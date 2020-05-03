F1 tarihinde bugün: 3 Mayıs

1949

Hollandalı pilot Boy Hayje, Amsterdam'da dünyaya geldi.

F1'de yarıştığı sürede hiç iyi bir izlenim bırakmadı. Sadece katıldığı yedi yarışın üçünde yarışa katılma hakkı elde etti ve bunlardan hiçbirisinde finiş göremedi.

Slider Liste Michael Bleekemolen, Jan Lammers, Boy Hayje en een jonge Sebastiaan Bleekemolen 1 / 1

1981

1981 San Marino GP sıralama turlarında Ferrari sürücüsü Gilles Villeneuve, Carlos Reutamann'ın önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak yarışta zafer Williams pilotu Nelson Piquet'nın oldu. İlk turlarda Villeneuve iyi bir performans sergilese de stratejik anlamda iyi bir gün geçiremedi ve gerilere düştü.

Bir noktada Didier Pironi liderdi ama Piquet daha iyi bir gün geçirerek zafere ulaştı. Podyumu Riccardo Patrese ile Carlos Reutemann tamamladı.

Slider Liste Nelson Piquet, Brabham BT49C Ford 1 / 1 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1987

Lotus pilotu Ayrton Senna, 1:25.826'lık derecesiyle San Marino'da pole pozisyonunu kazandı ve iki Williams'ı da geride bırakmış oldu. Alain Prost'u da geride bırakan Senna'nın bu turu, takım arkadaşı Satoru Nakajima'dan 3.7 saniye daha iyiydi.

Ancak yarışta Nigel Mansell fırtınası vardı ve İngiliz pilot, Senna'nın 27.5 saniye önünde galibiyete ulaştı.

Podyumu Michele Alboreto tamamlarken, Nelson Piquet ve Alain Prost finiş göremediler.

Slider Liste Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams, 2. Ayrton Senna, Team Lotus, 3. Michele Alboreto, Ferrari 1 / 9 Fotoğraf: LAT Images Start: Ayrton Senna, Lotus 99T Honda, Alain Prost, McLaren MP4/3 TAG Porsche, ve Gerhard Berger, Ferrari F187 2 / 9 Fotoğraf: LAT Images Michele Alboreto, Ferrari F187 3 / 9 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna Lotus kokpitinde 4 / 9 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Philippe Streiff, Tyrrell DG016 Ford 5 / 9 Fotoğraf: LAT Images Nigel Mansell, Williams FW11B Honda 6 / 9 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Lotus 7 / 9 Fotoğraf: LAT Images Gabriele Tarquini, Osella FA1G Alfa Romeo 8 / 9 Fotoğraf: LAT Images Teo Fabi, Benetton B187 Ford 9 / 9 Fotoğraf: LAT Images

1992

Nigel Mansell, 1992 İspanya GP'de kariyerinin en iyi performanslarından birisini sergiledi ve 1:20.190'la en yakın rakibi Michael Schumacher'in 1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Değişken koşullarda gerçekleştirilen yarışta ise yine Schumacher'in 23.9 saniye önünde zafere ulaşan isim oldu.

Bu, Mansell'ın hiç şüphesiz en iyi zaferlerinden biriydi. Jean Alesi o yarışta podyumu tamamlarken, Ayrton Senna finiş göremedi.

Yarıştan sonra Mansell'ın performansından çok Williams'ın hız avantajı konuşulunca İngiliz pilot patladı ve kendisine bu soruyu sorana "aptal" dedi.