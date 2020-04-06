Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
234 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 7 Nisan

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: 7 Nisan
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 14:48

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

6 Nisan 1885

Jules Goux dünyaya geldi. İlk pilotlardan biriydi ve Indianapolis 500'ü kazanan ilk Avrupalı ​​oldu.

İlk başarısı, 1908'de İspanya'da  Katalan Kupası'nı kazanmasıyla geldi. Ertesi yıl bunu tekrarladı. Sonuç olarak Peugeot Automobile tarafından fabrika takımına davet edildi ve oraya geçtikten sonra bir Straight-4 motoruyla güçlendirilen yeni bir aracın gelişimine yardımcı oldu.

Peugeot'yu sürerek 1912'de Le Mans'ta Sarthe Kupası'nı kazandı ve 1913'te Indianapolis 500'de yarışmak için takımla Amerika'ya gitti.

Yarış sırasında dehidrasyonla baş edebilmek için 6 pint (2.8 litre) şampanya içtiği iddia edildi ve daha sonra, "Eğer şarap olmasaydı, yarışı bitiremezdim." dedi.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1921 Fransız Grand Prix'sinde üçüncü oldu ve ardından İtalyan Grand Prix'sini kazanarak başarılarına devam etti.

6 Mart 1965'te hayatını kaybetti.

Slider
Liste

Yarış galibi Jules Goux, Peugeot

Yarış galibi Jules Goux, Peugeot
1/3

Fotoğraf: IndyCar Series

Jules Goux, #18 Ballot

Jules Goux, #18 Ballot
2/3

Yarış galibi Jules Goux

Yarış galibi Jules Goux
3/3

Fotoğraf: IndyCar Series

 

 

6 Nisan 1909

6 Nisan 1909'da Stuttgart'ta doğan Hermann Lang, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önceki yıllarda önde gelen sürücülerden biriydi. 1937, 1938 ve 1939'da Trablus Grand Prix'sini kazandı.

1938'de iki yarış daha kazandı, ancak sekiz yarışta beş galibiyetle hakim olduğu 1939'daki kadar baskın değildi. 

1946'da yarışlara geri döndü, ancak artık Mercedes ekibi yoktu ve buna rağmen, altı yıllık bir BMW ile ilk yarışını kazandı.

1949'da spor otomobil yarışlarına başladı ve 1951 Buenos Aires Grand Prix'sinde geri dönen Mercedes ekibine katılmadan önce Formula 2'ye geçti.

Ertesi yıl Fritz Riess ile Le Mans 24 Saat'i kazandı ve 1953'te İsviçre Grand Prix'sinde beşinci oldu. 1954'te de Almanya yarışına katıldı ancak finiş göremedi.

Lang 1987 yılında hayatını kaybetti.

Slider
Liste

Yarış galibi Hermann Lang, Mercedes

Yarış galibi Hermann Lang, Mercedes
1/4

Fotoğraf: Daimler AG

Hermann Lang, Mercedes-Benz W125, Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W125, Dick Seaman, Mercedes-Benz

Hermann Lang, Mercedes-Benz W125, Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W125, Dick Seaman, Mercedes-Benz
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Karl Kling, Hermann Lang, Fritz Rieß, Theo Helfrich, Mercedes-Benz 300 SL

Karl Kling, Hermann Lang, Fritz Rieß, Theo Helfrich, Mercedes-Benz 300 SL
3/4

Fotoğraf: Daimler AG

Hermann Lang, Mercedes 300 SL

Hermann Lang, Mercedes 300 SL
4/4

Fotoğraf: Daimler AG

 

6 Nisan 2003

Brezilya Grand Prix'si 700. F1 yarışıydı ve nihayetinde en tartışmalı yarışlardan biriydi. Yakın geçen 2003 Brezilya GP sıralama turlarında Rubens Barrichello pole pozisyonunu almış ve ilk dört sadece 0.059 saniye içinde dizilmişti.

Yoğun yağmur nedeniyle yarış Güvenlik Aracı arkasında başladı ve dokuzuncu turla birlikte yarış normal anlamda başladı.

