F1 tarihinde bugün: 3 Mart

3 Mart 1961: Perry McCarthy'nin doğum günü! 1 / 4 1992’de Andrea Moda takımı ile sıralama turlarına katıldığı F1 yarışlarının hiçbirine katılamayan Perry McCarthy, bugün dünyaya geldi. Kendisini daha çok BBC’nin hit şovu olan Top Gear programındaki orijinal Stig olarak tanıyoruz. Popüler kişilik kendisinin Stig olduğunu, yazdığı otobiyografisi olan Flat Out, Flat Broke’ta açıklamıştı. Şov ile olan kontratı ise ikinci seri sırasında sonlandırıldı. Onun yerini beyaz Stig aldı.

3 Mart 1979: Nikolas Kiesa dünyaya geliyor 2 / 4 Fotoğraf: XPB Images Danimarkalı pilot Nicolas Kiesa dünyaya geldi. Beş kez Formula 1'de yarışmasına ve tüm yaşlardalar finiş görmesine rağmen hiç puan alamadı. Galibiyetini kutlamak adına son turda yavaşlayan Bjorn Wirdheim'ı geçerek 2003 Formula 3000 yarışını kazandı.

3 Mart 1992: Lella Lombardi hayatını kaybediyor 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Lella olarak da bilinen, Formula 1 tarihinin tartışmalı olarak en iyi kadın sürücüsü olarak gösterilen Maria Grazia Lombardi, 50 yaşında Milano’daki evinde hayata gözlerini yumdu. Kendisi şu ana kadar F1 tarihinin puan kazanabilen tek kadın sürücüsüydü, kısa kesilen 1975 İspanya Grand Prix’ini altıncı sırada tamamlayarak yarım puan almayı başarmıştı. Rolf Stommelen’in yaptığı, 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan ciddi bir kaza sonucunda yarış, yarı noktasında sonlandırıldı.