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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 3 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 3 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
3 May 2020 16:35

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 3 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1949

Hollandalı pilot Boy Hayje, Amsterdam'da dünyaya geldi.

F1'de yarıştığı sürede hiç iyi bir izlenim bırakmadı. Sadece katıldığı yedi yarışın üçünde yarışa katılma hakkı elde etti ve bunlardan hiçbirisinde finiş göremedi.

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Michael Bleekemolen, Jan Lammers, Boy Hayje en een jonge Sebastiaan Bleekemolen

Michael Bleekemolen, Jan Lammers, Boy Hayje en een jonge Sebastiaan Bleekemolen
1/1

 

 

1981

1981 San Marino GP sıralama turlarında Ferrari sürücüsü Gilles Villeneuve, Carlos Reutamann'ın önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak yarışta zafer Williams pilotu Nelson Piquet'nın oldu. İlk turlarda Villeneuve iyi bir performans sergilese de stratejik anlamda iyi bir gün geçiremedi ve gerilere düştü.

Bir noktada Didier Pironi liderdi ama Piquet daha iyi bir gün geçirerek zafere ulaştı. Podyumu Riccardo Patrese ile Carlos Reutemann tamamladı.

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Nelson Piquet, Brabham BT49C Ford

Nelson Piquet, Brabham BT49C Ford
1/1

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

 

1987

Lotus pilotu Ayrton Senna, 1:25.826'lık derecesiyle San Marino'da pole pozisyonunu kazandı ve iki Williams'ı da geride bırakmış oldu. Alain Prost'u da geride bırakan Senna'nın bu turu, takım arkadaşı Satoru Nakajima'dan 3.7 saniye daha iyiydi.

Ancak yarışta Nigel Mansell fırtınası vardı ve İngiliz pilot, Senna'nın 27.5 saniye önünde galibiyete ulaştı.

Podyumu Michele Alboreto tamamlarken, Nelson Piquet ve Alain Prost finiş göremediler.

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Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams, 2. Ayrton Senna, Team Lotus, 3. Michele Alboreto, Ferrari

Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams, 2. Ayrton Senna, Team Lotus, 3. Michele Alboreto, Ferrari
1/9

Fotoğraf: LAT Images

Start: Ayrton Senna, Lotus 99T Honda, Alain Prost, McLaren MP4/3 TAG Porsche, ve Gerhard Berger, Ferrari F187

Start: Ayrton Senna, Lotus 99T Honda, Alain Prost, McLaren MP4/3 TAG Porsche, ve Gerhard Berger, Ferrari F187
2/9

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, Ferrari F187

Michele Alboreto, Ferrari F187
3/9

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna Lotus kokpitinde

Ayrton Senna Lotus kokpitinde
4/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Philippe Streiff, Tyrrell DG016 Ford

Philippe Streiff, Tyrrell DG016 Ford
5/9

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Williams FW11B Honda

Nigel Mansell, Williams FW11B Honda
6/9

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Lotus

Ayrton Senna, Lotus
7/9

Fotoğraf: LAT Images

Gabriele Tarquini, Osella FA1G Alfa Romeo

Gabriele Tarquini, Osella FA1G Alfa Romeo
8/9

Fotoğraf: LAT Images

Teo Fabi, Benetton B187 Ford

Teo Fabi, Benetton B187 Ford
9/9

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1992

Nigel Mansell, 1992 İspanya GP'de kariyerinin en iyi performanslarından birisini sergiledi ve 1:20.190'la en yakın rakibi Michael Schumacher'in 1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Değişken koşullarda gerçekleştirilen yarışta ise yine Schumacher'in 23.9 saniye önünde zafere ulaşan isim oldu.

Bu, Mansell'ın hiç şüphesiz en iyi zaferlerinden biriydi. Jean Alesi o yarışta podyumu tamamlarken, Ayrton Senna finiş göremedi.

Yarıştan sonra Mansell'ın performansından çok Williams'ın hız avantajı konuşulunca İngiliz pilot patladı ve kendisine bu soruyu sorana "aptal" dedi.

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Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams Renault, 2. Michael Schumacher, Benetton Ford

Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams Renault, 2. Michael Schumacher, Benetton Ford
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Benetton

Michael Schumacher, Benetton
2/7

Fotoğraf: LAT Images

Ukyo Katayama, Venturi Larrousse LC92

Ukyo Katayama, Venturi Larrousse LC92
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell ve Christian Fittipaldi

Nigel Mansell ve Christian Fittipaldi
4/7

Fotoğraf: Renault

Ivan Capelli, Ferrari F92A

Ivan Capelli, Ferrari F92A
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Benetton B192 Ford

Michael Schumacher, Benetton B192 Ford
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd

Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd
7/7

Fotoğraf: Sutton Images

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