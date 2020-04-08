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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 8 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 8 Nisan
Ekleyen:
, Editör
8 Nis 2020 17:08

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 8 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

8 Nisan 1979

1979 Batı Amerika GP sıralama turlarında Glles Villeneuve, Carlos Reutemann'dan 0.061 saniye daha iyi bir tur atarak pole pozisyonunu kazandı. İlk üç sadece 0.086 saniye içerisindeydi.

Yarışın ilk turunda büyük bir kaza yaşanırken, Villeneuve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 29 saniye farkla kazanıp zafere ulaştı.

Jody Scheckter ikinci olup Ferrari'ye dubleyi getirdi. Alan Jones ise üçüncü oldu.

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Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4 leads at the start

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4 leads at the start
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Mario Andretti, Lotus 79 Ford, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4

Mario Andretti, Lotus 79 Ford, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4
2/3

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Patrick Tambay, McLaren M28 Ford flies over the back of Niki Lauda, Brabham BT48 Ford at the hairpin on lap 1

Patrick Tambay, McLaren M28 Ford flies over the back of Niki Lauda, Brabham BT48 Ford at the hairpin on lap 1
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

8 Nisan 2007

2007 Malezya GP'de sıralama turlarının en hızlısı Felipe Massa olsa da, Fernando Alonso startla birlikte liderliği, Lewis Hamilton ise ikinciliği aldı.

Alonso, yarış boyunca kusursuz bir sürüş çıkardı ve Hamilton'ın 17.5 saniye önünde zafere ulaştı.

Raikkonen üçüncü olurken, Nick Heidfeld dördüncü ve Massa beşinci sırada yer aldı.

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Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen
1/8

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Victory celebration, McLaren: Lewis Hamilton, Fernando Alonso

Victory celebration, McLaren: Lewis Hamilton, Fernando Alonso
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, ve field

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, ve field
3/8

Fotoğraf: McLaren Racing

Victory celebration, McLaren: Lewis Hamilton, Fernando Alonso

Victory celebration, McLaren: Lewis Hamilton, Fernando Alonso
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, battle for lead

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, battle for lead
5/8

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, leads

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, leads
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, leads

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, leads
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, ve front, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, v

Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, ve front, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, v
8/8

Fotoğraf: XPB Images

 

8 Nisan 1966

Mark Blundell bugün Hertfordshire'da doğdu.

Formula 1 kariyerine 1991 yılında Brabham ile başlayan Blundell, ilk yılında bir altıncılık elde edebilmişti.

Kötü geçen yılın ardından 1992'de F1'de yer alamadı ancak 1993'te Ligier ile spora döndü ve ilk yarışı Güney Afrika'da üçüncü olup podyuma çıktı.

Almanya'da bir üçüncülük daha aldı. Ancak yıl boyunca çok sayıda kazaya karıştı.

Ertesi yıl Brabham'la yarışıp bir podyum alırken, 1995'te McLaren'a geçti ve nispeten iyi bir yıl geçirse de, sezon sonunda spordan ayrıldı.

Çıktığı 61 GP'de üç podyum elde ederken, kısa bir süre IndyCar'da yarıştı.

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Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha

Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
1/11

Fotoğraf: LAT Images

Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha

Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
2/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha

Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
3/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Mark Blundell, Ligier Renault JS39

Mark Blundell, Ligier Renault JS39
4/11

Fotoğraf: Sutton Images

Mark Blundell, Ligier Renault JS39

Mark Blundell, Ligier Renault JS39
5/11

Fotoğraf: Sutton Images

Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha

Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
6/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha

Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
7/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Sırasıyla 8. ve 21. turda yarış dışı kalan Martin Brundle ve Mark Blundell'in Ligier JS39'ları

Sırasıyla 8. ve 21. turda yarış dışı kalan Martin Brundle ve Mark Blundell'in Ligier JS39'ları
8/11

Fotoğraf: Sutton Images

Mark Blundell, Ligier Renault JS39, Martin Brundle, Ligier Renault

Mark Blundell, Ligier Renault JS39, Martin Brundle, Ligier Renault
9/11

Fotoğraf: Sutton Images

Mark Blundell, McLaren MP4/10B

Mark Blundell, McLaren MP4/10B
10/11

Fotoğraf: LAT Images

Mark Blundell, McLaren MP4/10B

Mark Blundell, McLaren MP4/10B
11/11

Fotoğraf: LAT Images

 

8 Nisan 1903

Frank Lockhart, Deyton-Ohio'da doğdu.

1926'da bir çaylak olarak Indianapolis 500'ü kazandı ve aynı sezon AAA Şampiyonası'nda dört zafer daha aldı. Ertesi yıl aynı şampiyonada beş zafer daha aldı. 

1927'de Muroc Dry Lake'teki hız rekorunu 160.01mph ile kırdı. 25 Nisan 1928'de rekoru geri almaya çalışırken lastiği patladı ve kaza sonrası hayatını kaybetti.

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Yarış galibi Frank Lockhart

Yarış galibi Frank Lockhart
1/1

Fotoğraf: IndyCar Series

 

8 Nisan 2018

Ferrari sezona harika başlarken, Bahreyn'deki sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastian Vettel'in olmuş, Kimi Raikkonen ise ikinci olmuştu.

Yarışta Vettel, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın baskına rağmen kazandı. Bottas ikinci ve Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Raikkonen o yarışta, pit stop esnasında bir mekanikerin ayağının üzerinden geçti. Aynı yarışta iki Red Bull pilotu da ilk üç turda yarış dışı kaldı.

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Start: Sebastian Vettel, Ferrari SF71H lider

Start: Sebastian Vettel, Ferrari SF71H lider
1/8

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
2/8

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H
3/8

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, celebrates with his trophy

Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, celebrates with his trophy
4/8

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
5/8

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari podyumda

Sebastian Vettel, Ferrari podyumda
6/8

Fotoğraf: Sutton Images

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari, second place Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, third

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari, second place Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, third
7/8

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, holds up his trophy on the podium

Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, holds up his trophy on the podium
8/8

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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