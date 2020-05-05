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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 5 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 5 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
5 May 2020 15:20

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 5 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1985

1985 San Marino GP sıralama turlarında Lotus pilotu Ayrton Senna, Keke Rosberg'in sadece 0.027 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Senna 60 turluk yarışın 56. turuna kadar lider gitti ve 57. turda benzini bitince yolda kaldı.

Sonrasıdna liderliğe Stefan Johansson yükseldi ama aynı turda onun da benzini bitti.

Yarışı Alain Prost kazandı. Fakat aracı ağırlık kuralına uymadığı için diskalifiye edildi ve zafer Lotus'tan Elio de Angelis'e geçti.

Böylelikle Thierry Boutsen ikinci ve Patrick Tambay üçüncü oldu.

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Elio de Angelis, Lotus 97T Renault

Elio de Angelis, Lotus 97T Renault
1/1

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

 

1996

1996 San Marino GP gerçekleşti ve Michael Schumacher, Damon Hill'in 0.2 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Startla birlikte liderliği David Coulthard'a geçti ancak 21. turda Damon Hill liderliği aldı ve sonrasında damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Schumacher ikinci ve Benetton sürücüsü Gerhard Berger üçüncü oldu.

Bu, Williams'ın 88. zaferi, Benetton'un ise 80. podyumuydu.

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Damon Hill, Williams FW18 Renault leads Michael Schumacher, Ferrari F310

Damon Hill, Williams FW18 Renault leads Michael Schumacher, Ferrari F310
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Damon Hill

Damon Hill
2/7

Fotoğraf: Renault

Michael Schumacher, Ferrari F310, makes a pitstop

Michael Schumacher, Ferrari F310, makes a pitstop
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot

Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Damon Hill, Williams FW18 Renault

Damon Hill, Williams FW18 Renault
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Ukyo Katayama, Tyrrell

Ukyo Katayama, Tyrrell
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2002

İflas eden Prost takımının araçlarından 12 tanesi, Paris'teki Palais De Congres'teki açık arttırmada 900 bin dolar karşılığında satıldı.

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Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot

Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot
1/8

Fotoğraf: LAT Images

Nick Heidfeld, Prost

Nick Heidfeld, Prost
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Jean Alesi, Prost

Jean Alesi, Prost
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot

Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Jean Alesi, Prost

Jean Alesi, Prost
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Jean Alesi, Prost

Jean Alesi, Prost
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Prost Acer AP04 2001

Prost Acer AP04 2001
7/8

Team Prost pit

Team Prost pit
8/8
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