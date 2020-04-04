F1 tarihinde bugün: 4 Nisan

4 Nisan 1940

Richard Attwood, Wolverhampton'da doğdu. Le Mans 24 Saat ve Formula Junior serilerinde yarıştıktan sonra 1964 Britanya yarışı ile F1'e adım atan Attwood, İtalya ve Meksika'da iki ikincilik aldı. Ertesi yıl Kanada GP'de yarıştı. 1968'de BRM ile altı F1 yarışına çıktı ve Monako'da ikinci olup ilk podyumunu aldı. Maalesef bu formu koruyamadı ve sonrasında spor otomobil yarışlarına geri döndü. 1970'te Porsche ile Le Mans 24 Saat'i kazandı.

Slider Liste Richard Attwood, Ferrari 246 Dino 1 / 6 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand oOrsche 917 Salzburg Richard Attwood 2 / 6 Fotoğraf: Jeff Bloxham / Motorsport Images Porsche Bergspyder Richard Attwood 3 / 6 Fotoğraf: Jeff Bloxham / Motorsport Images Porsche 917 Richard Attwood 4 / 6 Fotoğraf: Jeff Bloxham / Motorsport Images #23 Porsche KG Salzburg Porsche 917K: Hans Herrmann, Richard Atwood 5 / 6 Fotoğraf: Porsche AG Richard Attwood 6 / 6 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

4 Nisan 1959

208 F1 yarışına katılan Andrea de Cesaris ilk pole pozisyonunu kazandı. 1982 Batı Amerika GP'de ilk pole pozisyonunu alan İtalyan sürücü, bu sayede tüm zamanların en genç pole alan ismi oldu. Dah asonra bu rekoru başka pilotlar kırdı. De Cesaris F1'de sadece beş podyuma çıktı ve hiç yarış kazanamadı. Kariyeri boyunca Alfa Romeo, Tyrrell, Dallara, Ligier, Jordan, Brabham, Rial, Minardi, McLaren ve Sauber için yarıştı. En başarılı dönemi, 3 podyum aldığı Alfa Romeo yıllarıydı. 208 yarışın 147'sinde yarış dışı kalan İtalyan sürücü, 1 pole pozisyonu, 1 en hızlı tur, 5 podyum ve 59 puan elde etti.

Slider Liste Andrea de Cesaris, Jordan 191 1 / 11 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, Jordan 191 2 / 11 Fotoğraf: LAT Images Andreas De Cesaris, Dallara F189 3 / 11 Fotoğraf: Sutton Images The battered Alfa Romeo of Andrea de Cesaris 4 / 11 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, Ligier JS23 Renault 5 / 11 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, Minardi M186 Motori Moderni 6 / 11 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, McLaren MP4/1-Ford Cosworth 7 / 11 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182 8 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Andrea de Cesaris, Brabham, Stefan Johansson, McLaren 9 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Andrea de Cesaris'in BMW motoru patlıyor 10 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Andrea de Cesaris, Jordan 191 11 / 11 Fotoğraf: LAT Images

4 Nisan 1982

Lauda, geri dönüşünden sonraki üçüncü yarış olan Long Beach yarışını kazanmayı başardı ve son beş yıldaki ilk zaferini elde etti. Lauda bu zaferi, yarışın orta kısmında viteslerinin bir kısmını kaybetmesine rağmen elde etti.

Slider Liste Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182 leads Niki Lauda, McLaren MP4/1B-Ford Cosworth, Rene Arnoux, Renault RE30B, Alain Prost, Renault RE30B, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 182, Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, Nelson Piquet, Brabham BT49D-Ford Cosworth and Keke Rosberg, Williams FW07C-Ford Cosworth, at the start 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, McLaren Ford, Ron Dennis, Tyler Alexander, John Barnard 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Members of the Niki Lauda Fan Club 3 / 3 Fotoğraf: David Phipps

4 Nisan 2004

Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta zafer Michael Schumacher'in oldu. Schumacher hafta sonunu domine etti ve yarışı Rubens Barrichello'nun önünde kazanmayı başardı. Jenson Button 26.6 saniye geride üçüncü olurken, Jarno Trulli dördüncü oldu.

Slider Liste Michael Schumacher kutlama yapıyor victory 1 / 14 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Michael Schumacher ve Rubens Barrichello 2 / 14 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Michael Schumacher 3 / 14 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Michael Schumacher gridde 4 / 14 Fotoğraf: Ferrari Media Center Start: Michael Schumacher ve Rubens Barrichello 5 / 14 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Michael Schumacher 6 / 14 Fotoğraf: Ferrari Media Center Start: Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve rest, field 7 / 14 Fotoğraf: Ferrari Media Center Start: Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve rest, field 8 / 14 Fotoğraf: Ferrari Media Center Start: Michael Schumacher ve Rubens Barrichello 9 / 14 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Jenson Button 10 / 14 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Jenson Button 11 / 14 Fotoğraf: Ferrari Media Center Sıralama turları sonrası basın toplantısı: Pole: Kazanan Michael Schumacher ve Rubens Barrichello v 12 / 14 Fotoğraf: BMW AG Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello celebrate 13 / 14 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Jenson Button 14 / 14 Fotoğraf: Ferrari Media Center

4 Nisan 2010

Malezya GP sıralama turlarında Mark Webber harika bir tur atmayı başarmış ve sıralama turlarını en yakın rakibi Nico Rosberg'in 1.3 saniye önünde ilk sırada tamamlamıştı. Islak zemindeki sıralama turlarında Fernando ALonso ile Lewis Hamilton daha ilk bölümde elendiler. Yarışta ise tamamen farklı bir tablo vardı. Sebastian Vettel, startla birlikte liderliğe çıktı ve pit stoplar hariç liderliği kimseye bırakmayarak zafere ulaştı. Webber ikinci olurken, Nico Rosberg üçüncü olup podyuma çıktı. Robert Kubica o yarışı dördüncü bitirdi. Adrian Sutil ise beşinci oldu. Gerilerden başlayan Hamilton altıncı, Massa yedinci ve Button sekizinci oldu. Michael Schumacher ile Fernando Alonso ise finiş göremedi.

Slider Liste Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve 2. Mark Webber, Red Bull Racing 1 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing, ve his team 2 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing takımı ile kutlama yapıyor 3 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor 4 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor 5 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor 6 / 10 Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah Pole: Kazanan Mark Webber, Red Bull Racing, 2. Nico Rosberg, Mercedes GP, 3. Sebastian Vettel, Red 7 / 10 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 8 / 10 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing 9 / 10 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 10 / 10 Fotoğraf: XPB Images

4 Nisan 1923

1957 ve 1968 yıllarında Indianapolis 500'de mücadele eden George Amick, yeni açılan Daytona International Speedway'deki son turda aracının kontrolünü kaybetti ve 190 mph süratle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. 1958 yılında Indy 500'ü ikinci sırada bitiren Amerikalı pilot aynı yıl USAC Championship Car sezonunu ikinci bitirmişti.

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