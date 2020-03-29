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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 29 Mart

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29 Mart 1961: Gary Brabham'ın doğum günü

29 Mart 1961: Gary Brabham'ın doğum günü
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Fotoğraf: Sutton Images

Avustralyalı F1 efsanesi Jack Brabham'ın üç oğlundan biri olan Gary Brabham, Londra Wimbledon'da doğdu. 1990 yılında iki Grand Prix hafta sonuna katıldı ancak sıralama turlarında yeterince iyi bir tur atamayınca yarışa katılamadı. Ayrıca 1993 ve 1994 yıllarında iki ChampCar yarışında da yarıştı.

29 Mart 1974: Marc Gene'nin doğum günü

29 Mart 1974: Marc Gene'nin doğum günü
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Fotoğraf: Sutton Images

Marc Gene, İspanya'nın Sabadell şehrinde doğdu. 1999-2004 yılları arasında 36 yarışta yer aldı. Luca Badoer ile birlikte Ferrari test sürücüsü olmaya devam etti ve günümüzde İtalyan takım adına çalışmaya devam ediyor.

29 Mart 1998: Hakkinen zaferlerine devam ediyor

29 Mart 1998: Hakkinen zaferlerine devam ediyor
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, Brezilya GP'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve McLaren da arka arkaya üçüncü dublesini aldı. Hakkinen pole pozisyonundan başladı ve en hızlı turu da kaydetti. Yarış, Damon Hill'in hafif bir araca sahip olduğu için diskalifiye olmasıyla da biliniyor. Hill, "İşlerin bundan daha kötüye gideceğini sanmıyorum." demişti. Schumacher podyumu tamamladı ancak bir dakika geride kaldı.

29 Mart 2009: Brawn GP ve Button fırtınası

29 Mart 2009: Brawn GP ve Button fırtınası
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Fotoğraf: XPB Images

Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'si, Brawn GP'nin Formula 1'deki ilk yarışıydı ve sezona çarpıcı şekilde başladılar. Jenson Button sıralama turlarında harika bir performansla pole pozisyonunu alırken, Rubens Barrichello ikinci olmuştu. Böylelikle Brawn GP 1-2 oldu. Startla birlikte Barrichello geriye düşerken, Sebastian Vettel ikinci sıraya çıktı. Kazuki Nakajima'nın kazası sonrası piste güvenlik aracı girdi ve Button buna rağmen yerini korudu. Bitime üç tur kala Robert Kubica ile Sebastian Vettel arasındaki mücadelede temas yaşandı. Her iki pilotun aracı da hasar alınca, Barrichello ikinciliğe çıktı. Böylelikle Button zafere ulaşırken, Barrichello dubleyi getirdi. Jarno Trulli 20. sıradan başladığı yarışta üçüncü olup podyuma çıktı. Lewis Hamilton ise 18. başladığı yarışta dördüncü oldu.

29 Mart 2015: Vettel, Malezya'da kazanıyor

29 Mart 2015: Vettel, Malezya'da kazanıyor
5/5

Fotoğraf: XPB Images

Ferrari sürpriz şekilde sezona iyi başlamıştı ve Malezya'daki ikinci yarışta Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'in sadece 0.074 saniye gerisinde ikinci oldu. Sebastian Vettel yarışta Hamilton'ın farkı açıp gitmesine izin vermedi ve pit stopların ardından liderliği alarak zafere ulaştı. Hamilton ikinci olurken, Nico Rosberg üçüncü ve lastik patlamasına rağmen Kimi Raikkonen dördüncü oldu.

Ekleyen:
, Editör
29 Mar 2020 16:28

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 29 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

29 Mart 1981: David Prophet hayatını kaybediyor

İngiliz yarış pilotu David Prophet, Silverstone pistinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir helikopter kazasında öldü. Hong Kong'da doğdu, Güney Afrika'da iki yarışa katıldı.

 

 

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