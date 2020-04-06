F1 tarihinde bugün: 7 Nisan

6 Nisan 1885

Jules Goux dünyaya geldi. İlk pilotlardan biriydi ve Indianapolis 500'ü kazanan ilk Avrupalı ​​oldu.

İlk başarısı, 1908'de İspanya'da Katalan Kupası'nı kazanmasıyla geldi. Ertesi yıl bunu tekrarladı. Sonuç olarak Peugeot Automobile tarafından fabrika takımına davet edildi ve oraya geçtikten sonra bir Straight-4 motoruyla güçlendirilen yeni bir aracın gelişimine yardımcı oldu.

Peugeot'yu sürerek 1912'de Le Mans'ta Sarthe Kupası'nı kazandı ve 1913'te Indianapolis 500'de yarışmak için takımla Amerika'ya gitti.

Yarış sırasında dehidrasyonla baş edebilmek için 6 pint (2.8 litre) şampanya içtiği iddia edildi ve daha sonra, "Eğer şarap olmasaydı, yarışı bitiremezdim." dedi.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1921 Fransız Grand Prix'sinde üçüncü oldu ve ardından İtalyan Grand Prix'sini kazanarak başarılarına devam etti.

6 Mart 1965'te hayatını kaybetti.

Slider Liste Yarış galibi Jules Goux, Peugeot 1 / 3 Fotoğraf: IndyCar Series Jules Goux, #18 Ballot 2 / 3 Yarış galibi Jules Goux 3 / 3 Fotoğraf: IndyCar Series

6 Nisan 1909

6 Nisan 1909'da Stuttgart'ta doğan Hermann Lang, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önceki yıllarda önde gelen sürücülerden biriydi. 1937, 1938 ve 1939'da Trablus Grand Prix'sini kazandı.

1938'de iki yarış daha kazandı, ancak sekiz yarışta beş galibiyetle hakim olduğu 1939'daki kadar baskın değildi.

1946'da yarışlara geri döndü, ancak artık Mercedes ekibi yoktu ve buna rağmen, altı yıllık bir BMW ile ilk yarışını kazandı.

1949'da spor otomobil yarışlarına başladı ve 1951 Buenos Aires Grand Prix'sinde geri dönen Mercedes ekibine katılmadan önce Formula 2'ye geçti.

Ertesi yıl Fritz Riess ile Le Mans 24 Saat'i kazandı ve 1953'te İsviçre Grand Prix'sinde beşinci oldu. 1954'te de Almanya yarışına katıldı ancak finiş göremedi.

Lang 1987 yılında hayatını kaybetti.

Slider Liste Yarış galibi Hermann Lang, Mercedes 1 / 4 Fotoğraf: Daimler AG Hermann Lang, Mercedes-Benz W125, Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W125, Dick Seaman, Mercedes-Benz 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Karl Kling, Hermann Lang, Fritz Rieß, Theo Helfrich, Mercedes-Benz 300 SL 3 / 4 Fotoğraf: Daimler AG Hermann Lang, Mercedes 300 SL 4 / 4 Fotoğraf: Daimler AG

6 Nisan 2003

Brezilya Grand Prix'si 700. F1 yarışıydı ve nihayetinde en tartışmalı yarışlardan biriydi. Yakın geçen 2003 Brezilya GP sıralama turlarında Rubens Barrichello pole pozisyonunu almış ve ilk dört sadece 0.059 saniye içinde dizilmişti.

Yoğun yağmur nedeniyle yarış Güvenlik Aracı arkasında başladı ve dokuzuncu turla birlikte yarış normal anlamda başladı.

Liderliğin pek çok kez el değiştirdiği yarış, Mark Webber ile Fernando Alonso'nun karıştığı kaza nedenle kırmızı bayrakla durduruldu. Sonrasında da yarış bitirildi.

Yarışı kimin kazandığı bilinmiyordu. Giancarlo Fisichella, yarışı kendisinin kazandığına inanıyordu ve takım patronu Eddie Jordan, Kimi Raikkonen ile McLaren'ın kazandığı bilgisi verilmeden önce zaferi kutladı.

Ancak Raikkonen yarış galibi ilan edildi.

İlginç şeklide yarış sonunda Fisichella'nın aracı pit yolunda alev aldı. Beş gün sonra yarışın galibi FIA tarafından Fisichella ilan edildi.