Liderliğin pek çok kez el değiştirdiği yarış, Mark Webber ile Fernando Alonso'nun karıştığı kaza nedenle kırmızı bayrakla durduruldu. Sonrasında da yarış bitirildi.

Yarışı kimin kazandığı bilinmiyordu. Giancarlo Fisichella, yarışı kendisinin kazandığına inanıyordu ve takım patronu Eddie Jordan, Kimi Raikkonen ile McLaren'ın kazandığı bilgisi verilmeden önce zaferi kutladı.

Ancak Raikkonen yarış galibi ilan edildi.

İlginç şeklide yarış sonunda Fisichella'nın aracı pit yolunda alev aldı. Beş gün sonra yarışın galibi FIA tarafından Fisichella ilan edildi.

Slider
Liste

Giancarlo Fisichella, Jordan, Eddie Jordan, Jordan Takım Patronu, Ron Dennis, McLaren Takım Patronu, Kimi Raikkonen, McLaren, Brezilya GP'si kupa seremonisinde

Giancarlo Fisichella, Jordan, Eddie Jordan, Jordan Takım Patronu, Ron Dennis, McLaren Takım Patronu, Kimi Raikkonen, McLaren, Brezilya GP'si kupa seremonisinde
1/16

Fotoğraf: LAT Images

Giancarlo Fisichella, Jordan, Eddie Jordan, Jordan Takım Patronu, Ron Dennis, McLaren Takım Patronu, Kimi Raikkonen, McLaren, Brezilya GP'si kupa seremonisinde

Giancarlo Fisichella, Jordan, Eddie Jordan, Jordan Takım Patronu, Ron Dennis, McLaren Takım Patronu, Kimi Raikkonen, McLaren, Brezilya GP'si kupa seremonisinde
2/16

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Giancarlo Fisichella ve Yarış galibi Kimi Raikkonen

Podyum: Giancarlo Fisichella ve Yarış galibi Kimi Raikkonen
3/16

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Giancarlo Fisichella ve Yarış galibi Kimi Raikkonen

Podyum: Giancarlo Fisichella ve Yarış galibi Kimi Raikkonen
4/16

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen
5/16

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza sonrası pist kenarında oturuyor

Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza sonrası pist kenarında oturuyor
6/16

Fotoğraf: LAT Images

Tıbbi ekipler, pist kenarında Fernando Alonso, Renault F1 Team'e yardım ediyor

Tıbbi ekipler, pist kenarında Fernando Alonso, Renault F1 Team'e yardım ediyor
7/16

Fotoğraf: LAT Images

Tıbbi ekipler, pist kenarında Fernando Alonso, Renault F1 Team'e yardım ediyor

Tıbbi ekipler, pist kenarında Fernando Alonso, Renault F1 Team'e yardım ediyor
8/16

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Tıbbi ekipler, pist kenarında Fernando Alonso, Renault F1 Team'e yardım ediyor

Tıbbi ekipler, pist kenarında Fernando Alonso, Renault F1 Team'e yardım ediyor
9/16

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza

Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza
10/16

Fotoğraf: LAT Images

Fernando Alonso, Renault F1 Team kaza sonrası

Fernando Alonso, Renault F1 Team kaza sonrası
11/16

Fotoğraf: Sutton Images

Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza

Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza
12/16

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza

Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza
13/16

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fernando Alonso, Renault F1 Team kazası sonrası pistten kaldırılıyor

Fernando Alonso, Renault F1 Team kazası sonrası pistten kaldırılıyor
14/16

Fotoğraf: Sutton Images

Fernando Alonso, Renault F1 Team kazası sonrası pistten kaldırılıyor

Fernando Alonso, Renault F1 Team kazası sonrası pistten kaldırılıyor
15/16

Fotoğraf: Sutton Images

Fernando Alonso, Renault F1 Team kazası sonrası pistten kaldırılıyor

Fernando Alonso, Renault F1 Team kazası sonrası pistten kaldırılıyor
16/16

Fotoğraf: Sutton Images

 

6 Nisan 2008

Sezonun altıncı yarışı olan Bahreyn GP, 6 Nisan tarihinde gerçekleşti.

