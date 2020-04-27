F1 tarihinde bugün: 27 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 27 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1943
Helmut Marko, Avusturya'da dünyaya geldi. Jochen Rindt'in yakın arkadaşıydı ve 1971 ile 1972 yıllarında BRM ile dokuz yarışa katıldı.
Spor otomobil şampiyonalarında ise daha büyük başarılar elde etti. 1971'de Le Mans 24 Saat'i Porsche ile kazandı.
Marko aynı zamanda Alfa Romeo Tipo 33 ile katıldığı Sicilya Targa Florio yarışındaki tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor.
Şu anda Red Bull'a danışmanlık ediyor ve Dietrich Mateschitz'le yakın bağları var.
Helmut Marko
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko, BRM P153B
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Helmut Marko, BRM P153B
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko, BRM P160B, during practice
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Helmut Marko, BRM P153B
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko, BRM P160B
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko, BRM P160B leads Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko, BRM P160B
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko, BRM P160B
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko, BRM P153B leads Andrea de Adamich, Surtees TS9B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko, BRM P153
Fotoğraf: LAT Images
Helmut Marko, BRM P153
Fotoğraf: LAT Images
1975
1975 İspanya GP gerçekleşti. Yarışı gölgeleyen çok büyük bir kaza yaşandı. Rolf Stommelen, arka kanadında yaşadığı sorunun ardından direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri aştı ve büyük kazada 5 seyirci hayatını kaybetti.
Bu olaydan sonra dört tur daha atıldı ve yarış sonlandırıldı.
Jochen Mass 4.5 saniye farkla zafere ulaştı, Jacky Ickx ikinci ve Carlos Reutemann üçüncü oldu.
Bu, takvimdeki en heyecan verici pistlerden biriydi ancak yarıştan önce sürücüler bariyerlerin zayıf olmasından şikayet etmişlerdi.
Emerson Fittipaldi yarışmayı reddedip, eve dönmüştü.
Start: Niki Lauda, Clay Regazzoni, Ferrari 312T', Mario Andretti, Parnelli VPJ4 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Vittorio Brambilla, March 751 Ford ve Carlos Pace, Brabham BT44B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Tony Brise, Williams Ford
Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar FD02 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Rolf Stommelen, Hill GH1 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Mass, McLaren M23-Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
Büyük kazasının ardından Rolf Stommelen'in Hill GH1'inden geriye kalanlar Armco bariyerin arkasında
Fotoğraf: Sutton Images
Graham Hill, Hill Takım sahibi, GPDA temsilcisi olarak McLaren motorhome'u arkasında neden pilotları
Fotoğraf: Sutton Images
1986
San Marino'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Lotus pilotu Ayrton Senna'nın olurken, Nelson Piquet ikinci ve Nigel Mansell üçüncü sırada yer aldı.
Yarışın son bölümünde çok sayıda sürücünün benzini bitti ve en iyi tasarrufu yapan sürücüler finiş gördü.
Alain Prost, Nelson Piquet'nin 7.6 saniye önünde zafere ulaşırken, Gerhard Berger podyumu tamamladı.
Senna o yarışta finiş göremedi.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. Gerhard Berger
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/2C
Fotoğraf: Sutton Images
1997
Williams, San Marino'da gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk çizgiyi kimseye bırakmadı.
Jacques Villeneuve, 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazanırken, yarışta vites kutusu arızasıyla yarış dışı kaldı.
Frentzen ise Michael Schumacher'in 1.2 saniye önünde zafere ulaştı. Eddie Irvine üçüncü olurken, Giancarlo Fisichella dördüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault, 2. Michael Schumacher, Ferrari, 3
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault, 2. Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari F310B ve Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Jacques Villeneuve, Williams FW19 Renault ve Michael Schumacher, Ferrari F310B
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher ve Sylvester Stallone
Fotoğraf: XPB Images
2008
Kimi Raikkonen, 2008 İspanya GP sıralama turlarında 1:21.813 yaparak Fernando Alonso'nun 0.091 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Fin pilot, yarışı Felipe Massa'nın 3.2 saniye önünde kazandı ve o yılki son zaferini elde etti.
Lewis Hamilton o yarışta podyumu tamamlayan isim oldu.
Start: Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2008 leads, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
Fotoğraf: XPB Images
Start: Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2008 leads, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
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