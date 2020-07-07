F1 tarihinde bugün: 7 Temmuz

1957

Fransa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Juan Manuel Fangio 1.1 saniye farkla ilk sırada yer aldı. Ertesi gün Fangio 50.8 saniye farkla zafere ulaşırken, Luigi Mussso ikinci ve Peter Collins üçüncü oldu.

Slider Liste Juan Manuel Fangio, Maserati 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Maurice Trintignant, Lancia-Ferrari 801 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1968

İlklere sahne olan 1968 Fransa GP'de Jochen Rindt 1.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün de yağmurlu geçen yarışı Jacky Ickx tam 1 dakika 58 saniye farkla kazanarak kariyerinin ilk zaferini elde etti.

John Surtees ikinci ve Jackie Stewart üçüncü oldu.

Slider Liste Jacky Ickx, Ferrari 312 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Bruce McLaren, McLaren M7A Ford 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Jo Schlesser, Honda RA301 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Jo Siffert, Lotus Yarış dışı kalan Graham Hill'den kuru kask ödünç almak için duruyor. John Surtees 4 / 5 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Pilotlar toplantısı 5 / 5 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1974

1974 Fransa GP sıralama turları gerçekleşti ve Niki Lauda 0.290 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün Ronnie Peterson zafere ulaştı. Lauda ikinci ve Clay Regazzoni üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Ronnie Peterson, Lotus, 2. Niki Lauda, Ferrari, 3. Clay Regazzoni, Ferrari 1 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Ronnie Peterson, Lotus 72E 2 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Carlos Pace, Williams March 711, Ronnie Peterson, Tyrrell'ı aracının üstünde taşıyor 3 / 7 Fotoğraf: Sutton Images José Dolhem, Surtees Ford TS16 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Gerard Larrousse, Brabham BT42 Ford 5 / 7 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, Ferrari 312B3 6 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Niki Lauda, Ferrari 312B3, Ronnie Peterson, Lotus 72E Ford 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

1985

Keke Rosberg'in pole pozisyonundan başladığı 1985 Fransa GP'yi Nelson Piquet kazandı. Rosberg ikinci ve Alain Prost üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: 1. Nelson Piquet, Brabham BMW, 2. Keke Rosberg, Williams Honda, 3. Alain Prost, McLaren TAG 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault 2 / 4 Fotoğraf: Jean-Claude Loustau Nelson Piquet, Brabham BT54 BMW 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Nelson Piquet, Brabham BT54 BMW 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1991

Riccardo Patrese, 1991 Fransa'da sürpriz bir pole pozisyonu aldı ancak ertesi gün zafer Nigel Mansell'ın oldu. Patrese ilk dördün dışında kalırken, Alain Prost ikinci ve Ayrton Senna üçüncü oldu.

Slider Liste Nigel Mansell, Williams Renault FW14 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Andrea de Cesaris, Jordan 191 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

2002

2002 Britanya GP sıralama turlarında Juan Pablo Montoya 0.034 saniye farkla pole pozisyonunu aldı ve üç pilot sadece 0.044 saniye içinde dizildi.

Ertesi gün Michael Schumacher 14.5 saniye farkla kazandı ve Rubens Barrichello, Ferrari'ye dubleyi getirdi. Montoya ise ancak 31.6 saniye geride üçüncü olabildi.

Slider Liste Yarış galibi ve 2002 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher 1 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center Pitstop, Michael Schumacher 2 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher, Ross Brawn ve Jean Todt celebrating 3 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center Yarış galibi ve 2002 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher 4 / 11 Fotoğraf: Shell Motorsport Ralf Schumacher 5 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Ralf Schumacher 6 / 11 Fotoğraf: BMW AG Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari 7 / 11 Fotoğraf: Ercole Colombo Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari 8 / 11 Fotoğraf: Ercole Colombo Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari 9 / 11 Fotoğraf: Ercole Colombo Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari 10 / 11 Fotoğraf: Ercole Colombo Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard 11 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center

2013

Almanya yarışı yapıldı. Lewis Hamilton 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün Vettel, Kimi Raikkonen'in sadece 1 saniye önünde zafere ulaştı. Romain Grosjean ise Lotus'la podyumu tamamladı.

Slider Liste Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G 1 / 9 Fotoğraf: XPB Images Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G 2 / 9 Fotoğraf: XPB Images Start: Sebastian Vettel, Mark Webber, Red Bull lider 3 / 9 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 ve Jenson Button, McLaren MP4-28 4 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum 5 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park 6 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum 7 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park 8 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum 9 / 9 Fotoğraf: XPB Images

Bugün doğanlar

F1'de 76 Grand Prix'ye katılan Alessandro Nannini (1959'da doğdu) ile 96 Grand Prix'ye katılan Jo Siffert (1936'da doğdu) dünyaya geldi.