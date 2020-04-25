F1 tarihinde bugün: 25 Nisan

1981

Formula 1 kariyeri boyunca 269 Grand Prix'ye katılan Felipe Massa, 25 Nisan 1981'de dünyaya geldi.

Ferrari, Sauber ve Williams takımlarıyla 15 sezon F1'de kaldı ve 2008'de şampiyonluğu son yarışta kaybetti.

Bu süreçte 11 galibiyet, 16 pole pozisyonu, 15 en hızlı tur ve 41 podyum elde etti.

2017 Abu Dhabi GP sonrası Formula 1'e veda etti.

Slider Liste Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor 1 / 8 Fotoğraf: XPB Images Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor 2 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor 3 / 8 Fotoğraf: XPB Images Felipe Massa, Ferrari F2008 4 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Felipe Massa, Scuderia Ferrari 5 / 8 Fotoğraf: Eric Gilbert Felipe Massa, Ferrari F2008 6 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Felipe Massa, Ferrari F2008 7 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Felipe Massa, Ferrari F2008 8 / 8 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

1982

1982 San Marino GP gerçekleşti, ancak yarış FISA ile FOCA'nın ticari ve teknik savaşı yüzünden Williams ve Brabham da dahil olmak üzere pek çok bağımsız takım tarafından yarış boykot edildi. Sadece 14 araç sıralama turlarına katıldı ve sıralama turlarında Rene Arnoux, Alain Prost'un 0.4 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak Renault sürücülerinin yarış dışı kaldığı ve sadece beş aracın finiş gördüğü yarışta Didier Prioni ve Gilles Villeneuve kıyasıya bir galibiyet mücadelesine girdiler. Pironi, Villeneuve'ün sadece 0.3 saniye önünde zafere ulaşırken, Michele Alboreto 1 dakika 7 saniye geride üçüncü oldu.

Slider Liste Race winner Didier Pironi, Ferrari 1 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2 2 / 8 Fotoğraf: LAT Images Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2 3 / 8 Fotoğraf: LAT Images Race winner Didier Pironi, Ferrari 4 / 8 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, McLaren ve Bernie Ecclestone ve John Barnard, McLaren tasarımcısı 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images Didier Pironi, Ferrari 126C2, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 6 / 8 Fotoğraf: LAT Images Didier Pironi, Ferrari and Gilles Villeneuve, Ferrari 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images Gilles Villeneuve, Ferrari 8 / 8 Fotoğraf: Ercole Colombo

1993

1993 San Marino GP gerçekleşti. Alain Prost, sıralama turlarını Damon Hill'in 0.098 saniye önünde ilk sırada tamamladı ve pole pozisyonunu elde etti.

Yarışta ise Hill 20. turda kaza yaparak yarış dışı kaldı. Prost en yakın rakibi Michael Schumacher'in 32.4 saniye önünde zafere ulaştı.

O yarışta üçüncü Martin Brundle da dahil olmak üzere herkese tur bindirdi.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Michael Schumacher, 3. Martin Brundle 1 / 9 Fotoğraf: Sutton Images start: Damon Hill, Alain Prost, Ayrton Senna ve Michael Schumacher 2 / 9 Fotoğraf: Renault Michael Schumacher, Benetton 3 / 9 Fotoğraf: LAT Images Martin Brundle, Ligier JS39 Renault 4 / 9 Fotoğraf: Ercole Colombo Michael Schumacher, Benetton B193B 5 / 9 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Williams FW15C 6 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Williams FW15C 7 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Williams FW15C 8 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Damon Hill, Williams 9 / 9 Fotoğraf: Ercole Colombo

2001

Ferrari sürücüsü ve beş kez yarış galibi Michele Alboreto, Almanya'daki Lausitzring pistinde Audi R8 spor otomobilini test ederken hayatını kaybetti. Oval bölümde yüksek hız testi yaparken lastiği patladı ve duvara çarptı. Kazanın etkisiyle de anında hayatını kaybetti. 1980'lerde beş yıl boyunca Ferrari için yarışırken, Footwork, Lola ve Minardi gibi daha küçük takımlarla 1990'ların ortalarına kadar F1'de kaldı.

Slider Liste #7 Team Joest Audi R8: Michele Alboreto, Christian Abt, Rinaldo Capello 1 / 6 Fotoğraf: LAT Images Michele Alboreto, Ferrari 156/85 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images Michele Alboreto, Ferrari 126C4 3 / 6 Fotoğraf: LAT Images Michele Alboreto, Ferrari 126C4 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Michele Alboreto, Arrows A11B Ford 5 / 6 Fotoğraf: Ercole Colombo Michele Alboreto, Ferrari 126C4 6 / 6 Fotoğraf: LAT Images

2004

2004 San Marino GP'de pole pozisyonu BAR Honda sürücüsü Jenson Button'ın oldu. Michael Schumacher ikinci ve Juan Pablo Montoya üçüncü sırada yer aldı.

Ancak Schumacher, dokuzuncu turda liderliği aldı ve Button'ın önünde zafere ulaşan isim oldu. Montoya üçüncü olurken, Fernando Alonso dördüncü oldu.

Slider Liste Podium: Race winner Michael Schumacher, Ferrari, third place Juan Pablo Montoya, Williams 1 / 12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Michael Schumacher 2 / 12 Fotoğraf: Brousseau Photo Michael Schumacher 3 / 12 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Michael Schumacher 4 / 12 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher 5 / 12 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher 6 / 12 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Michael Schumacher 7 / 12 Fotoğraf: Brousseau Photo Michael Schumacher 8 / 12 Fotoğraf: Ferrari Media Center Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher 9 / 12 Fotoğraf: Ferrari Media Center Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher 10 / 12 Fotoğraf: Ferrari Media Center Start: Jenson Button takes lead ve Michael Schumacher 11 / 12 Fotoğraf: LAT Images P2 finish for Jenson Button 12 / 12 Fotoğraf: LAT Images

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