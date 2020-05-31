F1 tarihinde bugün: 31 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 31 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1954
Bill Vukovich, Indianapolis 500'de arka arkaya ikinci zaferini almayı başardı.
Yarış galibi Bill Vukovich
Fotoğraf: IndyCar Series
1959
1959 Hollanda GP gerçekleştirildi ve sıralama turlarında BRM sürücüsü Jo Bonnier ile Jack Brabham en iyi zamanı yaptılar. Ancak Bonnier pole pozisyonunu kazandı. Bu, kariyerin ilk pole pozisyonuydu.
Ertesi gün, Brabham'ın 14.2 saniye önünde zafere ulaşan Bonnier, kariyerinin ilk podyumu ve ilk galibiyetini almış oldu.
Brabham ikinci olurken, Masten Gregory üçüncü oldu.
Jo Bonnier, BRM P25
Fotoğraf: LAT Images
1959
Roma'da doğan Andrea de Cesaris, 1980 ve 1994 yılları arasında 208 yarışa katıldı hiç galibiyet alamadı.
Kariyeri boyunca karıştığı kazalardan ötürü kendisine "Andrea de Crasheris" lakabı takıldı.
F1'de yarıştığı süreçte lider gittiği anlar vardı fakat asla tam anlamıyla başarılı olamadı.
Andrea de Cesaris
Fotoğraf: XPB Images
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, McLaren MP4/1-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Brabham BT56 BMW
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Tyrrell 020B Ilmor
Fotoğraf: Ercole Colombo
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Andrea de Cesaris, Ligier JS23 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Sauber C13
Fotoğraf: Sutton Images
Andrea De Cesaris,Sauber Mercedes C13
Fotoğraf: Sutton Images
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: LAT Images
1981
1981 Monaco GP sıralama turlarında Nelson Piquet, 0.078 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Gilles Villeneuve ise ikinci oldu. Ancak ertesi gün Piquet kaza yaparak yarış dışı kaldı ve zafer Villeneuve'e gitti.
Alan Jones ikinci ve Jacques Laffite üçüncü oldu. O yarışta sadece bu üç isim 76 turun hepsini tamamladı.
Gilles Villeneuve, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Gilles Villeneuve, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Alan Jones, Williams
Fotoğraf: Williams F1
Gilles Villeneuve
Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179C
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Tambay, Theodore TY01 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Nelson Piquet, Brabham BT49C-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, Tyrrell Racing 010 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Patrese, Arrows A3 Ford
Fotoğraf: LAT Images
4 tur kala Gilles Villeneuve, Alan Jones, Williams'dan liderliği alıyor
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Derek Daly, March 811-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
1987
Monaco'da Nigel Mansell harika bir sıralama turları geçirerek en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ancak ertesi gün turbo sorunuyla henüz 29. turda yolda kaldı.
Ayrton Senna sonrasında rahat bir yarış çıkararak zafere ulaştı. Nelson Piquet ikinci ve Michele Alboreto üçüncü oldu.
Podyum: 1. Ayrton Senna, Team Lotus ve Lotus patronu Peter Warr
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: 1. Ayrton Senna, Team Lotus ve Lotus patronu Peter Warr
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
Fotoğraf: LAT Images
Peter Warr, Lotus Takım Menajeri, Steve Hallam, Lotus Mühendisi, Ayrton Senna, Lotus, Osamu Goto, Ho
Fotoğraf: Sutton Images
Stefan Johansson, McLaren MP4/3 TAG Porsche
Fotoğraf: LAT Images
1992
Williams'ın damga vurduğu yılda, Monaco GP sıralama turlarını yine Mansell ilk sırada tamamladı ve takım arkadaşı Riccardo Patrese ikinci oldu.
Ancak Ayrton Senna bitime sekiz tur kala Mansell'ı geçerek zafere ulaşan isim oldu.
Mansell ikinci ve Patrese üçüncü oldu.
Podyum: 1. Ayrton Senna, McLaren Honda, ve takım patronu Ron Dennis
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/7A
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Nigel Mansell, Williams FW14B
Fotoğraf: LAT Images
Nigel Mansell, Williams
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: 2. Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
Fotoğraf: LAT Images
Mekanikerler ve Williams FW14B Renault
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
Fotoğraf: LAT Images
Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, Jean Alesi, Ferrari F92A, kazası
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda
Fotoğraf: Ercole Colombo
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