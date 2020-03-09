F1 tarihinde bugün: 9 Mart

9 Mart 1937: Brian Redman dünyaya geldi
Fotoğraf: Sutton Images
İngiliz yarış pilotu Brian Redman, Lancashire-Burnley'de doğdu. 12 F1 yarışına çıktı ve en iyi sonucu 1968'de Cooper ile elde ettiği üçüncülük oldu. Daha sonra dayanıklılık yarışlarında yer aldı.
9 Mart 1955: Teo Fabi dünyaya geldi
Fotoğraf: LAT Images
Bugün doğan İtalyan yarış pilotu Teo Fabi, 1982 ve 1987 yılları arasında 64 F1 yarışında yer aldı ve son olarak 1996'da CART yarışında mücadele etti. Formula 1'deki en iyi sonucu üçüncülükte. Ayrıca Indianapolis 500 ve Le Mans 24 Saat gibi yarışlarda da yer aldı.
9 Mart 1982: Timo Glock dünyaya geldi
Fotoğraf: XPB Images
Timo Glock dünyaya geldi. Toyota ile yarıştığı 2008-2009 yıllarındaki performansıyla bilinen Glock, kariyeri boyunca üç podyum aldı. Jordan, Virgin ve Marussia ile de yarışan Alman pilot, şimdiler DTM'de yarışıyor.
9 Mart 1997: David Coulthard'ın McLaren'la ilk zaferi
Fotoğraf: LAT Images
David Coulthard, 150 yarışlık McLaren kariyerindeki ilk zaferini 1997 Avustralya Grand Prix'sinde aldı. Juan Manuel Fangio'nun 1955'te Monza'da elde ettiği zaferden sonra Mercedes motorlu bir aracın ilk zaferiydi. 1996'da her ki şampiyonluğu da kazanan Williams'ın önde olması bekleniyordu ancak yarışa pole pozisyonundan başlayan Jacques Villeneuve ilk turdaki kazada yarış dışı kalırken, Heinz Harald Frentzen spin attı. Damon Hill, Williams'tan Arrows'a katılmıştı ve ilk sıralama turlarında 20. olmuştu. Ancak daha yarışa başlayamadan aracın sorun oluştu. Tek tesellisi, o yıl için kendisine anlaşma teklif eden Jordan ve Stewart'tan hiçbirisinin o yarışta finiş görememiş olmasıydı.
9 Mart 2010: Afrika'ya dönüş gerçekleşmedi
Fotoğraf: XPB Images
Bernie Ecclestone, Formula 1'in Afrika'ya dönme şansının çok düşük olduğunu açıkladı.
Ecclestone, "Afrika'nın bir kayıp olduğunu biliyoruz. Birkaç yıl önce görüşmeler yaptık ve neredeyse anlaşıyorduk, ama Dünya Kupası nedeniyle çok etkilendiler ve konuşmaya devam etmenin pek bir anlamı kalmadı." dedi.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 9 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
9 Mart 1966: Pablo Birger hayatını kaybetti
Arjantinli yarış pilotu Pablo Birger, 42 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Gordini ile iki F1 yarışında yer aldı ve ölümünden önce Arjantin motor sporlarında son derece aktifti.
Önceki haber
Ricciardo: "Hamilton yeterince saygı görmüyor"
Sonraki haber
Webber: “Hamilton, Schumacher'den daha komple bir sürücü"
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen
F1 tarihinde bugün: 9 Mart
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
18:00
12:00
|
|FP2
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
22:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
20:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
17:00
|
|Yarış
|
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
|
22:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler