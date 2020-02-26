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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 26 Şubat

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26 Şubat 1908

26 Şubat 1908
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Fotoğraf: LAT Images

Fransız Direnişinde cesur bir figür olan Jean-Pierre Wimille, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra önde gelen sürücülerden biriydi. 1947'de İsviçre ve Belçika GP'lerini,1948'de ise Fransa ve İtalya GP'lerini kazandı ve ilgi çekmeye devam etti. Fakat 1949'un başında Arjantin GP'si için antrenman yaparken bir ağaca çarptı. Bazıları ağaçların arasından gelen bir güneş ışığının gözünü rahatsız ettiğini, diğerleri ise bir köpekten kaçmak için yoldan saptığını söyledi. Bu kazayı yaptığında ilk kez kask takıyordu.

26 Şubat 1974

26 Şubat 1974
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Fotoğraf: Edd Hartley / Motorsport Images

Sebastien Loeb 26 Şubat 1974 tarihinde Fransa'nın Haguenau kentinde dünyaya geldi. Toplamda dokuz WRC şampiyonluğu yakalayan Loeb, 79 galibiyet, 118 podyum, 924 etap zaferi ve 1727 puan topladı. Ayrıca Le Mans, WTCC ve FIA Dünya Rallikros Şampiyonası'nda da yarıştı. Loeb, Red Bull'un F1 aracını da test etti.

26 Şubat 2007

26 Şubat 2007
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26 Şubat 2007 Honda, Earth Dreams renk düzenine sahip olan RA107 aracını tanıtmış ve sevenlerini şaşırtmıştı. Araçta sponsor çıkartmaları yerine Honda'nın çevreye dair mesajlarını iletmek amacıyla bir dünya haritası çıkartması bulunuyordu. Yönetim ekibi bunu, F1 için yeni bir sponsorluk modeli olarak lanse etti. Ancak beklenen sponsorluklar gerçekleşmedi. Ayırca performans olarak korkunçtu ve Honda, iki yıl sonra F1'den çekildi.

26 Şubat 2009

26 Şubat 2009
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Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

F1 sürücüleri, protestolarının zirvesine ulaşıp greve gitmekle tehdit ettikten hemen sonra, süper lisans ücretlerine olan zammı ödemeyi kabul ettiler. FIA, geçtiğimiz yıl 1,725 euro olan asgari süper lisans ücretlerine bir önceki yılda kaydedilen her bir puan için 456 euro eklendiğini belirterek, asgari ücretin 10 bin euroya çıkarıldığını ve kaydedilen her bir puan için fazladan 2000 euro para alınacağını açıkladı.  Fikir, sporun en zenginlerinden bazılarından daha fazla para almaktı (bir önceki yıl daha fazla puan alanlar, daha az puan alanlardan daha fazla para ödüyordu) ve güvenliği artırmak için kullanılıyordu.

Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 18:15

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 26 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

26 Şubat 1917*

Fas bayrağı altında yarışan tek F1 sürücüsü Robert La Caze, Paris'te doğdu. Bir Fas vatandaşıydı ve Kuzey Afrika'da bir dizi rallide yarıştı ve bu da 1958 Fas Grand Prix'sinde Ken Tyrrell için bir yarışmasını sağladı. Bir orta motorlu Cooper ile sporun en büyük isimlerinden bazılarına karşı yarıştı ve ızgara üzerinde 23. sıradan başladığı yarışı 14 bitirdi. 

*Fotoğraf olmadığı için sadece yazı olarak paylaşıldı.

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