Slider Liste Giancarlo Fisichella, Jordan, Eddie Jordan, Jordan Takım Patronu, Ron Dennis, McLaren Takım Patronu, Kimi Raikkonen, McLaren, Brezilya GP'si kupa seremonisinde 1 / 16 Fotoğraf: LAT Images Giancarlo Fisichella, Jordan, Eddie Jordan, Jordan Takım Patronu, Ron Dennis, McLaren Takım Patronu, Kimi Raikkonen, McLaren, Brezilya GP'si kupa seremonisinde 2 / 16 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Giancarlo Fisichella ve Yarış galibi Kimi Raikkonen 3 / 16 Fotoğraf: Brousseau Photo Podyum: Giancarlo Fisichella ve Yarış galibi Kimi Raikkonen 4 / 16 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen 5 / 16 Fotoğraf: DaimlerChrysler Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza sonrası pist kenarında oturuyor 6 / 16 Fotoğraf: LAT Images Tıbbi ekipler, pist kenarında Fernando Alonso, Renault F1 Team'e yardım ediyor 7 / 16 Fotoğraf: LAT Images Tıbbi ekipler, pist kenarında Fernando Alonso, Renault F1 Team'e yardım ediyor 8 / 16 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Tıbbi ekipler, pist kenarında Fernando Alonso, Renault F1 Team'e yardım ediyor 9 / 16 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza 10 / 16 Fotoğraf: LAT Images Fernando Alonso, Renault F1 Team kaza sonrası 11 / 16 Fotoğraf: Sutton Images Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza 12 / 16 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, kaza 13 / 16 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault F1 Team kazası sonrası pistten kaldırılıyor 14 / 16 Fotoğraf: Sutton Images Fernando Alonso, Renault F1 Team kazası sonrası pistten kaldırılıyor 15 / 16 Fotoğraf: Sutton Images Fernando Alonso, Renault F1 Team kazası sonrası pistten kaldırılıyor 16 / 16 Fotoğraf: Sutton Images

6 Nisan 2008

Sezonun altıncı yarışı olan Bahreyn GP, 6 Nisan tarihinde gerçekleşti.

Robert Kubica, Felipe Massa'nın 0.027 saniye önünde pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak Massa, startla birlikte Kubica'yı geçti ve liderliğe oturdu.

Pit stoplar hariç liderliği kimseye bırakmayan Massa, rahat bir zafer elde ederken, Kimi Raikkonen takıma dubleyi getirdi.

Kubica ise takım arkadaşı Nick Heidfeld'in önünde podyuma çıktı.

Slider Liste Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor 1 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve eşi Rafaela, teammate Kimi Raikkonen, Stefano Domenica 2 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen 3 / 10 Fotoğraf: XPB Images Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.08 4 / 10 Fotoğraf: XPB Images Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.08 5 / 10 Fotoğraf: XPB Images Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.08 6 / 10 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Felipe Massa, 2. Kimi Raikkonen 7 / 10 Fotoğraf: XPB Images Pole: Kazanan Robert Kubica kutlama yapıyor ve Lewis Hamilton ve Felipe Massa 8 / 10 Fotoğraf: XPB Images Felipe Massa, Scuderia Ferrari 9 / 10 Fotoğraf: XPB Images Felipe Massa takes checkered flag 10 / 10 Fotoğraf: XPB Images

6 Nisan 2014

2014 Bahreyn GP'ye pole pozisyonundan başlayan isim Nico Rosberg'di ancak Lewis Hamilton iyi bir startla ilk virajı lider döndü.

Rosberg ve Hamilton yarış boyunca kıyasıya bir galibiyet mücadelesi verdiler ve taraftarlara harika bir gösteri sundular.

Rosberg birkaç deneme yapmasına rağmen Hamilton yerini korumayı başardı ve zafere ulaşan isim oldu.

Rosberg ikinci olurken, Sergio Perez yeni takımı Force India ile ilk podyumunu aldı.

Yarışta Pastor Maldonado'nun teması sonrası Esteban Gutierrez takla attı.

Slider Liste Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı ve Sergio Perez, Saha 1 / 13 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06 2 / 13 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06 3 / 13 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06 4 / 13 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 06 5 / 13 Fotoğraf: XPB Images Yarışın startında, Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı 0 6 / 13 Fotoğraf: XPB Images Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 7 / 13 Fotoğraf: XPB Images Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 8 / 13 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 9 / 13 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 10 / 13 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 11 / 13 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 12 / 13 Fotoğraf: XPB Images Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı 06 13 / 13 Fotoğraf: XPB Images

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