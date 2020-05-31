F1 tarihinde bugün: 31 Mayıs

1954

Bill Vukovich, Indianapolis 500'de arka arkaya ikinci zaferini almayı başardı.

Slider Liste Yarış galibi Bill Vukovich 1 / 1 Fotoğraf: IndyCar Series

1959

1959 Hollanda GP gerçekleştirildi ve sıralama turlarında BRM sürücüsü Jo Bonnier ile Jack Brabham en iyi zamanı yaptılar. Ancak Bonnier pole pozisyonunu kazandı. Bu, kariyerin ilk pole pozisyonuydu.

Ertesi gün, Brabham'ın 14.2 saniye önünde zafere ulaşan Bonnier, kariyerinin ilk podyumu ve ilk galibiyetini almış oldu.

Brabham ikinci olurken, Masten Gregory üçüncü oldu.

Slider Liste Jo Bonnier, BRM P25 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1959

Roma'da doğan Andrea de Cesaris, 1980 ve 1994 yılları arasında 208 yarışa katıldı hiç galibiyet alamadı.

Kariyeri boyunca karıştığı kazalardan ötürü kendisine "Andrea de Crasheris" lakabı takıldı.

F1'de yarıştığı süreçte lider gittiği anlar vardı fakat asla tam anlamıyla başarılı olamadı.

Slider Liste Andrea de Cesaris 1 / 12 Fotoğraf: XPB Images Andrea de Cesaris, Jordan 191 2 / 12 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, Jordan 191 3 / 12 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, McLaren MP4/1-Ford Cosworth 4 / 12 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, Brabham BT56 BMW 5 / 12 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, Tyrrell 020B Ilmor 6 / 12 Fotoğraf: Ercole Colombo Andrea de Cesaris, Jordan 191 7 / 12 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Andrea de Cesaris, Ligier JS23 Renault 8 / 12 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, Sauber C13 9 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Andrea De Cesaris,Sauber Mercedes C13 10 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Andrea de Cesaris, Jordan 191 11 / 12 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Cesaris, Jordan 191 12 / 12 Fotoğraf: LAT Images

1981

1981 Monaco GP sıralama turlarında Nelson Piquet, 0.078 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Gilles Villeneuve ise ikinci oldu. Ancak ertesi gün Piquet kaza yaparak yarış dışı kaldı ve zafer Villeneuve'e gitti.

Alan Jones ikinci ve Jacques Laffite üçüncü oldu. O yarışta sadece bu üç isim 76 turun hepsini tamamladı.

Slider Liste Gilles Villeneuve, Ferrari 1 / 11 Fotoğraf: Ercole Colombo Gilles Villeneuve, Ferrari 2 / 11 Fotoğraf: Ercole Colombo Alan Jones, Williams 3 / 11 Fotoğraf: Williams F1 Gilles Villeneuve 4 / 11 Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179C 5 / 11 Fotoğraf: LAT Images Patrick Tambay, Theodore TY01 Ford 6 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Nelson Piquet, Brabham BT49C-Ford Cosworth 7 / 11 Fotoğraf: LAT Images Michele Alboreto, Tyrrell Racing 010 Ford 8 / 11 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Patrese, Arrows A3 Ford 9 / 11 Fotoğraf: LAT Images 4 tur kala Gilles Villeneuve, Alan Jones, Williams'dan liderliği alıyor 10 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Derek Daly, March 811-Ford Cosworth 11 / 11 Fotoğraf: LAT Images

1987

Monaco'da Nigel Mansell harika bir sıralama turları geçirerek en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün turbo sorunuyla henüz 29. turda yolda kaldı.

Ayrton Senna sonrasında rahat bir yarış çıkararak zafere ulaştı. Nelson Piquet ikinci ve Michele Alboreto üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: 1. Ayrton Senna, Team Lotus ve Lotus patronu Peter Warr 1 / 7 Fotoğraf: LAT Images Podyum: 1. Ayrton Senna, Team Lotus ve Lotus patronu Peter Warr 2 / 7 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T 3 / 7 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T 5 / 7 Fotoğraf: LAT Images Peter Warr, Lotus Takım Menajeri, Steve Hallam, Lotus Mühendisi, Ayrton Senna, Lotus, Osamu Goto, Ho 6 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Stefan Johansson, McLaren MP4/3 TAG Porsche 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

1992

Williams'ın damga vurduğu yılda, Monaco GP sıralama turlarını yine Mansell ilk sırada tamamladı ve takım arkadaşı Riccardo Patrese ikinci oldu.

Ancak Ayrton Senna bitime sekiz tur kala Mansell'ı geçerek zafere ulaşan isim oldu.

Mansell ikinci ve Patrese üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: 1. Ayrton Senna, McLaren Honda, ve takım patronu Ron Dennis 1 / 12 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A 2 / 12 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Nigel Mansell, Williams FW14B 3 / 12 Fotoğraf: LAT Images Nigel Mansell, Williams 4 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: 2. Nigel Mansell, Williams FW14B Renault 5 / 12 Fotoğraf: LAT Images Mekanikerler ve Williams FW14B Renault 6 / 12 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Nigel Mansell, Williams FW14B Renault 7 / 12 Fotoğraf: LAT Images Nigel Mansell, Williams FW14B Renault 8 / 12 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Nigel Mansell, Williams FW14B Renault 9 / 12 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, Jean Alesi, Ferrari F92A, kazası 10 / 12 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda 11 / 12 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda 12 / 12 Fotoğraf: Ercole Colombo

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