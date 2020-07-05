F1 tarihinde bugün: 5 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 5 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1953
Fransa GP yapıldı ve Alberto Ascari 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün Mike Hawthorn, Juan Manuel Fangio'nun önünde kariyerinin ilk zaferini aldı. Jose-Froilan Gonzalez ise podyumu tamamladı.
Mike Hawthorn, Ferrari 500, leads Luigi Villoresi, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
1959
1959 Fransa GP gerçekleşti ve Tony Brooks, pole pozisyonundan başladığı yarışı 27.5 saniye farkla kazandı.
Phill Hill ikinci ve Jack Brabham üçüncü oldu.
Tony Brooks, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
Maurice Trintignant, Cooper T51-Climax ve fotoğrafçı Bernard Cahier
Fotoğraf: LAT Images
1970
1970 Fransa GP'ye pole pozisyonundan başlayan Jacky Ickx, yarışın henüz 16. turunda valf arızasıyla yolda kaldı ve Jochen Rindt zafere ulaştı. Podyumu Chris Amon ile Jack Brabham tamamladı.
Race winner Jochen Rindt, Lotus celebrates with Champagne
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 72C Ford just behind Jackie Stewart, March 701 Ford, followed by Henri Pescarolo, Matra MS120
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1981
Rene Arnoux'un pole pozisyonunu kazandığı 1981 Fransa GP'de Alain Prost kariyerinin ilk zaferini yağmur altında aldı. Podyumu John Watson ile Nelson Piquet tamamladı.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. John Watson
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Renault RE30
Fotoğraf: Sutton Images
Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179B ve Mario Andretti, Alfa Romeo 179B
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, Renault RE30
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Renault RE30 John Watson, McLaren MP4/1 Ford, Réne Arnoux, Renault RE30, Nelson Piquet,
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, Renault RE30
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham
Fotoğraf: LAT Images
René Arnoux, Renault RE30
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Marco Lucchinelli, Suzuki
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Podyum: 1. Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham
Fotoğraf: LAT Images
1987
1987 Fransa'da Nigel Mansell pole pozisyonundan başlayıp rahat bir zafer elde etti. Nelson Piquet, Williams'a dubleyi getirirken Alain Prost üçüncü oldu.
Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams Honda, 2. Nelson Piquet, Williams Honda, 3. Alain Prost, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Damalı bayrak: Nigel Mansell, Williams FW11B Honda
Fotoğraf: LAT Images
Start: Nigel Mansell, Williams FW11B Honda, Alain Prost, McLaren MP4/3 TAG Porsche, Nelson Piquet, W
Fotoğraf: LAT Images
Nigel Mansell, Williams FW11B Honda
Fotoğraf: LAT Images
1992
Nigel Mansell, 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandığı 1992 Fransa yarışını Riccardo Patrese'nin 46.4 saniye önünde kazandı.
Williams duble yaparken, Martin Brundle üçüncü olup ilk podyumunu elde etti.
Nigel Mansell, Williams FW14B
Fotoğraf: LAT Images
Adrian Newey, sol, ve Frank Williams yarışı takip ediyor
Fotoğraf: Williams F1
Christian Fittipaldi, Minardi M192 Lamborghini
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher kaza yapıyor, Adelaide hairpin
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher kaza yapıyor, Adelaide hairpin
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Honda ve Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, Adelaide virajında kaza
Fotoğraf: LAT Images
Martin Brundle, Benetton B192 Ford
Fotoğraf: LAT Images
2015
2015 Britanya GP gerçekleşti ve Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı.
Nico Rosberg ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.
Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyum kutlaması ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Merced
Fotoğraf: XPB Images
İkinci Nico Rosberg ve kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton, takım arkadaşı Nico Rosberg, annesi Carmen Lockhart ve takımı kutlama y
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 FIA Basın Konferansında, kupası ve takım arkadaşı Nico
Fotoğraf: XPB Images
Podyum,: Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ile Frankie Dettori,
Fotoğraf: XPB Images
Podyum,: İkinci Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ile Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
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