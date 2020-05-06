F1 tarihinde bugün: 6 Mayıs

1984

1984 San Marino GP gerçekleşti. Nelson Piquet, Alain Prost'un 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, üçüncü sıradaki Keke Rosberg 0.9 saniye geride kaldı.

Yarışta ise Prost fırtınası vardı. İlk turda aldığı liderliği bir daha hiç bırakmayan Prost, Rene Arnoux'un 13.4 saniye önünde zafere ulaştı.

Elio de Angelis bezini bitmesine rağmen üçüncü olurken, Piquet turbo sorunuyla yarış dışı kaldı.