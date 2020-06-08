F1 tarihinde bugün: 8 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 8 Haziran arihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1968
İtalyan yarış pilotu Ludovico Scarfiotti, Almanya'daki bir tırmanma yarışında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Kariyeri boyunca pek çok farklı seride yer alan Scarfiotti, 1962 ve 1965 yıllarında İtalya'nın en iyi sürücüsü ilan edilmişti.
Ayrıca F1'de 12 yarışa da katılmıştı.
Ludovico Scarfiotti
Fotoğraf: LAT Images
Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312
Fotoğraf: LAT Images
1975
1975 İsveç GP sıralama turlarında Vittorio Brambilla sürpriz bir pole pozisyonu kazanırken, Patrick Depailler ikinci ve Jean Pierre Jarier üçüncü oldu.
Ancak ertesi gün Brambilla şanzıman sorunuyla yarış dışı kaldı ve zafer Niki Lauda'nın oldu.
Carlos Reutemann ikinci olurken, Clay Regazzoni podyumu tamamladı.
Niki Lauda, Ferrari 312T
Fotoğraf: Sutton Images
Niki Lauda, Ferrari 312T
Fotoğraf: LAT Images
2008
2008 Kanada GP sıralama turlarında Lewis Hamilton 0.6 saniye gibi büyük bir farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Robert Kubica ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu. Ancak Lewis Hamilton yarışı 19. turunda yarış dışı kalırken, Kubica 70 turluk yarışta zafere ulaşan isim oldu.
Nick Heidfeld ikici olup BMW'ye dubleyi getirirken, David COulthard üçüncü sırada finiş görerek podyuma çıktı.
Bu, hem Kubica'nın hem de BMW Sauber'in de ilk ve tek galibiyetiydi.
Podyum: Yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1, Nick Heidfeld, BMW Sauber F1, third place David C
Fotoğraf: Sutton Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F1.08
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F1.08
Fotoğraf: XPB Images
Mario Theissen, Direktör, BMW Motorsport, yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1.08
Fotoğraf: LAT Images
Winner Robert Kubica, BMW Sauber F1.08
Fotoğraf: LAT Images
2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.08, yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1.08, Mario Theissen, Direktör, BMW Motorsport ve Willy Rampf, Teknik Direktörü, BMW Sauber, takım ile
Fotoğraf: LAT Images
2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1.08, yarış galibi Robert Kubica, BMW Sauber F1.08, Mario Theissen, Direktör, BMW Motorsport ve Willy Rampf, Teknik Direktörü, BMW Sauber, takım ile
Fotoğraf: LAT Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1.08
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
2014
2014 Kanada GP sıralama turlarında Mercedes'in üstünlüğü vardı ve Nico Rosberg, Lewis Hamilton'ın 0.079 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Hamilton fren problemiyle yarışa erken veda ederken, Rosberg de benzer problemler yaşamaya başladı ve Daniel Ricciardo'ya geçilmekten kurtulamadı.
Sonuç olarak Ricciardo, Red Bull ile galibiyetini burada aldı. Rosberg sorunlu aracıyla ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü sırada finiş gördü.
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve takım arkadaşı Sebastian Vettel, R
Fotoğraf: XPB Images
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum, Red Bull Racing ve üçüncü sıra takım arkadaşı Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Jean Alesi, podyumda
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 (Sol)
Fotoğraf: XPB Images
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: LAT Images
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