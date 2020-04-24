F1 tarihinde bugün: 24 Nisan

1934

İngiliz yarış pilotu Mike Taylor doğdu.

Kariyerinin ilk Formula 1 Grand Prix'sine 1959'da, Britanya'da katıldı ancak yarışta finiş göremedi. Sonrasında çeşitli şampiyona dışı yarışlarda da yer aldı.

1960 Belçika GP'de Lotus 18'inin direksiyon kolu 260 km/s ile kırıldı.

Kaza sonrasında araçtan fırladı ve birkaç kemiği kırıldı. Felç geçirdi ve sonrasında yürümeyi tekrar öğrendi.

Taylor, sorun nedeniyle Lotus'a dava açtı.

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1941

İsviçreli yarış pilotu Silvio Moser dünyaya geldi. Formula 1 kariyerine 1966 yılında Britanya'da başladı.

Kariyeri boyunca 20 hafta sonunda yer aldı ve sadece 12 tanesinde yarışabildi. En iyi sonucu 1968 Hollanda GP'de elde ettiği beşincilikte.

1971 İtalya GP ile de F1'e veda etti. İsviçreli pilot daha sonra Formula 2'de yarıştı.

1974 yılındaki BMW 1.000 km yarışında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Slider Liste Silvio Moser, Bellasi Ford 1 / 7 Silvio Moser, Bellasi Ford 2 / 7 Silvio Moser, Belassi Ford 3 / 7 Fotoğraf: David Phipps Silvio Moser, Bellasi Ford 4 / 7 Fotoğraf: David Phipps Silvio Moser, Belassi Ford 5 / 7 Fotoğraf: David Phipps The Bellasi F170-Ford of Silvio Moser being worked on by the mechanics in the paddock car park 6 / 7 Fotoğraf: LAT Images Mechanics with Silvio Moser's Bellasi Ford behind the transporter 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

1954

Fransız yarış pilotu Guy Mairesse, 1954 yılında yapılan Coupe de Paris antrenman turlarında, başka bir araçtan kaçınmaya çalışırken beton bir duvara çarparak hayatını kaybetti.

1950'den sonra üç Formula 1 yarışına katıldı ama hiç puan alamadı.

Slider Liste Guy Mairesse, Lago-Talbot T26C 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

2005

San Marino GP sıralama turlarında Kimi Raikkonen 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu sahibi olurken, Fernando Alonso ikinci ve Michael Schumacher ise ancak 14. olabilmişti.

Alonso, Raikkonen'in yarış dışı kalmasının ardından dokuzuncu turda liderliği almayı başardı ve rahat şekilde liderdi. Ancak Schumacher, son bölümde peş peşe en hızlı turları attı ve son turları Alonso'nun adeta vites kutusunda tamamladı.

Sonuç olarak Alonso, Schumacher'in 0.2 saniye önünde zafere ulaştı. Bu sonuçla Jarno Trulli ile arasındaki puan farkı 16'ya yükseldi.