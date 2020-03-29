F1 tarihinde bugün: 29 Mart

29 Mart 1961: Gary Brabham'ın doğum günü
Fotoğraf: Sutton Images
Avustralyalı F1 efsanesi Jack Brabham'ın üç oğlundan biri olan Gary Brabham, Londra Wimbledon'da doğdu. 1990 yılında iki Grand Prix hafta sonuna katıldı ancak sıralama turlarında yeterince iyi bir tur atamayınca yarışa katılamadı. Ayrıca 1993 ve 1994 yıllarında iki ChampCar yarışında da yarıştı.
29 Mart 1974: Marc Gene'nin doğum günü
Fotoğraf: Sutton Images
Marc Gene, İspanya'nın Sabadell şehrinde doğdu. 1999-2004 yılları arasında 36 yarışta yer aldı. Luca Badoer ile birlikte Ferrari test sürücüsü olmaya devam etti ve günümüzde İtalyan takım adına çalışmaya devam ediyor.
29 Mart 1998: Hakkinen zaferlerine devam ediyor
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, Brezilya GP'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve McLaren da arka arkaya üçüncü dublesini aldı. Hakkinen pole pozisyonundan başladı ve en hızlı turu da kaydetti. Yarış, Damon Hill'in hafif bir araca sahip olduğu için diskalifiye olmasıyla da biliniyor. Hill, "İşlerin bundan daha kötüye gideceğini sanmıyorum." demişti. Schumacher podyumu tamamladı ancak bir dakika geride kaldı.
29 Mart 2009: Brawn GP ve Button fırtınası
Fotoğraf: XPB Images
Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'si, Brawn GP'nin Formula 1'deki ilk yarışıydı ve sezona çarpıcı şekilde başladılar. Jenson Button sıralama turlarında harika bir performansla pole pozisyonunu alırken, Rubens Barrichello ikinci olmuştu. Böylelikle Brawn GP 1-2 oldu. Startla birlikte Barrichello geriye düşerken, Sebastian Vettel ikinci sıraya çıktı. Kazuki Nakajima'nın kazası sonrası piste güvenlik aracı girdi ve Button buna rağmen yerini korudu. Bitime üç tur kala Robert Kubica ile Sebastian Vettel arasındaki mücadelede temas yaşandı. Her iki pilotun aracı da hasar alınca, Barrichello ikinciliğe çıktı. Böylelikle Button zafere ulaşırken, Barrichello dubleyi getirdi. Jarno Trulli 20. sıradan başladığı yarışta üçüncü olup podyuma çıktı. Lewis Hamilton ise 18. başladığı yarışta dördüncü oldu.
29 Mart 2015: Vettel, Malezya'da kazanıyor
Fotoğraf: XPB Images
Ferrari sürpriz şekilde sezona iyi başlamıştı ve Malezya'daki ikinci yarışta Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'in sadece 0.074 saniye gerisinde ikinci oldu. Sebastian Vettel yarışta Hamilton'ın farkı açıp gitmesine izin vermedi ve pit stopların ardından liderliği alarak zafere ulaştı. Hamilton ikinci olurken, Nico Rosberg üçüncü ve lastik patlamasına rağmen Kimi Raikkonen dördüncü oldu.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 29 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
29 Mart 1981: David Prophet hayatını kaybediyor
İngiliz yarış pilotu David Prophet, Silverstone pistinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir helikopter kazasında öldü. Hong Kong'da doğdu, Güney Afrika'da iki yarışa katıldı.
Önceki haber
Vasseur: "Altı ayda 15-18 yarış yapmak zor olacak"
Sonraki haber
Ricciardo: “F1, Avustralya GP’nin iptali öncesinde ateşle oynuyordu”
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen
F1 tarihinde bugün: 29 Mart
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
11:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
15:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
11:00
11:00
|
|Sıralama
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
14:00
14:00
|
|Yarış
|
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
|
14:10
14:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler