F1 tarihinde bugün: 5 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 5 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1985
1985 San Marino GP sıralama turlarında Lotus pilotu Ayrton Senna, Keke Rosberg'in sadece 0.027 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Senna 60 turluk yarışın 56. turuna kadar lider gitti ve 57. turda benzini bitince yolda kaldı.
Sonrasıdna liderliğe Stefan Johansson yükseldi ama aynı turda onun da benzini bitti.
Yarışı Alain Prost kazandı. Fakat aracı ağırlık kuralına uymadığı için diskalifiye edildi ve zafer Lotus'tan Elio de Angelis'e geçti.
Böylelikle Thierry Boutsen ikinci ve Patrick Tambay üçüncü oldu.
Elio de Angelis, Lotus 97T Renault
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1996
1996 San Marino GP gerçekleşti ve Michael Schumacher, Damon Hill'in 0.2 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Startla birlikte liderliği David Coulthard'a geçti ancak 21. turda Damon Hill liderliği aldı ve sonrasında damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Schumacher ikinci ve Benetton sürücüsü Gerhard Berger üçüncü oldu.
Bu, Williams'ın 88. zaferi, Benetton'un ise 80. podyumuydu.
Damon Hill, Williams FW18 Renault leads Michael Schumacher, Ferrari F310
Fotoğraf: LAT Images
Damon Hill
Fotoğraf: Renault
Michael Schumacher, Ferrari F310, makes a pitstop
Fotoğraf: LAT Images
Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Damon Hill, Williams FW18 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Ukyo Katayama, Tyrrell
Fotoğraf: LAT Images
2002
İflas eden Prost takımının araçlarından 12 tanesi, Paris'teki Palais De Congres'teki açık arttırmada 900 bin dolar karşılığında satıldı.
Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
Nick Heidfeld, Prost
Fotoğraf: LAT Images
Jean Alesi, Prost
Fotoğraf: LAT Images
Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
Jean Alesi, Prost
Fotoğraf: XPB Images
Jean Alesi, Prost
Fotoğraf: XPB Images
Prost Acer AP04 2001
Team Prost pit
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