Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 6 Mart

paylaşım
yorumlar
Slider
Liste

6 Mart 1971: Andretti'nin ilk zaferi!

6 Mart 1971: Andretti'nin ilk zaferi!
1/1

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Mario Andretti, ilk Grand Prix zaferini, Güney Afrika'daki Kyalami pistinde evine götürdü. Ferrari sürücüsü Andretti, o yarışı Tyrell Cosworth koltuğundaki Jackie Stewart'ın 21 saniye önünde bitirmişti. Andretti, 1967, 1978 ve 1984 yıllarında, dönemsel olarak peş peşe, yılın ABD sürücüsü ödülünü kazanabilmiş tek kişidir.

Ekleyen:
, Editör
6 Mar 2020 17:52

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 6 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

6 Mart 1909: Bill Schindler'in doğum günü!*

Amerikalı sürücü Bill Schindler, Middletown New York'ta doğdu. ABD'de özellikle Champ Car'da mücadele etti ve 1936'da geçirdiği bir yarış kazasında sol bacağının büyük bir kısmını kaybetti. Sakatlığına rağmen, dünya şampiyonasının parçası olan üç Indy 500 yarışında yer aldı. 1952'de, 43 yaşında, Allentown Pennsylvania'da bir sprint araç yarışı sırasında kaza geçirerek hayatını kaybetti.

6 Mart 1917: Oswald Karch'ın doğum günü!*

Alman yarış sürücüsü Oswald March bugün dünyaya geldi. Sadece bir yarışta yarışan Karch, o yarışı da bitiremeyerek onuncu turda geri çekilmeye zorlandı.

6 Mart 1931: Jimmy Stewart'ın doğum günü!*

Dünya Şampiyonu Jackie Stewart ağabeyi, Jimmy Stewart Dumbartonshire İskoçya'da bugün dünyaya geldi. Jimmy, kardeşinin doğal yeteneğini hiç göstermedi ve Ecurie Ecosse ile birlikte çok sayıda şampiyona dışı yarışın yanı sıra bir şampiyona grand prixsinde de yarıştı. 3 Ocak 2008'de 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

*Sistemde fotoğraf olmadığı için buraya yazılmıştır.

 

Sonraki haber
Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

Önceki haber

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

Sonraki haber

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
6 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

2
Formula 1

2020 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

3
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

4
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"

5
Formula 1

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!

35dk

Son Videolar

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1
2s

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış 00:45
Formula 1

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir! 07:07
Formula 1

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir!

Son Haberler

Williams, “utanç verici” 2019'un ardından kritik bir yılla karşı karşıya
F1

Williams, “utanç verici” 2019'un ardından kritik bir yılla karşı karşıya

McLaren'ın orta grubun önünde kalmak için yaptığı değişiklikler
F1

McLaren'ın orta grubun önünde kalmak için yaptığı değişiklikler

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!
F1

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!

F1 tarihinde bugün: 6 Mart
F1

F1 tarihinde bugün: 6 Mart

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"
F1

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.