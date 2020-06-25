F1 tarihinde bugün: 25 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 25 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
2006
Kanada GP gerçekleşti. Fernando Alonso'nun pole pozisyonundan başladığı yarışta zafer sadece 2 saniye farkla İspanyol pilotun oldu. Bu, Alonso'nun üst üste dördüncü, 2006 yılındaki ise altıncı zaferiydi.
Michael Schumacher ikinci ve McLaren'dan Kimi Raikkonen o yarışı üçüncü bitirdi.
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme
Fotoğraf: Eric Gilbert
Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme
Fotoğraf: Eric Gilbert
Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme
Fotoğraf: Eric Gilbert
Start: Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Start: Fernando Alonso
Fotoğraf: Eric Gilbert
Start: Fernando Alonso ve field
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
2017
Bakü'deki heyecan dolu yarışa Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladı.
Sebastian Vettel ile Hamilton'ın güvenlik aracı ardında yaşadığı olay yarışa damga vururken, zafer Daniel Ricciardo'nun oldu.
Son metrelerde Lance Stroll'ü geçen Valtteri Bottas ikinci ve kariyerinin ilk podyumunu alan Stroll üçüncü oldu.
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sutton Images
Lance Stroll, Williams ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda shoey yapıyor
Fotoğraf: Sutton Images
Lance Stroll, Williams ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing podyumda shoey yapıyor
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, parc ferme
Fotoğraf: Sutton Images
Bugün doğanlar.
F1'de 161 yarışa çıkan ve üç galibiyet ile yedi podyum alan Johnny Herbert 1964 yılında Brentwood'da dünyaya geldi.
Patrick Tambay, 1949 yılında Paris'te dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 2 galibiyet, 11 podyum ve 5 pole pozisyonu elde etti.
Johnny Herbert, Benetton
Fotoğraf: Sutton Images
Johnny Herbert, Benetton B188 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Johnny Herbert, Benetton B188 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Johnny Herbert, Lotus 102 Lamborghini
Fotoğraf: Ercole Colombo
Johnny Herbert, Benetton B188
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Johnny Herbert, Benetton B188
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Johnny Herbert, Benetton B188
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Tambay, Theodore TY01 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Patrick Tambay, McLaren M29 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Tambay, Renault RE60
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Tambay, Renault RE50
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Tambay, Renault RE50
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Tambay, McLaren M26 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Gilles Villeneuve, Ferrari, Patrick Tambay, Ligier
Fotoğraf: Ercole Colombo
Patrick Tambay, McLaren M26 Ford
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Patrick Tambay, Renault RE60
Fotoğraf: Sutton Images
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