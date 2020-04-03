F1 tarihinde bugün: 3 Nisan

3 Nisan 1977

Sezonun dördüncü yarışı olan Batı Amerika GP, Long Beach pistinde yapıldı. Niki Lauda 1:21.630'luk derecesiyle pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak üçüncü sıradan başlayan Jody Scheckter, startla birlikte liderliğe çıktı ve 76 turun tamamını lider geçti. Ancak sonrasında Scheckter'in sağ ön lastiğinde problem yaşamasıyla bitime dört tur kala Mario Andretti liderliğe çıktı ve kazanan isim oldu. Lauda ikinci ve Scheckter üçüncü sırada finiş gördü. Bu, Andretti'nin üçüncü F1 zaferiydi.

Slider Liste Mario Andretti, Lotus 78 Ford 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, Ferrari 312T2 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

3 Nisan 1988

Sezonun açılış yarışı Brezilya'da gerçekleşti ve yarış, Nelson Piquet'nin Ayrton Senna ile Nigel Mansell'a ve onların eşlerine/ailelerine yarış öncesinde laf atmasının gölgesinde başladı. Senna pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak aracı formasyon turunda, ilk viteste takılı kaldı. Brezilyalı sürücü yedek araca geçti ve yarışa pit yolundan başladı. İkinciliğe kadar da çıktı, ancak araç değişikliği yapması nedeniyle diskalifiye edildi. Sonrasında zafer Alain Prost'un oldu. Gerhard Berger ikinci ve Piquet üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Gerhard Berger, 3. Nelson Piquet 1 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Alain Prost, McLaren MP4/4 yolda kalıyor 2 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/4 3 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/4 4 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Damalı bayrak: Alain Prost, McLaren MP4/4 5 / 7 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4/4 6 / 7 Fotoğraf: Sutton Images McLaren pit duvarı; Ayrton Senna, McLaren MP4/4 Honda, ve Gordon Murray 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

3 Nisan 1993

Nigel Mansell'in Indycar'ın oval pistindeki ilk sürüşünü yaptı. Ancak Lola ile antrenman seansı sırasında 170 mph ile Phoenix Uluslararası Yarış Pisti'nin duvarına çarptı. İngiliz sürücü çarpışmanın etkisiyle bilincini kaybetti ve helikopterle hastaneye götürüldü. Sarsıntı geçirmişti ve sağ omzunda çürükler vardı. Bununla birlikte Mansell bu olay öncesinde ilk IndyCar yarışı olan Avustralya'daki cadde yarışını kazanmıştı.

Slider Liste Nigel Mansell 1 / 1 Fotoğraf: IndyCar Series

3 Nisan 1998

McLaren, 13 yaşındaki karting sürücüsü Lewis Hamilton'la anlaşma imzaladığını duyurdu. Ron Dennis, Hamilton'un zirveye kadar yükselebilecek güçte olduğunu ve onun artık takımın sürücü programında yer alacağını duyurdu.

Hamilton'un babası, "Bunun bu kadar yakın zamanda olmasını beklemiyordu. McLaren bizimle ilk konuştuğunda buna inanamadık. McLaren'in bize sunduğu şey, Lewis'in eğitiminin doğru yolda kalmasını ve ayaklarını yerde tutmasını sağlayan eksiksiz bir paket. Ancak Lewis'in onların istediği sonuçları elde etmesi gerekecek." demişti.

Slider Liste Nico Rosberg ve Lewis Hamilton 1 / 1

3 Nisan 2005

Bahreyn Grand Prix'si Papa II. Jean Paul öldükten bir gün sonra gerçekleşti ve birçok takım ve sürücü buna büyük saygı gösterdi. Ferrari, aracın burun kısmını siyaha boyadı.

Yarışı, pole pozisyonundan başlayan Fernando Alonso kazandı ve podyumda kutlama yapılmadı. Jarno Trulli ikinci, Kimi Raikkonen üçüncü oldu.

Michael Schumacher 59 yarış sonra teknik sorun yaşadı ve spin atarak yarış dışı kaldı.

Slider Liste Start: Fernando Alonso takes ve ve Michael Schumacher 1 / 4 Fotoğraf: XPB Images Start: Fernando Alonso ve Jarno Trulli ve Michael Schumacher 2 / 4 Fotoğraf: Toyota Racing Podyum: 2. Jarno Trulli Toyota, 1. Fernando Alonso, Renault F1 Team, 3. Kimi Raikkonen, McLaren 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Renault F1 takım elemanları 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

3 Nisan 2016

Yarışa Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladı. Sebastian Vettel henüz formasyon turunda dumanlar çıkaran aracını kenara çekti ve böylelikle Ferrari'nin galibiyet umudu sona erdi.

Nico Rosberg harika bir start almayı başardı ve ilk virajı lider döndü.

Harika bir start alan Valtteri Bottas, ilk virajda Hamilton'la temas yaşadı ve İngiliz pilot geriye düştü.

Rosberg sonrasında zafere ulaşmayı başarırken, Kimi Raikkonen son bölümde iyi bir tempo yakalayıp ikinci sırda finiş gördü.

Hamilton ise temasın ardından üçüncü oldu.