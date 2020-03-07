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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 7 Mart

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7 Mart 1970: Jack Brabham'ın son zaferi

7 Mart 1970: Jack Brabham'ın son zaferi
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Avustralyalı pilot, 44. yaşına girmeden sadece bir ay önce Güney Afrika'da zafere ulaştı. Bu onun 14. ve son zaferiydi.

Ama o yarışta gözler, Watkins Glen'deki kazadan beş ay sonra yarışlara dönen Graham Hill'deydi. Yarışta güvenilir şekilde beşinci oldu. Sonrasında tüm sezon yarışacağını açıkladı.

Ancak tamamen iyileşmediği her halinden belliydi ve yarıştan sonra insanların yardımıyla araçtan çıkabildi.

7 Mart 1999: Eddie Irvine'ın doğum günü

7 Mart 1999: Eddie Irvine'ın doğum günü
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Eddie Irvine, Ferrari için ilk galibiyetini 1999 Avustralya Grand Prix'sinde, Jordan sürücüsü Heinz Harald Frentzen'in önünde aldı. Ferrari kariyerinde Michael Schumacher'in gölgesinde kalan Irvine, Schumacher'in geriden başlamak zorunda kaldığı yarışta, önündeki iki McLaren sürücüsünün de yarış dışı kalmasıyla zafere ulaştı.

Frentzen o yarışın ardından, "Eddie harika bir yarış çıkardı. Gerçekten çok hızlıydı ve bu yüzden taktiğim, kendi yarışımı çıkarmaktı." demişti.

Frentzen'in takım arkadaşı Damon Hil ise 100. yarışına çıktı ancak yarışı çakıl havuzuna gömüldüğü ilk turda sona erdi.

7 Mart 2004: Schumacher yine kazanıyor

7 Mart 2004: Schumacher yine kazanıyor
3/3

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

2004 Avustralya Grand Prix'si gerçekleşti ve zafer Michael Schumacher'in oldu.

Alman pilot sıralama turlarını 0.074 saniye farkla ilk sırada tamamlarken, yarışı takım arkadaşının 13 saniye önünde kazandı.

Sezon öncesinde pek çok takım Ferrari'ye meydan okumayı umuyordu, ancak Schumacher, üçüncü olan Fernando Alonso'nun 20 saniye önünde zafere ulaşan isimdi.

Schumacher, sonrasındaki 11 yarıştan 10'unu kazandı ve Belçika'daki 12. yarışta yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Ekleyen:
, Editör
7 Mar 2020 16:08

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

7 Mart 1886: Rene Thomas dünyaya geldi

1914 Indianapolis 500'ü kazanan Fransız pilot Rene Thomas dünyaya geldi. Bundan 10 yıl sonra Arpajon'da tartışmalı şekilde 143.31 mph'ye çıkarak hız rekoru kırdı. Ancak bu rekor daha sonra Ernes Elridge tarafından 146 mph ile kırıldı.

 

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14:00
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Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
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01:10
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