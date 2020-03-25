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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 25 Mart

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25 Mart 1938: Fritz d'Orey'in doğum günü

25 Mart 1938: Fritz d'Orey'in doğum günü
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Brezilyalı yarış pilotu Fritz d'Orey, Sao Paulo'da doğdu. 1959 Fransa ve İngiliz Grand Prix'sinde Maserati 250F ile yarıştı. Aynı yıl ABD Grand Prix'sinde bir Mas Mecti motorlu Tex Mec kullandı.

25 Mart 1984: Ayrton Senna'nın ilk yarışı

25 Mart 1984: Ayrton Senna'nın ilk yarışı
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna, Formula 1'deki ilk yarışına kendi ülkesi Brezilya'da çıktı ancak turbo soru nedeniyle sekizinci turun sonunda yarış dışı kaldı.Yarış aynı zamanda Martin Brundle ve Stefan Bellof'un da F1'deki ilk yarışıydı. Her ikisi de Tyrrell'ın teknik düzenlemeleri ihlal etmesi sonrası diskalifiye edildi. Alain Prost onuncu galibiyetini almayı başardı.

25 Mart 1990: Senna temas yaşadı, Prost kazandı

25 Mart 1990: Senna temas yaşadı, Prost kazandı
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Brezilya GP'ye yeniden inşa edilen Interlagos pisti ev sahipliği yaptı. 1981'den beri, buradaki ilk yarıştı. Brezilyalı pilot Ayrtonna Senna yarışa pole pozisyonundan başladı ama Satoru Nakajima ile yaşadığı temas, tüm galibiyet şansını öldürdü. Prost 41. turda aldığı liderliği hiç bırakmadı ve zafere ulaştı. Gergard Berger ikinci ve Senna üçüncü oldu. Senna ve Prost podyumda göz göze dahi gelmediler.

25 Mart 2012: Alonso yağmur altında kazanıyor

25 Mart 2012: Alonso yağmur altında kazanıyor
4/5

Fotoğraf: XPB Images

Sıralama turlarında pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın olurken, yakın geçen seansta Jenson Button ikinci ve Michael Schumacher üçüncü olmuştu. Ancak yarış yağmur altında geçti ve Alonso harika bir performansla zafere ulaşmayı başardı. Perez ikinci olup kariyerinin ilk podyumunu aldı. Hamilton ise podyumu tamamladı.

25 Mart 2018: Vettel fırsatı değerlendiriyor

25 Mart 2018: Vettel fırsatı değerlendiriyor
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

Sıralama turlarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmıştı. Hamilton yarışın ilk bölümünü lider geçse de, Sanal Güvenlik Aracı periyodundan faydalanan Sebastian Vettel zafere ulaşmayı başardı. Haas pilotları iyi götürdükleri yarışta, iki pit stop hatası sonrası yolda kaldılar.Bu, Charles Leclerc'in ilk yarışıdır.

Ekleyen:
, Editör
25 Mar 2020 17:03

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 25 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

25 Mart 1925: Don Freeland'in doğum günü
Amerikalı sürücü Don Freeland, Los Angeles, California'da doğdu. 1953-1960 yılları arasında Indianapolis'teki sekiz yarışta yer aldı. En iyi sonucu 1956'daki üçüncülüğü oldu. 2007 yılında 82 yaşında hayatını kaybetti.

 

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