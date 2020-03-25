F1 tarihinde bugün: 25 Mart

25 Mart 1938: Fritz d'Orey'in doğum günü 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Brezilyalı yarış pilotu Fritz d'Orey, Sao Paulo'da doğdu. 1959 Fransa ve İngiliz Grand Prix'sinde Maserati 250F ile yarıştı. Aynı yıl ABD Grand Prix'sinde bir Mas Mecti motorlu Tex Mec kullandı.

25 Mart 1984: Ayrton Senna'nın ilk yarışı 2 / 5 Fotoğraf: XPB Images Ayrton Senna, Formula 1'deki ilk yarışına kendi ülkesi Brezilya'da çıktı ancak turbo soru nedeniyle sekizinci turun sonunda yarış dışı kaldı.Yarış aynı zamanda Martin Brundle ve Stefan Bellof'un da F1'deki ilk yarışıydı. Her ikisi de Tyrrell'ın teknik düzenlemeleri ihlal etmesi sonrası diskalifiye edildi. Alain Prost onuncu galibiyetini almayı başardı.

25 Mart 1990: Senna temas yaşadı, Prost kazandı 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Brezilya GP'ye yeniden inşa edilen Interlagos pisti ev sahipliği yaptı. 1981'den beri, buradaki ilk yarıştı. Brezilyalı pilot Ayrtonna Senna yarışa pole pozisyonundan başladı ama Satoru Nakajima ile yaşadığı temas, tüm galibiyet şansını öldürdü. Prost 41. turda aldığı liderliği hiç bırakmadı ve zafere ulaştı. Gergard Berger ikinci ve Senna üçüncü oldu. Senna ve Prost podyumda göz göze dahi gelmediler.

25 Mart 2012: Alonso yağmur altında kazanıyor 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images Sıralama turlarında pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın olurken, yakın geçen seansta Jenson Button ikinci ve Michael Schumacher üçüncü olmuştu. Ancak yarış yağmur altında geçti ve Alonso harika bir performansla zafere ulaşmayı başardı. Perez ikinci olup kariyerinin ilk podyumunu aldı. Hamilton ise podyumu tamamladı.