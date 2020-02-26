F1 tarihinde bugün: 26 Şubat

26 Şubat 1917*

Fas bayrağı altında yarışan tek F1 sürücüsü Robert La Caze, Paris'te doğdu. Bir Fas vatandaşıydı ve Kuzey Afrika'da bir dizi rallide yarıştı ve bu da 1958 Fas Grand Prix'sinde Ken Tyrrell için bir yarışmasını sağladı. Bir orta motorlu Cooper ile sporun en büyük isimlerinden bazılarına karşı yarıştı ve ızgara üzerinde 23. sıradan başladığı yarışı 14 bitirdi.

*Fotoğraf olmadığı için sadece yazı olarak paylaşıldı.

Alakalı video