F1 tarihinde bugün: 29 Mart

29 Mart 1961: Gary Brabham'ın doğum günü 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Avustralyalı F1 efsanesi Jack Brabham'ın üç oğlundan biri olan Gary Brabham, Londra Wimbledon'da doğdu. 1990 yılında iki Grand Prix hafta sonuna katıldı ancak sıralama turlarında yeterince iyi bir tur atamayınca yarışa katılamadı. Ayrıca 1993 ve 1994 yıllarında iki ChampCar yarışında da yarıştı.

29 Mart 1974: Marc Gene'nin doğum günü 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Marc Gene, İspanya'nın Sabadell şehrinde doğdu. 1999-2004 yılları arasında 36 yarışta yer aldı. Luca Badoer ile birlikte Ferrari test sürücüsü olmaya devam etti ve günümüzde İtalyan takım adına çalışmaya devam ediyor.

29 Mart 1998: Hakkinen zaferlerine devam ediyor 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mika Hakkinen, Brezilya GP'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve McLaren da arka arkaya üçüncü dublesini aldı. Hakkinen pole pozisyonundan başladı ve en hızlı turu da kaydetti. Yarış, Damon Hill'in hafif bir araca sahip olduğu için diskalifiye olmasıyla da biliniyor. Hill, "İşlerin bundan daha kötüye gideceğini sanmıyorum." demişti. Schumacher podyumu tamamladı ancak bir dakika geride kaldı.

29 Mart 2009: Brawn GP ve Button fırtınası 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'si, Brawn GP'nin Formula 1'deki ilk yarışıydı ve sezona çarpıcı şekilde başladılar. Jenson Button sıralama turlarında harika bir performansla pole pozisyonunu alırken, Rubens Barrichello ikinci olmuştu. Böylelikle Brawn GP 1-2 oldu. Startla birlikte Barrichello geriye düşerken, Sebastian Vettel ikinci sıraya çıktı. Kazuki Nakajima'nın kazası sonrası piste güvenlik aracı girdi ve Button buna rağmen yerini korudu. Bitime üç tur kala Robert Kubica ile Sebastian Vettel arasındaki mücadelede temas yaşandı. Her iki pilotun aracı da hasar alınca, Barrichello ikinciliğe çıktı. Böylelikle Button zafere ulaşırken, Barrichello dubleyi getirdi. Jarno Trulli 20. sıradan başladığı yarışta üçüncü olup podyuma çıktı. Lewis Hamilton ise 18. başladığı yarışta dördüncü oldu.