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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 28 Mart

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28 Mart 1952: Brise'ın doğum günü

28 Mart 1952: Brise'ın doğum günü
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1975 yılında F1'de 10 yarışa katılan İngiliz yarış pilotu Tony Brise, Erith'te doğdu. 29 Kasım 1975'te Graham Hill'in de karıştığı kazada 23 yaşında hayatını kaybetti. Uçak, kalın sis tabakası nedeniyle Arkley'deki bir golf sahasında düştü.

28 Mart 1976: Long Beach'te Regazzoni fırtınası

28 Mart 1976: Long Beach'te Regazzoni fırtınası
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Fotoğraf: LAT Images

Amerikan Grand Prix'si, o yıl Amerika'da düzenlenen iki yarıştan ilki olan Long Beach'te yapıldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayıp, kazanan ve Ferrari'siyle en hızlı turu atan Clay Regazzoni,  hafta sonuna damgasını vurdu. Cadde pisti araçları zorladı ve sadece beşi 80 turu tamamladı. Üçüncü turda James Hunt ve Patrick Depailler çarpıştı; Depailler üçüncü sırada finiş görürken Hunt yarış dışı kaldı. İkisi yarıştan sonra basın toplantısında birbirlerini sert şekilde eleştirdiler.

28 Mart 1993: Brezilya'da zafer Senna'nın

28 Mart 1993: Brezilya'da zafer Senna'nın
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Brezilya F1 şampiyonasının ikinci yarışına ev sahipliği yaptı. Yağmur altında aynı turdaki sayısız kaza sonrası enkaz parçaları ile dolu pistte güvenlik aracı girdi ve modern çağda ilk kez sekiz tur boyunca kullanıldı. Etkinlik ayrıca Ayrton Senna'nın dur/kalk cezasına rağmen McLaren'ın 100. yarış galibiyetiydi ve Damon Hill'in F1'deki ilk podyumuydu. İkinci olan Hill, Michael Schumacher takip etti.  Yarış, Michael Andretti ile Gerhard Berger arasında yaşanan büyük kazayla da biliniyor.

28 Mart 2010: Button kazanıyor

28 Mart 2010: Button kazanıyor
4/4

Fotoğraf: XPB Images

Sezonun ikinci yarışı Avustralya'nın Melbourne pistinde yapıldı ve sıralama turlarında Sebastian Vettel, Mark Webber'in 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Fernando Alonso sezona zaferle başlarken, Avustralya'daki ikinci yarışın sıralama turlarında 0.192 saniye geride üçüncü oldu. Yarış yağmur altında başladı ve gerçekten çok heyecanlıydı. Vettel'in fren sorunu yaşayıp yarış dışı kalmasının ardından, doğru stratejik kararlar veren Jenson Button liderliğe yükseldi ve zafere ulaştı. Robert Kubica ikinci ve Felipe Massa üçüncü oldu. Alonso o yarışta, ilk turdaki temas sonrası geriye düştü. Ayrıca Michael Schumacher de ilk turdaki temas sonrası geriye düşen isimlerden biriydi. Alonso yarışta dördüncülüğe kadar yükseldi ve son bölümde Massa'dan daha hızlı olduğunu da söyledi. Ancak Ferrari, Massa'ya "Fernando senden daha hızlı" dese de, Brezilyalı pilot yerini vermedi. Yarışın son bölümünde Mark Webber frenlemede Lewis Hamilton'a çarptı. İki pilot da bu olay sonrası geriye düştü.

Ekleyen:
, Editör
28 Mar 2020 14:33

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 28 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

28 Mart 1929: England'ın doğum günü

Yarış pilotu Paul England, Avustralya'nın Melbourne şehrinde doğdu. 1957 Alman Grand Prix'sinde  Cooper Climax'ı kullanarak yarıştı. 

 

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