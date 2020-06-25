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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 25 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 25 Haziran
Ekleyen:
, Editör
25 Haz 2020 14:39

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 25 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

2006

Kanada GP gerçekleşti. Fernando Alonso'nun pole pozisyonundan başladığı yarışta zafer sadece 2 saniye farkla İspanyol pilotun oldu. Bu, Alonso'nun üst üste dördüncü, 2006 yılındaki ise altıncı zaferiydi.

Michael Schumacher ikinci ve McLaren'dan Kimi Raikkonen o yarışı üçüncü bitirdi.

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Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme

Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme
2/9

Fotoğraf: Eric Gilbert

Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme

Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme
3/9

Fotoğraf: Eric Gilbert

Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme

Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme
4/9

Fotoğraf: Eric Gilbert

Start: Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen

Start: Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Start: Fernando Alonso

Start: Fernando Alonso
6/9

Fotoğraf: Eric Gilbert

Start: Fernando Alonso ve field

Start: Fernando Alonso ve field
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher
9/9

Fotoğraf: XPB Images

 

2017

Bakü'deki heyecan dolu yarışa Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladı.

Sebastian Vettel ile Hamilton'ın güvenlik aracı ardında yaşadığı olay yarışa damga vururken, zafer Daniel Ricciardo'nun oldu.

Son metrelerde Lance Stroll'ü geçen Valtteri Bottas ikinci ve kariyerinin ilk podyumunu alan Stroll üçüncü oldu.

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Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Lance Stroll, Williams ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda shoey yapıyor

Lance Stroll, Williams ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda shoey yapıyor
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Lance Stroll, Williams ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda shoey yapıyor

Lance Stroll, Williams ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda shoey yapıyor
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, parc ferme

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, parc ferme
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

Bugün doğanlar.

F1'de 161 yarışa çıkan ve üç galibiyet ile yedi podyum alan Johnny Herbert 1964 yılında Brentwood'da dünyaya geldi.

Patrick Tambay, 1949 yılında Paris'te dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 2 galibiyet, 11 podyum ve 5 pole pozisyonu elde etti.

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Johnny Herbert, Benetton

Johnny Herbert, Benetton
1/16

Fotoğraf: Sutton Images

Johnny Herbert, Benetton B188 Ford

Johnny Herbert, Benetton B188 Ford
2/16

Fotoğraf: LAT Images

Johnny Herbert, Benetton B188 Ford

Johnny Herbert, Benetton B188 Ford
3/16

Fotoğraf: LAT Images

Johnny Herbert, Lotus 102 Lamborghini

Johnny Herbert, Lotus 102 Lamborghini
4/16

Fotoğraf: Ercole Colombo

Johnny Herbert, Benetton B188

Johnny Herbert, Benetton B188
5/16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Johnny Herbert, Benetton B188

Johnny Herbert, Benetton B188
6/16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Johnny Herbert, Benetton B188

Johnny Herbert, Benetton B188
7/16

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Tambay, Theodore TY01 Ford

Patrick Tambay, Theodore TY01 Ford
8/16

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Patrick Tambay, McLaren M29 Ford

Patrick Tambay, McLaren M29 Ford
9/16

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Tambay, Renault RE60

Patrick Tambay, Renault RE60
10/16

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Tambay, Renault RE50

Patrick Tambay, Renault RE50
11/16

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Tambay, Renault RE50

Patrick Tambay, Renault RE50
12/16

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Tambay, McLaren M26 Ford

Patrick Tambay, McLaren M26 Ford
13/16

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Gilles Villeneuve, Ferrari, Patrick Tambay, Ligier

Gilles Villeneuve, Ferrari, Patrick Tambay, Ligier
14/16

Fotoğraf: Ercole Colombo

Patrick Tambay, McLaren M26 Ford

Patrick Tambay, McLaren M26 Ford
15/16

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Patrick Tambay, Renault RE60

Patrick Tambay, Renault RE60
16/16

Fotoğraf: Sutton Images

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Editör İnci Beğen

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