Robert Kubica, Felipe Massa'nın 0.027 saniye önünde pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak Massa, startla birlikte Kubica'yı geçti ve liderliğe oturdu.

Pit stoplar hariç liderliği kimseye bırakmayan Massa, rahat bir zafer elde ederken, Kimi Raikkonen takıma dubleyi getirdi.

Kubica ise takım arkadaşı Nick Heidfeld'in önünde podyuma çıktı.

Slider
Liste

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
1/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve eşi Rafaela, teammate Kimi Raikkonen, Stefano Domenica

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve eşi Rafaela, teammate Kimi Raikkonen, Stefano Domenica
2/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen
3/10

Fotoğraf: XPB Images

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.08

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.08
4/10

Fotoğraf: XPB Images

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.08

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.08
5/10

Fotoğraf: XPB Images

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.08

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.08
6/10

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Felipe Massa, 2. Kimi Raikkonen

Podyum: Yarış galibi Felipe Massa, 2. Kimi Raikkonen
7/10

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Robert Kubica kutlama yapıyor ve Lewis Hamilton ve Felipe Massa

Pole: Kazanan Robert Kubica kutlama yapıyor ve Lewis Hamilton ve Felipe Massa
8/10

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Felipe Massa, Scuderia Ferrari
9/10

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa takes checkered flag

Felipe Massa takes checkered flag
10/10

Fotoğraf: XPB Images

 

6 Nisan 2014

2014 Bahreyn GP'ye pole pozisyonundan başlayan isim Nico Rosberg'di ancak Lewis Hamilton iyi bir startla ilk virajı lider döndü.

Rosberg ve Hamilton yarış boyunca kıyasıya bir galibiyet mücadelesi verdiler ve taraftarlara harika bir gösteri sundular.

Rosberg birkaç deneme yapmasına rağmen Hamilton yerini korumayı başardı ve zafere ulaşan isim oldu.

Rosberg ikinci olurken, Sergio Perez yeni takımı Force India ile ilk podyumunu aldı.

Yarışta Pastor Maldonado'nun teması sonrası Esteban Gutierrez takla attı.

Slider
Liste

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı ve Sergio Perez, Saha

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı ve Sergio Perez, Saha
1/13

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06
2/13

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06
3/13

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06
4/13

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06
5/13

Fotoğraf: XPB Images

Yarışın startında, Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı 0

Yarışın startında, Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı 0
6/13

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
7/13

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
8/13

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05
9/13

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
10/13

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05
11/13

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05
12/13

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı 06

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı 06
13/13

Fotoğraf: XPB Images

Alakalı video

Sonraki haber
Williams bazı çalışanlarını izne çıkardı, pilotların maaşlarını indirdi

Önceki haber

Williams bazı çalışanlarını izne çıkardı, pilotların maaşlarını indirdi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
66 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brown: "Önlem almazsak dört takım F1'den ayrılabilir"

2
Formula 1

Leclerc: "Sanal yarış için günde en az beş saat antrenman yaptım!"

3
Formula 1

Verstappen, F1'in sanal yarışına "asla" katılmayacak

4
Formula 1

F1 Sanal Yarışı, S Sport'tan canlı yayınlanacak

5
Formula 1

Wolff, Aston’da resmi bir rol alacağı iddialarını reddetti

2s

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

F1 tarihinde bugün: 7 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 7 Nisan

Williams bazı çalışanlarını izne çıkardı, pilotların maaşlarını indirdi
F1

Williams bazı çalışanlarını izne çıkardı, pilotların maaşlarını indirdi

Wolff, Aston’da resmi bir rol alacağı iddialarını reddetti
F1

Wolff, Aston’da resmi bir rol alacağı iddialarını reddetti

Mercedes, F1 fabrikasının üç hafta daha kapalı kalmasını bekliyor
F1

Mercedes, F1 fabrikasının üç hafta daha kapalı kalmasını bekliyor

Galeri: F1 tarihinde yarış kazanan en yaşlı 20 pilot
F1

Galeri: F1 tarihinde yarış kazanan en yaşlı 20 pilot

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.