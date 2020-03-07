F1 tarihinde bugün: 7 Mart

7 Mart 1970: Jack Brabham'ın son zaferi
Fotoğraf: Sutton Images
Avustralyalı pilot, 44. yaşına girmeden sadece bir ay önce Güney Afrika'da zafere ulaştı. Bu onun 14. ve son zaferiydi.
Ama o yarışta gözler, Watkins Glen'deki kazadan beş ay sonra yarışlara dönen Graham Hill'deydi. Yarışta güvenilir şekilde beşinci oldu. Sonrasında tüm sezon yarışacağını açıkladı.
Ancak tamamen iyileşmediği her halinden belliydi ve yarıştan sonra insanların yardımıyla araçtan çıkabildi.
7 Mart 1999: Eddie Irvine'ın doğum günü
Fotoğraf: LAT Images
Eddie Irvine, Ferrari için ilk galibiyetini 1999 Avustralya Grand Prix'sinde, Jordan sürücüsü Heinz Harald Frentzen'in önünde aldı. Ferrari kariyerinde Michael Schumacher'in gölgesinde kalan Irvine, Schumacher'in geriden başlamak zorunda kaldığı yarışta, önündeki iki McLaren sürücüsünün de yarış dışı kalmasıyla zafere ulaştı.
Frentzen o yarışın ardından, "Eddie harika bir yarış çıkardı. Gerçekten çok hızlıydı ve bu yüzden taktiğim, kendi yarışımı çıkarmaktı." demişti.
Frentzen'in takım arkadaşı Damon Hil ise 100. yarışına çıktı ancak yarışı çakıl havuzuna gömüldüğü ilk turda sona erdi.
7 Mart 2004: Schumacher yine kazanıyor
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
2004 Avustralya Grand Prix'si gerçekleşti ve zafer Michael Schumacher'in oldu.
Alman pilot sıralama turlarını 0.074 saniye farkla ilk sırada tamamlarken, yarışı takım arkadaşının 13 saniye önünde kazandı.
Sezon öncesinde pek çok takım Ferrari'ye meydan okumayı umuyordu, ancak Schumacher, üçüncü olan Fernando Alonso'nun 20 saniye önünde zafere ulaşan isimdi.
Schumacher, sonrasındaki 11 yarıştan 10'unu kazandı ve Belçika'daki 12. yarışta yedinci şampiyonluğunu elde etti.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
7 Mart 1886: Rene Thomas dünyaya geldi
1914 Indianapolis 500'ü kazanan Fransız pilot Rene Thomas dünyaya geldi. Bundan 10 yıl sonra Arpajon'da tartışmalı şekilde 143.31 mph'ye çıkarak hız rekoru kırdı. Ancak bu rekor daha sonra Ernes Elridge tarafından 146 mph ile kırıldı.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen
F1 tarihinde bugün: 7 Mart
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler