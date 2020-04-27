F1 tarihinde bugün: 27 Nisan

1943

Helmut Marko, Avusturya'da dünyaya geldi. Jochen Rindt'in yakın arkadaşıydı ve 1971 ile 1972 yıllarında BRM ile dokuz yarışa katıldı.

Spor otomobil şampiyonalarında ise daha büyük başarılar elde etti. 1971'de Le Mans 24 Saat'i Porsche ile kazandı.

Marko aynı zamanda Alfa Romeo Tipo 33 ile katıldığı Sicilya Targa Florio yarışındaki tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor.

Şu anda Red Bull'a danışmanlık ediyor ve Dietrich Mateschitz'le yakın bağları var.

Slider Liste Helmut Marko 1 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko 2 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko 3 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko, BRM P153B 4 / 14 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Helmut Marko, BRM P153B 5 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko, BRM P160B, during practice 6 / 14 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Helmut Marko, BRM P153B 7 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko, BRM P160B 8 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko, BRM P160B leads Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford 9 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko, BRM P160B 10 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko, BRM P160B 11 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko, BRM P153B leads Andrea de Adamich, Surtees TS9B Ford 12 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko, BRM P153 13 / 14 Fotoğraf: LAT Images Helmut Marko, BRM P153 14 / 14 Fotoğraf: LAT Images

1975

1975 İspanya GP gerçekleşti. Yarışı gölgeleyen çok büyük bir kaza yaşandı. Rolf Stommelen, arka kanadında yaşadığı sorunun ardından direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri aştı ve büyük kazada 5 seyirci hayatını kaybetti.

Bu olaydan sonra dört tur daha atıldı ve yarış sonlandırıldı.

Jochen Mass 4.5 saniye farkla zafere ulaştı, Jacky Ickx ikinci ve Carlos Reutemann üçüncü oldu.

Bu, takvimdeki en heyecan verici pistlerden biriydi ancak yarıştan önce sürücüler bariyerlerin zayıf olmasından şikayet etmişlerdi.

Emerson Fittipaldi yarışmayı reddedip, eve dönmüştü.

Slider Liste Start: Niki Lauda, Clay Regazzoni, Ferrari 312T', Mario Andretti, Parnelli VPJ4 Ford 1 / 8 Fotoğraf: LAT Images Vittorio Brambilla, March 751 Ford ve Carlos Pace, Brabham BT44B Ford 2 / 8 Fotoğraf: LAT Images Tony Brise, Williams Ford 3 / 8 Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar FD02 Ford 4 / 8 Fotoğraf: LAT Images Rolf Stommelen, Hill GH1 Ford 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images Jochen Mass, McLaren M23-Cosworth 6 / 8 Fotoğraf: LAT Images Büyük kazasının ardından Rolf Stommelen'in Hill GH1'inden geriye kalanlar Armco bariyerin arkasında 7 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Graham Hill, Hill Takım sahibi, GPDA temsilcisi olarak McLaren motorhome'u arkasında neden pilotları 8 / 8 Fotoğraf: Sutton Images

1986

San Marino'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Lotus pilotu Ayrton Senna'nın olurken, Nelson Piquet ikinci ve Nigel Mansell üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın son bölümünde çok sayıda sürücünün benzini bitti ve en iyi tasarrufu yapan sürücüler finiş gördü.

Alain Prost, Nelson Piquet'nin 7.6 saniye önünde zafere ulaşırken, Gerhard Berger podyumu tamamladı.

Senna o yarışta finiş göremedi.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. Gerhard Berger 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/2C 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

1997

Williams, San Marino'da gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk çizgiyi kimseye bırakmadı.

Jacques Villeneuve, 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazanırken, yarışta vites kutusu arızasıyla yarış dışı kaldı.

Frentzen ise Michael Schumacher'in 1.2 saniye önünde zafere ulaştı. Eddie Irvine üçüncü olurken, Giancarlo Fisichella dördüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault, 2. Michael Schumacher, Ferrari, 3 1 / 8 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault, 2. Michael Schumacher, Ferrari 2 / 8 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault 3 / 8 Fotoğraf: LAT Images Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault 4 / 8 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F310B ve Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 Renault 6 / 8 Fotoğraf: LAT Images Jacques Villeneuve, Williams FW19 Renault ve Michael Schumacher, Ferrari F310B 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher ve Sylvester Stallone 8 / 8 Fotoğraf: XPB Images

2008

Kimi Raikkonen, 2008 İspanya GP sıralama turlarında 1:21.813 yaparak Fernando Alonso'nun 0.091 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Fin pilot, yarışı Felipe Massa'nın 3.2 saniye önünde kazandı ve o yılki son zaferini elde etti.

Lewis Hamilton o yarışta podyumu tamamlayan isim oldu.