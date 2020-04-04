F1 tarihinde bugün: 4 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
4 Nisan 1940
Richard Attwood, Wolverhampton'da doğdu. Le Mans 24 Saat ve Formula Junior serilerinde yarıştıktan sonra 1964 Britanya yarışı ile F1'e adım atan Attwood, İtalya ve Meksika'da iki ikincilik aldı. Ertesi yıl Kanada GP'de yarıştı. 1968'de BRM ile altı F1 yarışına çıktı ve Monako'da ikinci olup ilk podyumunu aldı. Maalesef bu formu koruyamadı ve sonrasında spor otomobil yarışlarına geri döndü. 1970'te Porsche ile Le Mans 24 Saat'i kazandı.
Richard Attwood, Ferrari 246 Dino
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
oOrsche 917 Salzburg Richard Attwood
Fotoğraf: Jeff Bloxham / Motorsport Images
Porsche Bergspyder Richard Attwood
Fotoğraf: Jeff Bloxham / Motorsport Images
Porsche 917 Richard Attwood
Fotoğraf: Jeff Bloxham / Motorsport Images
#23 Porsche KG Salzburg Porsche 917K: Hans Herrmann, Richard Atwood
Fotoğraf: Porsche AG
Richard Attwood
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
4 Nisan 1959
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: LAT Images
Andreas De Cesaris, Dallara F189
Fotoğraf: Sutton Images
The battered Alfa Romeo of Andrea de Cesaris
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Ligier JS23 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Minardi M186 Motori Moderni
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, McLaren MP4/1-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182
Fotoğraf: Sutton Images
Andrea de Cesaris, Brabham, Stefan Johansson, McLaren
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Andrea de Cesaris'in BMW motoru patlıyor
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: LAT Images
4 Nisan 1982
Lauda, geri dönüşünden sonraki üçüncü yarış olan Long Beach yarışını kazanmayı başardı ve son beş yıldaki ilk zaferini elde etti. Lauda bu zaferi, yarışın orta kısmında viteslerinin bir kısmını kaybetmesine rağmen elde etti.
Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182 leads Niki Lauda, McLaren MP4/1B-Ford Cosworth, Rene Arnoux, Renault RE30B, Alain Prost, Renault RE30B, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 182, Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, Nelson Piquet, Brabham BT49D-Ford Cosworth and Keke Rosberg, Williams FW07C-Ford Cosworth, at the start
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda, McLaren Ford, Ron Dennis, Tyler Alexander, John Barnard
Fotoğraf: LAT Images
Members of the Niki Lauda Fan Club
Fotoğraf: David Phipps
4 Nisan 2004
Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta zafer Michael Schumacher'in oldu. Schumacher hafta sonunu domine etti ve yarışı Rubens Barrichello'nun önünde kazanmayı başardı. Jenson Button 26.6 saniye geride üçüncü olurken, Jarno Trulli dördüncü oldu.
Michael Schumacher kutlama yapıyor victory
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Michael Schumacher
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Michael Schumacher gridde
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Start: Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Start: Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve rest, field
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Start: Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve rest, field
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Start: Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Jenson Button
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Jenson Button
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Sıralama turları sonrası basın toplantısı: Pole: Kazanan Michael Schumacher ve Rubens Barrichello v
Fotoğraf: BMW AG
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello celebrate
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Jenson Button
Fotoğraf: Ferrari Media Center
4 Nisan 2010
Malezya GP sıralama turlarında Mark Webber harika bir tur atmayı başarmış ve sıralama turlarını en yakın rakibi Nico Rosberg'in 1.3 saniye önünde ilk sırada tamamlamıştı. Islak zemindeki sıralama turlarında Fernando ALonso ile Lewis Hamilton daha ilk bölümde elendiler. Yarışta ise tamamen farklı bir tablo vardı. Sebastian Vettel, startla birlikte liderliğe çıktı ve pit stoplar hariç liderliği kimseye bırakmayarak zafere ulaştı. Webber ikinci olurken, Nico Rosberg üçüncü olup podyuma çıktı. Robert Kubica o yarışı dördüncü bitirdi. Adrian Sutil ise beşinci oldu. Gerilerden başlayan Hamilton altıncı, Massa yedinci ve Button sekizinci oldu. Michael Schumacher ile Fernando Alonso ise finiş göremedi.
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve 2. Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing, ve his team
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing takımı ile kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Pole: Kazanan Mark Webber, Red Bull Racing, 2. Nico Rosberg, Mercedes GP, 3. Sebastian Vettel, Red
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
4 Nisan 1923
1957 ve 1968 yıllarında Indianapolis 500'de mücadele eden George Amick, yeni açılan Daytona International Speedway'deki son turda aracının kontrolünü kaybetti ve 190 mph süratle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. 1958 yılında Indy 500'ü ikinci sırada bitiren Amerikalı pilot aynı yıl USAC Championship Car sezonunu ikinci bitirmişti.
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