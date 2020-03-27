F1 tarihinde bugün: 27 Mart

İskoç yarış pilotu David Coulthard, Twynholm'da doğdu. Kariyerinin çoğunda İngiliz taraftarlarının en büyük umuduydu. Ancak şampiyonluk kazanma potansiyeline sahip araçları sürmesine rağmen, asla şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Bir sürücü olarak padokta çok saygı duyuluyordu ve emekli olduktan sonra yorumcu haline geldi. Kariyeri boyunca toplam 13 Grand Prix kazandı.

27 Mart 1983: 22. sıradan zafere

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Modern zamanların en dikkat çekici yükselişlerinden biri, Long Beach Grand Prix'sinde yaşandı. Johan Watson, 22. sıradan başladığı yarışta zafere ulaştı. Hiç kimse bir yarışı bu kadar arkadan gelip kazanamamıştı. Sonrasında da kazanamadı. McLaren'dan takım arkadaşı Niki Lauda 23. sırada başladı ve son turlarda bacağına kramp girmesine rağmen ikinci sırada yer aldı. İkili sıralama turlarında doğru lastik/şasi kombinasyonunu bulamamışlardı. Watson yarış için doğru lastik seçimini yaptı ve bunun karşılığını da aldı. Watson, "Karamsar geçen antrenmanlardan sonra Michelin de bizim kadar şaşkındı. Bu yüzden bir kumar oynamaya ve farklı lastik türü denemeye karar verdim. İşe de yaradı." dedi.