F1 tarihinde bugün: 6 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 6 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1984
1984 San Marino GP gerçekleşti. Nelson Piquet, Alain Prost'un 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, üçüncü sıradaki Keke Rosberg 0.9 saniye geride kaldı.
Yarışta ise Prost fırtınası vardı. İlk turda aldığı liderliği bir daha hiç bırakmayan Prost, Rene Arnoux'un 13.4 saniye önünde zafere ulaştı.
Elio de Angelis bezini bitmesine rağmen üçüncü olurken, Piquet turbo sorunuyla yarış dışı kaldı.
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Alain Prost, McLaren MP4\2 TAG Porsche, Ron Dennis, Jo Ramirez
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Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, McLaren MP4-2 TAG, leads Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG
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Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, McLaren MP4/2
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Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren
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Fotoğraf: Sutton Images
1964
Andrea Chiesa, Milan'da dünyaya geldi. F1'de Fondmetal takımıyla 992 yılında üç GP hafta sonunda yer aldı ve sadece birinde yarışa katılabildi. Onda da finiş göremedi.
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Andrea Chiesa lider Phil Andrews
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Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Andrea Chiesa, Fondmetal GR02 Ford
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Fotoğraf: LAT Images
Andrea Chiesa, Fondmetal GR01 Ford
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Fotoğraf: LAT Images
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