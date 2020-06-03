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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 3 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 3 Haziran
Ekleyen:
, Editör
3 Haz 2020 14:33

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 3 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1956

1956 Belçika GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Juan Manuel Fangi 4:09.8 yaparak pole pozisyonunu almayı başardı.

Ancak ertesi gün şanzıman arızasıyla damalı bayrağı göremedi.

36 tur süren yarışı Peter Collins kazanırken, Paul Frere ikinci ve Cesare Perdisa üçüncü oldu.

Bu, Collins'in ilk zaferi, Frese'nin ise ilk podyumuydu.

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Peter Collins in the Ferrari-Lancia D50

Peter Collins in the Ferrari-Lancia D50
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Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

1962

1962 Monaco GP sıralama turlarında Jim Clark 1:35.4 yaparak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Bu Clark'ın ilk pole pozisyonuydu.

Ertesi gün Clark, debriyaj sorunuyla yarış dışı kalırken, Bruce McLaren 1.3 saniye farkla zafere ulaştı. Phill Hill ikinci olurken, takım arkadaşı Lorenzo Bandini üçüncü oldu. Bu, Bandini'nin ilk podyumuydu.

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Bruce McLaren, Cooper T60 Climax

Bruce McLaren, Cooper T60 Climax
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Fotoğraf: LAT Images

 

1984

Alain Prost, McLaren ile katıldığı sıralama turlarında Nigel Mansell'ın önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak Monaco caddelerindeki yarış yoğun yağmur altında gerçekleşti ve yağmur nedeniyle yarış 31. turda durduruldu.

Yarış bir daha başlamadı ve Prost galibiyete ulaştı. Ancak herkese normal puanın yarısı verildi. Senna ikinci olarak kariyerini ilk podyumunu yakaladı.

Stefen Bellof üçüncü olsa da, diskalifiye edildi ve podyum Rene Arnoux'a geçti.

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Alain Prost, McLaren MP4/2

Alain Prost, McLaren MP4/2
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Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Ayrton Senna, Toleman

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Ayrton Senna, Toleman
2/6

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/2

Alain Prost, McLaren MP4/2
3/6

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4\2 TAG Porsche, Mirabeau'da, Nigel Mansell, Lotus 95T Renault

Alain Prost, McLaren MP4\2 TAG Porsche, Mirabeau'da, Nigel Mansell, Lotus 95T Renault
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren MP4\2

Alain Prost, McLaren MP4\2
5/6

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren MP4/2

Alain Prost, McLaren MP4/2
6/6

Fotoğraf: Sutton Images

 

1973

Monaco GP sıralama turlarında Jackie Stewart 1:27.5 yaparak pole pozisyonunu kazanırken, Ronnie Peterson ikinci ve Denny Hulme üçüncü oldu.

Ertesi gün Stewart 1.3 saniye farkla zafere ulaştı ve Emerson Fittipaldi ikinci oldu.

Lotus'tan Ronnie Peterson bir tur geride üçüncü oldu. O yarışta çok sayıda pilot yarış dışı kaldı ve sadece iki pilot 78 turun hepsini tamamladı.

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Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford

Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford
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Fotoğraf: LAT Images

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Editör İnci Beğen

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