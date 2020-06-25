F1 tarihinde bugün: 25 Haziran

2006

Kanada GP gerçekleşti. Fernando Alonso'nun pole pozisyonundan başladığı yarışta zafer sadece 2 saniye farkla İspanyol pilotun oldu. Bu, Alonso'nun üst üste dördüncü, 2006 yılındaki ise altıncı zaferiydi.

Michael Schumacher ikinci ve McLaren'dan Kimi Raikkonen o yarışı üçüncü bitirdi.

Slider Liste Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 1 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme 2 / 9 Fotoğraf: Eric Gilbert Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme 3 / 9 Fotoğraf: Eric Gilbert Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme 4 / 9 Fotoğraf: Eric Gilbert Start: Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen 5 / 9 Fotoğraf: XPB Images Start: Fernando Alonso 6 / 9 Fotoğraf: Eric Gilbert Start: Fernando Alonso ve field 7 / 9 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen 8 / 9 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher 9 / 9 Fotoğraf: XPB Images

2017

Bakü'deki heyecan dolu yarışa Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladı.

Sebastian Vettel ile Hamilton'ın güvenlik aracı ardında yaşadığı olay yarışa damga vururken, zafer Daniel Ricciardo'nun oldu.

Son metrelerde Lance Stroll'ü geçen Valtteri Bottas ikinci ve kariyerinin ilk podyumunu alan Stroll üçüncü oldu.

Slider Liste Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Lance Stroll, Williams ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda shoey yapıyor 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Lance Stroll, Williams ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda shoey yapıyor 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, parc ferme 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

Bugün doğanlar.

F1'de 161 yarışa çıkan ve üç galibiyet ile yedi podyum alan Johnny Herbert 1964 yılında Brentwood'da dünyaya geldi.

Patrick Tambay, 1949 yılında Paris'te dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 2 galibiyet, 11 podyum ve 5 pole pozisyonu elde etti.