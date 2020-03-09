F1 tarihinde bugün: 9 Mart

9 Mart 1937: Brian Redman dünyaya geldi 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images İngiliz yarış pilotu Brian Redman, Lancashire-Burnley'de doğdu. 12 F1 yarışına çıktı ve en iyi sonucu 1968'de Cooper ile elde ettiği üçüncülük oldu. Daha sonra dayanıklılık yarışlarında yer aldı.

9 Mart 1955: Teo Fabi dünyaya geldi 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Bugün doğan İtalyan yarış pilotu Teo Fabi, 1982 ve 1987 yılları arasında 64 F1 yarışında yer aldı ve son olarak 1996'da CART yarışında mücadele etti. Formula 1'deki en iyi sonucu üçüncülükte. Ayrıca Indianapolis 500 ve Le Mans 24 Saat gibi yarışlarda da yer aldı.

9 Mart 1982: Timo Glock dünyaya geldi 3 / 5 Fotoğraf: XPB Images Timo Glock dünyaya geldi. Toyota ile yarıştığı 2008-2009 yıllarındaki performansıyla bilinen Glock, kariyeri boyunca üç podyum aldı. Jordan, Virgin ve Marussia ile de yarışan Alman pilot, şimdiler DTM'de yarışıyor.

9 Mart 1997: David Coulthard'ın McLaren'la ilk zaferi 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images David Coulthard, 150 yarışlık McLaren kariyerindeki ilk zaferini 1997 Avustralya Grand Prix'sinde aldı. Juan Manuel Fangio'nun 1955'te Monza'da elde ettiği zaferden sonra Mercedes motorlu bir aracın ilk zaferiydi. 1996'da her ki şampiyonluğu da kazanan Williams'ın önde olması bekleniyordu ancak yarışa pole pozisyonundan başlayan Jacques Villeneuve ilk turdaki kazada yarış dışı kalırken, Heinz Harald Frentzen spin attı. Damon Hill, Williams'tan Arrows'a katılmıştı ve ilk sıralama turlarında 20. olmuştu. Ancak daha yarışa başlayamadan aracın sorun oluştu. Tek tesellisi, o yıl için kendisine anlaşma teklif eden Jordan ve Stewart'tan hiçbirisinin o yarışta finiş görememiş olmasıydı.