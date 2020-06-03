F1 tarihinde bugün: 3 Haziran

1956



1956 Belçika GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Juan Manuel Fangi 4:09.8 yaparak pole pozisyonunu almayı başardı.

Ancak ertesi gün şanzıman arızasıyla damalı bayrağı göremedi.

36 tur süren yarışı Peter Collins kazanırken, Paul Frere ikinci ve Cesare Perdisa üçüncü oldu.

Bu, Collins'in ilk zaferi, Frese'nin ise ilk podyumuydu.

Slider Liste Peter Collins in the Ferrari-Lancia D50 1 / 1 Fotoğraf: Ferrari Media Center

1962

1962 Monaco GP sıralama turlarında Jim Clark 1:35.4 yaparak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Bu Clark'ın ilk pole pozisyonuydu.

Ertesi gün Clark, debriyaj sorunuyla yarış dışı kalırken, Bruce McLaren 1.3 saniye farkla zafere ulaştı. Phill Hill ikinci olurken, takım arkadaşı Lorenzo Bandini üçüncü oldu. Bu, Bandini'nin ilk podyumuydu.

Slider Liste Bruce McLaren, Cooper T60 Climax 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1984

Alain Prost, McLaren ile katıldığı sıralama turlarında Nigel Mansell'ın önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak Monaco caddelerindeki yarış yoğun yağmur altında gerçekleşti ve yağmur nedeniyle yarış 31. turda durduruldu.

Yarış bir daha başlamadı ve Prost galibiyete ulaştı. Ancak herkese normal puanın yarısı verildi. Senna ikinci olarak kariyerini ilk podyumunu yakaladı.

Stefen Bellof üçüncü olsa da, diskalifiye edildi ve podyum Rene Arnoux'a geçti.

Slider Liste Alain Prost, McLaren MP4/2 1 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Ayrton Senna, Toleman 2 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/2 3 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4\2 TAG Porsche, Mirabeau'da, Nigel Mansell, Lotus 95T Renault 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4\2 5 / 6 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4/2 6 / 6 Fotoğraf: Sutton Images

1973

Monaco GP sıralama turlarında Jackie Stewart 1:27.5 yaparak pole pozisyonunu kazanırken, Ronnie Peterson ikinci ve Denny Hulme üçüncü oldu.

Ertesi gün Stewart 1.3 saniye farkla zafere ulaştı ve Emerson Fittipaldi ikinci oldu.

Lotus'tan Ronnie Peterson bir tur geride üçüncü oldu. O yarışta çok sayıda pilot yarış dışı kaldı ve sadece iki pilot 78 turun hepsini tamamladı.