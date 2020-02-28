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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 28 Şubat

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28 Şubat 1940: Yarış efsanesi Mario Andretti'nin doğum günü!

28 Şubat 1940: Yarış efsanesi Mario Andretti'nin doğum günü!
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Fotoğraf: Ferrari

Dünya Şampiyonu Mario Andretti, İtalya Montona'da dünyaya geldi. ABD bayrağı altında yarışan Andretti, tüm zamanların en başarılı Amerikan F1 sürücüsü oldu. ABD'de tek koltuklu seride ilk yarışına çıktıktan sonra 1968'de Lotus takımından Colin Chapman tarafından F1'den emekliye ayrıldı. 1971'de Ferrari için yeniden direksiyon başına geçen Andretti, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve Güney Afrika'da Ferrari ile ilk yarışını kazandı. 1973'te ABD'ye geri döndü ve devamındaki iki yıl boyunca kendi ülkesinde ve F1'de yarışmaya devam etti. 1976 yılında önemli başarılar ile Lotus'a geri döndü ve iki yıl sonra Lotus 78 ile F1'in hakimi oldu. 1981'de Lotus'tan ayrılmıştı ve Alfa Romeo için direksiyona geçmişti ama çok az başarı elde edebilmişti. 1982'de son üç F1 yarışına çıktı. Bunların ikisi İtalya, biri ise Las Vegas'taki ABD Grand Prix'si idi ve bu yarışlarda sevgili takımı Ferrari'nin koltuğundaydı. Kariyeri orada sona ermedi, ancak 1984'te Champ Car unvanını kazandı ve 1994'e kadar seride yarışmaya devam etti.

28 Şubat 1955: Rupert Keegan'ın doğum günü!

28 Şubat 1955: Rupert Keegan'ın doğum günü!
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Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Rupert Keegan Essex'te dünyaya geldi. 1976'da İngiliz Formula 3 serisini kazandığında gösterdiği başarıyı asla tam olarak yaşayamadı. Başarısızlıkları, yavaş veya güvenilmez araçlardan kaynaklanıyordu. Keegan, sporun şimdiye kadar gördüğü en 'renkli' sponsorlara sahipti. Hesketh'te çıkışını yaptığı yıl, erkeklerin okunmayı tercih ettiği bir dergi olan Penthouse dergisi aracına sponsor olmuştu. 1977 yılında ise prezervatif markası olan Durex'in sponsorluğunu aracında gururla taşımıştı.

28 Şubat 1979: Sebastien Bourdais'in doğum günü!

28 Şubat 1979: Sebastien Bourdais'in doğum günü!
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Fotoğraf: XPB Images

Dört kez dünya şampiyonu olan Sebastien Bourdais, Le Mans'da dünyaya geldi. Tek koltuk serisinde yerel bir yarışı kazandıktan sonra, F1'de bir izlenim yaratmak için ihtiyacı olan her şeye sahipti ancak yine de başarısız oldu. Toro Rosso için bir buçuk sezon yarıştı ve bu sırada genç Red Bull takımında kalabilmek için yeterince iyi çalışmadı. En kötü derecesi, 2008 senesi İtalyan Grand Prix'sinde ıslak zemin yarışında 4. sırada sıralama turlarını tamamlamasıydı ancak aracını yarış başlamadan hemen önce gridde durdurdu. Hemen bir tur kaybetti ve daha sonra 18. turda yarışa geri döndü. Kendisinden daha genç olan takım arkadaşı Sebastian Vettel üst üste zaferler kazanmaya devam ediyordu. Sonunda beklenen oldu ve 2009 Almanya Grand Prix'sinden sonra, takımın 19 yaşındaki Jaime Alguersuari'yi kendisine tercih etmesiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Aynı yıl Peugeot ile Le Mans'ta ikincilik elde etti ancak tek koltuk serilerindeki kariyeri, futbolda Süper Lig'e geçmesiyle son buldu.

28 Şubat 2001: Minardi'nin zor yarışı...

28 Şubat 2001: Minardi'nin zor yarışı...
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Fotoğraf: Russell Batchelor / Motorsport Images

Paul Stoddart'ın sahipliğinde Minardi takımı, sezonun açılış yarışından sadece birkaç gün önce yeni aracını çalıştırmak için zamana karşı olan yarışını kazandı. Araç, üzerinde birkaç sponsor ile ortaya çıktı ancak takım, hala büyük bir destekçi için arayışta olduğunu itiraf etti. Fernando Alonso ve Tarso Marques takımın sürücüleriydi, ancak Stoddart'ın ilk yarış için yüksek beklentileri yoktu. Yaptığı açıklamada, "Araçlardan sadece biri Pazar günü yarışı bitirse bile, o zaman bizim için dünya şampiyonasını kazanmak gibi olacak." dedi. Alonso, iki tur yüksek yıpranma yaşadığı o yarışı 12. sırada bitirebildi.

28 Şubat 1980: Şanslı Prost ve kazalar silsilesi...

28 Şubat 1980: Şanslı Prost ve kazalar silsilesi...
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Fotoğraf: Sutton Images

Güney Afrika Grand Prix sıralama turlarına Marc Surer ve Alain Prost'un yaptığı muhteşem kaza damgasını vurmuştu. Surer bir virajı almaya çalışırken başarısız oldu ve kafadan duvara çarptı. Araçtan çıkarılıncaya kadar yaklaşık yarım saat mahsur kalan Surer, daha sonra hastaneye sevk edildi. Bu olaylar yaşanırken Prost, aynı hafta içinde ikinci bir kazaya karıştı. Gayri resmi antrenman turları sırasında McLaren'ine zarar verecek bir kaza yaptı. Ancak, şanslı ki Prost, bu iki kazadan da yara almadan kurtuldu. Pistte, 1981 senesinde, sürücüler ile oldukça gergin bir toplantı yapıldı ve araçlara marşpiyel konması yasaklandı. Bu olayın üzerine, Alan Jones ve John Watson'ın protesto için istifa ettiği bildirildi.

Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 18:48

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 28 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

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