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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 5 Nsan

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F1 tarihinde bugün: 5 Nsan
Ekleyen:
, Editör
5 Nis 2020 15:20

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 5 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

5 Nisan 1909

Bir muhasebeci ve girişimci olan David Murray, yıllar önce gün Edinburgh'da doğdu. Avrupa'daki etkinliklerde ERA ve ardından da Maserati için yarıştı.1950-1952 arasında dört F1 yarışına katıldı ama hiç finiş göremedi. Murray, 1956 ve 1957'de Le Mans 24 Saat'i kazandı. Yaşadığı finansal sorunların ardından Kanarya Adaları'na gitti ve ufak bir trafik kazası sonrası geçirdiği kalp krizinin ardından 1968 yılında hayatını kaybetti.

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David Murray, Maserati

David Murray, Maserati
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

5 Nisan 1936

Kaliforniya doğumlu Ronnie Bucknum, 1964-1966 yılları arasında Honda için yarıştı ve 1964 Alman Grand Prix'sinde Formula 1'de Honda motorlu bir aracı süren ilk kişi oldu. 11 yarışın sadece üçünü bitirebildi ve en iyi sonucu 1965 Meksika Grand Prix'sindeki beşinciliği oldu. Daha sonra USAC Şampiyonası'nda yarıştı ve 56 yaşında diyabet kaynaklı bir komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ronnie Bucknum, Honda

Ronnie Bucknum, Honda
1/4

Fotoğraf: David Phipps

Moises Solana, Cooper, Innes Ireland, Bernard White Racing, Dan Gurney, Eagle, Jack Brabham, Brabham, Jo Siffert, Cooper, Richie Ginther, Honda, Peter Arundell, Lotus, Ronnie Bucknum, Honda, Bruce McLaren, McLaren, Joakim Bonnier, Cooper, Pedro Rodriguez, Lotus

Moises Solana, Cooper, Innes Ireland, Bernard White Racing, Dan Gurney, Eagle, Jack Brabham, Brabham, Jo Siffert, Cooper, Richie Ginther, Honda, Peter Arundell, Lotus, Ronnie Bucknum, Honda, Bruce McLaren, McLaren, Joakim Bonnier, Cooper, Pedro Rodriguez, Lotus
2/4

Fotoğraf: David Phipps

Moises Solana, Lotus, Ronnie Bucknum, Honda

Moises Solana, Lotus, Ronnie Bucknum, Honda
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Ronnie Bucknum, Honda

Ronnie Bucknum, Honda
4/4

Fotoğraf: David Phipps

 

5 Nisan 1992

1992 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı Brezilya'da yapıldı ve Renault motorlu Williams'ta Nigel Mansell 1:15.703 yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu. En yakın rakibi 1.191 saniye gerisinde kalan Riccardo Patrese'ydi ve Ayrton Senna 2.199 saniye geride üçüncü olurken, Michael Schumacher beşinci olmuştu.

Yarışta Ayrton Senna elektrik arızasıyla yolda kaldı ve Willams pilotu Mansell baştan sona üstün götürdüğü yarışta, takım arkadaşı Patrese'nin yaklaşık 30 saniye önünde zafere ulaştı.

O yarışta tam 16 araç yarış dışı kalırken, Mansell, üçüncü sıradaki Schumacher de dahil olmak üzere -Patrese harç- herkese tur bindirdi.

Öte yandan kadın pilot Giovanna Amati sıralama turlarında 10 saniye yavaş kalınca, yarışta yer alamadı.

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Damalı bayrak: Nigel Mansell, Williams FW14B

Damalı bayrak: Nigel Mansell, Williams FW14B
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Start: Ricardo Patrese, Williams Renault, Nigel Mansell, Williams Renault, Ayrton Senna, McLaren Honda, Michael Schumacher, Benetton Ford

Start: Ricardo Patrese, Williams Renault, Nigel Mansell, Williams Renault, Ayrton Senna, McLaren Honda, Michael Schumacher, Benetton Ford
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

5 Nisan 1993
Mario Andretti 53 yıl 34 günle, IndyCar'daki ilk zaferini Valvoline 200'de aldı. Bu 100. kariyer zaferiydi.

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Mario Andretti

Mario Andretti
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Mario Andretti

Mario Andretti
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

5 Nisan 2009

2009 sezonunun ilk yarışında sürpriz şekilde zafere ulaşan Jenson Button, 2009 Malezya GP'ye pole pozisyonundan başladı. Yarışın orta noktasında çok şiddetli bir yağmur vardı ve yarış 31. turda durdu.

O sırada Button liderdi, Nick Heidfeld ikinci, Timo Glock ise üçüncü sıradaydı.

50 dakika boyunca yağmurun dinmesi beklendi, ama yağmur dinmeyince yarış sonuçlandı mevcut sıralamayla sonuçlandı.

O yarışta puan barajı içerisinde olanlara, normalde verilen puanın yarısı verildi.

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Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP, kutlama yapıyor

Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP, kutlama yapıyor
1/9

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, 3. Timo Glock, T

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, 3. Timo Glock, T
2/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, 3. Timo Glock, T

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, 3. Timo Glock, T
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, 3. Timo Glock, T

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, 3. Timo Glock, T
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, Brawn GP, reformed grid, after race was red flagged due to rain

Jenson Button, Brawn GP, reformed grid, after race was red flagged due to rain
6/9

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, Brawn GP ve Timo Glock, Toyota F1 Team

Jenson Button, Brawn GP ve Timo Glock, Toyota F1 Team
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, Brawn GP, kutlama yapıyor winning, reformed grid, after te race is red flag due to ra

Jenson Button, Brawn GP, kutlama yapıyor winning, reformed grid, after te race is red flag due to ra
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, Brawn GP BGP001 Mercedes

Jenson Button, Brawn GP BGP001 Mercedes
9/9

Fotoğraf: LAT Images

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