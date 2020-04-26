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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 26 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 26 Nisan
Ekleyen:
, Editör
26 Nis 2020 14:51

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 26 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1937

Formula 1'de bir kez yarış kazanan Jean-Pierre Beltoise, Fransa'nın Boulogne-Billancourt şehrinde doğdu.

1960'ların başındaki motosiklet yarışları kariyerinden sonra 1967-1974 yılları arasında 84 F1 yarışına katıldı.

Tek zaferini 1972 Monako'da BRM sürerken aldı. Bu kusursuz bir performanstı, ancak F1 kariyerinde bir daha aynı başarıyı tekrarlayamadı.

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Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120

Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120
1/11

Fotoğraf: LAT Images

Jean-Pierre Beltoise, Matra-Simca MS120

Jean-Pierre Beltoise, Matra-Simca MS120
2/11

Fotoğraf: LAT Images

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
3/11

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
4/11

Fotoğraf: LAT Images

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
5/11

Fotoğraf: LAT Images

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
6/11

Fotoğraf: LAT Images

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
7/11

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B
8/11

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120

Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120
9/11

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120

Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120
10/11

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120

Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120
11/11

Fotoğraf: David Phipps

 

 

 

1958
Johnny Dumfries dünyaya geldi. Kariyerinin ilk ve tek Formula 1 sezonuna 1986'da çıktı.

Lotus-Renault ile katıldığı 15 yarışta sadece üç puan alırken, en iyi sonucu sekizinci başlayıp beşinci bitirdiği Macaristan yarışıydı.

15 Grand Prix'nin dokuzunda yarış dışı kalan Dumfries, sonrasında Formula 1'den ayrıldı.

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Johnny Dumfries, Lotus 98T Renault, pitstop

Johnny Dumfries, Lotus 98T Renault, pitstop
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Johnny Dumfries, Lotus 98T-Renault

Johnny Dumfries, Lotus 98T-Renault
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1998
1998 San Marino GP gerçekleşti. Sıralama turlarında Mika Hakkinen'in 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan David Coulthard, yarışta da üstün bir performans sergiledi ve Michael Schumacher'in 4.5 saniye önünde zafere ulaştı.

Mika Hakkinen ise vites kutusu sorunuyla finiş göremedi.

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David Coulthard, McLaren MP4/13

David Coulthard, McLaren MP4/13
1/12

Eddie Irvine, Ferrari F300

Eddie Irvine, Ferrari F300
2/12

Fotoğraf: Ercole Colombo

Michael Schumacher, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300
3/12

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300
4/12

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Michael Schumacher, Ferrari F300, Jacques Villeneuve, Williams FW20 Mecachrome, and Eddie Irvine, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300, Jacques Villeneuve, Williams FW20 Mecachrome, and Eddie Irvine, Ferrari F300
5/12

Fotoğraf: LAT Images

Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda

Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda
6/12

Fotoğraf: LAT Images

Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda, Jarno Trulli, Prost AP01 Peugeot, and Johnny Herbert, Sauber C17 Petronas

Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda, Jarno Trulli, Prost AP01 Peugeot, and Johnny Herbert, Sauber C17 Petronas
7/12

Fotoğraf: LAT Images

Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda

Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda
8/12

Fotoğraf: LAT Images

Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda

Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda
9/12

Fotoğraf: LAT Images

Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda, Mika Hakkinen, McLaren-Mercedes

Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda, Mika Hakkinen, McLaren-Mercedes
10/12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
11/12

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
12/12

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2009

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Jarno Trulli'nin olurken, Timo Glock 0.281 saniye geride ikinci oldu ve böylelikle Toyota ilk çizgiyi elde etmiş oldu.

Ancak yarışta Jenson Button üstün bir performans sergiledi ve yarışı Sebastian Vettel'in 7.1 saniye önünde kazımaya başardı. Podyumu tamamlayan isim Trulli oldu.

İtalyan sürücü böylelikle 2009'daki ikinci podyumunu elde etti.

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Start: Timo Glock, Toyota F1 Team ve Jarno Trulli, Toyota Racing lead field

Start: Timo Glock, Toyota F1 Team ve Jarno Trulli, Toyota Racing lead field
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Start: Timo Glock, Toyota F1 Team ve Jarno Trulli, Toyota Racing lead field

Start: Timo Glock, Toyota F1 Team ve Jarno Trulli, Toyota Racing lead field
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor
8/8

Fotoğraf: XPB Images

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