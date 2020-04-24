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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 24 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 24 Nisan
Ekleyen:
, Editör
24 Nis 2020 13:48

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 24 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1934

İngiliz yarış pilotu Mike Taylor doğdu.

Kariyerinin ilk Formula 1 Grand Prix'sine 1959'da, Britanya'da katıldı ancak yarışta finiş göremedi. Sonrasında çeşitli şampiyona dışı yarışlarda da yer aldı.

1960 Belçika GP'de Lotus 18'inin direksiyon kolu 260 km/s ile kırıldı.

Kaza sonrasında araçtan fırladı ve birkaç kemiği kırıldı. Felç geçirdi ve sonrasında yürümeyi tekrar öğrendi.

Taylor, sorun nedeniyle Lotus'a dava açtı.

*Sistemde fotoğrafı bulunmuyor.

 

 

1941

İsviçreli yarış pilotu Silvio Moser dünyaya geldi. Formula 1 kariyerine 1966 yılında Britanya'da başladı.

Kariyeri boyunca 20 hafta sonunda yer aldı ve sadece 12 tanesinde yarışabildi. En iyi sonucu 1968 Hollanda GP'de elde ettiği beşincilikte.

1971 İtalya GP ile de F1'e veda etti. İsviçreli pilot daha sonra Formula 2'de yarıştı.

1974 yılındaki BMW 1.000 km yarışında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

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Silvio Moser, Bellasi Ford

Silvio Moser, Bellasi Ford
1/7

Silvio Moser, Bellasi Ford

Silvio Moser, Bellasi Ford
2/7

Silvio Moser, Belassi Ford

Silvio Moser, Belassi Ford
3/7

Fotoğraf: David Phipps

Silvio Moser, Bellasi Ford

Silvio Moser, Bellasi Ford
4/7

Fotoğraf: David Phipps

Silvio Moser, Belassi Ford

Silvio Moser, Belassi Ford
5/7

Fotoğraf: David Phipps

The Bellasi F170-Ford of Silvio Moser being worked on by the mechanics in the paddock car park

The Bellasi F170-Ford of Silvio Moser being worked on by the mechanics in the paddock car park
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Mechanics with Silvio Moser's Bellasi Ford behind the transporter

Mechanics with Silvio Moser's Bellasi Ford behind the transporter
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

 

 

1954

Fransız yarış pilotu Guy Mairesse, 1954 yılında yapılan Coupe de Paris antrenman turlarında, başka bir araçtan kaçınmaya çalışırken beton bir duvara çarparak hayatını kaybetti.

1950'den sonra üç Formula 1 yarışına katıldı ama hiç puan alamadı.

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Guy Mairesse, Lago-Talbot T26C

Guy Mairesse, Lago-Talbot T26C
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Fotoğraf: LAT Images

 

 

 

2005

San Marino GP sıralama turlarında Kimi Raikkonen 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu sahibi olurken, Fernando Alonso ikinci ve Michael Schumacher ise ancak 14. olabilmişti.

Alonso, Raikkonen'in yarış dışı kalmasının ardından dokuzuncu turda liderliği almayı başardı ve rahat şekilde liderdi. Ancak Schumacher, son bölümde peş peşe en hızlı turları attı ve son turları Alonso'nun adeta vites kutusunda tamamladı.

Sonuç olarak Alonso, Schumacher'in 0.2 saniye önünde zafere ulaştı. Bu sonuçla Jarno Trulli ile arasındaki puan farkı 16'ya yükseldi.

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Fernando Alonso ve Michael Schumacher congratulate each other

Fernando Alonso ve Michael Schumacher congratulate each other
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Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso ve Michael Schumacher congratulate each other

Fernando Alonso ve Michael Schumacher congratulate each other
2/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Fernando Alonso ve Michael Schumacher

Podyum: Fernando Alonso ve Michael Schumacher
3/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
4/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
5/11

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
6/11

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
7/11

Fotoğraf: LAT Images

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005
8/11

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005
9/11

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005
10/11

Fotoğraf: Sutton Images

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005
11/11

Fotoğraf: LAT Images

 

 

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