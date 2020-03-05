F1 tarihinde bugün: 5 Mart

5 Mart 1975: Luciano Burti'nin doğum günü
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Brezilyalı sürücü Luciano Burti dünyaya geldi. 2000 Avusturya Grand Prix'sinde hasta Eddie Irvine yerine sürpriz şekilde piste çıktı ve ertesi sezon takımla tam sezon F1'de mücadele etti.
5 Mart 1977: Tom Pryce hayatını kaybediyor
Fotoğraf: Sutton Images
Niki Lauda, Güney Afrika Grand Prix'sini kazanarak, yarışa pole pozisyonundan başlayan Britanyalı sürücü James Hunt'tan Dünya Şampiyonluğu unvanını almak istiyordu, ancak yarış bir diğer Britanyalı sürücü Tom Pryce'ın ölümüyle beraber bir trajediye dönmüştü.
Renzo Zorzi'nin Shadow aracı tribünlerin önünde yolda kalmıştı ve alev almıştı, bunun üzerine iki hakem yardım amacıyla piste çıkmıştı. Hakemlerden biri yardım edebilirken diğeri Zorzi'nin takım arkadaşı olan Pryce'ın düzlükte 257 km hızla gelip ona çarpmasıyla beraber hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hakemin elinde olan yangın söndürücü Pryce'ın yüzüne çarptı ve kazanın etkisiyle Pryce'ın kaskı kafasından fırladı. Pryce'ın kokpitte hayatını kaybetmesi ile beraber aracı pistte hareket etmeye devam etti ve daha sonrasında, pistin kenarında bulunan kafese çarparak durabildi. Pryce 27 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Yarışa çıkmadan önce ise "Arkamda bırakacakları düşündüğüm için ölümden korkuyorum." demişti.
Pryce'ın eşi ise kazanın yaşandığı sırada, tam da kaza anının yaşandığı tribünden yarışı izliyordu.
5 Mart 2009: Ross Brawn, Honda F1'i satın alıyor
Fotoğraf: Sutton Images
Ross Brawn, Honda F1 takımını resmen satın aldı ve takımın adını Brawn GP olarak değiştirdi. Deneyimli Honda sürücüleri Jenson Button ve Rubens Barrichello ile yola devam ettiler. O yıl Avustralya'daki ilk yarışta baskın bir zafer ettiler ve sezon sonunda hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazandılar.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 5 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
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