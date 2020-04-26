F1 tarihinde bugün: 26 Nisan

1937

Formula 1'de bir kez yarış kazanan Jean-Pierre Beltoise, Fransa'nın Boulogne-Billancourt şehrinde doğdu.

1960'ların başındaki motosiklet yarışları kariyerinden sonra 1967-1974 yılları arasında 84 F1 yarışına katıldı.

Tek zaferini 1972 Monako'da BRM sürerken aldı. Bu kusursuz bir performanstı, ancak F1 kariyerinde bir daha aynı başarıyı tekrarlayamadı.

Slider Liste Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120 1 / 11 Fotoğraf: LAT Images Jean-Pierre Beltoise, Matra-Simca MS120 2 / 11 Fotoğraf: LAT Images Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B 3 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B 4 / 11 Fotoğraf: LAT Images Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B 5 / 11 Fotoğraf: LAT Images Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B 6 / 11 Fotoğraf: LAT Images Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B 7 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B 8 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120 9 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120 10 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jean-Pierre Beltoise, Matra MS120 11 / 11 Fotoğraf: David Phipps

1958

Johnny Dumfries dünyaya geldi. Kariyerinin ilk ve tek Formula 1 sezonuna 1986'da çıktı.

Lotus-Renault ile katıldığı 15 yarışta sadece üç puan alırken, en iyi sonucu sekizinci başlayıp beşinci bitirdiği Macaristan yarışıydı.

15 Grand Prix'nin dokuzunda yarış dışı kalan Dumfries, sonrasında Formula 1'den ayrıldı.

Slider Liste Johnny Dumfries, Lotus 98T Renault, pitstop 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Johnny Dumfries, Lotus 98T-Renault 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1998

1998 San Marino GP gerçekleşti. Sıralama turlarında Mika Hakkinen'in 0.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan David Coulthard, yarışta da üstün bir performans sergiledi ve Michael Schumacher'in 4.5 saniye önünde zafere ulaştı.

Mika Hakkinen ise vites kutusu sorunuyla finiş göremedi.

Slider Liste David Coulthard, McLaren MP4/13 1 / 12 Eddie Irvine, Ferrari F300 2 / 12 Fotoğraf: Ercole Colombo Michael Schumacher, Ferrari F300 3 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Ferrari F300 4 / 12 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher, Ferrari F300, Jacques Villeneuve, Williams FW20 Mecachrome, and Eddie Irvine, Ferrari F300 5 / 12 Fotoğraf: LAT Images Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda 6 / 12 Fotoğraf: LAT Images Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda, Jarno Trulli, Prost AP01 Peugeot, and Johnny Herbert, Sauber C17 Petronas 7 / 12 Fotoğraf: LAT Images Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda 8 / 12 Fotoğraf: LAT Images Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda 9 / 12 Fotoğraf: LAT Images Damon Hill, Jordan 198 Mugen-Honda, Mika Hakkinen, McLaren-Mercedes 10 / 12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 11 / 12 Fotoğraf: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 12 / 12 Fotoğraf: LAT Images

2009

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Jarno Trulli'nin olurken, Timo Glock 0.281 saniye geride ikinci oldu ve böylelikle Toyota ilk çizgiyi elde etmiş oldu.

Ancak yarışta Jenson Button üstün bir performans sergiledi ve yarışı Sebastian Vettel'in 7.1 saniye önünde kazımaya başardı. Podyumu tamamlayan isim Trulli oldu.

İtalyan sürücü böylelikle 2009'daki ikinci podyumunu elde etti.

Slider Liste Start: Timo Glock, Toyota F1 Team ve Jarno Trulli, Toyota Racing lead field 1 / 8 Fotoğraf: XPB Images Start: Timo Glock, Toyota F1 Team ve Jarno Trulli, Toyota Racing lead field 2 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor 3 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor 6 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing 7 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP kutlama yapıyor 8 / 8 Fotoğraf: XPB Images

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