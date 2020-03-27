F1 tarihinde bugün: 27 Mart

27 Mart 1965: Foitek'in doğum günü
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
İsviçreli sürücü Gregor Foitek, Zürih'te doğdu. 1989-1990 yılları arasında F1'de yarıştı ve 22 hafta sonunda yer almasına rağmen 15'inde yarışa katılmayı başaramadı.
27 Mart 1971: Coulthard'ın doğum günü
Fotoğraf: DaimlerChrysler
İskoç yarış pilotu David Coulthard, Twynholm'da doğdu. Kariyerinin çoğunda İngiliz taraftarlarının en büyük umuduydu. Ancak şampiyonluk kazanma potansiyeline sahip araçları sürmesine rağmen, asla şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Bir sürücü olarak padokta çok saygı duyuluyordu ve emekli olduktan sonra yorumcu haline geldi. Kariyeri boyunca toplam 13 Grand Prix kazandı.
27 Mart 1983: 22. sıradan zafere
Fotoğraf: LAT Images
Modern zamanların en dikkat çekici yükselişlerinden biri, Long Beach Grand Prix'sinde yaşandı. Johan Watson, 22. sıradan başladığı yarışta zafere ulaştı. Hiç kimse bir yarışı bu kadar arkadan gelip kazanamamıştı. Sonrasında da kazanamadı. McLaren'dan takım arkadaşı Niki Lauda 23. sırada başladı ve son turlarda bacağına kramp girmesine rağmen ikinci sırada yer aldı. İkili sıralama turlarında doğru lastik/şasi kombinasyonunu bulamamışlardı. Watson yarış için doğru lastik seçimini yaptı ve bunun karşılığını da aldı. Watson, "Karamsar geçen antrenmanlardan sonra Michelin de bizim kadar şaşkındı. Bu yüzden bir kumar oynamaya ve farklı lastik türü denemeye karar verdim. İşe de yaradı." dedi.
27 Mart 1994: Schumacher rahat kazanıyor
Fotoğraf: LAT Images
Benetton sürücüsü Michael Schumacher sezonun açılış yarışı olan Brezilya GP'de, kolay bir zafer elde etti. Yarışa Ayrton Senna ilk sıradan başladı ancak Schumacher 22. turda liderliği aldı. Senna, rakibini kovalarken bitime 15 tur kala spin attı ve yarış dışı kaldı. Schumacher, Damon Hill'in bir tur önünde finiş gördü. Jean lesi podyumu tamamlaya isim oldu. Bu, Heinz Harald Frentzen ve Olivier Panis'in ilk yarışıdır.
Start, race
Fotoğraf: XPB Images
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