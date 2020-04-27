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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 27 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 27 Nisan
Ekleyen:
, Editör
27 Nis 2020 15:11

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 27 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

 

1943

Helmut Marko, Avusturya'da dünyaya geldi. Jochen Rindt'in yakın arkadaşıydı ve 1971 ile 1972 yıllarında BRM ile dokuz yarışa katıldı.

Spor otomobil şampiyonalarında ise daha büyük başarılar elde etti. 1971'de Le Mans 24 Saat'i Porsche ile kazandı.

Marko aynı zamanda Alfa Romeo Tipo 33 ile katıldığı Sicilya Targa Florio yarışındaki tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor.

Şu anda Red Bull'a danışmanlık ediyor ve Dietrich Mateschitz'le yakın bağları var.

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Helmut Marko

Helmut Marko
1/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko

Helmut Marko
2/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko

Helmut Marko
3/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko, BRM P153B

Helmut Marko, BRM P153B
4/14

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Helmut Marko, BRM P153B

Helmut Marko, BRM P153B
5/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko, BRM P160B, during practice

Helmut Marko, BRM P160B, during practice
6/14

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Helmut Marko, BRM P153B

Helmut Marko, BRM P153B
7/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko, BRM P160B

Helmut Marko, BRM P160B
8/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko, BRM P160B leads Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford

Helmut Marko, BRM P160B leads Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford
9/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko, BRM P160B

Helmut Marko, BRM P160B
10/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko, BRM P160B

Helmut Marko, BRM P160B
11/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko, BRM P153B leads Andrea de Adamich, Surtees TS9B Ford

Helmut Marko, BRM P153B leads Andrea de Adamich, Surtees TS9B Ford
12/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko, BRM P153

Helmut Marko, BRM P153
13/14

Fotoğraf: LAT Images

Helmut Marko, BRM P153

Helmut Marko, BRM P153
14/14

Fotoğraf: LAT Images

 

 

 

1975

1975 İspanya GP gerçekleşti. Yarışı gölgeleyen çok büyük bir kaza yaşandı. Rolf Stommelen, arka kanadında yaşadığı sorunun ardından direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri aştı ve büyük kazada 5 seyirci hayatını kaybetti.

Bu olaydan sonra dört tur daha atıldı ve yarış sonlandırıldı.

Jochen Mass 4.5 saniye farkla zafere ulaştı, Jacky Ickx ikinci ve Carlos Reutemann üçüncü oldu.

Bu, takvimdeki en heyecan verici pistlerden biriydi ancak yarıştan önce sürücüler bariyerlerin zayıf olmasından şikayet etmişlerdi.

Emerson Fittipaldi yarışmayı reddedip, eve dönmüştü.

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Start: Niki Lauda, Clay Regazzoni, Ferrari 312T', Mario Andretti, Parnelli VPJ4 Ford

Start: Niki Lauda, Clay Regazzoni, Ferrari 312T', Mario Andretti, Parnelli VPJ4 Ford
1/8

Fotoğraf: LAT Images

Vittorio Brambilla, March 751 Ford ve Carlos Pace, Brabham BT44B Ford

Vittorio Brambilla, March 751 Ford ve Carlos Pace, Brabham BT44B Ford
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Tony Brise, Williams Ford

Tony Brise, Williams Ford
3/8

Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar FD02 Ford

Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar FD02 Ford
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Rolf Stommelen, Hill GH1 Ford

Rolf Stommelen, Hill GH1 Ford
5/8

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Mass, McLaren M23-Cosworth

Jochen Mass, McLaren M23-Cosworth
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Büyük kazasının ardından Rolf Stommelen'in Hill GH1'inden geriye kalanlar Armco bariyerin arkasında

Büyük kazasının ardından Rolf Stommelen'in Hill GH1'inden geriye kalanlar Armco bariyerin arkasında
7/8

Fotoğraf: Sutton Images

Graham Hill, Hill Takım sahibi, GPDA temsilcisi olarak McLaren motorhome'u arkasında neden pilotları

Graham Hill, Hill Takım sahibi, GPDA temsilcisi olarak McLaren motorhome'u arkasında neden pilotları
8/8

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

 

1986

San Marino'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Lotus pilotu Ayrton Senna'nın olurken, Nelson Piquet ikinci ve Nigel Mansell üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın son bölümünde çok sayıda sürücünün benzini bitti ve en iyi tasarrufu yapan sürücüler finiş gördü.

Alain Prost, Nelson Piquet'nin 7.6 saniye önünde zafere ulaşırken, Gerhard Berger podyumu tamamladı.

Senna o yarışta finiş göremedi.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. Gerhard Berger

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. Gerhard Berger
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/2C

Alain Prost, McLaren MP4/2C
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

 

 

1997

Williams, San Marino'da gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk çizgiyi kimseye bırakmadı.

Jacques Villeneuve, 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazanırken, yarışta vites kutusu arızasıyla yarış dışı kaldı.

Frentzen ise Michael Schumacher'in 1.2 saniye önünde zafere ulaştı. Eddie Irvine üçüncü olurken, Giancarlo Fisichella dördüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault, 2. Michael Schumacher, Ferrari, 3

Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault, 2. Michael Schumacher, Ferrari, 3
1/8

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault, 2. Michael Schumacher, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault, 2. Michael Schumacher, Ferrari
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault

Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault

Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari F310B ve Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault

Michael Schumacher, Ferrari F310B ve Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault
5/8

Fotoğraf: LAT Images

Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault

Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Jacques Villeneuve, Williams FW19 Renault ve Michael Schumacher, Ferrari F310B

Jacques Villeneuve, Williams FW19 Renault ve Michael Schumacher, Ferrari F310B
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher ve Sylvester Stallone

Michael Schumacher ve Sylvester Stallone
8/8

Fotoğraf: XPB Images

 

 

 

2008

Kimi Raikkonen, 2008 İspanya GP sıralama turlarında 1:21.813 yaparak Fernando Alonso'nun 0.091 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Fin pilot, yarışı Felipe Massa'nın 3.2 saniye önünde kazandı ve o yılki son zaferini elde etti.

Lewis Hamilton o yarışta podyumu tamamlayan isim oldu.

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Start: Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2008 leads, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008

Start: Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2008 leads, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Start: Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2008 leads, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008

Start: Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2008 leads, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen

Yarış galibi Kimi Raikkonen
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen

Yarış galibi Kimi Raikkonen
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen

Yarış galibi Kimi Raikkonen
8/8

Fotoğraf: XPB Images

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