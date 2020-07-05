F1 tarihinde bugün: 5 Temmuz

1953

Fransa GP yapıldı ve Alberto Ascari 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün Mike Hawthorn, Juan Manuel Fangio'nun önünde kariyerinin ilk zaferini aldı. Jose-Froilan Gonzalez ise podyumu tamamladı.

Slider Liste Mike Hawthorn, Ferrari 500, leads Luigi Villoresi, Ferrari 500 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1959

1959 Fransa GP gerçekleşti ve Tony Brooks, pole pozisyonundan başladığı yarışı 27.5 saniye farkla kazandı.

Phill Hill ikinci ve Jack Brabham üçüncü oldu.

Slider Liste Tony Brooks, Ferrari Dino 246 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Maurice Trintignant, Cooper T51-Climax ve fotoğrafçı Bernard Cahier 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1970

1970 Fransa GP'ye pole pozisyonundan başlayan Jacky Ickx, yarışın henüz 16. turunda valf arızasıyla yolda kaldı ve Jochen Rindt zafere ulaştı. Podyumu Chris Amon ile Jack Brabham tamamladı.

Slider Liste Race winner Jochen Rindt, Lotus celebrates with Champagne 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Jochen Rindt, Lotus 72C Ford just behind Jackie Stewart, March 701 Ford, followed by Henri Pescarolo, Matra MS120 2 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1981

Rene Arnoux'un pole pozisyonunu kazandığı 1981 Fransa GP'de Alain Prost kariyerinin ilk zaferini yağmur altında aldı. Podyumu John Watson ile Nelson Piquet tamamladı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. John Watson 1 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Renault RE30 2 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179B ve Mario Andretti, Alfa Romeo 179B 3 / 10 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Renault RE30 4 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Renault RE30 John Watson, McLaren MP4/1 Ford, Réne Arnoux, Renault RE30, Nelson Piquet, 5 / 10 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Renault RE30 6 / 10 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham 7 / 10 Fotoğraf: LAT Images René Arnoux, Renault RE30 8 / 10 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Marco Lucchinelli, Suzuki 9 / 10 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Podyum: 1. Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham 10 / 10 Fotoğraf: LAT Images

1987

1987 Fransa'da Nigel Mansell pole pozisyonundan başlayıp rahat bir zafer elde etti. Nelson Piquet, Williams'a dubleyi getirirken Alain Prost üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams Honda, 2. Nelson Piquet, Williams Honda, 3. Alain Prost, McLaren 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Damalı bayrak: Nigel Mansell, Williams FW11B Honda 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Start: Nigel Mansell, Williams FW11B Honda, Alain Prost, McLaren MP4/3 TAG Porsche, Nelson Piquet, W 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Nigel Mansell, Williams FW11B Honda 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1992

Nigel Mansell, 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandığı 1992 Fransa yarışını Riccardo Patrese'nin 46.4 saniye önünde kazandı.

Williams duble yaparken, Martin Brundle üçüncü olup ilk podyumunu elde etti.

Slider Liste Nigel Mansell, Williams FW14B 1 / 7 Fotoğraf: LAT Images Adrian Newey, sol, ve Frank Williams yarışı takip ediyor 2 / 7 Fotoğraf: Williams F1 Christian Fittipaldi, Minardi M192 Lamborghini 3 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher kaza yapıyor, Adelaide hairpin 4 / 7 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher kaza yapıyor, Adelaide hairpin 5 / 7 Fotoğraf: XPB Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Honda ve Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, Adelaide virajında kaza 6 / 7 Fotoğraf: LAT Images Martin Brundle, Benetton B192 Ford 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

2015

2015 Britanya GP gerçekleşti ve Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı.

Nico Rosberg ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.