F1 tarihinde bugün: 8 Mart

8 Mart 1998: McLaren takım emri veriyor, Hakkinen kazanıyor

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1998 Avustralya GP tuhaf bir yarış ev sahipliği yaptı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mika Hakkinen, rahat şekilde lider gidiyordu ve kendisine pite gelme çağrısı yapıldı. Bunun üzerine pite gelen Hakkinen, garajın önünde kimseyi bulamadı ve sonrasında yola devam etti. İddiaya göre bir taraftar, takım telsizini hacklemişti ve Hakkinen'e pite girme çağrısı yapmıştı. Sonuç olarak Hakkinen, bu olay sonrası liderliği Coulthard'a kaptırdı.

Takım, durumun haksızlık olduğunu ve Coulthard'ın Hakkinen'e yerini geri vermesini söyledi. Bitime iki tur kala Hakkinen, takım emriyle öne geçti.

Konu, Dünya motor Sporları Konseyi'ne taşındı ve soruşturma açıldı. Sonraki yıllarda takım emirleri tartışılmaya devam etti ve 2003 sezonu öncesinde yasaklandı.