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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 4 Mart

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4 Mart 1936: Tüm zamanların en büyük pilotlarından birisi olan Jim Clark'ın doğum günü!

4 Mart 1936: Tüm zamanların en büyük pilotlarından birisi olan Jim Clark'ın doğum günü!
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Fotoğraf: David Phipps

Aksini iddia eden tartışmalar halen devam etse de, tüm zamanların en büyük Formula 1 sürücüsü Jim Clark, İskoçya Kilmany'de 84 sene önce bugün dünyaya geldi. Colin Chapman ile birlikte, 1963 ve 1965'te dünya şampiyonluğunu kazanan, 1965'te ise Indianapolis 500'ü kazanan ilk F1 sürücüsü olan Clark, F1'in kurucularından sayabileceğimiz Colin Chapman ile Lotus'ta parlak bir ortaklık kurdu. 1968'de Hockenheim'da bir Formula 2 yarışında öldüğü zaman, diğer hiçbir sürücünün sahip olamadığı 25 Grand Prix zaferi 33 pole pozisyonuna sahipti. Chirnside Berwickshire'daki mezar taşına, vasiyeti üzerine tüm yarış zaferleri yazılmıştır.

4 Mart 1933: Okul müdürlüğünden direksiyon başına...

4 Mart 1933: Okul müdürlüğünden direksiyon başına...
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Fotoğraf: LAT Images

Eski okul müdürü olan Nino Vaccarella, yarış sürücüsü olmaya karar verdi. Kendi memleketi İtalya'da bir efsane olarak kabul edilen Vaccarella, 87 sene önce bugün dünyaya geldi. 1964 Le Mans şampiyonluğu ile bilinen İtalyan sürücü ayrıca Targa Florio'daki 1965, 1971 ve 1975 zaferleri ile de bilinir. F1'de ise sadece 5 Grand Prix'de yarışmıştır.

4 Mart 1972: Stewart'ın kısmeti...

4 Mart 1972: Stewart'ın kısmeti...
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Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Güney Afrika, sezonun ikinci yarışına ev sahipliği yaptı ve yarış, McLaren Ford sürücüsü Denny Hulme tarafından kazanıldı. Jackie Stewart, Grand Prix'in büyük bir bölümünü önde götürmüştü ancak 35 turun sonunda şanzımanda sorun yaşayarak yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Stewart, zaman ekranlarında hata oluşması ve aslında en hızlı tur zamanını Carlos Reutemann yerine kendisinin kaydetmesiyle yarış için pole pozisyonunu kazanmış oldu.

4 Mart 1972: Jos Verstappen'in doğum günü!

4 Mart 1972: Jos Verstappen'in doğum günü!
4/5

Fotoğraf: Mark Gledhill

Red Bull'un genç yeteneği Max Verstappen'in babası Jos Verstappen de bir zamanlar F1 pistlerinin tozunu attırıyordu. Jos, Hollanda Montford'da 48 sene önce bugün dünyaya geldi. 106 Grand Prix'de yarışan Hollandalı, 2 podyum finişi gördü, 17 puan kazandı ve tarihe adını en başarılı Hollandalı sürücü olarak yazdırdı. 1994 Almanya Grand Prix'de pit stop esnasında aracı alev aldı ve yanıklara maruz kaldı. Oğlu Max Verstappen'in hiçbir yarışını kaçırmadan izleyen Jos'u hala padoklarda görebilirsiniz.

4 Mart 2002: Uçan tekerlek ölüme sebep oldu!

4 Mart 2002: Uçan tekerlek ölüme sebep oldu!
5/5

Fotoğraf: BMW AG

Sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapan Avustralya aynı zamanda ilk ölüme de ev sahipliği yaptı. O büyük kazada, Jacques Villeneuve, Ralf Schumacher'in aracına arkadan çarptı ve Villeneuve'nin aracı yerden havalandı. Beton istinat duvarına çarpan aracın tekerleklerinden biri koptu ve ne yazık ki güvenik tellerindeki küçük bir boşluktan geçmeyi başararak Mareşal Graham Beveridge'in ölümüne sebep oldu. Bu kazadan sonra, Formula 1'de tekerlek bağlantılarının araca entegre olması kararı alındı.

Ekleyen:
, Editör
4 Mar 2020 18:02

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

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