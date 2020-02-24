F1 tarihinde bugün: 24 Şubat

24 Şubat 1955 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost, Fransa'nın Lorette kentinde dünyaya geldı. Kariyeri boyunca 202 yarışa çıkan Fransz pilot 51 galibiyet, 33 pole pozisyonu, 41 en en hızlı tur ve 106 podyum elde etmeyi başardı.. 1988 ve 1989 yıllarında Ayrton Senna ile kıyasıya bir rekabete giren Prost, 1990'da Ferrari'ye geçti ve bir yıllık aranın ardından geri döndüğü 1993 yılında şampiyonluğa ulaştı.. 1997'de kendi F1 takımı olan Prost GP'yi kurarken, takım macerası pek başarılı olmadı ve sonrasında Renault'da görev almaya başladı. Fransız pilot tüm zamanların en yetenekli pilotları arasında kabul görülüyor.

24 Şubat 1971 2 / 5 Fotoğraf: XPB Images Pedro de la Rosa, 105 Formula 1 yarışına çıktı ve bu süreçte bir podyum alırken, 35 de puan topladı. Dokuz sezon F1'de kalan İspanyol sürücü, Arrows, Jaguar, McLaren, BMW Sauber ve HRT adına yarıştı. İlk ve tek podyumunu 2006 yılında, yağmurlu Macaristan GP'de aldı. De la Rosa son olarak 2012 yılında HRT ile F1'de mücadele etti.

24 Şubat 1994 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Williams, 24 Şubat 1994 tarihinde o sezon mücadele edeceği yeni aracı Estoril pistinde tanıtmıştı. Senna, hayatını kaybettiği Williams aracını ilk kez o gün Portekiz'deki pistte test etti.

24 Şubat 1995 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images 1994 San Marino GP'de hayatını kaybeden Ayrton Senna'nın geçirdiği kazayla ilgili resmi bir rapor açıklandı. İtalyan hakim Maurizio Passarini'nin yayınladığı 500 sayfa uzunluğundaki raporda, kazanın büyük olasılıkla araçtaki bir direksiyon arızasından kaynaklandığına yer verildi