F1 tarihinde bugün: 26 Mart

26 Mart 1941: Lella Lombardi'nin doğum günü 1 / 8 Fotoğraf: LAT Images 1975 İspanyol Grand Prix'sinde altıncı sırada tamamlayarak yarım puan alan ve F1'de puan alan tek kadın pilot olan Lella Lombardi, Frugarolo İtalya'da doğdu. Dört kişinin öldüğü ciddi bir kazadan sonra o yarış durdurulmuştu. O yılın başlarında, Mart ayında, Güney Afrika'da yarışa katılma hakkı elde eden ilk kadın oldu. Başarısı manşetlerde yer aldı ve Almanya GP'de de yedinci oldu. 1992 yılında Milano'da 50 yaşında hayatını kaybetti.

26 Mart 1952: Didier Pironi'nin doğum günü: 2 / 8 Fotoğraf: LAT Images Didier Pironi, Paris'teki Villecresnes'de doğdu.1978 ve 1982 yılları arasında 70 yarışta yer aldı ve üç galibiyet aldı. Yarış kariyeri, bacaklarına kötü şekilde hasar verdiği Alman Grand Prix'si antrenman turlarındaki kazasıyla birlikte sona erdi. Daha sonra sürat teknesi yarışına başladı, ancak 1987'de Wight Adası'ndaki bir kazada hayatını kaybetti.

26 Mart 1958: Elio de Angelis'in doğum günü 3 / 8 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch 1979-1986 yılları arasında 108 yarışa katılan Elio de Angelis, Roma'da doğdu. Brabham BT55'in arka kanadının yüksek hızda parçalandığı Fransa'nın Paul Ricard pistindeki bir test esnasında hayatını kaybetti.

26 Mart 1964: Martin Donnelly'nin doğum günü 4 / 8 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Martin Donnelly, Kuzey İrlanda, Belfast'ta doğdu. Donnelly, 1990 İspanya Grand Prix'si antrenman turlarında geçirdiği büyük kazanın ardından ciddi şekilde yaralandı. Donnelly, kaza sonrası koltukla birlikte araçtan fırlamıştı. Sonrasında daha alt serilerde birkaç takım yönetti ve sürücü geliştirme çalışmalarında yer aldı.

26 Mart 1989: Mansell Brezilya GP'yi kazanıyor 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images Sıralama turlarında pole pozisyonu Ayrton Senna'nın olurken, en yakın rakibi Riccardo Patrese ile arasında 0.8, takım arkadaşı Alain Prost'la ise 1.3 saniye vardı. Ancak yarışı Ferrari pilotu Nigel Mansell kazanırken, Prost ikinci ve Mauricio Gugelmin üçüncü oldu. Bu, March sürücüsünün ilk ve tek podyumuydu.

26 Mart 1995: Brezilya'da bir garip karar 6 / 8 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Sezonun ilk yarışı Brezilya'da yapıldı ve yarışa Damon Hill pole pozisyonundan başladı. Yarışta Michael Schumacher harika bir performansla zafere ulaştı ve David Coulthard ikinci oldu. Ancak beş saat sonra araçlarından alınan yakıt örneklerinin, yarış öncesi alınan örneklerle eşleşmediği ve diskalifiye edildikleri duyuruldu. Zafer Gerhard Berger'in oldu. Ancak 14 Nisan'daki temyiz davasında karar bozuldu ve pilotlar sıralarına geri döndü. Ancak bu iki ismin kazandığı puanlar sadece pilotlar şampiyonasında geçerli olacaktı. Berger durumu 'şaka gibi' şeklinde yorumlamıştı.

26 Mart 2000: Schumacher kazanıyor 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images Brezilya şampiyonanın ikinci ayağına ev sahipliği yaptı; ilk altı sırada finiş gören sürücülerden beşi yarıştan sonra araçlarının altındaki tahta kısımla ilgili sorunlar nedeniyle diskalifiye edildi. İtirazın ardından araçlar yeniden incelendi ve David Coulthard dışındaki herkese eski pozisyonuna döndü. Coulthard'ın aracının kanat uç plakalarının izin verilenden 7 mm daha düşük olduğu keşfedildi. Sonuç olarak yarışı Michael Schumacher kazandı, Giancarlo Fisichella diskalifiye sonrası ikinci ve Heinz Harald Frentzen ise üçüncü oldu. Bu, Schumacher'in 37. galibiyetiydi.