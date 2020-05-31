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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 31 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 31 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
31 May 2020 14:34

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 31 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1954

Bill Vukovich, Indianapolis 500'de arka arkaya ikinci zaferini almayı başardı.

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Yarış galibi Bill Vukovich

Yarış galibi Bill Vukovich
1/1

Fotoğraf: IndyCar Series

 

1959

1959 Hollanda GP gerçekleştirildi ve sıralama turlarında BRM sürücüsü Jo Bonnier ile Jack Brabham en iyi zamanı yaptılar. Ancak Bonnier pole pozisyonunu kazandı. Bu, kariyerin ilk pole pozisyonuydu.

Ertesi gün, Brabham'ın 14.2 saniye önünde zafere ulaşan Bonnier, kariyerinin ilk podyumu ve ilk galibiyetini almış oldu.

Brabham ikinci olurken, Masten Gregory üçüncü oldu.

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Jo Bonnier, BRM P25

Jo Bonnier, BRM P25
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1959

Roma'da doğan Andrea de Cesaris, 1980 ve 1994 yılları arasında 208  yarışa katıldı hiç galibiyet alamadı.

Kariyeri boyunca karıştığı kazalardan ötürü kendisine "Andrea de Crasheris" lakabı takıldı.

F1'de yarıştığı süreçte lider gittiği anlar vardı fakat asla tam anlamıyla başarılı olamadı.

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Andrea de Cesaris

Andrea de Cesaris
1/12

Fotoğraf: XPB Images

Andrea de Cesaris, Jordan 191

Andrea de Cesaris, Jordan 191
2/12

Fotoğraf: LAT Images

Andrea de Cesaris, Jordan 191

Andrea de Cesaris, Jordan 191
3/12

Fotoğraf: LAT Images

Andrea de Cesaris, McLaren MP4/1-Ford Cosworth

Andrea de Cesaris, McLaren MP4/1-Ford Cosworth
4/12

Fotoğraf: LAT Images

Andrea de Cesaris, Brabham BT56 BMW

Andrea de Cesaris, Brabham BT56 BMW
5/12

Fotoğraf: LAT Images

Andrea de Cesaris, Tyrrell 020B Ilmor

Andrea de Cesaris, Tyrrell 020B Ilmor
6/12

Fotoğraf: Ercole Colombo

Andrea de Cesaris, Jordan 191

Andrea de Cesaris, Jordan 191
7/12

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Andrea de Cesaris, Ligier JS23 Renault

Andrea de Cesaris, Ligier JS23 Renault
8/12

Fotoğraf: LAT Images

Andrea de Cesaris, Sauber C13

Andrea de Cesaris, Sauber C13
9/12

Fotoğraf: Sutton Images

Andrea De Cesaris,Sauber Mercedes C13

Andrea De Cesaris,Sauber Mercedes C13
10/12

Fotoğraf: Sutton Images

Andrea de Cesaris, Jordan 191

Andrea de Cesaris, Jordan 191
11/12

Fotoğraf: LAT Images

Andrea de Cesaris, Jordan 191

Andrea de Cesaris, Jordan 191
12/12

Fotoğraf: LAT Images

 

1981

1981 Monaco GP sıralama turlarında Nelson Piquet, 0.078 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Gilles Villeneuve ise ikinci oldu. Ancak ertesi gün Piquet kaza yaparak yarış dışı kaldı ve zafer Villeneuve'e gitti.

Alan Jones ikinci ve Jacques Laffite üçüncü oldu. O yarışta sadece bu üç isim 76 turun hepsini tamamladı.

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Gilles Villeneuve, Ferrari

Gilles Villeneuve, Ferrari
1/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Gilles Villeneuve, Ferrari

Gilles Villeneuve, Ferrari
2/11

Fotoğraf: Ercole Colombo

Alan Jones, Williams

Alan Jones, Williams
3/11

Fotoğraf: Williams F1

Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve
4/11

Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179C

Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179C
5/11

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Tambay, Theodore TY01 Ford

Patrick Tambay, Theodore TY01 Ford
6/11

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Nelson Piquet, Brabham BT49C-Ford Cosworth

Nelson Piquet, Brabham BT49C-Ford Cosworth
7/11

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, Tyrrell Racing 010 Ford

Michele Alboreto, Tyrrell Racing 010 Ford
8/11

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese, Arrows A3 Ford

Riccardo Patrese, Arrows A3 Ford
9/11

Fotoğraf: LAT Images

4 tur kala Gilles Villeneuve, Alan Jones, Williams'dan liderliği alıyor

4 tur kala Gilles Villeneuve, Alan Jones, Williams'dan liderliği alıyor
10/11

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Derek Daly, March 811-Ford Cosworth

Derek Daly, March 811-Ford Cosworth
11/11

Fotoğraf: LAT Images

 

1987

Monaco'da Nigel Mansell harika bir sıralama turları geçirerek en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün turbo sorunuyla henüz 29. turda yolda kaldı.

Ayrton Senna sonrasında rahat bir yarış çıkararak zafere ulaştı. Nelson Piquet ikinci ve Michele Alboreto üçüncü oldu.

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Podyum: 1. Ayrton Senna, Team Lotus ve Lotus patronu Peter Warr

Podyum: 1. Ayrton Senna, Team Lotus ve Lotus patronu Peter Warr
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: 1. Ayrton Senna, Team Lotus ve Lotus patronu Peter Warr

Podyum: 1. Ayrton Senna, Team Lotus ve Lotus patronu Peter Warr
2/7

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Peter Warr, Lotus Takım Menajeri, Steve Hallam, Lotus Mühendisi, Ayrton Senna, Lotus, Osamu Goto, Ho

Peter Warr, Lotus Takım Menajeri, Steve Hallam, Lotus Mühendisi, Ayrton Senna, Lotus, Osamu Goto, Ho
6/7

Fotoğraf: Sutton Images

Stefan Johansson, McLaren MP4/3 TAG Porsche

Stefan Johansson, McLaren MP4/3 TAG Porsche
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

1992

Williams'ın damga vurduğu yılda, Monaco GP sıralama turlarını yine Mansell ilk sırada tamamladı ve takım arkadaşı Riccardo Patrese ikinci oldu.

Ancak Ayrton Senna bitime sekiz tur kala Mansell'ı geçerek zafere ulaşan isim oldu.

Mansell ikinci ve Patrese üçüncü oldu.

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Podyum: 1. Ayrton Senna, McLaren Honda, ve takım patronu Ron Dennis

Podyum: 1. Ayrton Senna, McLaren Honda, ve takım patronu Ron Dennis
1/12

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A
2/12

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Nigel Mansell, Williams FW14B

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Nigel Mansell, Williams FW14B
3/12

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Williams

Nigel Mansell, Williams
4/12

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: 2. Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Podyum: 2. Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
5/12

Fotoğraf: LAT Images

Mekanikerler ve Williams FW14B Renault

Mekanikerler ve Williams FW14B Renault
6/12

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
7/12

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
8/12

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
9/12

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, Jean Alesi, Ferrari F92A, kazası

Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, Jean Alesi, Ferrari F92A, kazası
10/12

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda
11/12

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda
12/12

Fotoğraf: Ercole Colombo

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Editör İnci Beğen

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