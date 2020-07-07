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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 7 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 7 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
7 Tem 2020 14:38

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1957

Fransa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Juan Manuel Fangio 1.1 saniye farkla ilk sırada yer aldı. Ertesi gün Fangio 50.8 saniye farkla zafere ulaşırken, Luigi Mussso ikinci ve Peter Collins üçüncü oldu.

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Juan Manuel Fangio, Maserati

Juan Manuel Fangio, Maserati
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Maurice Trintignant, Lancia-Ferrari 801

Maurice Trintignant, Lancia-Ferrari 801
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1968

İlklere sahne olan 1968 Fransa GP'de Jochen Rindt 1.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün de yağmurlu geçen yarışı Jacky Ickx tam 1 dakika 58 saniye farkla kazanarak kariyerinin ilk zaferini elde etti.

John Surtees ikinci ve Jackie Stewart üçüncü oldu.

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Jacky Ickx, Ferrari 312

Jacky Ickx, Ferrari 312
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Bruce McLaren, McLaren M7A Ford

Bruce McLaren, McLaren M7A Ford
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Jo Schlesser, Honda RA301

Jo Schlesser, Honda RA301
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Jo Siffert, Lotus Yarış dışı kalan Graham Hill'den kuru kask ödünç almak için duruyor. John Surtees

Jo Siffert, Lotus Yarış dışı kalan Graham Hill'den kuru kask ödünç almak için duruyor. John Surtees
4/5

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Pilotlar toplantısı

Pilotlar toplantısı
5/5

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1974

1974 Fransa GP sıralama turları gerçekleşti ve Niki Lauda 0.290 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün Ronnie Peterson zafere ulaştı. Lauda ikinci ve Clay Regazzoni üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Ronnie Peterson, Lotus, 2. Niki Lauda, Ferrari, 3. Clay Regazzoni, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Ronnie Peterson, Lotus, 2. Niki Lauda, Ferrari, 3. Clay Regazzoni, Ferrari
1/7

Fotoğraf: Sutton Images

Ronnie Peterson, Lotus 72E

Ronnie Peterson, Lotus 72E
2/7

Fotoğraf: Sutton Images

Carlos Pace, Williams March 711, Ronnie Peterson, Tyrrell'ı aracının üstünde taşıyor

Carlos Pace, Williams March 711, Ronnie Peterson, Tyrrell'ı aracının üstünde taşıyor
3/7

Fotoğraf: Sutton Images

José Dolhem, Surtees Ford TS16

José Dolhem, Surtees Ford TS16
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Gerard Larrousse, Brabham BT42 Ford

Gerard Larrousse, Brabham BT42 Ford
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda, Ferrari 312B3

Niki Lauda, Ferrari 312B3
6/7

Fotoğraf: Sutton Images

Niki Lauda, Ferrari 312B3, Ronnie Peterson, Lotus 72E Ford

Niki Lauda, Ferrari 312B3, Ronnie Peterson, Lotus 72E Ford
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1985

Keke Rosberg'in pole pozisyonundan başladığı 1985 Fransa GP'yi Nelson Piquet kazandı. Rosberg ikinci ve Alain Prost üçüncü oldu.

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Podyum: 1. Nelson Piquet, Brabham BMW, 2. Keke Rosberg, Williams Honda, 3. Alain Prost, McLaren TAG

Podyum: 1. Nelson Piquet, Brabham BMW, 2. Keke Rosberg, Williams Honda, 3. Alain Prost, McLaren TAG
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault
2/4

Fotoğraf: Jean-Claude Loustau

Nelson Piquet, Brabham BT54 BMW

Nelson Piquet, Brabham BT54 BMW
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Nelson Piquet, Brabham BT54 BMW

Nelson Piquet, Brabham BT54 BMW
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

1991

Riccardo Patrese, 1991 Fransa'da sürpriz bir pole pozisyonu aldı ancak ertesi gün zafer Nigel Mansell'ın oldu. Patrese ilk dördün dışında kalırken, Alain Prost ikinci ve Ayrton Senna üçüncü oldu.

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Nigel Mansell, Williams Renault FW14

Nigel Mansell, Williams Renault FW14
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Andrea de Cesaris, Jordan 191

Andrea de Cesaris, Jordan 191
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

2002

2002 Britanya GP sıralama turlarında Juan Pablo Montoya 0.034 saniye farkla pole pozisyonunu aldı ve üç pilot sadece 0.044 saniye içinde dizildi.

Ertesi gün Michael Schumacher 14.5 saniye farkla kazandı ve Rubens Barrichello, Ferrari'ye dubleyi getirdi. Montoya ise ancak 31.6 saniye geride üçüncü olabildi.

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Yarış galibi ve 2002 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher

Yarış galibi ve 2002 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher
1/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pitstop, Michael Schumacher

Pitstop, Michael Schumacher
2/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher, Ross Brawn ve Jean Todt celebrating

Michael Schumacher, Ross Brawn ve Jean Todt celebrating
3/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi ve 2002 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher

Yarış galibi ve 2002 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher
4/11

Fotoğraf: Shell Motorsport

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher
5/11

Fotoğraf: Sutton Images

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher
6/11

Fotoğraf: BMW AG

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari
7/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
8/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
9/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
10/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard
11/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

2013

Almanya yarışı yapıldı. Lewis Hamilton 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün Vettel, Kimi Raikkonen'in sadece 1 saniye önünde zafere ulaştı. Romain Grosjean ise Lotus'la podyumu tamamladı.

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Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G

Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G

Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G
2/9

Fotoğraf: XPB Images

Start: Sebastian Vettel, Mark Webber, Red Bull lider

Start: Sebastian Vettel, Mark Webber, Red Bull lider
3/9

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 ve Jenson Button, McLaren MP4-28

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 ve Jenson Button, McLaren MP4-28
4/9

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park
6/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum
9/9

Fotoğraf: XPB Images

 

Bugün doğanlar

F1'de 76 Grand Prix'ye katılan Alessandro Nannini (1959'da doğdu) ile 96 Grand Prix'ye katılan Jo Siffert (1936'da doğdu) dünyaya geldi.

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Alessandro Nannini

Alessandro Nannini
1/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Simone Siffert, her husband Jo and Stirling Moss

Simone Siffert, her husband Jo and Stirling Moss
2/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

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