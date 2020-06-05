F1 tarihinde bugün: 5 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 5 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1928
İtalyan yarış pilotu Umberto Maglioli, Vercelli Bioglio'da doğdu. 10 yarışa katıldı. ve 2 podyum kazandı. Maglioli ayrıca 1954'te zorlu Carrera Panamericana yarışını da kazanmayı başarmıştı.
Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini, Ferrari 250P, Mike Parkes, Umberto Maglioli, Ferrari 250P
Fotoğraf: Sutton Images
1955
14 aracın katıldığı 1955 Beçika GP'de sıralama turlarının galibi Eugenio Castellotti oldu. Ancak yarışta vites kutusu sorunu yaşadı ve 16. turda yarışa veda etti.
Juan Manuel Fangio, Mercedes'iyle rahat bir zafer alırken, Stirling Moss 8 saniye geride ikinci oldu ve Alman üreticiye duble getirdi. Giuseppa Farina ise Ferrari ile podyumu tamamladı.
Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W 196 R
Fotoğraf: Daimler AG
Paul Frere, Ferrari 555 Supersqualo
Fotoğraf: LAT Images
1977
Mario Andretti, 1977 Belçika GP sıralama turlarında tam 1.5 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ancak ertesi gün ilk turdaki kazada yarış dışı kaldı. Gunnar Nilsson, Lotus ile sürpriz bir galibiyet alırken, Niki Lauda ikinci ve Ronnie Peterson üçüncü oldu.
Bu, Nilsson'un ilk ve tek galibiyetiydi.
Gunnar Nilsson, Lotus 78 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Neve, Williams Belle-Vue Saudi March 761
Fotoğraf: Sutton Images
1983
1983 Doğu Amerika GP sıralama turlarında Rene Anroux 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ferrari pilotu,
31. turda yarış dışı kalırken, Tyrrell pilotu Michele Alboreto 60 turluk yarışı kazanan isim oldu.
Keke Rosberg 7.7 saniye geride ikinci olurken, John Watson 9.2 saniye geride üçüncü oldu.
Yarış galibi Michele Alboreto, Tyrrell Ford, 2. Keke Rosberg, Williams Ford
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Michele Alboreto, Tyrrell 011 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Michele Alboreto, Tyrrell 011 Ford
Fotoğraf: LAT Images
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