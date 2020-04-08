F1 tarihinde bugün: 8 Nisan

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8 Nisan 1979
1979 Batı Amerika GP sıralama turlarında Glles Villeneuve, Carlos Reutemann'dan 0.061 saniye daha iyi bir tur atarak pole pozisyonunu kazandı. İlk üç sadece 0.086 saniye içerisindeydi.
Yarışın ilk turunda büyük bir kaza yaşanırken, Villeneuve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 29 saniye farkla kazanıp zafere ulaştı.
Jody Scheckter ikinci olup Ferrari'ye dubleyi getirdi. Alan Jones ise üçüncü oldu.
Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4 leads at the start
Fotoğraf: LAT Images
Mario Andretti, Lotus 79 Ford, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Patrick Tambay, McLaren M28 Ford flies over the back of Niki Lauda, Brabham BT48 Ford at the hairpin on lap 1
Fotoğraf: LAT Images
8 Nisan 2007
2007 Malezya GP'de sıralama turlarının en hızlısı Felipe Massa olsa da, Fernando Alonso startla birlikte liderliği, Lewis Hamilton ise ikinciliği aldı.
Alonso, yarış boyunca kusursuz bir sürüş çıkardı ve Hamilton'ın 17.5 saniye önünde zafere ulaştı.
Raikkonen üçüncü olurken, Nick Heidfeld dördüncü ve Massa beşinci sırada yer aldı.
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Victory celebration, McLaren: Lewis Hamilton, Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, ve field
Fotoğraf: McLaren Racing
Victory celebration, McLaren: Lewis Hamilton, Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari, battle for lead
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, leads
Fotoğraf: XPB Images
Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, leads
Fotoğraf: XPB Images
Start: Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, ve front, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, v
Fotoğraf: XPB Images
8 Nisan 1966
Mark Blundell bugün Hertfordshire'da doğdu.
Formula 1 kariyerine 1991 yılında Brabham ile başlayan Blundell, ilk yılında bir altıncılık elde edebilmişti.
Kötü geçen yılın ardından 1992'de F1'de yer alamadı ancak 1993'te Ligier ile spora döndü ve ilk yarışı Güney Afrika'da üçüncü olup podyuma çıktı.
Almanya'da bir üçüncülük daha aldı. Ancak yıl boyunca çok sayıda kazaya karıştı.
Ertesi yıl Brabham'la yarışıp bir podyum alırken, 1995'te McLaren'a geçti ve nispeten iyi bir yıl geçirse de, sezon sonunda spordan ayrıldı.
Çıktığı 61 GP'de üç podyum elde ederken, kısa bir süre IndyCar'da yarıştı.
Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
Fotoğraf: LAT Images
Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
Fotoğraf: Ercole Colombo
Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
Fotoğraf: Ercole Colombo
Mark Blundell, Ligier Renault JS39
Fotoğraf: Sutton Images
Mark Blundell, Ligier Renault JS39
Fotoğraf: Sutton Images
Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
Fotoğraf: Ercole Colombo
Mark Blundell, Tyrrell 022 Yamaha
Fotoğraf: Ercole Colombo
Sırasıyla 8. ve 21. turda yarış dışı kalan Martin Brundle ve Mark Blundell'in Ligier JS39'ları
Fotoğraf: Sutton Images
Mark Blundell, Ligier Renault JS39, Martin Brundle, Ligier Renault
Fotoğraf: Sutton Images
Mark Blundell, McLaren MP4/10B
Fotoğraf: LAT Images
Mark Blundell, McLaren MP4/10B
Fotoğraf: LAT Images
8 Nisan 1903
Frank Lockhart, Deyton-Ohio'da doğdu.
1926'da bir çaylak olarak Indianapolis 500'ü kazandı ve aynı sezon AAA Şampiyonası'nda dört zafer daha aldı. Ertesi yıl aynı şampiyonada beş zafer daha aldı.
1927'de Muroc Dry Lake'teki hız rekorunu 160.01mph ile kırdı. 25 Nisan 1928'de rekoru geri almaya çalışırken lastiği patladı ve kaza sonrası hayatını kaybetti.
Yarış galibi Frank Lockhart
Fotoğraf: IndyCar Series
8 Nisan 2018
Ferrari sezona harika başlarken, Bahreyn'deki sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastian Vettel'in olmuş, Kimi Raikkonen ise ikinci olmuştu.
Yarışta Vettel, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın baskına rağmen kazandı. Bottas ikinci ve Lewis Hamilton üçüncü oldu.
Raikkonen o yarışta, pit stop esnasında bir mekanikerin ayağının üzerinden geçti. Aynı yarışta iki Red Bull pilotu da ilk üç turda yarış dışı kaldı.
Start: Sebastian Vettel, Ferrari SF71H lider
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF71H
Fotoğraf: Sutton Images
Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, celebrates with his trophy
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari podyumda
Fotoğraf: Sutton Images
Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari, second place Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, third
Fotoğraf: Sutton Images
Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, holds up his trophy on the podium
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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