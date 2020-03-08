F1 tarihinde bugün: 8 Mart

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8 Mart 1998: McLaren takım emri veriyor, Hakkinen kazanıyor

8 Mart 1998: McLaren takım emri veriyor, Hakkinen kazanıyor
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Fotoğraf: LAT Images

1998 Avustralya GP tuhaf bir yarış ev sahipliği yaptı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mika Hakkinen, rahat şekilde lider gidiyordu ve kendisine pite gelme çağrısı yapıldı. Bunun üzerine pite gelen Hakkinen, garajın önünde kimseyi bulamadı ve sonrasında yola devam etti. İddiaya göre bir taraftar, takım telsizini hacklemişti ve Hakkinen'e pite girme çağrısı yapmıştı. Sonuç olarak Hakkinen, bu olay sonrası liderliği Coulthard'a kaptırdı.

Takım, durumun haksızlık olduğunu ve Coulthard'ın Hakkinen'e yerini geri vermesini söyledi. Bitime iki tur kala Hakkinen, takım emriyle öne geçti.

Konu, Dünya motor Sporları Konseyi'ne taşındı ve soruşturma açıldı. Sonraki yıllarda takım emirleri tartışılmaya devam etti ve 2003 sezonu öncesinde yasaklandı.

8 Mart 2004: Ecclestone yeni sıralama formatını açıklıyor

8 Mart 2004: Ecclestone yeni sıralama formatını açıklıyor
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Fotoğraf: Brousseau Photo

F1'in patronu Bernie Ecclestone, daha küçük takımların daha fazla ekrana gelmesi için yeni bir tek turluk sıralama turu formatı getirdiklerini açıkladı.

Buna göre cumartesi ve pazar olmak üzere iki sıralama seansı olacaktı ve zamanlar sonucu tablo oluşacaktı. Ancak bu plan, pole pozisyonunu kimin kazandığını öğrenmek için pazar gününe kadar beklemek istemeyen taraftarlar tarafından karşı çıkılınca iptal oldu.

Ecclestone, "Daha heyecan verici olsun diye gelmedi. Yapıldı çünkü daha küçük bütçeli takımlar, sıralama turların hiç görülmediklerini çünkü insanların hızlı araçlara yoğunlaştığını söylediler. Ama bu bir saçmalık çünkü insanlar seyretmek istemezse zaten seyretmez." dedi.

8 Mart 1968: Michael Bartels'in doğum günü

8 Mart 1968: Michael Bartels'in doğum günü
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Michael Bartels Plettenberg, Almanya'da dünyaya geldi. 1991'de Lotus'la birlikte dört Grand Prix'ye katıldı, ancak hiçbirisinde yarışa katılabileceği pozisyona giremedi. DTM'de geçirdiği yılların ardından, FIA GT'ye geçti. Burada Maserati ile 2006, 2008 ve 2009'da üç şampiyonluk aldı.

Ekleyen:
, Editör
8 Mar 2020 16:39

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 8 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

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