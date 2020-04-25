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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 25 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 25 Nisan
Ekleyen:
, Editör
25 Nis 2020 15:25

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 26 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1981

Formula 1 kariyeri boyunca 269 Grand Prix'ye katılan Felipe Massa, 25 Nisan 1981'de dünyaya geldi.

Ferrari, Sauber ve Williams takımlarıyla 15 sezon F1'de kaldı ve 2008'de şampiyonluğu son yarışta kaybetti.

Bu süreçte 11 galibiyet, 16 pole pozisyonu, 15 en hızlı tur ve 41 podyum elde etti.

2017 Abu Dhabi GP sonrası Formula 1'e veda etti.

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Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor

Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor

Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Ferrari F2008

Felipe Massa, Ferrari F2008
4/8

Fotoğraf: Sutton Images

Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Felipe Massa, Scuderia Ferrari
5/8

Fotoğraf: Eric Gilbert

Felipe Massa, Ferrari F2008

Felipe Massa, Ferrari F2008
6/8

Fotoğraf: Sutton Images

Felipe Massa, Ferrari F2008

Felipe Massa, Ferrari F2008
7/8

Fotoğraf: Sutton Images

Felipe Massa, Ferrari F2008

Felipe Massa, Ferrari F2008
8/8

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

 

1982

1982 San Marino GP gerçekleşti, ancak yarış FISA ile FOCA'nın ticari ve teknik savaşı yüzünden Williams ve Brabham da dahil olmak üzere pek çok bağımsız takım tarafından yarış boykot edildi. Sadece 14 araç sıralama turlarına katıldı ve sıralama turlarında Rene Arnoux, Alain Prost'un 0.4 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak Renault sürücülerinin yarış dışı kaldığı ve sadece beş aracın finiş gördüğü yarışta Didier Prioni ve Gilles Villeneuve kıyasıya bir galibiyet mücadelesine girdiler. Pironi, Villeneuve'ün sadece 0.3 saniye önünde zafere ulaşırken, Michele Alboreto 1 dakika 7 saniye geride üçüncü oldu.

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Race winner Didier Pironi, Ferrari

Race winner Didier Pironi, Ferrari
1/8

Fotoğraf: Sutton Images

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Race winner Didier Pironi, Ferrari

Race winner Didier Pironi, Ferrari
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda, McLaren ve Bernie Ecclestone ve John Barnard, McLaren tasarımcısı

Niki Lauda, McLaren ve Bernie Ecclestone ve John Barnard, McLaren tasarımcısı
5/8

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi, Ferrari 126C2, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2

Didier Pironi, Ferrari 126C2, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi, Ferrari and Gilles Villeneuve, Ferrari

Didier Pironi, Ferrari and Gilles Villeneuve, Ferrari
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Gilles Villeneuve, Ferrari

Gilles Villeneuve, Ferrari
8/8

Fotoğraf: Ercole Colombo

 

 

1993

1993 San Marino GP gerçekleşti. Alain Prost, sıralama turlarını Damon Hill'in 0.098 saniye önünde ilk sırada tamamladı ve pole pozisyonunu elde etti.

Yarışta ise Hill 20. turda kaza yaparak yarış dışı kaldı. Prost en yakın rakibi Michael Schumacher'in 32.4 saniye önünde zafere ulaştı.

O yarışta üçüncü Martin Brundle da dahil olmak üzere herkese tur bindirdi.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Michael Schumacher, 3. Martin Brundle

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Michael Schumacher, 3. Martin Brundle
1/9

Fotoğraf: Sutton Images

start: Damon Hill, Alain Prost, Ayrton Senna ve Michael Schumacher

start: Damon Hill, Alain Prost, Ayrton Senna ve Michael Schumacher
2/9

Fotoğraf: Renault

Michael Schumacher, Benetton

Michael Schumacher, Benetton
3/9

Fotoğraf: LAT Images

Martin Brundle, Ligier JS39 Renault

Martin Brundle, Ligier JS39 Renault
4/9

Fotoğraf: Ercole Colombo

Michael Schumacher, Benetton B193B

Michael Schumacher, Benetton B193B
5/9

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
6/9

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
7/9

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
8/9

Fotoğraf: Sutton Images

Damon Hill, Williams

Damon Hill, Williams
9/9

Fotoğraf: Ercole Colombo

 

 

2001

Ferrari sürücüsü ve beş kez yarış galibi Michele Alboreto, Almanya'daki Lausitzring pistinde Audi R8 spor otomobilini test ederken hayatını kaybetti. Oval bölümde yüksek hız testi yaparken lastiği patladı ve duvara çarptı. Kazanın etkisiyle de anında hayatını kaybetti. 1980'lerde beş yıl boyunca Ferrari için yarışırken, Footwork, Lola ve Minardi gibi daha küçük takımlarla 1990'ların ortalarına kadar F1'de kaldı.

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#7 Team Joest Audi R8: Michele Alboreto, Christian Abt, Rinaldo Capello

#7 Team Joest Audi R8: Michele Alboreto, Christian Abt, Rinaldo Capello
1/6

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, Ferrari 156/85

Michele Alboreto, Ferrari 156/85
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, Ferrari 126C4

Michele Alboreto, Ferrari 126C4
3/6

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, Ferrari 126C4

Michele Alboreto, Ferrari 126C4
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, Arrows A11B Ford

Michele Alboreto, Arrows A11B Ford
5/6

Fotoğraf: Ercole Colombo

Michele Alboreto, Ferrari 126C4

Michele Alboreto, Ferrari 126C4
6/6

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2004

2004 San Marino GP'de pole pozisyonu BAR Honda sürücüsü Jenson Button'ın oldu. Michael Schumacher ikinci ve Juan Pablo Montoya üçüncü sırada yer aldı.

Ancak Schumacher, dokuzuncu turda liderliği aldı ve Button'ın önünde zafere ulaşan isim oldu. Montoya üçüncü olurken, Fernando Alonso dördüncü oldu.

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Podium: Race winner Michael Schumacher, Ferrari, third place Juan Pablo Montoya, Williams

Podium: Race winner Michael Schumacher, Ferrari, third place Juan Pablo Montoya, Williams
1/12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Michael Schumacher

Michael Schumacher
2/12

Fotoğraf: Brousseau Photo

Michael Schumacher

Michael Schumacher
3/12

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Michael Schumacher

Michael Schumacher
4/12

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher

Michael Schumacher
5/12

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher

Michael Schumacher
6/12

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Michael Schumacher

Michael Schumacher
7/12

Fotoğraf: Brousseau Photo

Michael Schumacher

Michael Schumacher
8/12

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher

Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher
9/12

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher

Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher
10/12

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher

Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher
11/12

Fotoğraf: LAT Images

P2 finish for Jenson Button

P2 finish for Jenson Button
12/12

Fotoğraf: LAT Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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