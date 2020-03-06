F1 tarihinde bugün: 6 Mart

6 Mart 1971: Andretti'nin ilk zaferi!
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Mario Andretti, ilk Grand Prix zaferini, Güney Afrika'daki Kyalami pistinde evine götürdü. Ferrari sürücüsü Andretti, o yarışı Tyrell Cosworth koltuğundaki Jackie Stewart'ın 21 saniye önünde bitirmişti. Andretti, 1967, 1978 ve 1984 yıllarında, dönemsel olarak peş peşe, yılın ABD sürücüsü ödülünü kazanabilmiş tek kişidir.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 6 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
6 Mart 1909: Bill Schindler'in doğum günü!*
Amerikalı sürücü Bill Schindler, Middletown New York'ta doğdu. ABD'de özellikle Champ Car'da mücadele etti ve 1936'da geçirdiği bir yarış kazasında sol bacağının büyük bir kısmını kaybetti. Sakatlığına rağmen, dünya şampiyonasının parçası olan üç Indy 500 yarışında yer aldı. 1952'de, 43 yaşında, Allentown Pennsylvania'da bir sprint araç yarışı sırasında kaza geçirerek hayatını kaybetti.
6 Mart 1917: Oswald Karch'ın doğum günü!*
Alman yarış sürücüsü Oswald March bugün dünyaya geldi. Sadece bir yarışta yarışan Karch, o yarışı da bitiremeyerek onuncu turda geri çekilmeye zorlandı.
6 Mart 1931: Jimmy Stewart'ın doğum günü!*
Dünya Şampiyonu Jackie Stewart ağabeyi, Jimmy Stewart Dumbartonshire İskoçya'da bugün dünyaya geldi. Jimmy, kardeşinin doğal yeteneğini hiç göstermedi ve Ecurie Ecosse ile birlikte çok sayıda şampiyona dışı yarışın yanı sıra bir şampiyona grand prixsinde de yarıştı. 3 Ocak 2008'de 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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