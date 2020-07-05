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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 5 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 5 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 14:16

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 5 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1953

Fransa GP yapıldı ve Alberto Ascari 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün Mike Hawthorn, Juan Manuel Fangio'nun önünde kariyerinin ilk zaferini aldı. Jose-Froilan Gonzalez ise podyumu tamamladı.

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Mike Hawthorn, Ferrari 500, leads Luigi Villoresi, Ferrari 500

Mike Hawthorn, Ferrari 500, leads Luigi Villoresi, Ferrari 500
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1959

1959 Fransa GP gerçekleşti ve Tony Brooks, pole pozisyonundan başladığı yarışı 27.5 saniye farkla kazandı.

Phill Hill ikinci ve Jack Brabham üçüncü oldu.

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Tony Brooks, Ferrari Dino 246

Tony Brooks, Ferrari Dino 246
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Maurice Trintignant, Cooper T51-Climax ve fotoğrafçı Bernard Cahier

Maurice Trintignant, Cooper T51-Climax ve fotoğrafçı Bernard Cahier
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1970

1970 Fransa GP'ye pole pozisyonundan başlayan Jacky Ickx, yarışın henüz 16. turunda valf arızasıyla yolda kaldı ve Jochen Rindt zafere ulaştı. Podyumu Chris Amon ile Jack Brabham tamamladı.

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Race winner Jochen Rindt, Lotus celebrates with Champagne

Race winner Jochen Rindt, Lotus celebrates with Champagne
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 72C Ford just behind Jackie Stewart, March 701 Ford, followed by Henri Pescarolo, Matra MS120

Jochen Rindt, Lotus 72C Ford just behind Jackie Stewart, March 701 Ford, followed by Henri Pescarolo, Matra MS120
2/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

 

1981

Rene Arnoux'un pole pozisyonunu kazandığı 1981 Fransa GP'de Alain Prost kariyerinin ilk zaferini yağmur altında aldı. Podyumu John Watson ile Nelson Piquet tamamladı.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. John Watson

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. John Watson
1/10

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Renault RE30

Alain Prost, Renault RE30
2/10

Fotoğraf: Sutton Images

Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179B ve Mario Andretti, Alfa Romeo 179B

Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179B ve Mario Andretti, Alfa Romeo 179B
3/10

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Renault RE30

Alain Prost, Renault RE30
4/10

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Renault RE30 John Watson, McLaren MP4/1 Ford, Réne Arnoux, Renault RE30, Nelson Piquet,

Alain Prost, Renault RE30 John Watson, McLaren MP4/1 Ford, Réne Arnoux, Renault RE30, Nelson Piquet,
5/10

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Renault RE30

Alain Prost, Renault RE30
6/10

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham
7/10

Fotoğraf: LAT Images

René Arnoux, Renault RE30

René Arnoux, Renault RE30
8/10

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Marco Lucchinelli, Suzuki

Yarış galibi Marco Lucchinelli, Suzuki
9/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Podyum: 1. Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham

Podyum: 1. Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham
10/10

Fotoğraf: LAT Images

 

1987

1987 Fransa'da Nigel Mansell pole pozisyonundan başlayıp rahat bir zafer elde etti. Nelson Piquet, Williams'a dubleyi getirirken Alain Prost üçüncü oldu.

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Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams Honda, 2. Nelson Piquet, Williams Honda, 3. Alain Prost, McLaren

Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams Honda, 2. Nelson Piquet, Williams Honda, 3. Alain Prost, McLaren
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Damalı bayrak: Nigel Mansell, Williams FW11B Honda

Damalı bayrak: Nigel Mansell, Williams FW11B Honda
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Start: Nigel Mansell, Williams FW11B Honda, Alain Prost, McLaren MP4/3 TAG Porsche, Nelson Piquet, W

Start: Nigel Mansell, Williams FW11B Honda, Alain Prost, McLaren MP4/3 TAG Porsche, Nelson Piquet, W
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Williams FW11B Honda

Nigel Mansell, Williams FW11B Honda
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

1992

Nigel Mansell, 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandığı 1992 Fransa yarışını Riccardo Patrese'nin 46.4 saniye önünde kazandı.

Williams duble yaparken, Martin Brundle üçüncü olup ilk podyumunu elde etti.

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Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Adrian Newey, sol, ve Frank Williams yarışı takip ediyor

Adrian Newey, sol, ve Frank Williams yarışı takip ediyor
2/7

Fotoğraf: Williams F1

Christian Fittipaldi, Minardi M192 Lamborghini

Christian Fittipaldi, Minardi M192 Lamborghini
3/7

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher kaza yapıyor, Adelaide hairpin

Michael Schumacher kaza yapıyor, Adelaide hairpin
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher kaza yapıyor, Adelaide hairpin

Michael Schumacher kaza yapıyor, Adelaide hairpin
5/7

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Honda ve Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, Adelaide virajında kaza

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Honda ve Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, Adelaide virajında kaza
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Martin Brundle, Benetton B192 Ford

Martin Brundle, Benetton B192 Ford
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

2015

2015 Britanya GP gerçekleşti ve Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı.

Nico Rosberg ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.

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Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyum kutlaması ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Merced

Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyum kutlaması ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Merced
1/8

Fotoğraf: XPB Images

İkinci Nico Rosberg ve kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

İkinci Nico Rosberg ve kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takım arkadaşı Nico Rosberg, annesi Carmen Lockhart ve takımı kutlama y

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takım arkadaşı Nico Rosberg, annesi Carmen Lockhart ve takımı kutlama y
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 FIA Basın Konferansında, kupası ve takım arkadaşı Nico

Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 FIA Basın Konferansında, kupası ve takım arkadaşı Nico
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum,: Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ile Frankie Dettori,

Podyum,: Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ile Frankie Dettori,
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum,: İkinci Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ile Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum,: İkinci Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ile Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06
7/8

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor
8/8

Fotoğraf: XPB Images

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