F1 tarihinde bugün: 25 Nisan

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1981
Formula 1 kariyeri boyunca 269 Grand Prix'ye katılan Felipe Massa, 25 Nisan 1981'de dünyaya geldi.
Ferrari, Sauber ve Williams takımlarıyla 15 sezon F1'de kaldı ve 2008'de şampiyonluğu son yarışta kaybetti.
Bu süreçte 11 galibiyet, 16 pole pozisyonu, 15 en hızlı tur ve 41 podyum elde etti.
2017 Abu Dhabi GP sonrası Formula 1'e veda etti.
Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa, Ferrari F2008
Fotoğraf: Sutton Images
Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Eric Gilbert
Felipe Massa, Ferrari F2008
Fotoğraf: Sutton Images
Felipe Massa, Ferrari F2008
Fotoğraf: Sutton Images
Felipe Massa, Ferrari F2008
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
1982
1982 San Marino GP gerçekleşti, ancak yarış FISA ile FOCA'nın ticari ve teknik savaşı yüzünden Williams ve Brabham da dahil olmak üzere pek çok bağımsız takım tarafından yarış boykot edildi. Sadece 14 araç sıralama turlarına katıldı ve sıralama turlarında Rene Arnoux, Alain Prost'un 0.4 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak Renault sürücülerinin yarış dışı kaldığı ve sadece beş aracın finiş gördüğü yarışta Didier Prioni ve Gilles Villeneuve kıyasıya bir galibiyet mücadelesine girdiler. Pironi, Villeneuve'ün sadece 0.3 saniye önünde zafere ulaşırken, Michele Alboreto 1 dakika 7 saniye geride üçüncü oldu.
Race winner Didier Pironi, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2
Fotoğraf: LAT Images
Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2
Fotoğraf: LAT Images
Race winner Didier Pironi, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda, McLaren ve Bernie Ecclestone ve John Barnard, McLaren tasarımcısı
Fotoğraf: LAT Images
Didier Pironi, Ferrari 126C2, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2
Fotoğraf: LAT Images
Didier Pironi, Ferrari and Gilles Villeneuve, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Gilles Villeneuve, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
1993
1993 San Marino GP gerçekleşti. Alain Prost, sıralama turlarını Damon Hill'in 0.098 saniye önünde ilk sırada tamamladı ve pole pozisyonunu elde etti.
Yarışta ise Hill 20. turda kaza yaparak yarış dışı kaldı. Prost en yakın rakibi Michael Schumacher'in 32.4 saniye önünde zafere ulaştı.
O yarışta üçüncü Martin Brundle da dahil olmak üzere herkese tur bindirdi.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Michael Schumacher, 3. Martin Brundle
Fotoğraf: Sutton Images
start: Damon Hill, Alain Prost, Ayrton Senna ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Renault
Michael Schumacher, Benetton
Fotoğraf: LAT Images
Martin Brundle, Ligier JS39 Renault
Fotoğraf: Ercole Colombo
Michael Schumacher, Benetton B193B
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, Williams FW15C
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Williams FW15C
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Williams FW15C
Fotoğraf: Sutton Images
Damon Hill, Williams
Fotoğraf: Ercole Colombo
2001
Ferrari sürücüsü ve beş kez yarış galibi Michele Alboreto, Almanya'daki Lausitzring pistinde Audi R8 spor otomobilini test ederken hayatını kaybetti. Oval bölümde yüksek hız testi yaparken lastiği patladı ve duvara çarptı. Kazanın etkisiyle de anında hayatını kaybetti. 1980'lerde beş yıl boyunca Ferrari için yarışırken, Footwork, Lola ve Minardi gibi daha küçük takımlarla 1990'ların ortalarına kadar F1'de kaldı.
#7 Team Joest Audi R8: Michele Alboreto, Christian Abt, Rinaldo Capello
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, Ferrari 156/85
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, Ferrari 126C4
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, Ferrari 126C4
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, Arrows A11B Ford
Fotoğraf: Ercole Colombo
Michele Alboreto, Ferrari 126C4
Fotoğraf: LAT Images
2004
2004 San Marino GP'de pole pozisyonu BAR Honda sürücüsü Jenson Button'ın oldu. Michael Schumacher ikinci ve Juan Pablo Montoya üçüncü sırada yer aldı.
Ancak Schumacher, dokuzuncu turda liderliği aldı ve Button'ın önünde zafere ulaşan isim oldu. Montoya üçüncü olurken, Fernando Alonso dördüncü oldu.
Podium: Race winner Michael Schumacher, Ferrari, third place Juan Pablo Montoya, Williams
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
Michael Schumacher
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher
Fotoğraf: LAT Images
P2 finish for Jenson Button
Fotoğraf: LAT Images
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|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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