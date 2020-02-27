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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 27 Şubat

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27 Şubat 1927: En ilginç yarış...

27 Şubat 1927: En ilginç yarış...
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Fotoğraf: LAT Images

Tam da bugün, Paris'teki altı katlı bir binanın içinde en tuhaf yarışlardan birisi gerçekleşti. Şehrin en zengin sakinleri için yeni bir garaj ve spor kulübünün açılışını kutlamak için, o zamanlar ünlü bir yarış pilotu olan Robert Benoist, 15 sürücüyü binanın çatısına bir dizi parkurda yarışmaya davet etti. Sürücülerin aşırı rekabetçi oluşu ve binada çökme olabileceği endişeleri olduğundan dolayı, 'tepe tırmanışı' etkinliği yapılmaktan vazgeçildi. Ancak, bu ilginç yarış büyük bir başarı oldu ve garaj tanıtım ile önemli miktarda kazanç sağladı.

27 Şubat 1939: Peter Revson bugün dünyaya geldi!

27 Şubat 1939: Peter Revson bugün dünyaya geldi!
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Fotoğraf: LAT Images

Peter Revson 1939 senesinde bugün New York'ta dünyaya geldi. Kozmetik şirketi Revlon'un kurucusu Charles Revson'un yeğeni olan Peter, yine bu işle uğraşan babası Martin'den 1 milyar dolar miras aldığı bildirildi. Özgür bir ruh olarak bilinen Peter, 1963'te yarışmaya başladı ve 1964 senesinin başında F1'de (Reg Parnell Racing) yarışmaya başladı. Altı Grand Prix'ye başvurdu ancak 1966'da Can Am ve Indianapolis 500'de yarışmak için ABD'ye dönmeden önce sadece bir tanesine katıldı. 1970 yılında aktör ve otomobil meraklısı olan Steve McQueen ile Sebring 12 Saat'te yarıştı ve Porsche 908'i genel klasmanda ikinci sıraya çıkardı. Sonunda 1971'de Can Am şampiyonasını kazandıktan sonra F1'e döndü ve 1972'de Yardley McLaren ile tam sezon yarıştı. Bir sonraki sezonda da takımda kaldı ve İngiliz ve Kanada Grand Prix'leri olmak üzere iki yarış kazandı. Elde ettiği bu zaferler, onun gridde ciddi bir rakip olduğunu gösterdi. 1974 için UOP Shadow'da bir koltuk teklif edildi, ancak daha sadece üçüncü yarıştayken süspansiyonu çöktü ve bariyere çarparak hayatını kaybetti.

27 Şubat 2001: Martin Brundle Le Mans koltuğunda!

27 Şubat 2001: Martin Brundle Le Mans koltuğunda!
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Fotoğraf: Eric Gilbert

Eski F1 sürücüsü Martin Brundle, Bentley'nin Le Mans'a dönüşünün ardından takımın yarış pilotlarından birisi haline geldi. Ekip, ünlü markanın 1920'lerin sonunda elde ettiği başarıyı tekrarlamak amacıyla yarışa iki araçla katıldı. Araç, yarışa sert koşullarda iyi bir başlangıç yaptı, ancak alev aldıktan sonra yarışı bırakmak zorunda kaldı. Bentley Le Mans 24 Saat'teki ilk zaferini nihayetinde 2003'te aldı.

27 Şubat 2005: Webber'in muhteşem gösterisi...

27 Şubat 2005: Webber'in muhteşem gösterisi...
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Fotoğraf: BMW AG

Mark Webber, Sydney Harbour Köprüsü boyunca, önceki yılki Williams aracını sürerek yeni sezona başladı. Yılın diğer zamanları yoğun olan bu banliyö köprüsü, etkinliğin gerçekleştirilebilmesi için iki saat boyunca kapatıldı. Olaydan sonra konuşan Webber şunları söyledi: "Bu onur verici yapı üzerinde 900 bhp güç ile gürleyen bir araç sürmek inanılmaz bir duygu oldu. Okyanus üzerindeki motor sesi harikaydı. Bu şovu hayranlar için mümkün kılan Yeni Güney Galler eyaletindeki herkese teşekkür ederim."

Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 15:51

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 27 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

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