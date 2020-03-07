F1 tarihinde bugün: 7 Mart

7 Mart 1970: Jack Brabham'ın son zaferi

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Fotoğraf: Sutton Images

Avustralyalı pilot, 44. yaşına girmeden sadece bir ay önce Güney Afrika'da zafere ulaştı. Bu onun 14. ve son zaferiydi.

Ama o yarışta gözler, Watkins Glen'deki kazadan beş ay sonra yarışlara dönen Graham Hill'deydi. Yarışta güvenilir şekilde beşinci oldu. Sonrasında tüm sezon yarışacağını açıkladı.

Ancak tamamen iyileşmediği her halinden belliydi ve yarıştan sonra insanların yardımıyla araçtan çıkabildi.