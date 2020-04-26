F1 tarihinde bugün: 26 Nisan

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1937
Formula 1'de bir kez yarış kazanan Jean-Pierre Beltoise, Fransa'nın Boulogne-Billancourt şehrinde doğdu.
1960'ların başındaki motosiklet yarışları kariyerinden sonra 1967-1974 yılları arasında 84 F1 yarışına katıldı.
Tek zaferini 1972 Monako'da BRM sürerken aldı. Bu kusursuz bir performanstı, ancak F1 kariyerinde bir daha aynı başarıyı tekrarlayamadı.
Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120
Fotoğraf: LAT Images
Jean-Pierre Beltoise, Matra-Simca MS120
Fotoğraf: LAT Images
Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
Fotoğraf: LAT Images
Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
Fotoğraf: LAT Images
Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
Fotoğraf: LAT Images
Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120
Fotoğraf: David Phipps
1958
Johnny Dumfries dünyaya geldi. Kariyerinin ilk ve tek Formula 1 sezonuna 1986'da çıktı.
Lotus-Renault ile katıldığı 15 yarışta sadece üç puan alırken, en iyi sonucu sekizinci başlayıp beşinci bitirdiği Macaristan yarışıydı.
15 Grand Prix'nin dokuzunda yarış dışı kalan Dumfries, sonrasında Formula 1'den ayrıldı.
Johnny Dumfries, Lotus 98T Renault, pitstop
Fotoğraf: LAT Images
Johnny Dumfries, Lotus 98T-Renault
Fotoğraf: LAT Images
1998
1998 San Marino GP gerçekleşti. Sıralama turlarında Mika Hakkinen'in 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan David Coulthard, yarışta da üstün bir performans sergiledi ve Michael Schumacher'in 4.5 saniye önünde zafere ulaştı.
Mika Hakkinen ise vites kutusu sorunuyla finiş göremedi.
David Coulthard, McLaren MP4/13
Eddie Irvine, Ferrari F300
Fotoğraf: Ercole Colombo
Michael Schumacher, Ferrari F300
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher, Ferrari F300
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Michael Schumacher, Ferrari F300, Jacques Villeneuve, Williams FW20 Mecachrome, and Eddie Irvine, Ferrari F300
Fotoğraf: LAT Images
Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda
Fotoğraf: LAT Images
Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda, Jarno Trulli, Prost AP01 Peugeot, and Johnny Herbert, Sauber C17 Petronas
Fotoğraf: LAT Images
Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda
Fotoğraf: LAT Images
Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda
Fotoğraf: LAT Images
Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda, Mika Hakkinen, McLaren-Mercedes
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
Fotoğraf: LAT Images
2009
Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Jarno Trulli'nin olurken, Timo Glock 0.281 saniye geride ikinci oldu ve böylelikle Toyota ilk çizgiyi elde etmiş oldu.
Ancak yarışta Jenson Button üstün bir performans sergiledi ve yarışı Sebastian Vettel'in 7.1 saniye önünde kazımaya başardı. Podyumu tamamlayan isim Trulli oldu.
İtalyan sürücü böylelikle 2009'daki ikinci podyumunu elde etti.
Start: Timo Glock, Toyota F1 Team ve Jarno Trulli, Toyota Racing lead field
Fotoğraf: XPB Images
Start: Timo Glock, Toyota F1 Team ve Jarno Trulli, Toyota Racing lead field
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
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