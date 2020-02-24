F1 tarihinde bugün: 24 Şubat

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
275 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 24 Şubat

paylaşım
yorumlar
Slider
Liste

24 Şubat 1955

24 Şubat 1955
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost, Fransa'nın Lorette kentinde dünyaya geldı.

Kariyeri boyunca 202 yarışa çıkan Fransz pilot 51 galibiyet, 33 pole pozisyonu, 41 en en hızlı tur ve 106 podyum elde etmeyi başardı..

1988 ve 1989 yıllarında Ayrton Senna ile kıyasıya bir rekabete giren Prost, 1990'da Ferrari'ye geçti ve bir yıllık aranın ardından geri döndüğü 1993 yılında şampiyonluğa ulaştı..

1997'de kendi F1 takımı olan Prost GP'yi kurarken, takım macerası pek başarılı olmadı ve sonrasında Renault'da görev almaya başladı.

Fransız pilot tüm zamanların en yetenekli pilotları arasında kabul görülüyor.

24 Şubat 1971

24 Şubat 1971
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Pedro de la Rosa, 105 Formula 1 yarışına çıktı ve bu süreçte bir podyum alırken, 35 de puan topladı.

Dokuz sezon F1'de kalan İspanyol sürücü, Arrows, Jaguar, McLaren, BMW Sauber ve HRT adına yarıştı.

İlk ve tek podyumunu 2006 yılında, yağmurlu Macaristan GP'de aldı. De la Rosa son olarak 2012 yılında HRT ile F1'de mücadele etti.

24 Şubat 1994

24 Şubat 1994
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Williams, 24 Şubat 1994 tarihinde o sezon mücadele edeceği yeni aracı Estoril pistinde tanıtmıştı. Senna, hayatını kaybettiği Williams aracını ilk kez o gün Portekiz'deki pistte test etti.

24 Şubat 1995

24 Şubat 1995
4/5

Fotoğraf: XPB Images

1994 San Marino GP'de hayatını kaybeden Ayrton Senna'nın geçirdiği kazayla ilgili resmi bir rapor açıklandı. İtalyan hakim Maurizio Passarini'nin yayınladığı 500 sayfa uzunluğundaki raporda, kazanın büyük olasılıkla araçtaki bir direksiyon arızasından kaynaklandığına yer verildi

24 Şubat 2005

24 Şubat 2005
5/5

Fotoğraf: XPB Images

Hindistan hükümeti tuhaf bir talepte bulundu ve Narain Karthikeyan'dan ilk F1 sezonu öncesinde kask renklerini değişmesini istedi.

Hükumet Karthikeyan’ın Hint bayrağı renkleri bulunduran kaskının Hindistan’ın bayrak yasalarına aykırı olduğunu belirtti. Yasalara göre Hint bayrağında kullanılan üç renk kostümlerde kullanılmamakla beraber yastıklara dikilemez, peçete olarak kullanılamaz ve elbisenin parçası olamazdı.

Karthikeyan, "Eğer hükümetin istediği buysa, bu onların kaybı. Biz sporcular olarak sadece iyi performans göstererek ülkeyi gururlandırıyoruz. Kaskımda üç renk var, ama muhtemelen bu alanı sponsorlara satabilir ve çok para kazanabilirim. Hindistan'ı seviyorum ve Hintli olduğum için gurur duyuyorum ve bunu göstermek istiyorum. Ama üç rengi kaskımda taşıyamazsam, bu hükümetin kaybı olur." dedi.

 Sonunda hükümet karardan vazgeçti ve Karthikeyan kask tasarımıyla yarışmasına izin verdi.

Ekleyen:
, Editör
24 Şub 2020 16:42

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 24 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

Sonraki haber
Galeri: Alain Prost'un F1'deki 51 zaferi

Önceki haber

Galeri: Alain Prost'un F1'deki 51 zaferi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
17 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Vettel'in yaşadığı motor sorununun sebebini açıkladı

1s
2
Formula 1

Ferrari SF1000, uzun sürüşlerde Red Bull'u geçmiş

3
Formula 1

DAS'ın gelişi Mercedes'in rakiplerini şaşırttı

4
Formula 1

Binotto: "Takım çıkarları her şeyden önce gelir"

1s
5
Formula 1

Elektrifikasyon, Honda'nın Red Bull'la olan kontrat görüşmelerini karmaşıklaştırıyor

Son Videolar

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti 07:03
Formula 1

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti 04:17
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti

Son Haberler

F1 tarihinde bugün: 24 Şubat
F1

F1 tarihinde bugün: 24 Şubat

Galeri: Alain Prost'un F1'deki 51 zaferi
F1

Galeri: Alain Prost'un F1'deki 51 zaferi

Ferrari, Vettel'in yaşadığı motor sorununun sebebini açıkladı
F1

Ferrari, Vettel'in yaşadığı motor sorununun sebebini açıkladı

Binotto: "Takım çıkarları her şeyden önce gelir"
F1

Binotto: "Takım çıkarları her şeyden önce gelir"

Takımlar FIA’nın çalışan rotasyonunu daha iyi gözlemlemesini istedi
F1

Takımlar FIA’nın çalışan rotasyonunu daha iyi gözlemlemesini istedi

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.