotoğraf: Sutton Images

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 arrives in parc ferme

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 arrives in parc ferme
2/10

Fotoğraf: Sutton Images

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
3/10

Fotoğraf: Sutton Images

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
4/10

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in parc ferme
5/10

Fotoğraf: Sutton Images

Polesitter Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W08 in parc ferme

Polesitter Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W08 in parc ferme
6/10

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W08 in parc ferme

Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W08 in parc ferme
7/10

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, in parc ferme

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, in parc ferme
8/10

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 in parc ferme

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 in parc ferme
9/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes AMG ve takım

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes AMG ve takım
10/10

Fotoğraf: LAT Images

Alakalı video

Sonraki haber
Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"

Önceki haber

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
63 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"

1s
2
Formula 1

Mercedes, DAS sisteminin kökenini açıkladı

3s
3
Formula 1

Todt: "Ferrari motor konusunda tüm detayları açıklamamızı engelledi"

4
Formula 1

McLaren: “Öndeki takımlar, bütçe sınırı konusunda ateşle oynuyor”

3s
5
Formula 1

Seyircisiz yarışların mümkün olduğunu düşünen F1, 19 yarış yapmayı hedefliyor!

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

F1 tarihinde bugün: 9 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 9 Nisan

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"
F1

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"

Mercedes, DAS sisteminin kökenini açıkladı
F1

Mercedes, DAS sisteminin kökenini açıkladı

McLaren: “Öndeki takımlar, bütçe sınırı konusunda ateşle oynuyor”
F1

McLaren: “Öndeki takımlar, bütçe sınırı konusunda ateşle oynuyor”

Alfa Romeo da maaş kesintisine gitti
F1

Alfa Romeo da maaş kesintisine gitti

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.