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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 8 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 8 Haziran
Ekleyen:
, Editör
8 Haz 2020 14:51

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 8 Haziran arihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1968

İtalyan yarış pilotu Ludovico Scarfiotti, Almanya'daki bir tırmanma yarışında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca pek çok farklı seride yer alan Scarfiotti, 1962 ve 1965 yıllarında İtalya'nın en iyi sürücüsü ilan edilmişti.

Ayrıca F1'de 12 yarışa da katılmıştı.

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Ludovico Scarfiotti

Ludovico Scarfiotti
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312

Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1975

1975 İsveç GP sıralama turlarında Vittorio Brambilla sürpriz bir pole pozisyonu kazanırken, Patrick Depailler ikinci ve Jean Pierre Jarier üçüncü oldu.

Ancak ertesi gün Brambilla şanzıman sorunuyla yarış dışı kaldı ve zafer Niki Lauda'nın oldu.

Carlos Reutemann ikinci olurken, Clay Regazzoni podyumu tamamladı.

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Niki Lauda, Ferrari 312T

Niki Lauda, Ferrari 312T
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Niki Lauda, Ferrari 312T

Niki Lauda, Ferrari 312T
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

2008

2008 Kanada GP sıralama turlarında Lewis Hamilton 0.6 saniye gibi büyük bir farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Robert Kubica ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu. Ancak Lewis Hamilton yarışı 19. turunda yarış dışı kalırken, Kubica 70 turluk yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Nick Heidfeld ikici olup BMW'ye dubleyi getirirken, David COulthard üçüncü sırada finiş görerek podyuma çıktı.

Bu, hem Kubica'nın hem de BMW Sauber'in de ilk ve tek galibiyetiydi.

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Podyum: Yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1, Nick Heidfeld, BMW Sauber F1, third place David C

Podyum: Yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1, Nick Heidfeld, BMW Sauber F1, third place David C
1/8

Fotoğraf: Sutton Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F1.08

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F1.08
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F1.08

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F1.08
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Mario Theissen, Direktör, BMW Motorsport, yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1.08

Mario Theissen, Direktör, BMW Motorsport, yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1.08
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Winner Robert Kubica, BMW Sauber F1.08

Winner Robert Kubica, BMW Sauber F1.08
5/8

Fotoğraf: LAT Images

2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.08, yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1.08, Mario Theissen, Direktör, BMW Motorsport ve Willy Rampf, Teknik Direktörü, BMW Sauber, takım ile

2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.08, yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1.08, Mario Theissen, Direktör, BMW Motorsport ve Willy Rampf, Teknik Direktörü, BMW Sauber, takım ile
6/8

Fotoğraf: LAT Images

2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.08, yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1.08, Mario Theissen, Direktör, BMW Motorsport ve Willy Rampf, Teknik Direktörü, BMW Sauber, takım ile

2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.08, yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1.08, Mario Theissen, Direktör, BMW Motorsport ve Willy Rampf, Teknik Direktörü, BMW Sauber, takım ile
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1.08

Robert Kubica, BMW Sauber F1.08
8/8

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

2014

2014 Kanada GP sıralama turlarında Mercedes'in üstünlüğü vardı ve Nico Rosberg, Lewis Hamilton'ın 0.079 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Hamilton fren problemiyle yarışa erken veda ederken, Rosberg de benzer problemler yaşamaya başladı ve Daniel Ricciardo'ya geçilmekten kurtulamadı.

Sonuç olarak Ricciardo, Red Bull ile galibiyetini burada aldı. Rosberg sorunlu aracıyla ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü sırada finiş gördü.

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Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda kutlama yapıyor

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda kutlama yapıyor
1/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda kutlama yapıyor

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda kutlama yapıyor
2/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda kutlama yapıyor

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda kutlama yapıyor
3/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve takım arkadaşı Sebastian Vettel, R

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve takım arkadaşı Sebastian Vettel, R
4/10

Fotoğraf: XPB Images

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10
5/10

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum, Red Bull Racing ve üçüncü sıra takım arkadaşı Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Podyum, Red Bull Racing ve üçüncü sıra takım arkadaşı Sebastian Vettel, Red Bull Racing
6/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Jean Alesi, podyumda

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Jean Alesi, podyumda
7/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 (Sol)

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 (Sol)
8/10

Fotoğraf: XPB Images

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
9/10

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
10/10

Fotoğraf: LAT Images

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Editör İnci Beğen

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