F1 tarihinde bugün: 27 Şubat

27 Şubat 1939: Peter Revson bugün dünyaya geldi!

Fotoğraf: LAT Images

Peter Revson 1939 senesinde bugün New York'ta dünyaya geldi. Kozmetik şirketi Revlon'un kurucusu Charles Revson'un yeğeni olan Peter, yine bu işle uğraşan babası Martin'den 1 milyar dolar miras aldığı bildirildi. Özgür bir ruh olarak bilinen Peter, 1963'te yarışmaya başladı ve 1964 senesinin başında F1'de (Reg Parnell Racing) yarışmaya başladı. Altı Grand Prix'ye başvurdu ancak 1966'da Can Am ve Indianapolis 500'de yarışmak için ABD'ye dönmeden önce sadece bir tanesine katıldı. 1970 yılında aktör ve otomobil meraklısı olan Steve McQueen ile Sebring 12 Saat'te yarıştı ve Porsche 908'i genel klasmanda ikinci sıraya çıkardı. Sonunda 1971'de Can Am şampiyonasını kazandıktan sonra F1'e döndü ve 1972'de Yardley McLaren ile tam sezon yarıştı. Bir sonraki sezonda da takımda kaldı ve İngiliz ve Kanada Grand Prix'leri olmak üzere iki yarış kazandı. Elde ettiği bu zaferler, onun gridde ciddi bir rakip olduğunu gösterdi. 1974 için UOP Shadow'da bir koltuk teklif edildi, ancak daha sadece üçüncü yarıştayken süspansiyonu çöktü ve bariyere çarparak hayatını kaybetti.