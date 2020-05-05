F1 tarihinde bugün: 5 Mayıs

1985

1985 San Marino GP sıralama turlarında Lotus pilotu Ayrton Senna, Keke Rosberg'in sadece 0.027 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Senna 60 turluk yarışın 56. turuna kadar lider gitti ve 57. turda benzini bitince yolda kaldı.

Sonrasıdna liderliğe Stefan Johansson yükseldi ama aynı turda onun da benzini bitti.

Yarışı Alain Prost kazandı. Fakat aracı ağırlık kuralına uymadığı için diskalifiye edildi ve zafer Lotus'tan Elio de Angelis'e geçti.

Böylelikle Thierry Boutsen ikinci ve Patrick Tambay üçüncü oldu.

Slider Liste Elio de Angelis, Lotus 97T Renault 1 / 1 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1996

1996 San Marino GP gerçekleşti ve Michael Schumacher, Damon Hill'in 0.2 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Startla birlikte liderliği David Coulthard'a geçti ancak 21. turda Damon Hill liderliği aldı ve sonrasında damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Schumacher ikinci ve Benetton sürücüsü Gerhard Berger üçüncü oldu.

Bu, Williams'ın 88. zaferi, Benetton'un ise 80. podyumuydu.

Slider Liste Damon Hill, Williams FW18 Renault leads Michael Schumacher, Ferrari F310 1 / 7 Fotoğraf: LAT Images Damon Hill 2 / 7 Fotoğraf: Renault Michael Schumacher, Ferrari F310, makes a pitstop 3 / 7 Fotoğraf: LAT Images Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari 5 / 7 Fotoğraf: LAT Images Damon Hill, Williams FW18 Renault 6 / 7 Fotoğraf: LAT Images Ukyo Katayama, Tyrrell 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

2002

İflas eden Prost takımının araçlarından 12 tanesi, Paris'teki Palais De Congres'teki açık arttırmada 900 bin dolar karşılığında satıldı.