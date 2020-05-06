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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 6 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 6 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
6 May 2020 15:46

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 6 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

 

1984

1984 San Marino GP gerçekleşti. Nelson Piquet, Alain Prost'un 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, üçüncü sıradaki Keke Rosberg 0.9 saniye geride kaldı.

Yarışta ise Prost fırtınası vardı. İlk turda aldığı liderliği bir daha hiç bırakmayan Prost, Rene Arnoux'un 13.4 saniye önünde zafere ulaştı.

Elio de Angelis bezini bitmesine rağmen üçüncü olurken, Piquet turbo sorunuyla yarış dışı kaldı.

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Liste

Alain Prost, McLaren MP4\2 TAG Porsche, Ron Dennis, Jo Ramirez

Alain Prost, McLaren MP4\2 TAG Porsche, Ron Dennis, Jo Ramirez
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren MP4-2 TAG, leads Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG

Alain Prost, McLaren MP4-2 TAG, leads Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren MP4/2

Alain Prost, McLaren MP4/2
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

1964

Andrea Chiesa, Milan'da dünyaya geldi. F1'de Fondmetal takımıyla 992 yılında üç GP hafta sonunda yer aldı ve sadece birinde yarışa katılabildi. Onda da finiş göremedi.

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Andrea Chiesa lider Phil Andrews

Andrea Chiesa lider Phil Andrews
1/3

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Andrea Chiesa, Fondmetal GR02 Ford

Andrea Chiesa, Fondmetal GR02 Ford
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Andrea Chiesa, Fondmetal GR01 Ford

Andrea Chiesa, Fondmetal GR01 Ford
3/3

Fotoğraf: LAT Images

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