F1 tarihinde bugün: 7 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1957
Fransa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Juan Manuel Fangio 1.1 saniye farkla ilk sırada yer aldı. Ertesi gün Fangio 50.8 saniye farkla zafere ulaşırken, Luigi Mussso ikinci ve Peter Collins üçüncü oldu.
Juan Manuel Fangio, Maserati
Fotoğraf: LAT Images
Maurice Trintignant, Lancia-Ferrari 801
Fotoğraf: LAT Images
1968
İlklere sahne olan 1968 Fransa GP'de Jochen Rindt 1.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün de yağmurlu geçen yarışı Jacky Ickx tam 1 dakika 58 saniye farkla kazanarak kariyerinin ilk zaferini elde etti.
John Surtees ikinci ve Jackie Stewart üçüncü oldu.
Jacky Ickx, Ferrari 312
Fotoğraf: LAT Images
Bruce McLaren, McLaren M7A Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jo Schlesser, Honda RA301
Fotoğraf: LAT Images
Jo Siffert, Lotus Yarış dışı kalan Graham Hill'den kuru kask ödünç almak için duruyor. John Surtees
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Pilotlar toplantısı
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1974
1974 Fransa GP sıralama turları gerçekleşti ve Niki Lauda 0.290 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ancak ertesi gün Ronnie Peterson zafere ulaştı. Lauda ikinci ve Clay Regazzoni üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Ronnie Peterson, Lotus, 2. Niki Lauda, Ferrari, 3. Clay Regazzoni, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
Ronnie Peterson, Lotus 72E
Fotoğraf: Sutton Images
Carlos Pace, Williams March 711, Ronnie Peterson, Tyrrell'ı aracının üstünde taşıyor
Fotoğraf: Sutton Images
José Dolhem, Surtees Ford TS16
Fotoğraf: LAT Images
Gerard Larrousse, Brabham BT42 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda, Ferrari 312B3
Fotoğraf: Sutton Images
Niki Lauda, Ferrari 312B3, Ronnie Peterson, Lotus 72E Ford
Fotoğraf: LAT Images
1985
Keke Rosberg'in pole pozisyonundan başladığı 1985 Fransa GP'yi Nelson Piquet kazandı. Rosberg ikinci ve Alain Prost üçüncü oldu.
Podyum: 1. Nelson Piquet, Brabham BMW, 2. Keke Rosberg, Williams Honda, 3. Alain Prost, McLaren TAG
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault
Fotoğraf: Jean-Claude Loustau
Nelson Piquet, Brabham BT54 BMW
Fotoğraf: LAT Images
Nelson Piquet, Brabham BT54 BMW
Fotoğraf: LAT Images
1991
Riccardo Patrese, 1991 Fransa'da sürpriz bir pole pozisyonu aldı ancak ertesi gün zafer Nigel Mansell'ın oldu. Patrese ilk dördün dışında kalırken, Alain Prost ikinci ve Ayrton Senna üçüncü oldu.
Nigel Mansell, Williams Renault FW14
Fotoğraf: Sutton Images
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: Sutton Images
2002
2002 Britanya GP sıralama turlarında Juan Pablo Montoya 0.034 saniye farkla pole pozisyonunu aldı ve üç pilot sadece 0.044 saniye içinde dizildi.
Ertesi gün Michael Schumacher 14.5 saniye farkla kazandı ve Rubens Barrichello, Ferrari'ye dubleyi getirdi. Montoya ise ancak 31.6 saniye geride üçüncü olabildi.
Yarış galibi ve 2002 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pitstop, Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher, Ross Brawn ve Jean Todt celebrating
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi ve 2002 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher
Fotoğraf: Shell Motorsport
Ralf Schumacher
Fotoğraf: Sutton Images
Ralf Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2013
Almanya yarışı yapıldı. Lewis Hamilton 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün Vettel, Kimi Raikkonen'in sadece 1 saniye önünde zafere ulaştı. Romain Grosjean ise Lotus'la podyumu tamamladı.
Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G
Fotoğraf: XPB Images
Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G
Fotoğraf: XPB Images
Start: Sebastian Vettel, Mark Webber, Red Bull lider
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 ve Jenson Button, McLaren MP4-28
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Bugün doğanlar
F1'de 76 Grand Prix'ye katılan Alessandro Nannini (1959'da doğdu) ile 96 Grand Prix'ye katılan Jo Siffert (1936'da doğdu) dünyaya geldi.
Alessandro Nannini
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Simone Siffert, her husband Jo and Stirling Moss
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
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