F1 tarihinde bugün: 28 Mart

Amerikan Grand Prix'si, o yıl Amerika'da düzenlenen iki yarıştan ilki olan Long Beach'te yapıldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayıp, kazanan ve Ferrari'siyle en hızlı turu atan Clay Regazzoni, hafta sonuna damgasını vurdu. Cadde pisti araçları zorladı ve sadece beşi 80 turu tamamladı. Üçüncü turda James Hunt ve Patrick Depailler çarpıştı; Depailler üçüncü sırada finiş görürken Hunt yarış dışı kaldı. İkisi yarıştan sonra basın toplantısında birbirlerini sert şekilde eleştirdiler.

Brezilya F1 şampiyonasının ikinci yarışına ev sahipliği yaptı. Yağmur altında aynı turdaki sayısız kaza sonrası enkaz parçaları ile dolu pistte güvenlik aracı girdi ve modern çağda ilk kez sekiz tur boyunca kullanıldı. Etkinlik ayrıca Ayrton Senna'nın dur/kalk cezasına rağmen McLaren'ın 100. yarış galibiyetiydi ve Damon Hill'in F1'deki ilk podyumuydu. İkinci olan Hill, Michael Schumacher takip etti. Yarış, Michael Andretti ile Gerhard Berger arasında yaşanan büyük kazayla da biliniyor.

28 Mart 2010: Button kazanıyor

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Fotoğraf: XPB Images

Sezonun ikinci yarışı Avustralya'nın Melbourne pistinde yapıldı ve sıralama turlarında Sebastian Vettel, Mark Webber'in 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Fernando Alonso sezona zaferle başlarken, Avustralya'daki ikinci yarışın sıralama turlarında 0.192 saniye geride üçüncü oldu. Yarış yağmur altında başladı ve gerçekten çok heyecanlıydı. Vettel'in fren sorunu yaşayıp yarış dışı kalmasının ardından, doğru stratejik kararlar veren Jenson Button liderliğe yükseldi ve zafere ulaştı. Robert Kubica ikinci ve Felipe Massa üçüncü oldu. Alonso o yarışta, ilk turdaki temas sonrası geriye düştü. Ayrıca Michael Schumacher de ilk turdaki temas sonrası geriye düşen isimlerden biriydi. Alonso yarışta dördüncülüğe kadar yükseldi ve son bölümde Massa'dan daha hızlı olduğunu da söyledi. Ancak Ferrari, Massa'ya "Fernando senden daha hızlı" dese de, Brezilyalı pilot yerini vermedi. Yarışın son bölümünde Mark Webber frenlemede Lewis Hamilton'a çarptı. İki pilot da bu olay sonrası geriye düştü.