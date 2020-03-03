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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 3 Mart

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3 Mart 1961: Perry McCarthy'nin doğum günü!

3 Mart 1961: Perry McCarthy'nin doğum günü!
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1992’de Andrea Moda takımı ile sıralama turlarına katıldığı F1 yarışlarının hiçbirine katılamayan Perry McCarthy, bugün dünyaya geldi. Kendisini daha çok BBC’nin hit şovu olan Top Gear programındaki orijinal Stig olarak tanıyoruz. Popüler kişilik kendisinin Stig olduğunu, yazdığı otobiyografisi olan Flat Out, Flat Broke’ta açıklamıştı. Şov ile olan kontratı ise ikinci seri sırasında sonlandırıldı. Onun yerini beyaz Stig aldı.

3 Mart 1979: Nikolas Kiesa dünyaya geliyor

3 Mart 1979: Nikolas Kiesa dünyaya geliyor
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Fotoğraf: XPB Images

Danimarkalı pilot Nicolas Kiesa dünyaya geldi. Beş kez Formula 1'de yarışmasına ve tüm yaşlardalar finiş görmesine rağmen hiç puan alamadı. Galibiyetini kutlamak adına son turda yavaşlayan Bjorn Wirdheim'ı geçerek 2003 Formula 3000 yarışını kazandı.

3 Mart 1992: Lella Lombardi hayatını kaybediyor

3 Mart 1992: Lella Lombardi hayatını kaybediyor
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Fotoğraf: LAT Images

Lella olarak da bilinen, Formula 1 tarihinin tartışmalı olarak en iyi kadın sürücüsü olarak gösterilen Maria Grazia Lombardi, 50 yaşında Milano’daki evinde hayata gözlerini yumdu. Kendisi şu ana kadar F1 tarihinin puan kazanabilen tek kadın sürücüsüydü, kısa kesilen 1975 İspanya Grand Prix’ini altıncı sırada tamamlayarak yarım puan almayı başarmıştı. Rolf Stommelen’in yaptığı, 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan ciddi bir kaza sonucunda yarış, yarı noktasında sonlandırıldı.

3 Mart 2002: Avustralya GP yapılıyor

3 Mart 2002: Avustralya GP yapılıyor
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Fotoğraf: Ferrari Media Center

Sezonu Avustralya Grand Prix'siyle başladı. İki güvenlik aracını da içeren yoğun yarışın ardından sonunda Ferrari pilotu Michael Schumacher zafere ulaştı. Çok sayıda aracın yarış dışı kaldığı bir yarıştı ve 22 pilottan sadece sekizi finiş gördü. En büyük olay, Ralf Schumacher'le Rubens Barrichello'nun yarışın başında yaptığı büyük kazaydı. Sekiz araç o kazada hasar gördü. Heinz Harald Frentzen, kırmızı ışık yanarken pitten ayrıldığı için diskalifiye edildi ve Enrique Bernoldi de yedek araçla yarıştığı için diskalifiye edildi. Felipe Massa, Takuma Sato, Allan McNisch, Mark Webber ve Toyota'nın F1'deki ilk yarışıydı.

Ekleyen:
, Editör
3 Mar 2020 18:13

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 3 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

3 Mart 1927*

Gallerli sürücü John Parry-Thomas, 'yeryüzünün gelmiş geçmiş en hızlısı' olma rekorunu kırmayı denerken hayatını kaybeden ilk kişi oldu. Pilotun kullandığı 27-litrelik Babs aracı, 273 kmh hıza ulaştığı esnada aracın hareket zinciri koptu ve pilotun kafasına çarptı. Araç taklalar atarak alev aldı ve seyirciler pilota ulaşmayı başardıklarında, Parry-Thomas’ın kafası vücudunun bir kısmından ayrılmıştı. Ekibi, sürücünün cansız bedenini araçtan çıkarabilmek için bacaklarını kırmak zorunda kaldılar. Babs (araç), Parry-Thomas’ın vefat ettiği yere yakın bir yere gömüldü, ancak 40 sene sonra Owen Wynn Owen tarafından ortaya çıkartıldı ve 15 sene boyunca restore edildi. Babs şu anda Carmarthenshire’da bulunan Pendine Museum of Speed’de sergileniyor ve bazı tarihsel organizasyonlarda piste çıkıyor.

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