F1 tarihinde bugün: 3 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 3 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1949
Hollandalı pilot Boy Hayje, Amsterdam'da dünyaya geldi.
F1'de yarıştığı sürede hiç iyi bir izlenim bırakmadı. Sadece katıldığı yedi yarışın üçünde yarışa katılma hakkı elde etti ve bunlardan hiçbirisinde finiş göremedi.
Michael Bleekemolen, Jan Lammers, Boy Hayje en een jonge Sebastiaan Bleekemolen
1981
1981 San Marino GP sıralama turlarında Ferrari sürücüsü Gilles Villeneuve, Carlos Reutamann'ın önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak yarışta zafer Williams pilotu Nelson Piquet'nın oldu. İlk turlarda Villeneuve iyi bir performans sergilese de stratejik anlamda iyi bir gün geçiremedi ve gerilere düştü.
Bir noktada Didier Pironi liderdi ama Piquet daha iyi bir gün geçirerek zafere ulaştı. Podyumu Riccardo Patrese ile Carlos Reutemann tamamladı.
Nelson Piquet, Brabham BT49C Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1987
Lotus pilotu Ayrton Senna, 1:25.826'lık derecesiyle San Marino'da pole pozisyonunu kazandı ve iki Williams'ı da geride bırakmış oldu. Alain Prost'u da geride bırakan Senna'nın bu turu, takım arkadaşı Satoru Nakajima'dan 3.7 saniye daha iyiydi.
Ancak yarışta Nigel Mansell fırtınası vardı ve İngiliz pilot, Senna'nın 27.5 saniye önünde galibiyete ulaştı.
Podyumu Michele Alboreto tamamlarken, Nelson Piquet ve Alain Prost finiş göremediler.
Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams, 2. Ayrton Senna, Team Lotus, 3. Michele Alboreto, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Start: Ayrton Senna, Lotus 99T Honda, Alain Prost, McLaren MP4/3 TAG Porsche, ve Gerhard Berger, Ferrari F187
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, Ferrari F187
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna Lotus kokpitinde
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Philippe Streiff, Tyrrell DG016 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Nigel Mansell, Williams FW11B Honda
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Lotus
Fotoğraf: LAT Images
Gabriele Tarquini, Osella FA1G Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
Teo Fabi, Benetton B187 Ford
Fotoğraf: LAT Images
1992
Nigel Mansell, 1992 İspanya GP'de kariyerinin en iyi performanslarından birisini sergiledi ve 1:20.190'la en yakın rakibi Michael Schumacher'in 1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Değişken koşullarda gerçekleştirilen yarışta ise yine Schumacher'in 23.9 saniye önünde zafere ulaşan isim oldu.
Bu, Mansell'ın hiç şüphesiz en iyi zaferlerinden biriydi. Jean Alesi o yarışta podyumu tamamlarken, Ayrton Senna finiş göremedi.
Yarıştan sonra Mansell'ın performansından çok Williams'ın hız avantajı konuşulunca İngiliz pilot patladı ve kendisine bu soruyu sorana "aptal" dedi.
Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams Renault, 2. Michael Schumacher, Benetton Ford
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Benetton
Fotoğraf: LAT Images
Ukyo Katayama, Venturi Larrousse LC92
Fotoğraf: LAT Images
Nigel Mansell ve Christian Fittipaldi
Fotoğraf: Renault
Ivan Capelli, Ferrari F92A
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Benetton B192 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd
Fotoğraf: Sutton Images
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